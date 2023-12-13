Новости и пресс-релизы

8/26/2026

МУЛЬТИФАКТОР и Selectel упрощают внедрение двухфакторной аутентификации для бизнеса

МУЛЬТИФАКТОР и Selectel договорились о сотрудничестве в направлении облачной безопасности. Теперь облачная версия системы двухфакторной аутентификации MULTIFACTOR доступна клиентам Selectel: компании могут подключить дополнительный уровень защиты для корпоративных и пользовательских аккаунтов без самостоятельного развертывания и обслуживания инфраструктуры для работы сервиса аутентификации (2FA).

8/13/2026

Selectel и KTS представили корпоративного ИИ-ассистента для работы с внутренними документами и базами знаний

Selectel и KTS представили совместное решение на базе RAG (Retrieval-Augmented Generation) — подхода, который позволяет искусственному интеллекту использовать данные из внутренних источников компании при формировании ответов. Решение представляет собой корпоративного ИИ-ассистента для интеллектуального поиска и анализа документов и помогает сотрудникам быстро находить нужную информацию, решать рабочие задачи и готовить проекты документов без ручного поиска по различным системам.

7/30/2026

Selectel автоматизировал выгрузку истории действий для мониторинга безопасности

Selectel внедрил автоматическую выгрузку аудит-логов (истории действий) в объектное хранилище, что позволит компаниям надежно хранить данные об изменениях в IT-инфраструктуре. Обновление поможет решить задачу удобства выгрузки и хранения журналов событий без сложных технических настроек и необходимости отправки во внешние сервисы.

7/15/2026

За первое полугодие 2026 суммарная продолжительность DDoS-атак достигла уровня всего прошлого года — отчет Selectel

Selectel представил аналитический отчет о DDoS-атаках по итогам первого полугодия 2026 года. Отчет показывает, что DDoS-атаки становятся масштабнее по ключевым параметрам: растет их количество, продолжительность и мощность. За первые шесть месяцев 2026 года суммарная продолжительность всех атак почти сравнялась с показателем за весь 2025 год, а максимальная мощность выросла более чем в четыре раза год к году.

7/13/2026

Selectel представил ИИ-роутер для централизованной работы с популярными генеративными моделями

Selectel объявил о запуске ИИ-роутера — единого сервиса-шлюза для доступа к популярным генеративным языковым моделям. Новое решение включает более 300 ИИ-моделей и позволяет вызывать их через единую точку входа без необходимости строить собственную специализированную инфраструктуру для работы с ИИ-задачами.

7/8/2026

Selectel разместил новый выпуск облигаций объемом 7,5 миллиардов рублей

Selectel сообщил об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения выпуска облигаций серии 001P-08R. Ставка купона зафиксирована на уровне 16,00% годовых, срок обращения — 3 года.

7/6/2026

Selectel инвестирует более 1 млрд рублей в совместное предприятие с ИТМО для развития AI-сервисов

Selectel и университет ИТМО объявили о создании совместного предприятия для развития сервисов в сфере искусственного интеллекта. Инвестиции Selectel в проект составят более 1 млрд рублей.

7/1/2026

Приказ ФСТЭК №117 расширяет требования к IT-инфраструктуре: Selectel первым публично заявил о соответствии новым стандартам

Selectel получил аттестат соответствия обновленным требованиям приказа ФСТЭК России №117. Таким образом, компания стала первым облачным провайдером, публично заявившим о соответствии новым требованиям для информационных систем первого класса защищенности (К1). Аттестат подтверждает, что облачная платформа Selectel может использоваться для размещения систем, подпадающих под действие новых правил.

6/30/2026

Selectel представил новую версию собственной операционной системы SelectOS 2.0

Selectel объявил о запуске новой версии собственной серверной операционной системы SelectOS. В новой версии системы на пакетной базе Debian 13 c использованием ядра Linux 6.12.86 улучшен пользовательский опыт, полученный в ходе работы с предыдущими версиями продукта, и учтены требования для сертификации во ФСТЭК.

6/25/2026

Бизнес сможет запускать AI-агентов в любом контуре без потери функциональности и уровня безопасности: Selectel и Just AI представили совместное решение

Selectel и Just AI представили совместное решение для запуска и эксплуатации корпоративных проектов на базе искусственного интеллекта. Оно объединяет платформу управления AI-агентами и инфраструктуру для их работы, позволяя компаниям размещать AI-системы в облаке, на выделенных серверах, в собственном контуре или в гибридной среде без необходимости выстраивать отдельную архитектуру для каждого сценария использования искусственного интеллекта.

6/23/2026

Selectel запустил новый сервис Облако для ClickHouse® для высокопроизводительной аналитики

6/15/2026

Selectel и Хайстекс представили решение для георезервирования и аварийного восстановления инфраструктуры в облаке

Selectel запускает решение для аварийного восстановления инфраструктуры (Disaster Recovery, DR) на базе Хайстекс Акура. Сервис позволит компаниям создавать резервную площадку в облаке Selectel и быстро восстанавливать работоспособность IT-систем и бизнес-приложений в случае недоступности основной инфраструктуры.

6/10/2026

Исследование: 65% российских компаний увеличили IT-бюджеты в 2026 году — главным направлением инвестиций стал искусственный интеллект

Аналитическое агентство Apple Hills Digital совместно с Selectel, Cloud.ru и VK Tech презентуют результаты исследования трендов облачного потребления в корпоративном секторе России. Согласно результатам опроса, 65% компаний увеличили инвестиции в IT в 2026 году, а внедрение искусственного интеллекта стало главным направлением развития.

5/28/2026

Российские компании смогут ускорить пилотирование и внедрение ИИ в десятки раз

Selectel совместно с Yandex B2B Tech и MetaMentor представили новый формат использования ИИ для бизнеса: On-Premises AI-as-a-Service. Теперь компании могут запускать ИИ-сервисы Yandex AI Studio на своей площадке без длительного процесса закупки собственного дорогостоящего оборудования — необходимые серверы с GPU от Selectel предоставляются по модели аренды вместе с готовыми ИИ-решениями.

5/7/2026

Selectel запускает программу поддержки AI-проектов с грантом до 2 млн рублей на IT-инфраструктуру

Selectel объявил о запуске программы поддержки для компаний, разрабатывающих решения в области искусственного интеллекта. Участники смогут получить грант до 2 000 000 рублей на использование вычислительных ресурсов Selectel, а также техническую помощь в организации IT-инфраструктуры для ML-задач от экспертов компании.

5/5/2026

ГК «Таврос» совместно с GlowByte, Data Sapience и Selectel внедрила гибридную ИИ-платформу

Группа компаний «Таврос» совместно с GlowByte, Data Sapience и Selectel внедрила корпоративный ИИ-портал и специализированных ИИ-агентов для работы с документами, анализа медиаландшафта и проработки гипотез для решения широкого спектра бизнес-задач. Проект направлен на централизацию работы с искусственным интеллектом, обеспечение информационной безопасности и автоматизацию рутинных процессов с помощью интеллектуальных помощников.

4/22/2026

Selectel объявил о запуске собственного высокопроизводительного AI-сервера

Selectel представил новый высокопроизводительный сервер для AI-задач. Решение разработано по принципу сбалансированной архитектуры: наравне с мощными графическими ускорителями сделан акцент на оптимизации взаимодействия процессора, памяти и проводников данных.

4/22/2026

Selectel, Data Sapience и GlowByte начали сотрудничество в направлении внедрения ИИ-агентов и корпоративных ИИ-систем

Selectel, Data Sapience и GlowByte объявили о начале совместной работы по разработке и внедрению комплексных решений на базе искусственного интеллекта для корпоративных заказчиков. Партнерство направлено на создание управляемых и масштабируемых ИИ-систем: от бизнес-задачи до промышленной эксплуатации.

4/22/2026

Selectel обновляет AI-платформу: расширены возможности для внедрения и масштабирования AI-моделей в бизнес-процессы

Selectel сообщает об обновлении собственной AI-платформы, расширяя возможности пользователей для работы с AI-моделями. Заказчикам стала доступна обновленная версия Foundation Models Catalog — сервиса для тестирования, запуска и интеграции больших языковых моделей (LLM) в приложения и бизнес-процессы.

4/9/2026

Selectel и Deckhouse запускают DKaaS — сервис для быстрого и безопасного развертывания Deckhouse Kubernetes Platform в облаке с гибкой моделью оплаты

Selectel и разработчик продуктов для корпоративной инфраструктуры Deckhouse анонсировали совместное решение — Deckhouse Kubernetes as a Service (DKaaS). Продукт объединит функциональные возможности Deckhouse Kubernetes Platform и облачную инфраструктуру Selectel, предоставив заказчикам готовую платформу для развертывания, эксплуатации и масштабирования Kubernetes в облаке.

4/1/2026

Выручка Selectel составила 18,3 млрд рублей по итогам 2025 года

Selecte подводит итоги 2025 года и публикует аудированную финансовую отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2025 года. Выручка Selectel увеличилась на 39% год к году до 18,3 млрд рублей. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 38% год к году до 9,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности по скорр. EBITDA 53%.

3/31/2026

Selectel запустил катастрофоустойчивый регион в собственной облачной платформе

Selectel сообщил о запуске геораспределенного (Multi-AZ) региона. Обновление расширит возможности собственной облачной платформы компании и подойдет enterprise-клиентам с крупными digital-проектами и сложными корпоративными системами, которые работают на базе высокопроизводительной IT-инфраструктуры и напрямую влияют на непрерывность бизнес-процессов.

3/25/2026

Исследование Selectel: 35% компаний нарастили потребление ИТ-инфраструктуры для ИИ за последний год

Selectel представил результаты опроса, посвященного внедрению технологий на базе искусственного интеллекта в российских компаниях. Исследование охватывает динамику потребления вычислительных мощностей для ИИ-нагрузок, достигнутые бизнес-эффекты от применения ИИ, ключевые барьеры внедрения, а также уровень зрелости компаний в работе с новыми технологиями.

3/18/2026

Новые видеокарты NVIDIA® B300 для крупномасштабных AI-нагрузок стали доступны в Selectel

Selectel обновил модельный ряд высокопроизводительных видеокарт — для аренды стали доступны серверы HGX™ c восемью картами NVIDIA® B300. Решение предназначено для клиентов, работающих с крупномасштабными ИИ-моделями, агентскими системами и высокопроизводительными вычислениями (HPC).

3/10/2026

Selectel впервые проведет ежегодную конференцию MLечный путь в Москве

Selectel проведет конференцию MLечный путь 22 апреля на площадке Connect Space в Москве. Мероприятие будет посвящено практическим кейсам, архитектурным решениям, а также экономическим аспектам внедрения и управления ИИ-проектами в бизнесе.

2/27/2026

Selectel разместил новый выпуск облигаций и привлек 7 миллиардов рублей на развитие бизнеса

Selectel сообщил об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения выпуска облигаций серии 001P-07R по ставке купона 15,00% годовых сроком на три года. В ходе формирования книги заявок общий спрос инвесторов превысил первоначальный ориентир по объему выпуска, что позволило увеличить объем выпуска с 5 до 7 млрд рублей и снизить итоговую ставку купона до 15,00% годовых.

2/24/2026

Selectel запустил новый высокопроизводительный отказоустойчивый приватный DNS-сервис

Selectel анонсировал новый отказоустойчивый сервис для управления DNS-именами устройств внутри изолированных приватных сетей с откликом до 1 миллисекунды и способностью выдерживать нагрузку более 5000 запросов в секунду.

2/18/2026

Отчет Selectel: количество и мощность DDoS-атак в России продолжают активно расти

Selectel представил аналитический отчет о DDoS-атаках по итогам 2025 года. Данные получены с помощью сервиса защиты Selectel и отражают динамику и ключевые характеристики актуальных киберугроз для облачной инфраструктуры российских компаний. Анализ показывает рост основных показателей DDoS-активности злоумышленников по сравнению с 2024 годом, что подчеркивает возрастающие риски информационной безопасности для IT-систем бизнеса.

1/21/2026

Облако с высокой производительностью: Selectel усиливает облачную платформу функциональными обновлениями

Selectel анонсировал масштабное обновление облачной платформы. Облако Selectel стало ещё более производительным за счет выделенных ядер и гранулярного управления топологией процессора, новой линейки облачных серверов с сетью 10 Гбит/с и возможности арендовать виртуальные машины размером с хост.

12/24/2025

Selectel выделил грант на развитие AI-инфраструктуры MedTech-стартапов

Selectel провел мероприятие, посвященное развитию MedTech-проектов и практическому применению AI/ML-технологий в сфере здравоохранения. Встреча стала частью системной работы компании с технологическими командами и было направлено на поддержку перспективных ML-стартапов.

12/18/2025

Selectel запускает новый формат S3 — ледяное хранилище

Selectel запустил новый класс объектного хранилища S3 — ледяное хранилище, предназначенное для бэкапов, логов и других редко запрашиваемых или изменяемых данных. Решение ориентировано на компании, у которых есть задача безопасно хранить большие объемы архивной информации.

12/15/2025

Александр Тугов назначен на позицию директора AI-вертикали Selectel

Selectel объявляет о назначении Александра Тугова на позицию директора AI-вертикали. В новой должности руководитель будет отвечать за формирование и развитие инфраструктурных и платформенных продуктов для AI-задач.

12/9/2025

Серверная операционная система SelectOS вошла в реестр российского ПО

Selectel объявил о регистрации серверной операционной системы SelectOS в реестре российского программного обеспечения. Регистрационная запись Минцифры России подтверждает, что система является отечественной разработкой, что расширяет возможности по использованию продукта для российских заказчиков.

11/10/2025

Выручка Selectel достигла 13,5 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2025 года

Selectel представляет финансовые и операционные результаты за 9 месяцев 2025 года по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО. Выручка Selectel увеличилась на 42% год к году и достигла 13,5 млрд рублей. Количество клиентов Selectel достигло 31,2 тыс.

10/9/2025

Selectel планирует инвестировать 10 млрд рублей в экосистему продуктов для AI-проектов до 2031 года

Олег Любимов, генеральный директор Selectel рассказал о планах компании по наращиванию инвестиций в экосистему продуктов для AI-задач. Согласно данным, представленным на флагманской конференции Selectel Tech Day 2025, объем инвестиций провайдера в решения для запуска и развития AI-проектов до 2031 года составит 10 млрд рублей.

10/9/2025

Selectel запускает сервис Manpages по работе с документацией с умным ИИ-помощником

Selectel анонсировал запуск публичного ресурса SelectOS Manpages для работы с мануалами из репозитория SelectOS. Сервис находится в открытом доступе и с его помощью любой пользователь может оперативно найти и обратиться к необходимым руководствам, упростив работу с Linux-дистрибутивами.

10/9/2025

Selectel расширяет портфель серверных решений собственной разработки и представляет материнскую плату на базе архитектуры AMD

Компания Selectel объявляет о расширении линейки собственных серверных решений и представляет собственную плату на базе процессора AMD EPYC™ 9005 Turin.

10/9/2025

Selectel запускает Foundation Models Catalog — сервис для быстрого внедрения и масштабирования AI-моделей в бизнес-процессы

Компания Selectel расширяет портфель решений для AI-проектов и выводит на рынок Foundation Models Catalog (FMC) — инструмент для развертывания и управления AI-моделями на базе облачной инфраструктуры Selectel.

10/9/2025

Selectel представил новые Bare Metal Cloud решения для управления IT-инфраструктурой

Selectel анонсировал новый этап развития своего флагманского продукта и запустил инструменты для управления выделенными серверами в формате Bare Metal Cloud.

9/25/2025

Selectel запускает программу OpenFix по работе с открытым кодом за вознаграждение

Selectel запускает программу OpenFix, в рамках которой будет выплачивать IT-специалистам денежные вознаграждения за участие в работе по развитию и исправлению ошибок в программном обеспечении c открытым кодом.

9/23/2025

Selectel увеличил объем нового выпуска облигаций до 6 млрд рублей на фоне высокого спроса

Selectel сообщил об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения шестого выпуска облигаций по ставке купона 15,40% годовых сроком на 2,5 года. Общий спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов превысил изначальный объем в 2,5 раза и составил 10 млрд рублей.

8/28/2025

Архитектура MSSP на базе Security Capsule SIEM успешно протестирована в облачной инфраструктуре Selectel

Selectel и компания «ИТБ» успешно протестировали MSSP-решение на базе Security Capsule SIEM в облачной инфраструктуре провайдера. Тестирование подтвердило безопасность, масштабируемость и готовность решения к эксплуатации для клиентов с высокими требованиями к информационной безопасности.

8/26/2025

Selectel объявляет финансовые результаты по итогам 1 полугодия 2025: выручка составила 8,9 млрд рублей, увеличившись на 46% год к году

8/14/2025

Группа Arenadata и Selectel представили совместный программно-аппаратный комплекс для высоконагруженной аналитики

Selectel и Группа Arenadata объявили о запуске совместного программно-аппаратного комплекса (ПАК), предназначенного для построения отказоустойчивых аналитических платформ и корпоративных хранилищ данных. В основе комплекса — аналитическая СУБД Arenadata DB (ADB) и серверы Selectel собственной разработки. Новое решение позволит бизнесу ускорить запуск аналитических систем, сократить технические и организационные издержки, а также минимизировать риски при внедрении.

8/13/2025

Selectel проведет ежегодную флагманскую конференцию Selectel Tech Day 2025 в Москве

Selectel проведет флагманскую конференцию Selectel Tech Day 8 октября 2025 года в Цифровом деловом пространстве в Москве. На мероприятии эксперты компании и приглашенные спикеры поделятся лучшими практиками в управлении и развитии IT-инфраструктуры для бизнеса.

8/1/2025

Selectel выходит на рынок продажи серверного оборудования с собственной платформой

Selectel объявил о запуске продаж собственной серверной платформы. Выход на рынок серверного оборудования расширит возможности компании по привлечению новых клиентов и позволит диверсифицировать источники дохода.

7/31/2025

Selectel совместно с IT HR Awards отметили лучшие проекты в новой номинации «Люди в фокусе»

Selectel в партнерстве с ежегодной премией IT HR Awards объявили о создании новой номинации для компаний, формирующих человекоцентричную корпоративную культуру.

7/29/2025

Selectel запускает хранилище S3 Vault — облачное решение для резервного копирования S3 бакетов

Selectel объявляет о запуске хранилища S3 Vault — облачного решения для резервного копирования S3 бакетов (buckets) с полным контролем доступа.

7/15/2025

Selectel усовершенствовал новую версию собственной серверной операционной системы

Новая версия продукта SelectOS усовершенствована под потребности бизнеса и призвана снизить нагрузку на IT-специалистов за счет удобных инструментов управления, обеспечив при этом безопасность, контроль и оптимизацию затрат.

6/3/2025

StormWall обеспечит защиту клиентов Selectel от DDoS-атак любой сложности

StormWall и Selectel объявили о партнерстве. В рамках сотрудничества компании предоставят клиентам защиту от DDoS-атак любой сложности. Теперь на ресурсах провайдера доступны решения вендора для защиты сайтов, сетей и сервисов.

5/27/2025

Selectel запустил новый сервис по регистрации доменов в зоне RU

Selectel успешно прошел все испытания Технического центра Интернет и начал предоставление услуг по регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ. Сервис по регистрации доменных имен уже доступен в панели управления.

5/15/2025

Выручка Selectel выросла в 1,5 раза по итогам 1 квартала 2025 года

Компания Selectel публикует результаты за первые 3 месяца 2025 года по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО. Выручка Selectel увеличилась на 49% год к году до 4,4 млрд рублей.

4/17/2025

Исследование Selectel: 42% российских компаний планируют расширять свою IT-инфраструктуру в 2025 году

Selectel представил результаты опроса российских компаний о планах развития IT-инфраструктуры на 2025 год. Исследование охватило размеры инвестиций, планы масштабирования и развития IT-инфраструктуры, а также востребованность отдельных IT-технологий.

4/14/2025

В мобильной ферме Selectel появилось тестирование приложений для iOS

Selectel расширил возможности своего нового продукта «‎Мобильная ферма»‎ и добавил поддержку операционной системы iOS. Теперь разработчики и тестировщики могут проверять работу приложений как на Android, так и на iOS-устройствах.

4/10/2025

Выручка Selectel от облачных инфраструктурных сервисов выросла на 32% по итогам 2024 года

Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер IT-инфраструктуры в России, подводит итоги 2024 года и публикует аудированную финансовую отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

4/2/2025

Selectel запустил в облаке готовый кластер для OpenSearch

Selectel запустил Облако для OpenSearch в рамках своего сервиса Облачные базы данных. Новая услуга поможет быстро найти, проиндексировать и проанализировать данные, события или метрики без ограничений в масштабируемости.

3/11/2025

Selectel запустил в облаке первый в России сетевой SSD-диск с управляемыми характеристиками производительности

Selectel объявляет о запуске в облаке первого в России диска с управляемыми характеристиками производительности – SSD «‎Универсальный v2»‎. Производительность нового сетевого диска не привязана к его объему, что дает клиентам провайдера больше гибкости в управлении ресурсами.

2/20/2025

Selectel вошел в рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

Selectel вошел в топ-20 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с общей стоимостью в $680 миллионов. При составлении рейтинга эксперты Forbes проанализировали финансовые показатели более 60 российских компаний, чья выручка формируется в интернете.

2/14/2025

Отчет Selectel: Количество и мощность DDoS-атак активно растут, но их продолжительность остается на уровне 7 минут

Selectel представил результаты отчета о DDoS-атаках за второе полугодие 2024 года. В нем использованы данные, собранные с помощью сервиса защиты Selectel, которые позволяют оценить динамику инцидентов и определить их ключевые характеристики в рамках облачной инфраструктуры.

2/7/2025

Selectel подтвердил защиту IT-инфраструктуры с помощью пентеста от F.A.C.C.T.

Компания F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, провела испытание на проникновение в информационные системы Selectel. Результатом пентеста стали комплексный анализ защищенности веб-приложений и успешное устранение потенциальных угроз.

1/15/2025

Level Group перенес свои корпоративные системы в облако Selectel и сократил расходы на IT-инфраструктуру на 30%

Компания Level Group, один из ведущих девелоперов Москвы, завершила миграцию IT-инфраструктуры в облако Selectel. Проект позволил компании обеспечить 1 500 сотрудникам комфортную рабочую среду, оптимизировать затраты на IT-инфраструктуру на 30% и повысить стабильность корпоративных сервисов.

12/27/2024

Selectel открывает новый коворкинг в СПбГУТ для подготовки будущих инженеров

Selectel объявил об открытии первого коворкинга Selectel Room на базе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Коворкинг предоставляет комфортное пространство для практикоориентированного развития студентов и аспирантов.

12/27/2024

Selectel получил аккредитацию регистратора доменов

Selectel получил аккредитацию Координационного центра доменов .RU/.РФ. Сервис по регистрации доменных имен станет доступен в панели управления Selectel после прохождения всех технических испытаний.

12/23/2024

«Лаборатория Числитель» и Selectel будут вместе развивать гибридные облачные среды

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» объявил об успешной интеграции CMP-платформы для управления частными и гибридными облаками «Нимбиус» с облачной платформой компании Selectel.

12/20/2024

Selectel расширил функциональность объектного хранилища S3 и сделал его мультирегиональным

Selectel открыл первое в России мультирегиональное объектное хранилище с выбором локации в разных федеральных округах — Москве и Санкт-Петербурге. Новое решение позволит размещать данные, обеспечивая более высокую надежность, производительность и катастрофоустойчивость инфраструктуры.

12/16/2024

Selectel сообщает о приобретении облачного провайдера Servers.ru

Selectel сообщает о приобретении 100% компании ООО «Единая сеть», работающей под брендами Servers.ru, Exepto.ru и Fozzy.ru. Сделка позволит ускорить рост бизнеса и усилить лидерские позиции Selectel на рынке облачных инфраструктурных сервисов.

11/22/2024

Selectel подтвердил соответствие государственному стандарту безопасности для организаций финансовой сферы и обновил действующие сертификаты безопасности

Компания Selectel подтвердила соответствие продуктов требованиям ГОСТ Р 57580, который определяет требования по информационной безопасности для организаций финансовой сферы, и обновила сертификат международного стандарта безопасности данных платежных карт до версии PCI DSS 4.0.

11/18/2024

Selectel объявил о доступности серверной операционной системы SelectOS

Компания Selectel объявил о коммерческом запуске SelectOS — серверной операционной системы корпоративного класса на базе Linux. Решение позволит заказчикам снизить нагрузку на IT-специалистов с помощью удобных инструментов управления и технической поддержки, обеспечив при этом безопасность, контроль и оптимизацию затрат.

11/15/2024

Selectel планирует размещение облигаций объемом 3 миллиарда рублей

Компания Selectel планирует разместить новый выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей для целей финансирования инвестиционной программы. Тип купона — переменный и определяется исходя из ключевой ставки Банка России плюс премия не выше 400 базисных пунктов. Срок обращения — 2,5 года с ежемесячной выплатой купона. Сбор заявок планируется провести в конце ноября.

11/11/2024

Агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Selectel на уровне ruAА- со стабильным прогнозом

Selectel сообщает о подтверждении рейтинговым агентством «Эксперт РА» кредитного рейтинга Компании на уровне ruAА-, что соответствует высокому уровню финансовой устойчивости. Прогноз по рейтингу – стабильный.

11/6/2024

Выручка Selectel от облачных инфраструктурных сервисов выросла на 30% за 9 месяцев 2024 года

Компания Selectel публикует результаты за 9 месяцев 2024 года по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО

10/10/2024

Атом внедрил решения Selectel в процесс разработки IT-систем для водителей

Компания КАМА, разработчик первого серийного российского электромобиля Атом, и Selectel объявляют о партнерстве. В рамках проекта Selectel развернул производительную вычислительную инфраструктуру, на базе которой специалисты Атом разрабатывают IT-сервисы будущего электромобиля, в частности систему активной помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) и платформу данных.

10/10/2024

Selectel и Arenadata запустят аналитическую СУБД на выделенных серверах

Selectel и Arenadata объявили о технологическом партнерстве. Об этом было анонсировано в рамках конференции Selectel Tech Day 2024. Благодаря сотрудничеству компании смогут предложить рынку новое решение в сфере управления большими данными – аналитическую СУБД Arenadata DB (ADB) уровня Enterprise на выделенных серверах Selectel.

10/10/2024

Selectel разработал Inference-платформу для сокращения сроков запуска ML-моделей

Selectel объявляет о старте бета-тестирования собственной Inference-платформы, предназначенной для упрощения запуска ML-моделей в промышленную эксплуатацию и ускорения их работы. Новый сервис позволит за несколько минут развернуть готовую ML-модель на вычислительных мощностях провайдера без привлечения разработчиков. Выход сервиса анонсирован на флагманской конференции провайдера Selectel Tech Day 2024.

10/10/2024

Selectel укрепляет линейку инфраструктурных продуктов новым решением

Компания Selectel объявила о вводе в эксплуатацию нового инфраструктурного решения на базе собственной серверной платформы. Планируется, что новый продукт будет использоваться в дата-центрах провайдера для сдачи клиентам в аренду. Кроме того, заказчики смогут использовать решение on-premise (на собственной площадке) по модели аренды, что может быть актуально для компаний Enterprise-сегмента с особыми требованиями к контуру размещения IT-инфраструктуры.

8/21/2024

Чистая прибыль Selectel выросла на 21% до 1,8 млрд рублей в первом полугодии 2024 года

Компания Selectel публикует консолидированные финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. По уровню рентабельности компания сохраняет значимый отрыв от международных технологических компаний и лидеров российского IT-сектора

8/19/2024

«Газинформсервис» и Selectel объединились для усиления защиты SOC

Selectel предоставил защищенную вычислительную инфраструктуру для коммерческого центра мониторинга информационной безопасности (Security Operations Center, SOC) компании «Газинформсервис».

8/8/2024

Selectel признан лидером в сегменте выделенных серверов и одним из ведущих игроков на рынке колокации

Selectel признан абсолютным лидером в сегменте выделенных серверов и одним из ведущих игроков на рынке колокации — сдачи в аренду мест в дата-центрах под размещение клиентского оборудования, по данным отчета iKS-Consulting.

8/6/2024

Четыре стихии технологий: Selectel проведет флагманскую конференцию Selectel Tech Day 10 октября 2024 года

10 октября в Центре событий РБК в Москве состоится Selectel Tech Day 2024 — масштабная конференция о технологиях и IT-инфраструктуре для бизнеса. Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-форматах.

8/5/2024

Selectel запустил базы данных на выделенном облачном сервере

Selectel объявил запуске нового продукта — базы данных на выделенном облачном сервере. Решение позволит хранить и эффективно обрабатывать данные больших объемов, при этом ресурсы на выделенном облачном сервере будут зафиксированы за конкретным клиентом.

7/24/2024

Selectel анонсировал открытое бета-тестирование серверной операционной системы собственной разработки

Selectel объявил о начале публичного бета-тестирования собственной серверной операционной системы корпоративного класса на базе Linux. Решение нацелено на обеспечение всесторонней поддержки IT-инфраструктуры клиентов за счет контроля за версиями установленного программного обеспечения и расширенной техподдержки и готово для работы с высоконагруженными системами.

7/15/2024

Selectel запустил “мобильную ферму” для удаленного тестирования приложений на смартфонах

Selectel объявил о запуске фермы мобильных устройств. Новое решение позволит клиентам автоматизировать и ускорить процесс тестирования приложений на разных мобильных устройствах, повысив при этом качество продуктов и сократив время их вывода на рынок.

7/9/2024

Selectel завершил преобразование в акционерное общество

Компания Selectel завершила процесс преобразования из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество

6/19/2024

Selectel запустил услугу аренды серверов с установкой в дата-центре заказчика

Selectel объявил о запуске услуги аренды выделенных серверов с размещением на площадке заказчика. Предложение актуально для крупных компаний с особыми законодательными и корпоративными требованиями к контуру размещения IT-инфраструктуры.

5/27/2024

Inventos и Selectel обеспечили глобальную онлайн-трансляцию международного турнира «Игры будущего 2024»

Inventos и Selectel обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию первого международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» на весь мир.

5/22/2024

Selectel выходит на рынок инфраструктурного ПО

Selectel объявил о подготовке к запуску серверной версии операционной системы на базе Linux корпоративного класса. Это станет первым шагом по выходу компании на рынок инфраструктурного ПО.

5/15/2024

Selectel по итогам работы в 1 квартале 2024 года увеличил чистую прибыль в 1,5 раза

Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, публикует результаты за первые три месяца 2024 года по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО.

4/17/2024

Исследование Selectel: российский бизнес фокусируется на обеспечении безопасности данных

Selectel представил результаты опроса российских компаний об изменениях, вызовах и планах по развитию облачной IT-инфраструктуры. В ежегодном исследовании приняло участие более 300 специалистов, которые развивают и администрируют IT-инфраструктуру своей организации или внешних заказчиков.

4/16/2024

Selectel и Neoflex объявили о технологическом партнерстве в области ML-разработки

Selectel и компания Neoflex, разработчик IТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, объявили о технологическом партнерстве. Теперь клиенты Selectel могут автоматизировать управление DS/ML-моделями с помощью MLOps-платформы Neoflex Dognauts на выделенных серверах или в облаке провайдера.

4/9/2024

Selectel на фоне повышенного спроса на облигации четвертого выпуска увеличил объем размещения до 4 млрд рублей

Компания Selectel сообщила об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения четвертого выпуска облигаций. Объем выпуска составил 4 млрд рублей, ставка купона установлена на уровне 15% годовых с ежемесячной выплатой, срок обращения 2 года.

3/27/2024

Чистая прибыль Selectel в 2023 году выросла вдвое до 2,8 млрд рублей

Компания Selectel подводит итоги 2023 года и публикует аудированную финансовую отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.

3/11/2024

Selectel запустил сервис «Готовое облако 1С»

Selectel запустил готовое облако 1С — платформенный сервис, ориентированный на оптимизацию работы с приложениями 1С. Провайдер забирает на себя развертывание и администрирование инфраструктуры под 1С, обеспечивая высокую скорость работы и производительность сервиса.

3/6/2024

Selectel планирует размещение облигаций объемом 3 миллиарда рублей

Selectel планирует разместить выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2 года. Ориентир доходности — премия не выше 275 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2 года. Купонные выплаты будут осуществляться ежемесячно. Сбор заявок планируется провести в первой декаде апреля.

2/27/2024

Selectel сохраняет лидирующие позиции на растущем облачном рынке

Selectel снова вошел в топ-3 игроков по выручке на рынке IaaS в 2023 году, по предварительным данным iKS-Consulting.

12/28/2023

Инвестиционный фонд Tier 5 приобрел 25% провайдера IT-инфраструктуры Selectel

Инвестиционный фонд Tier 5, основанный Геворком Вермишяном, ранее возглавлявшим «МегаФон», приобрел 25% провайдера IT-инфраструктуры Selectel, который входит в топ-3 российских IaaS-компаний по выручке. Детали сделки стороны не раскрывают.

12/26/2023

Selectel запускает бренд базовых инфраструктурных сервисов Vscale

Компания Selectel объявила о запуске нового провайдера выделенных серверов и облачных услуг под брендом Vscale. Решения Vscale отличает простота использования: они ориентированы на аудиторию начинающих IT-специалистов, индивидуальных разработчиков, системных администраторов и стартапов, которым нужны базовые сервисы IT-инфраструктуры по доступным ценам.

12/21/2023

Selectel присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса

Selectel объявил о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Инициатива подтверждает приверженность компании соблюдению антикоррупционных принципов и стандартов, а также демонстрирует готовность провайдера реализовывать меры по противодействию коррупции.

12/14/2023

Клиентам Selectel стала доступна услуга организации защищенного канала связи с использованием алгоритмов ГОСТ

Selectel объявил о запуске ГОСТ-VPN — защищенного канала связи для передачи данных через интернет с использованием оборудования, сертифицированного ФСБ России.

12/13/2023

Чистая прибыль Selectel выросла в 2 раза за 9 месяцев 2023 года