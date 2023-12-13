Новости и пресс-релизы

МУЛЬТИФАКТОР и Selectel договорились о сотрудничестве в направлении облачной безопасности. Теперь облачная версия системы двухфакторной аутентификации MULTIFACTOR доступна клиентам Selectel: компании могут подключить дополнительный уровень защиты для корпоративных и пользовательских аккаунтов без самостоятельного развертывания и обслуживания инфраструктуры для работы сервиса аутентификации (2FA).
Selectel и KTS представили совместное решение на базе RAG (Retrieval-Augmented Generation) — подхода, который позволяет искусственному интеллекту использовать данные из внутренних источников компании при формировании ответов. Решение представляет собой корпоративного ИИ-ассистента для интеллектуального поиска и анализа документов и помогает сотрудникам быстро находить нужную информацию, решать рабочие задачи и готовить проекты документов без ручного поиска по различным системам.
Selectel внедрил автоматическую выгрузку аудит-логов (истории действий) в объектное хранилище, что позволит компаниям надежно хранить данные об изменениях в IT-инфраструктуре. Обновление поможет решить задачу удобства выгрузки и хранения журналов событий без сложных технических настроек и необходимости отправки во внешние сервисы.
Selectel представил аналитический отчет о DDoS-атаках по итогам первого полугодия 2026 года. Отчет показывает, что DDoS-атаки становятся масштабнее по ключевым параметрам: растет их количество, продолжительность и мощность. За первые шесть месяцев 2026 года суммарная продолжительность всех атак почти сравнялась с показателем за весь 2025 год, а максимальная мощность выросла более чем в четыре раза год к году.
Selectel объявил о запуске ИИ-роутера — единого сервиса-шлюза для доступа к популярным генеративным языковым моделям. Новое решение включает более 300 ИИ-моделей и позволяет вызывать их через единую точку входа без необходимости строить собственную специализированную инфраструктуру для работы с ИИ-задачами.
Selectel сообщил об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения выпуска облигаций серии 001P-08R. Ставка купона зафиксирована на уровне 16,00% годовых, срок обращения — 3 года.
Selectel и университет ИТМО объявили о создании совместного предприятия для развития сервисов в сфере искусственного интеллекта. Инвестиции Selectel в проект составят более 1 млрд рублей.
Selectel получил аттестат соответствия обновленным требованиям приказа ФСТЭК России №117. Таким образом, компания стала первым облачным провайдером, публично заявившим о соответствии новым требованиям для информационных систем первого класса защищенности (К1). Аттестат подтверждает, что облачная платформа Selectel может использоваться для размещения систем, подпадающих под действие новых правил.
Selectel объявил о запуске новой версии собственной серверной операционной системы SelectOS. В новой версии системы на пакетной базе Debian 13 c использованием ядра Linux 6.12.86 улучшен пользовательский опыт, полученный в ходе работы с предыдущими версиями продукта, и учтены требования для сертификации во ФСТЭК.
Selectel и Just AI представили совместное решение для запуска и эксплуатации корпоративных проектов на базе искусственного интеллекта. Оно объединяет платформу управления AI-агентами и инфраструктуру для их работы, позволяя компаниям размещать AI-системы в облаке, на выделенных серверах, в собственном контуре или в гибридной среде без необходимости выстраивать отдельную архитектуру для каждого сценария использования искусственного интеллекта.
Selectel запускает решение для аварийного восстановления инфраструктуры (Disaster Recovery, DR) на базе Хайстекс Акура. Сервис позволит компаниям создавать резервную площадку в облаке Selectel и быстро восстанавливать работоспособность IT-систем и бизнес-приложений в случае недоступности основной инфраструктуры.
Аналитическое агентство Apple Hills Digital совместно с Selectel, Cloud.ru и VK Tech презентуют результаты исследования трендов облачного потребления в корпоративном секторе России. Согласно результатам опроса, 65% компаний увеличили инвестиции в IT в 2026 году, а внедрение искусственного интеллекта стало главным направлением развития.
Selectel совместно с Yandex B2B Tech и MetaMentor представили новый формат использования ИИ для бизнеса: On-Premises AI-as-a-Service. Теперь компании могут запускать ИИ-сервисы Yandex AI Studio на своей площадке без длительного процесса закупки собственного дорогостоящего оборудования — необходимые серверы с GPU от Selectel предоставляются по модели аренды вместе с готовыми ИИ-решениями.
Selectel объявил о запуске программы поддержки для компаний, разрабатывающих решения в области искусственного интеллекта. Участники смогут получить грант до 2 000 000 рублей на использование вычислительных ресурсов Selectel, а также техническую помощь в организации IT-инфраструктуры для ML-задач от экспертов компании.
Группа компаний «Таврос» совместно с GlowByte, Data Sapience и Selectel внедрила корпоративный ИИ-портал и специализированных ИИ-агентов для работы с документами, анализа медиаландшафта и проработки гипотез для решения широкого спектра бизнес-задач. Проект направлен на централизацию работы с искусственным интеллектом, обеспечение информационной безопасности и автоматизацию рутинных процессов с помощью интеллектуальных помощников.
Selectel представил новый высокопроизводительный сервер для AI-задач. Решение разработано по принципу сбалансированной архитектуры: наравне с мощными графическими ускорителями сделан акцент на оптимизации взаимодействия процессора, памяти и проводников данных.
Selectel, Data Sapience и GlowByte объявили о начале совместной работы по разработке и внедрению комплексных решений на базе искусственного интеллекта для корпоративных заказчиков. Партнерство направлено на создание управляемых и масштабируемых ИИ-систем: от бизнес-задачи до промышленной эксплуатации.
Selectel сообщает об обновлении собственной AI-платформы, расширяя возможности пользователей для работы с AI-моделями. Заказчикам стала доступна обновленная версия Foundation Models Catalog — сервиса для тестирования, запуска и интеграции больших языковых моделей (LLM) в приложения и бизнес-процессы.
Selectel и разработчик продуктов для корпоративной инфраструктуры Deckhouse анонсировали совместное решение — Deckhouse Kubernetes as a Service (DKaaS). Продукт объединит функциональные возможности Deckhouse Kubernetes Platform и облачную инфраструктуру Selectel, предоставив заказчикам готовую платформу для развертывания, эксплуатации и масштабирования Kubernetes в облаке.
Selecte подводит итоги 2025 года и публикует аудированную финансовую отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2025 года. Выручка Selectel увеличилась на 39% год к году до 18,3 млрд рублей. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 38% год к году до 9,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности по скорр. EBITDA 53%.
Selectel сообщил о запуске геораспределенного (Multi-AZ) региона. Обновление расширит возможности собственной облачной платформы компании и подойдет enterprise-клиентам с крупными digital-проектами и сложными корпоративными системами, которые работают на базе высокопроизводительной IT-инфраструктуры и напрямую влияют на непрерывность бизнес-процессов.
Selectel представил результаты опроса, посвященного внедрению технологий на базе искусственного интеллекта в российских компаниях. Исследование охватывает динамику потребления вычислительных мощностей для ИИ-нагрузок, достигнутые бизнес-эффекты от применения ИИ, ключевые барьеры внедрения, а также уровень зрелости компаний в работе с новыми технологиями.
Selectel обновил модельный ряд высокопроизводительных видеокарт — для аренды стали доступны серверы HGX™ c восемью картами NVIDIA® B300. Решение предназначено для клиентов, работающих с крупномасштабными ИИ-моделями, агентскими системами и высокопроизводительными вычислениями (HPC).
Selectel проведет конференцию MLечный путь 22 апреля на площадке Connect Space в Москве. Мероприятие будет посвящено практическим кейсам, архитектурным решениям, а также экономическим аспектам внедрения и управления ИИ-проектами в бизнесе.
Selectel сообщил об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения выпуска облигаций серии 001P-07R по ставке купона 15,00% годовых сроком на три года. В ходе формирования книги заявок общий спрос инвесторов превысил первоначальный ориентир по объему выпуска, что позволило увеличить объем выпуска с 5 до 7 млрд рублей и снизить итоговую ставку купона до 15,00% годовых.
Selectel анонсировал новый отказоустойчивый сервис для управления DNS-именами устройств внутри изолированных приватных сетей с откликом до 1 миллисекунды и способностью выдерживать нагрузку более 5000 запросов в секунду.
Selectel представил аналитический отчет о DDoS-атаках по итогам 2025 года. Данные получены с помощью сервиса защиты Selectel и отражают динамику и ключевые характеристики актуальных киберугроз для облачной инфраструктуры российских компаний. Анализ показывает рост основных показателей DDoS-активности злоумышленников по сравнению с 2024 годом, что подчеркивает возрастающие риски информационной безопасности для IT-систем бизнеса.
Selectel анонсировал масштабное обновление облачной платформы. Облако Selectel стало ещё более производительным за счет выделенных ядер и гранулярного управления топологией процессора, новой линейки облачных серверов с сетью 10 Гбит/с и возможности арендовать виртуальные машины размером с хост.
Selectel провел мероприятие, посвященное развитию MedTech-проектов и практическому применению AI/ML-технологий в сфере здравоохранения. Встреча стала частью системной работы компании с технологическими командами и было направлено на поддержку перспективных ML-стартапов.
Selectel запустил новый класс объектного хранилища S3 — ледяное хранилище, предназначенное для бэкапов, логов и других редко запрашиваемых или изменяемых данных. Решение ориентировано на компании, у которых есть задача безопасно хранить большие объемы архивной информации.
Selectel объявляет о назначении Александра Тугова на позицию директора AI-вертикали. В новой должности руководитель будет отвечать за формирование и развитие инфраструктурных и платформенных продуктов для AI-задач.
Selectel объявил о регистрации серверной операционной системы SelectOS в реестре российского программного обеспечения. Регистрационная запись Минцифры России подтверждает, что система является отечественной разработкой, что расширяет возможности по использованию продукта для российских заказчиков.
Selectel представляет финансовые и операционные результаты за 9 месяцев 2025 года по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО. Выручка Selectel увеличилась на 42% год к году и достигла 13,5 млрд рублей. Количество клиентов Selectel достигло 31,2 тыс.
Олег Любимов, генеральный директор Selectel рассказал о планах компании по наращиванию инвестиций в экосистему продуктов для AI-задач. Согласно данным, представленным на флагманской конференции Selectel Tech Day 2025, объем инвестиций провайдера в решения для запуска и развития AI-проектов до 2031 года составит 10 млрд рублей.
Selectel анонсировал запуск публичного ресурса SelectOS Manpages для работы с мануалами из репозитория SelectOS. Сервис находится в открытом доступе и с его помощью любой пользователь может оперативно найти и обратиться к необходимым руководствам, упростив работу с Linux-дистрибутивами.
Компания Selectel объявляет о расширении линейки собственных серверных решений и представляет собственную плату на базе процессора AMD EPYC™ 9005 Turin.
Компания Selectel расширяет портфель решений для AI-проектов и выводит на рынок Foundation Models Catalog (FMC) — инструмент для развертывания и управления AI-моделями на базе облачной инфраструктуры Selectel.
Selectel анонсировал новый этап развития своего флагманского продукта и запустил инструменты для управления выделенными серверами в формате Bare Metal Cloud.
Selectel запускает программу OpenFix, в рамках которой будет выплачивать IT-специалистам денежные вознаграждения за участие в работе по развитию и исправлению ошибок в программном обеспечении c открытым кодом.
Selectel сообщил об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения шестого выпуска облигаций по ставке купона 15,40% годовых сроком на 2,5 года. Общий спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов превысил изначальный объем в 2,5 раза и составил 10 млрд рублей.
Selectel и компания «ИТБ» успешно протестировали MSSP-решение на базе Security Capsule SIEM в облачной инфраструктуре провайдера. Тестирование подтвердило безопасность, масштабируемость и готовность решения к эксплуатации для клиентов с высокими требованиями к информационной безопасности.
Selectel и Группа Arenadata объявили о запуске совместного программно-аппаратного комплекса (ПАК), предназначенного для построения отказоустойчивых аналитических платформ и корпоративных хранилищ данных. В основе комплекса — аналитическая СУБД Arenadata DB (ADB) и серверы Selectel собственной разработки. Новое решение позволит бизнесу ускорить запуск аналитических систем, сократить технические и организационные издержки, а также минимизировать риски при внедрении.
Selectel проведет флагманскую конференцию Selectel Tech Day 8 октября 2025 года в Цифровом деловом пространстве в Москве. На мероприятии эксперты компании и приглашенные спикеры поделятся лучшими практиками в управлении и развитии IT-инфраструктуры для бизнеса.
Selectel объявил о запуске продаж собственной серверной платформы. Выход на рынок серверного оборудования расширит возможности компании по привлечению новых клиентов и позволит диверсифицировать источники дохода.
Selectel в партнерстве с ежегодной премией IT HR Awards объявили о создании новой номинации для компаний, формирующих человекоцентричную корпоративную культуру.
Selectel объявляет о запуске хранилища S3 Vault — облачного решения для резервного копирования S3 бакетов (buckets) с полным контролем доступа.
Новая версия продукта SelectOS усовершенствована под потребности бизнеса и призвана снизить нагрузку на IT-специалистов за счет удобных инструментов управления, обеспечив при этом безопасность, контроль и оптимизацию затрат.
StormWall и Selectel объявили о партнерстве. В рамках сотрудничества компании предоставят клиентам защиту от DDoS-атак любой сложности. Теперь на ресурсах провайдера доступны решения вендора для защиты сайтов, сетей и сервисов.
Selectel успешно прошел все испытания Технического центра Интернет и начал предоставление услуг по регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ. Сервис по регистрации доменных имен уже доступен в панели управления.
Компания Selectel публикует результаты за первые 3 месяца 2025 года по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО. Выручка Selectel увеличилась на 49% год к году до 4,4 млрд рублей.
Selectel представил результаты опроса российских компаний о планах развития IT-инфраструктуры на 2025 год. Исследование охватило размеры инвестиций, планы масштабирования и развития IT-инфраструктуры, а также востребованность отдельных IT-технологий.
Selectel расширил возможности своего нового продукта «Мобильная ферма» и добавил поддержку операционной системы iOS. Теперь разработчики и тестировщики могут проверять работу приложений как на Android, так и на iOS-устройствах.
Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер IT-инфраструктуры в России, подводит итоги 2024 года и публикует аудированную финансовую отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.
Selectel запустил Облако для OpenSearch в рамках своего сервиса Облачные базы данных. Новая услуга поможет быстро найти, проиндексировать и проанализировать данные, события или метрики без ограничений в масштабируемости.
Selectel объявляет о запуске в облаке первого в России диска с управляемыми характеристиками производительности – SSD «Универсальный v2». Производительность нового сетевого диска не привязана к его объему, что дает клиентам провайдера больше гибкости в управлении ресурсами.
Selectel вошел в топ-20 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с общей стоимостью в $680 миллионов. При составлении рейтинга эксперты Forbes проанализировали финансовые показатели более 60 российских компаний, чья выручка формируется в интернете.
Selectel представил результаты отчета о DDoS-атаках за второе полугодие 2024 года. В нем использованы данные, собранные с помощью сервиса защиты Selectel, которые позволяют оценить динамику инцидентов и определить их ключевые характеристики в рамках облачной инфраструктуры.
Компания F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, провела испытание на проникновение в информационные системы Selectel. Результатом пентеста стали комплексный анализ защищенности веб-приложений и успешное устранение потенциальных угроз.
Компания Level Group, один из ведущих девелоперов Москвы, завершила миграцию IT-инфраструктуры в облако Selectel. Проект позволил компании обеспечить 1 500 сотрудникам комфортную рабочую среду, оптимизировать затраты на IT-инфраструктуру на 30% и повысить стабильность корпоративных сервисов.
Selectel объявил об открытии первого коворкинга Selectel Room на базе Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Коворкинг предоставляет комфортное пространство для практикоориентированного развития студентов и аспирантов.
Selectel получил аккредитацию Координационного центра доменов .RU/.РФ. Сервис по регистрации доменных имен станет доступен в панели управления Selectel после прохождения всех технических испытаний.
Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» объявил об успешной интеграции CMP-платформы для управления частными и гибридными облаками «Нимбиус» с облачной платформой компании Selectel.
Selectel открыл первое в России мультирегиональное объектное хранилище с выбором локации в разных федеральных округах — Москве и Санкт-Петербурге. Новое решение позволит размещать данные, обеспечивая более высокую надежность, производительность и катастрофоустойчивость инфраструктуры.
Selectel сообщает о приобретении 100% компании ООО «Единая сеть», работающей под брендами Servers.ru, Exepto.ru и Fozzy.ru. Сделка позволит ускорить рост бизнеса и усилить лидерские позиции Selectel на рынке облачных инфраструктурных сервисов.
Компания Selectel подтвердила соответствие продуктов требованиям ГОСТ Р 57580, который определяет требования по информационной безопасности для организаций финансовой сферы, и обновила сертификат международного стандарта безопасности данных платежных карт до версии PCI DSS 4.0.
Компания Selectel объявил о коммерческом запуске SelectOS — серверной операционной системы корпоративного класса на базе Linux. Решение позволит заказчикам снизить нагрузку на IT-специалистов с помощью удобных инструментов управления и технической поддержки, обеспечив при этом безопасность, контроль и оптимизацию затрат.
Компания Selectel планирует разместить новый выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей для целей финансирования инвестиционной программы. Тип купона — переменный и определяется исходя из ключевой ставки Банка России плюс премия не выше 400 базисных пунктов. Срок обращения — 2,5 года с ежемесячной выплатой купона. Сбор заявок планируется провести в конце ноября.
Selectel сообщает о подтверждении рейтинговым агентством «Эксперт РА» кредитного рейтинга Компании на уровне ruAА-, что соответствует высокому уровню финансовой устойчивости. Прогноз по рейтингу – стабильный.
Компания Selectel публикует результаты за 9 месяцев 2024 года по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО
Компания КАМА, разработчик первого серийного российского электромобиля Атом, и Selectel объявляют о партнерстве. В рамках проекта Selectel развернул производительную вычислительную инфраструктуру, на базе которой специалисты Атом разрабатывают IT-сервисы будущего электромобиля, в частности систему активной помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) и платформу данных.
Selectel и Arenadata объявили о технологическом партнерстве. Об этом было анонсировано в рамках конференции Selectel Tech Day 2024. Благодаря сотрудничеству компании смогут предложить рынку новое решение в сфере управления большими данными – аналитическую СУБД Arenadata DB (ADB) уровня Enterprise на выделенных серверах Selectel.
Selectel объявляет о старте бета-тестирования собственной Inference-платформы, предназначенной для упрощения запуска ML-моделей в промышленную эксплуатацию и ускорения их работы. Новый сервис позволит за несколько минут развернуть готовую ML-модель на вычислительных мощностях провайдера без привлечения разработчиков. Выход сервиса анонсирован на флагманской конференции провайдера Selectel Tech Day 2024.
Компания Selectel объявила о вводе в эксплуатацию нового инфраструктурного решения на базе собственной серверной платформы. Планируется, что новый продукт будет использоваться в дата-центрах провайдера для сдачи клиентам в аренду. Кроме того, заказчики смогут использовать решение on-premise (на собственной площадке) по модели аренды, что может быть актуально для компаний Enterprise-сегмента с особыми требованиями к контуру размещения IT-инфраструктуры.
Компания Selectel публикует консолидированные финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. По уровню рентабельности компания сохраняет значимый отрыв от международных технологических компаний и лидеров российского IT-сектора
Selectel предоставил защищенную вычислительную инфраструктуру для коммерческого центра мониторинга информационной безопасности (Security Operations Center, SOC) компании «Газинформсервис».
Selectel признан абсолютным лидером в сегменте выделенных серверов и одним из ведущих игроков на рынке колокации — сдачи в аренду мест в дата-центрах под размещение клиентского оборудования, по данным отчета iKS-Consulting.
10 октября в Центре событий РБК в Москве состоится Selectel Tech Day 2024 — масштабная конференция о технологиях и IT-инфраструктуре для бизнеса. Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-форматах.
Selectel объявил запуске нового продукта — базы данных на выделенном облачном сервере. Решение позволит хранить и эффективно обрабатывать данные больших объемов, при этом ресурсы на выделенном облачном сервере будут зафиксированы за конкретным клиентом.
Selectel объявил о начале публичного бета-тестирования собственной серверной операционной системы корпоративного класса на базе Linux. Решение нацелено на обеспечение всесторонней поддержки IT-инфраструктуры клиентов за счет контроля за версиями установленного программного обеспечения и расширенной техподдержки и готово для работы с высоконагруженными системами.
Selectel объявил о запуске фермы мобильных устройств. Новое решение позволит клиентам автоматизировать и ускорить процесс тестирования приложений на разных мобильных устройствах, повысив при этом качество продуктов и сократив время их вывода на рынок.
Компания Selectel завершила процесс преобразования из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество
Selectel объявил о запуске услуги аренды выделенных серверов с размещением на площадке заказчика. Предложение актуально для крупных компаний с особыми законодательными и корпоративными требованиями к контуру размещения IT-инфраструктуры.
Inventos и Selectel обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию первого международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» на весь мир.
Selectel объявил о подготовке к запуску серверной версии операционной системы на базе Linux корпоративного класса. Это станет первым шагом по выходу компании на рынок инфраструктурного ПО.
Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, публикует результаты за первые три месяца 2024 года по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО.
Selectel представил результаты опроса российских компаний об изменениях, вызовах и планах по развитию облачной IT-инфраструктуры. В ежегодном исследовании приняло участие более 300 специалистов, которые развивают и администрируют IT-инфраструктуру своей организации или внешних заказчиков.
Selectel и компания Neoflex, разработчик IТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, объявили о технологическом партнерстве. Теперь клиенты Selectel могут автоматизировать управление DS/ML-моделями с помощью MLOps-платформы Neoflex Dognauts на выделенных серверах или в облаке провайдера.
Компания Selectel сообщила об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения четвертого выпуска облигаций. Объем выпуска составил 4 млрд рублей, ставка купона установлена на уровне 15% годовых с ежемесячной выплатой, срок обращения 2 года.
Компания Selectel подводит итоги 2023 года и публикует аудированную финансовую отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.
Selectel запустил готовое облако 1С — платформенный сервис, ориентированный на оптимизацию работы с приложениями 1С. Провайдер забирает на себя развертывание и администрирование инфраструктуры под 1С, обеспечивая высокую скорость работы и производительность сервиса.
Selectel планирует разместить выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2 года. Ориентир доходности — премия не выше 275 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2 года. Купонные выплаты будут осуществляться ежемесячно. Сбор заявок планируется провести в первой декаде апреля.
Selectel снова вошел в топ-3 игроков по выручке на рынке IaaS в 2023 году, по предварительным данным iKS-Consulting.
Инвестиционный фонд Tier 5, основанный Геворком Вермишяном, ранее возглавлявшим «МегаФон», приобрел 25% провайдера IT-инфраструктуры Selectel, который входит в топ-3 российских IaaS-компаний по выручке. Детали сделки стороны не раскрывают.
Компания Selectel объявила о запуске нового провайдера выделенных серверов и облачных услуг под брендом Vscale. Решения Vscale отличает простота использования: они ориентированы на аудиторию начинающих IT-специалистов, индивидуальных разработчиков, системных администраторов и стартапов, которым нужны базовые сервисы IT-инфраструктуры по доступным ценам.
Selectel объявил о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Инициатива подтверждает приверженность компании соблюдению антикоррупционных принципов и стандартов, а также демонстрирует готовность провайдера реализовывать меры по противодействию коррупции.
Selectel объявил о запуске ГОСТ-VPN — защищенного канала связи для передачи данных через интернет с использованием оборудования, сертифицированного ФСБ России.
Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, публикует финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года.