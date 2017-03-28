Новости и пресс-релизы

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel открыл программу поддержки цифровых сервисов в медицине, образовании и других социально важных сферах. Компания компенсирует им расходы, связанные с использованием облачной платформы Selectel.
Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel подключился к проекту распределенных вычислений Folding@Home, который координируют ведущие научные лаборатории мира. Он сосредоточен на изучении нового коронавируса и поиска эффективных средств терапии.
Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel и MONT, крупнейший дистрибьютор ПО в России и СНГ, объявили о начале сотрудничества. Теперь партнерам MONT на территории России доступны Облачная платформа Selectel и Облако Selectel на базе VMware. Также их обеспечат всесторонней технической и маркетинговой поддержкой от MONT на всех этапах сделки.
Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel предложил бесплатно протестировать серверы на базе процессоров Huawei Kunpeng 920.
Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel анонсировал два новых сервиса — «Serverless: облачные функции» и «Облачные базы данных». Они выпущены на базе облачной платформы Selectel и расширяют ее возможности.
Selectel, провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров, представил катастрофоустойчивый кластер Облака на базе VMware в московском регионе. Решение обеспечивает бесперебойную работу информационных систем. В основе разработки лежит технология VMware Stretched vSAN.
Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel разработал и внедрил новую систему управления выделенными серверами. Время от заказа до получения доступа к серверу сократилось до 120 секунд. Все операции осуществляются в автоматическом режиме.
Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel расширяет географию своего бизнеса и выходит за пределы Москвы и Петербурга. Компания начнет работать в пяти регионах России и ближнего зарубежья до конца 2020 года. Инвестиции в экспансию составят до 300 миллионов рублей. Запуск первого регионального узла облачной платформы Selectel состоялся в Новосибирске 5 декабря.
Selectel, провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров, представил Selectel HyperServer — решение для создания серверов с колоссальной вычислительной мощностью.
Selectel, провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров, и Salt Security, компания-разработчик средств информационной безопасности, вывели на российский рынок уникальную платформу для защиты API.
Selectel, российский провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров, получил статус VMware Cloud Verified.
Selectel, провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров, впервые принял участие в проекте «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». По итогам 2018 года компания поднялась на 67 строчку рейтинга лидеров технологического бизнеса.
Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, помог модернизировать учебный дата-центр Университета ИТМО. Компания безвозмездно передала вузу 40 современных высокопроизводительных серверов.
Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, и DDoS-GUARD, оператор связи и услуг по защите от DDoS-атак, совместно запустили узел фильтрации трафика. Он стал первой и единственной точкой в Петербурге, являющейся частью глобально распределенной фильтрующей сети.
Объявлены победители федеральной премии IT HR Awards. Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, стал лучшим в номинации «Корпоративная культура в действии».
Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, ввел в строй вторую очередь дата-центра «Берзарина». Новая площадка вмещает 350 серверных стоек и создана специально под облачные сервисы, на которые приходится более 85% выручки Selectel.
Стали известны лауреаты национальной премии «ЦОДы.РФ». Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, победил в номинации «Облако года».
Основатель провайдера ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса Selectel Лев Левиев сообщил о смене руководителя компании.
Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, в 2018 году развивался успешнее других игроков российского рынка IaaS. Такой вывод сделали эксперты iKS-Consulting в отчете «Облачный провайдинг 2018-2022: экономика, стратегии, бизнес-модели».
Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, стал победителем 15-й национальной «Премии Рунета» в номинации «Технологии и инновации». Объявление победителей состоялось вечером 29 ноября в Москве.
Selectel, провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, занял вторую строчку рейтинга «ТОП-10 самых зрелых провайдеров облачных услуг», подготовленного аналитическим центром TAdviser. Эксперты оценивали такие параметры облачных сервисов, как управляемость, безопасность и доступность.
Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, развернул гибридную вычислительную платформу для компании «Мегаплан», разработчика одноименной CRM-системы.
В газете «Коммерсант С-Петербург» № 126 от 19.07.2018 года опубликована статья под заголовком «Селектелу» прилетело из-за Telegram«. Автор материала, ссылаясь на оказавшееся в его распоряжении служебное письмо Роскомнадзора и комментарии третьих лиц, исказив суть и детали рутинного сообщения регулятора, делает предположение, что «хостинг-провайдер может быть заблокирован из-за опального мессенджера».
Selectel, надежный провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, сообщает об обновлении тарифов на услугу «Защита от DDoS-атак» и изменении цен аренды отдельных конфигураций серверов в рамках услуги «Выделенный сервер».
Российский провайдер ИТ-инфраструктурных решений Selectel и международная платформа по автоматизации бизнеса Resello объявили о начале сотрудничества. Партнеры рассматривают ряд общих проектов, в том числе совместное развитие облачного сервиса Azure Stack Network в России. Меморандум о намерениях между Selectel и Resello был подписан 25 мая, во время Петербургского международного экономического форума.
Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса, проведет третью технологическую конференцию TechDay. Мероприятие состоится 5 апреля текущего года в Санкт-Петербурге. Его центральной темой станут проблемы расширения корпоративной инфраструктуры в облако.
Selectel, крупнейший провайдер IT-инфраструктурных решений в России, и Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка подписали соглашение об открытии кредитной линии на 1 млрд рублей сроком на 7 лет. Компания осуществила частичную выборку кредита.
Крупнейший российский IaaS-провайдер Selectel перевел закупки в электронную форму и запустил корпоративную торговую площадку на базе B2B-Center.
Selectel, крупнейший российский IaaS-провайдер (Infrastructure as a Service — инфраструктура как услуга), и петербургский филиал АО «ЮниКредит Банка» заключили соглашение для осуществления документарных операций на сумму 100 миллионов рублей для выпуска гарантий и аккредитивов (с последующим финансированием).
Selectel, ведущий российский провайдер облачных и хостинговых сервисов, и iKS-Consulting, международное консалтинговое агентство, оценили глубину проникновения облачных, прежде всего IaaS-решений в бизнес.
Selectel, ведущий российский провайдер облачных и хостинговых сервисов, сообщил о назначении Павла Алимова на должность генерального директора.
Selectel, ведущий российский провайдер облачных и хостинговых сервисов, и компания «Новые облачные технологии», российский разработчик программных продуктов МойОфис, объявили о сотрудничестве.
Аналитический центр TAdviser подтвердил лидерские позиции Selectel на российском IaaS-рынке.
Selectel, ведущий российский провайдер облачных и хостинговых сервисов, и SONM, блокчейн платформа децентрализованных облачных ресурсов, заключили меморандум о сотрудничестве. В партнерстве компании планируют создавать ИТ-инфраструктурные решения для бизнеса на базе технологии блокчейн. На российском IaaS рынке это первая подобная инициатива. Стороны уверены в успехе проекта.
Qrator Labs, специализирующаяся на противодействии DDoS-атакам, и Selectel, ведущий российский провайдер облачных и хостинговых сервисов (IaaS), объявляют о начале сотрудничества.
Selectel, ведущий российский провайдер облачных и хостинговых сервисов (IaaS), и Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка заключил кредитное соглашение. По условиям сделки, открыты две кредитные линии на общую сумму 200 млн рублей. Средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы Selectel. Компания осуществила частичную выборку кредита.
Selectel, ведущий российский провайдер облачных и хостинговых решений, представил услугу «Удаленная точка присутствия». Она позволяет в течение дня организовать узел связи в Москве или Петербурге с прямым подключением к точкам обмена трафиком. Провайдер предлагает не только канал передачи данных до пиринговой точки, но и необходимую аппаратную инфраструктуру по сервисной модели (IaaS). Сейчас в рамках услуги доступно подключение к крупнейшим в России точкам обмена трафиком MSK-IX и SPB-IX, в дальнейшем их перечень будет расширяться.