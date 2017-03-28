Новости и пресс-релизы

3/28/2017

Selectel предложил решение для создания точек присутствия в России за один день

Selectel, ведущий российский провайдер облачных и хостинговых решений, представил услугу «Удаленная точка присутствия». Она позволяет в течение дня организовать узел связи в Москве или Петербурге с прямым подключением к точкам обмена трафиком. Провайдер предлагает не только канал передачи данных до пиринговой точки, но и необходимую аппаратную инфраструктуру по сервисной модели (IaaS). Сейчас в рамках услуги доступно подключение к крупнейшим в России точкам обмена трафиком MSK-IX и SPB-IX, в дальнейшем их перечень будет расширяться.