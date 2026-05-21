NVIDIA® HGX™ B300

HGX™ B300 — сервер для AI-задач
8 видеокарт в одном сервере
SXM-ускорители позволяют видеокартам обмениваться данными со скоростью до 14,4 Тбайт/с. Поэтому на аппаратном модуле NVIDIA® HGX™ создаются производительные GPU-серверы для сложных задач ИИ и обработки данных.
Надежный и безопасносный
Серверы Selectel соответствуют 152-ФЗ, есть сертификат PCI DSS, безопасность на уровне инфраструктуры подтверждают ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, AICPA SOC 2® и GDPR. Также вы можете разместить сервер в аттестованном сегменте ЦОД Selectel.
Единая среда для ваших AI-проектов
Готовый набор совместимых масштабируемых сервисов — от высокопроизводительных СХД до управляемых баз данных и S3-совместимого объектного хранилища.
Серверы можно объединить в кластеры
Объединяем десятки и сотни серверов c B300 и H200 в кластеры. Размещение в наших ЦОД или на вашей площадке.
Сервер для максимальной производительности и плотности вычислений
7,7 Тб/с
Пропускная способность памяти
128 ядер
Процессоров Intel Xeon 6‑го поколения
2 304 ГБ
Видеопамять HBM3e
2 ТБ RAM DDR5
С коррекцией ошибок и регистром
Запустите пилот вашего AI-проекта на HGX™ B300
Какие проекты поможет реализовать HGX™ B300
Научно-исследовательские и высоконагруженные ИИ-задачиПоддержка R&D и ресурсоемких моделей: планирование экспериментов, работа с корпусами научных публикаций и патентов, инференс и анализ крупных моделей с длинным контекстом и высокой параллельностью.
Корпоративные ИИ-платформы в закрытом контуреРазвертывание GPT-ассистентов и внутренних ИИ-сервисов для работы с документами, знаниями и кодом компании. Контроль данных, предсказуемая производительность и масштабирование. По мере роста потребностей вы можете менять конфигурацию сервера: добавлять память, увеличивать объем дисков и их количество.
Инженерные ИИ-копилоты для разработки и эксплуатацииПоддержка больших кодовых баз (multi-repo): анализ архитектуры, планирование миграций и рефакторинга, генерация PR и тестов, доведение CI до стабильного состояния, а также автоматизация L4-саппорта для сложных технических кейсов.
Интеллектуальная аналитика и принятие решенийСценарное моделирование бизнес-процессов (цепочки поставок, ценообразование, риски), what-if-анализ и корпоративный Auto-RAG с доступом к БД, графам знаний и поисковым системам.
Автоматизация юридических и регламентных процессовEnd-to-end обработка тендеров и RFP, а также e-discovery и комплаенс-аудит на уровне холдинга: анализ больших массивов документов, сопоставление требований, выявление рисков и формирование итоговых пакетов.
Выберите сценарий работы с сервером
Арендуйте готовый сервер
Уже собран в нашем дата-центре уровня Tier III в Санкт-Петербурге. Запуск — от 2 минут. Можно провести Direct Connect до вашей площадки.
Закажите сервер на свою площадку
Вы арендуете или покупаете сервер в Selectel, а мы доставляем и устанавливаем его на вашей площадке от 2 рабочих дней.