Собственный сервер Selectel

Сверхвысокая пропускная способность — поддерживает 12 x PCIe 5.0 x8 и 2 х PCIe 5.0 x16. Совместима с OCP 3.0, модулями TPM 2.0, BMC AST2600 и интеллектуальными системами мониторинга.
Сверхвысокая пропускная способность — поддерживает 12 x PCIe 5.0 x8 и 2 х PCIe 5.0 x16. Совместима с OCP 3.0, модулями TPM 2.0, BMC AST2600 и интеллектуальными системами мониторинга.
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