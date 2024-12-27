Собственный сервер Selectel

В основе — самые современные процессоры Intel® Xeon® 6, до 8 ТБ оперативной памяти DDR5, специально разработанная материнская плата и не только.
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  • Премиальное серверное решение
  • Intel® Xeon® 6: 6700E и 6700P
  • Материнская плата собственной разработки
  • До 32 модулей DDR5 ECC Reg
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Бесплатное тестирование

Подайте заявку на тестирование и опробуйте наш сервер на своих нагрузках бесплатно.

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Серверная ОС SelectOS

ОС на базе Debian. Оптимизирована под собственный сервер Selectel, поддерживает Intel One API.

FreeМиграция в Selectel

Бесплатный переезд в Selectel

Проведем аудит, подберем инфраструктуру, все перенесем и проследим за работой сервисов

Как устроен собственный сервер Selectel

Материнская плата Selectel

Сверхвысокая пропускная способность — поддерживает 12 x PCIe 5.0 x8 и 2 х PCIe 5.0 x16. Совместима с OCP 3.0, модулями TPM 2.0, BMC AST2600 и интеллектуальными системами мониторинга.

Спецификация собственного сервера Selectel
Форм-фактор, процессоры, оперативная память, накопители информации, сетевая подсистема, слоты расширения, порты ввода-вывода, система охлаждения, система питания, индикация, управление и условия эксплуатации.
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Взяли лучшее железо на рынке и соединили с продуманной архитектурой

Собственная разработка инженеров Selectel: от выбора компонентной базы, микросхем до системного дизайна и дизайна топологии платы.

Протестируйте премиальное серверное решение Selectel

Готовые конфигурации сервера Selectel
Уже собраны в наших дата-центрах уровня Tier III. Запуск — от 2 минут.
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Кастомная сборка сервера Selectel
Добавьте к необходимым комплектующим материнскую плату Selectel SSEI 112-G6 MB или SSE-I224-G6 MB.
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Индивидуальное решение
Подайте заявку на тестирование и опробуйте наш сервер на своих нагрузках бесплатно.

Преимущества собственного сервера Selectel

Топовое железо

Новейшее поколение процессоров Intel® Xeon® 6, DDR5 до 8 ТБ, NVMe PCIe Gen 5 и их кастомные конфигурации под любую нагрузку.

Своя материнская плата

Оптимизировали соединение всех элементов так, чтобы гарантировать производительность системы.

Своя операционная система SelectOS

Собственный дистрибутив позволяет нам оптимизировать производительность, упрощает поддержку и обновления ОС, а также повышает общий уровень безопасности и стабильности сервера.

Поддерживает виртуализацию на уровне Bare Metal

Такой подход обеспечивает высокую производительность и гибкость управления. Пользователь может выбрать гипервизор VMware или Selectel, встроенный в нашу облачную платформу на базе OpenStack.

Высоконагруженные вычисления

До 112 ядер и 2,4 ГГц тактовой частоты гарантируют молниеносную работу даже самых ресурсоемких приложений.

Сниженное энергопотребление

Совокупная стоимость владения ниже за счет меньшего расхода энергии без потери в производительности. Критичный показатель для современных дата-центров.

Протестируйте собственный сервер Selectel

Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

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