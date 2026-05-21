ИИ-ассистент на выделенном сервере

Тестируйте и внедряйте ИИ-решения с помощью готовой приватной среды для запуска локальных LLM-моделей.

Консультация и подбор железаВеб-интерфейсВ ЦОД Selectel или навынос
Преимущества сервера с готовым образом для работы с ИИ

Работайте с LLM сразу после запуска сервера

В предустановленном образе на базе SelectOS собраны все ключевые компоненты.

  • Платформа для запуска моделей.
  • Веб-интерфейс в формате чат-ассистента.
Поднимайте и тестируйте разные LLM

Образ не привязан к конкретной модели, вы выбираете ее под свою задачу. Добавить нужные модели можно заранее при заказе сервера, позже через SSH-команду или прямо в веб-интерфейсе.

Используйте преимущества локальных LLM

Вы получаете отдельную физическую машину и не зависите от внешних API.

  • Оплата за сервер, а не за токены.
  • Данные остаются внутри инфраструктуры.
  • Есть полный контроль над моделью и окружением.
  • Сервер можно забрать в закрытый контур.
Обратитесь за бесплатным подбором оборудования

17 лет ежедневно собираем серверы для цифровых проектов любой сложности — от небольших pet-проектов до enterprise-систем. Подберем оптимальные GPU под нужные модели и конфигурацию под ваш бюджет и требования.

Запускайте проект здесь и сейчас — не ждите поставок железа

Оборудование в наличии, поэтому мы за 1–5 дней соберем серверы для инференса и файн-тюнинга c H200, H100, RTX PRO 6000 и другими GPU. Вы можете арендовать сервер с HGX H200 или B300 и поставить 8 видеокарт в один сервер.

Безопасность данных в приоритете

Дата-центры Tier III

Резервированное питание и охлаждение позволяют проводить обслуживание без остановки работы, а SLA достигает около 99,98%

Соответствие 152-ФЗ

Позволяет хранить и обрабатывать персональные данные до УЗ-1 включительно

Система управления пользователями (IAM)

Администратор создает аккаунты, настраивает права доступа и разграничивает использование моделей внутри компании

Базовая безопасность образа

Веб-интерфейс работает через HTTPS, внешние порты закрыты, модели изолированы и доступны только по защищенным каналам

Сертификат PCI DSS

Позволяет обрабатывать данные держателей карт

Соответствие 187-ФЗ

Обработка данных и инфраструктура отвечают требованиям законодательства РФ о ПДн и ИБ

Как работает ИИ-ассистент на сервере

Выберите, где разместить арендованный сервер

Общая стойка в дата-центре Selectel

Выберите сервер и готовый образ SelectOS Open WebUI в панели управления. 6 дата-центров разнесены по регионам — можно построить геораспределенную инфраструктуру. В каждом ДЦ есть 2 зоны доступности.

Задачи для выделенного сервера с ИИ-ассистентом

  • Эксперименты с ИИ и проверка гипотез без рисков
    Арендуйте сервер на конкретный срок, быстро запускайте тестовые проекты и проверяйте новые модели без капитальных затрат. Полный контроль над средой и отключение без потерь на амортизацию и владение. Можем быстро привезти сервер в контур на вашу площадку.
  • Страховка от волатильности рынка GPU
    Зафиксируйте стоимость аренды на 3–5 лет и защитите бюджет от скачков цен на GPU и другие комплектующие. Идеально для долгосрочных проектов и стабильного планирования ИТ-инфраструктуры.
  • Соблюдение требований инвесторов и ИБ
    Изолированная среда на выделенном сервере позволяет соответствовать корпоративным и регуляторным требованиям, а также гарантирует полную безопасность данных внутри закрытого контура.
  • Быстрый запуск ИИ-стартапа
    Начните с арендованного сервера, проверяйте гипотезы и масштабируемые решения, а при желании выкупите оборудование. Гибкость владения без лишней нагрузки на бюджет.

Подберем оптимальную конфигурацию под ваш проект

Сервер с HGX H200
Процессор2 × Intel Xeon Platinum 8558 2.1 ГГц, 96 ядер
Память2048 ГБ DDR5 ECC Reg
Диски2 × 960 ГБ SSD NVMe, 2 × 7680 ГБ SSD NVMe
GPU8 × Nvidia H200 141 ГБ HBM3e SXM
Kimi-K2

2 900 000

₽/мес.
Сервер с GPU Nvidia RTX PRO 6000
Процессор2 × AMD EPYC 9274F 4.05 ГГц, 48 ядер
Память256 ГБ DDR5 ECC REG
Диски2 × 1920 ГБ SSD NVMe Enterprise
GPUNvidia RTX PRO 6000 96 ГБ GDDR7
Qwen3-30b

240 290

₽/мес.
Сервер с двумя GPU Nvidia RTX PRO 6000
Процессор2 × AMD EPYC 9274F 4.05 ГГц, 48 ядер
Память256 ГБ DDR5 ECC REG
Диски2 × 1920 ГБ SSD NVMe Enterprise
GPU2 × Nvidia RTX PRO 6000 96 ГБ GDDR7
Qwen3-235b

343 190

₽/мес.

