ИИ-ассистент на выделенном сервере

Преимущества сервера с готовым образом для работы с ИИ
Работайте с LLM сразу после запуска сервера
В предустановленном образе на базе SelectOS собраны все ключевые компоненты.
- Платформа для запуска моделей.
- Веб-интерфейс в формате чат-ассистента.
Поднимайте и тестируйте разные LLM
Образ не привязан к конкретной модели, вы выбираете ее под свою задачу. Добавить нужные модели можно заранее при заказе сервера, позже через SSH-команду или прямо в веб-интерфейсе.
Используйте преимущества локальных LLM
Вы получаете отдельную физическую машину и не зависите от внешних API.
- Оплата за сервер, а не за токены.
- Данные остаются внутри инфраструктуры.
- Есть полный контроль над моделью и окружением.
- Сервер можно забрать в закрытый контур.
Обратитесь за бесплатным подбором оборудования
17 лет ежедневно собираем серверы для цифровых проектов любой сложности — от небольших pet-проектов до enterprise-систем. Подберем оптимальные GPU под нужные модели и конфигурацию под ваш бюджет и требования.
Запускайте проект здесь и сейчас — не ждите поставок железа
Оборудование в наличии, поэтому мы за 1–5 дней соберем серверы для инференса и файн-тюнинга c H200, H100, RTX PRO 6000 и другими GPU. Вы можете арендовать сервер с HGX H200 или B300 и поставить 8 видеокарт в один сервер.
Безопасность данных в приоритете
Дата-центры Tier III
Резервированное питание и охлаждение позволяют проводить обслуживание без остановки работы, а SLA достигает около 99,98%
Соответствие 152-ФЗ
Позволяет хранить и обрабатывать персональные данные до УЗ-1 включительно
Система управления пользователями (IAM)
Администратор создает аккаунты, настраивает права доступа и разграничивает использование моделей внутри компании
Базовая безопасность образа
Веб-интерфейс работает через HTTPS, внешние порты закрыты, модели изолированы и доступны только по защищенным каналам
Сертификат PCI DSS
Позволяет обрабатывать данные держателей карт
Соответствие 187-ФЗ
Обработка данных и инфраструктура отвечают требованиям законодательства РФ о ПДн и ИБ
Как работает ИИ-ассистент на сервере
Задачи для выделенного сервера с ИИ-ассистентом
Эксперименты с ИИ и проверка гипотез без рисковАрендуйте сервер на конкретный срок, быстро запускайте тестовые проекты и проверяйте новые модели без капитальных затрат. Полный контроль над средой и отключение без потерь на амортизацию и владение. Можем быстро привезти сервер в контур на вашу площадку.
Страховка от волатильности рынка GPUЗафиксируйте стоимость аренды на 3–5 лет и защитите бюджет от скачков цен на GPU и другие комплектующие. Идеально для долгосрочных проектов и стабильного планирования ИТ-инфраструктуры.
Соблюдение требований инвесторов и ИБИзолированная среда на выделенном сервере позволяет соответствовать корпоративным и регуляторным требованиям, а также гарантирует полную безопасность данных внутри закрытого контура.
Быстрый запуск ИИ-стартапаНачните с арендованного сервера, проверяйте гипотезы и масштабируемые решения, а при желании выкупите оборудование. Гибкость владения без лишней нагрузки на бюджет.
Подберем оптимальную конфигурацию под ваш проект
Сервер с HGX H200
|Процессор
|2 × Intel Xeon Platinum 8558 2.1 ГГц, 96 ядер
|Память
|2048 ГБ DDR5 ECC Reg
|Диски
|2 × 960 ГБ SSD NVMe, 2 × 7680 ГБ SSD NVMe
|GPU
|8 × Nvidia H200 141 ГБ HBM3e SXM
Сервер с GPU Nvidia RTX PRO 6000
|Процессор
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 ГГц, 48 ядер
|Память
|256 ГБ DDR5 ECC REG
|Диски
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe Enterprise
|GPU
|Nvidia RTX PRO 6000 96 ГБ GDDR7
Сервер с двумя GPU Nvidia RTX PRO 6000
|Процессор
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 ГГц, 48 ядер
|Память
|256 ГБ DDR5 ECC REG
|Диски
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe Enterprise
|GPU
|2 × Nvidia RTX PRO 6000 96 ГБ GDDR7