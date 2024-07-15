Selectel запустил “мобильную ферму” для удаленного тестирования приложений на смартфонах

15 июля 2024 года: Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, объявил о запуске фермы мобильных устройств. Новое решение позволит клиентам автоматизировать и ускорить процесс тестирования приложений на разных мобильных устройствах, повысив при этом качество продуктов и сократив время их вывода на рынок. Ферма мобильных устройств даст возможность командам мобильной разработки удаленно отлаживать и тестировать приложения на большом количестве реальных девайсов с разными техническими параметрами, что значительно проще, чем создание и обеспечение собственного парка.

Клиенты фермы получат быстрый доступ к широкому парку устройств с возможностью полного переноса тестирования мобильного приложения в облачный формат для проведения как ручных, так и автоматических тестов. Ферма позволяет единовременно включить в тестирование широкий модельный ряд смартфонов, которые использует большинство современных пользователей и не закупать тестовые устройства самостоятельно. Продукт успешно прошел бета-тестирование с использованием смартфонов наиболее популярных в России производителей с различными версиями OS Android, процессорами, диагоналями, производительностью и оболочкой. В настоящее время ферма Selectel активно растет: расширяется перечень устройств и появляются новые операционные системы.

«Мы видим активный рост мобильной разработки на российском рынке – этому способствует и рост цифровых решений, и распространение смартфонов как основного устройства для решения повседневных задач. По прогнозам, к 2027 году объем рынка мобильных приложений в России может превысить 400 млрд рублей, – отметил Игорь Лепихин, руководитель направления программно-аппаратных решений Selectel. – В ответ на запросы клиентов мы стремимся предложить им решения, выходящие за рамки простых инфраструктурных продуктов, в качестве готовой платформы для работы с задачами прикладного уровня. Мобильная ферма логично дополняет наши сервисы в сфере облачной инфраструктуры и позволяет оперативно и экономически эффективно запустить процесс тестирования. Решение подойдет для распределенных команд любого размера, которые не имеют физической возможности организовать тестирование на реальных устройствах. Также это позволит значительно расширить список покрываемых устройств и гарантировать высокое качество приложений для конечных пользователей».

Во время использования устройства фиксируются за клиентом без ограничений по времени рабочей сессии и недоступны для других пользователей до окончания аренды. Разработчики и тестировщики смогут настроить индивидуальное окружение для тестов и при необходимости создать автотесты. У нового сервиса интуитивно понятный интерфейс с возможностью непрерывной интеграции и доставки ПО (CI/CD) с Android Studio или Git, а также дополнительными инструментами для проведения тестов, которые будут актуализироваться исходя из потребностей клиентов. После прекращения аренды происходит полная очистка устройств для обеспечения безопасности данных заказчика.