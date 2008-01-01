Защита веб-приложений (WAF)

Обеспечим надежную защиту веб-приложений, чтобы обезопасить ваш бизнес от целевых атак, парсинга и потери прибыли. Сервис на базе машинного обучения выявит и заблокирует подозрительную активность.
  • Защита от угроз OWASP
  • Настройка отчетов и правил
  • Анализ трафика
  • Панель управления
Защита веб-приложений (WAF)
О продуктеЦеныFAQС этим заказывают
WAF можно подключить только вместе с защитой от DDoS на уровнях L3-L7
Комплексная безопасность и защита веб-приложений невозможна без блокировки DDoS-атак на сетевом и транспортном уровнях, фильтрации трафика и блокировки атак на уровне приложения.
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Бизнес-задачи защиты веб-приложений

Защита от взлома и утечки данных

Соответствие требованиям законодательства и стандартов

Снижение time-to-market

Снижение нагрузки на инфраструктуру

Архитектура защиты веб-приложений

Сервис WAF анализирует трафик и фильтрует подозрительный, защищая ваши веб-приложения от потенциальных угроз. С помощью постоянно обучающихся ML-алгоритмов, а также методов сигнатурного, поведенческого и репутационного анализов вы можете снизить риски взлома даже тех приложений, в которых есть критические уязвимости.

Защита WAF

Преимущества WAF

Гарантированная безопасность

WAF защищает сайт от угроз, описанных в проекте OWASP — Open Web Application Security Project, включая SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг XSS и атаки на бизнес-логику.

Создание пользовательских правил

Администраторы могут настраивать пользовательские отчеты и оповещения безопасности, проводить аудит и расследования инцидентов, подробно анализировать трафик. Вся информация удобно собрана в панели управления.

Политики защиты

Настраиваемые правила фильтрации помогут защититься от целевых атак, направленных на бизнес-логику приложений, определить исключения и минимизировать ложные срабатывания.

Динамическое профилирование

Автоматическое обучение анализирует уровень пользовательской активности, создает перечень допустимых действий, что позволяет выявить подозрительную активность и несанкционированный доступ.

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