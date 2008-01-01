WAF защищает от атак через уязвимости, которые входят в топ-10 распространенных уязвимостей веб-приложений от проекта Open Web Application Security Project (OWASP). В рейтинг включены:

инъекции;

недостатки аутентификации и управления сессиями;

межсайтовое выполнение сценариев (XSS);

небезопасные прямые ссылки на объекты и внешние сущности XML (XXE);

некорректная настройка параметров безопасности;

недостатки контроля доступа;

межсайтовая подмена запросов (CSRF);

небезопасная десериализация;

использование компонентов с известными уязвимостями;

непроверенные перенаправления и переадресации;

недостатки журналирования и мониторинга.

Подробнее о WAF читайте в инструкции Общая информация о защите веб-приложений (WAF) в документации.