Бизнес-задачи защиты веб-приложений
Защита от взлома и утечки данных
Соответствие требованиям законодательства и стандартов
Снижение time-to-market
Снижение нагрузки на инфраструктуру
Архитектура защиты веб-приложений
Сервис WAF анализирует трафик и фильтрует подозрительный, защищая ваши веб-приложения от потенциальных угроз. С помощью постоянно обучающихся ML-алгоритмов, а также методов сигнатурного, поведенческого и репутационного анализов вы можете снизить риски взлома даже тех приложений, в которых есть критические уязвимости.
Преимущества WAF
Гарантированная безопасность
WAF защищает сайт от угроз, описанных в проекте OWASP — Open Web Application Security Project, включая SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг XSS и атаки на бизнес-логику.
Создание пользовательских правил
Администраторы могут настраивать пользовательские отчеты и оповещения безопасности, проводить аудит и расследования инцидентов, подробно анализировать трафик. Вся информация удобно собрана в панели управления.
Политики защиты
Настраиваемые правила фильтрации помогут защититься от целевых атак, направленных на бизнес-логику приложений, определить исключения и минимизировать ложные срабатывания.
Динамическое профилирование
Автоматическое обучение анализирует уровень пользовательской активности, создает перечень допустимых действий, что позволяет выявить подозрительную активность и несанкционированный доступ.
Тарифы WAF Curator
Elementary WAF
- На уровне параметров HTTP-протокола
- На уровне данных в запросах
- Переборные атаки (по запросу)
36 600 ₽/мес.
Advisory WAF
- На уровне параметров HTTP-протокола
- На уровне данных в запросах
- На уровне отдельных логических действий в приложении
- На уровне отдельных сессий пользователей
- Переборные атаки (по запросу)
- Бот-активность (по запросу)
92 720 ₽/мес.
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
Какие атаки позволяет выявлять и блокировать WAF?
WAF защищает от атак через уязвимости, которые входят в топ-10 распространенных уязвимостей веб-приложений от проекта Open Web Application Security Project (OWASP). В рейтинг включены:
- инъекции;
- недостатки аутентификации и управления сессиями;
- межсайтовое выполнение сценариев (XSS);
- небезопасные прямые ссылки на объекты и внешние сущности XML (XXE);
- некорректная настройка параметров безопасности;
- недостатки контроля доступа;
- межсайтовая подмена запросов (CSRF);
- небезопасная десериализация;
- использование компонентов с известными уязвимостями;
- непроверенные перенаправления и переадресации;
- недостатки журналирования и мониторинга.
Подробнее о WAF читайте в инструкции Общая информация о защите веб-приложений (WAF) в документации.
Какой принцип работы у сервиса WAF для защиты веб-приложений?
WAF в рамках партнерского сервиса подключается поверх основной защиты от DDoS на уровнях L3-L7. Трафик приложения проходит сначала узлы фильтрации на уровнях L3-L7, а затем перенаправляется на систему защиты WAF.
Первые две недели ML-модель, на основе которой работает WAF, обучается на трафике приложения. В это время WAF анализирует поведение пользователей, сопоставляет трафик с известными паттернами атак. Специалисты партнера следят за работой WAF в период обучения и обрабатывают ложные срабатывания — запросы реального пользователя, которые WAF ошибочно принимает за атаку. На основе собранных данных формируются правила фильтрации и повышается точность блокировки атак.
После успешного периода обучения WAF готов к работе в режиме блокировки атак.
Какой объем трафика входит в стоимость услуги WAF Curator?
В стоимость услуги входит 3 Мбит/с. Дополнительно оплачивается каждый Мбит/с сверх этого числа. Тарифицируется только легитимный трафик.
Подробнее о том, как рассчитывается полоса пропускания, рассказали в разделе Расчет полосы пропускания инструкции WAF Curator в документации.
В каких случаях обязательно применять сертифицированный WAF?
Сертифицированный WAF — это специальная версия программного обеспечения, разработчик которой прошел испытания и получил сертификат ФСТЭК. Такие решения занесены в реестр сертифицированных средств защиты информации и применяются при прохождении аттестации систем по требованиям ФСТЭК (приказы № 17, № 21).
Приложения, сайты или веб-сервисы, которые разрабатываются для заказчиков из регулируемых отраслей (медицина, финансовые организации, банки или государственные учреждения и др.), как правило, должны пройти аттестацию. А значит, для их защиты необходимо применять сертифицированные средства защиты информации, включая сертифицированные ФСТЭК WAF.
Мне нужен сертифицированный ФСТЭК WAF. Какую услугу мне выбрать?
Мы можем предоставить лицензию на сертифицированный WAF Solidwall. Нужно учитывать, что:
- WAF устанавливается в IaaS Selectel;
- ресурсы инфраструктуры не входят в стоимость и оплачиваются отдельно;
- установка, настройка и администрирование находятся в вашей зоне ответственности;
- WAF тарифицируется по RPS (Requests Per Second — количество запросов в секунду).
Чтобы уточнить детали об услуге, заполните форму ниже.
Решайте сложные задачи с помощью дополнительных услуг и продуктов Selectel
Обеспечить безопасность
Защита от DDoS-атак
- Фильтрует DDoS-атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Резервное копирование
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Собрать инфраструктуру для работы с данными
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Зарегистрировать домен
Домены
- Регистрация, продление и перенос доменов .RU/.РФ прямо в панели управления Selectel.
DNS
- Система, которая хранит все домены и информацию о них.
- Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
SSL-сертификаты
- Выпуск сертификатов для безопасной передачи данных между пользователями и сайтом.
Обеспечить безопасность
Защита от DDoS-атак
- Фильтрует DDoS-атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Резервное копирование
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Собрать инфраструктуру для работы с данными
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Зарегистрировать домен
Домены
- Регистрация, продление и перенос доменов .RU/.РФ прямо в панели управления Selectel.
DNS
- Система, которая хранит все домены и информацию о них.
- Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
SSL-сертификаты
- Выпуск сертификатов для безопасной передачи данных между пользователями и сайтом.
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