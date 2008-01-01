Для кого это решение
Финансовые компании
Страховые компании
Ритейл компании
Промышленные компании
Как это работает
Преимущества
Гарантированная безопасность
WAF защищает сайт от всех угроз, описанных в проекте OWASP—Open Web Application Security Project, включая SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг XSS и удаленные включения файлов.
Создание пользовательских правил
Администраторы могут настраивать пользовательские отчеты, оповещения безопасности, проводить аудит и расследования инцидентов.
Политики защиты
Настраиваемые правила фильтрации помогут защититься от целевых атак, направленных на бизнес-логику приложений, определить исключения и минимизировать ложные срабатывания.
Динамическое профилирование
Автоматическое обучение анализирует уровень пользовательской активности, создает перечень допустимых действий, что позволяет выявить подозрительную активность и несанкционированный доступ.
Вместе с услугой заказывают
Выделенный сервер
Виртуальное приватное облако
Размещение сервера
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