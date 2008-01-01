Панель управления

Средства WAF

Web application firewall
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Средства фильтрации трафика для защиты web-приложений

Настройте фильтрацию трафика для борьбы с целевыми атаками и надежно защититесь от парсинга. Сервис на базе автоматического обучения выявит подозрительную активность и заблокирует ее.

Для кого это решение

Услуга подходит крупным финансовым, ритейл, страховым и промышленным компаниям, для которых доступность и целостность СУБД, web-сайтов и приложений является критически важной

Финансовые компании

Страховые компании

Ритейл компании

Промышленные компании

Как это работает

Преимущества

Гарантированная безопасность

WAF защищает сайт от всех угроз, описанных в проекте OWASP—Open Web Application Security Project, включая SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг XSS и удаленные включения файлов.

Создание пользовательских правил

Администраторы могут настраивать пользовательские отчеты, оповещения безопасности, проводить аудит и расследования инцидентов.

Политики защиты

Настраиваемые правила фильтрации помогут защититься от целевых атак, направленных на бизнес-логику приложений, определить исключения и минимизировать ложные срабатывания.

Динамическое профилирование

Автоматическое обучение анализирует уровень пользовательской активности, создает перечень допустимых действий, что позволяет выявить подозрительную активность и несанкционированный доступ.

Вместе с услугой заказывают

Выделенный сервер

Минимизируйте риски безопасности, WAF поможет защитить ресурсоемкие проекты и блокировать вредоносный трафик.

Виртуальное приватное облако

Обеспечьте непрерывность бизнеса, с WAF ваши web-приложения всегда будут онлайн.

Размещение сервера

Используйте средства WAF для защиты ваших проектов от атак и актуальных уязвимостей.

Оставьте заявку

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и поможем защитить ваши приложения.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.