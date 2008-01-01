Managed Kubernetes на выделенных серверах

Разверните кластеры Kubernetes на базе выделенных серверов. Снизьте расходы на IT-инфраструктуру и улучшите производительность микросервисов.
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  • № 1 в рейтинге провайдеров
  • Высокая производительность
  • SLA — от 99,8%
  • 152-ФЗ
K8s на выделенных серверах
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Какие задачи помогает решить Managed Kubernetes on Bare Metal

Сократить затраты на IT-инфраструктуру до 40%

Воркер-ноды Kubernetes размещаются на выделенных серверах, при этом мастер-ноды функционируют в облаке. Это позволяет снизить расходы на IT-инфраструктуру до 40%.

Повысить производительность

Контейнеры на выделенных серверах разворачиваются без гипервизора. Благодаря этому повышается производительность и скорость ответа сервера.

Изолировать ресурсы

Ресурсы воркер-нод кластера принадлежат только вам. Это позволяет получить гарантированный доступ к вычислительным мощностям серверов.

Истории успеха

Сеть интернет-аптек снизила расходы на IT-инфраструктуру

Компания перенесла окружения для разработки и тестирования в Selectel. Для этого использовался Managed Kubernetes на базе выделенных серверов.

Выделенные серверы Managed Kubernetes

на 35%

снизились расходы на инфраструктуру

99,8%

SLA, гарантированный Selectel

Как устроен Managed Kubernetes on Bare Metal

Схема устройства виртуальной машины для дата-аналитики

В Managed Kubernetes on Bare Metal воркер-ноды разворачиваются на базе выделенных серверов. При этом Control Plane с мастер-нодами остается в облаке. Вам нужно только выбрать конфигурацию выделенного сервера и создать кластер. Все сетевые настройки, включая настройку глобального роутера (L3VPN), будут выполнены автоматически.

Как разделяются зоны ответственности в Managed Kubernetes on Bare Metal

Что берет на себя Selectel?

№ 1 в рейтинге провайдеров Kubernetes

Market.CNews высоко оценил наш Managed Kubernetes в своих рейтингах. Детали вы можете изучить в отчете «Рейтинг Kubernetes 2023».
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Преимущества Managed Kubernetes в Selectel

Строим отказоустойчивые кластеры

Мы размещаем мастер-ноды кластеров в разных стойках и в нескольких дата-центрах. Это позволяет сделать инфраструктуру геораспределенной и отказоустойчивой.

Гарантируем SLA от 99,8%

Несем ответственность по SLA за доступность отказоустойчивого кластера и бесперебойную работу Control Plane. Это значит, что мы финансово компенсируем простой оборудования.

Помогаем разграничивать доступы с помощью IAM-системы

Вы сможете выделить роли для разных пользователей и управлять правами на создание и управление кластерами Kubernetes. А также настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. Это поможет соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации.

Развиваем экосистему из 40+ продуктов

В Selectel можно не только арендовать кластеры Kubernetes на выделенных серверах, но и связать их с сервисами облачной платформы. Например, хранить образы контейнеров в Container Registry, подключить облачное хранилище с поддержкой S3, файловое хранилище, развернуть облачные базы данных и защититься от DDоS-атак.

Размещаем инфраструктуру в надежных дата-центрах

У нас шесть собственных дата-центров уровня Tier III. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Запустите кластер Kubernetes на выделенном сервере за пару минут

1.

Выберите тип кластера

В панели управления можно также выбрать версию Kubernetes и локацию размещения.
2.

Подберите конфигурацию

Выберите готовую конфигурацию выделенного сервера для воркер-нод.
3.

Завершите создание кластера

Проверьте стоимость и состав кластера и нажмите «Создать».
Перенесите ваши проекты в Selectel бесплатно
Наши инженеры помогут с полноценной миграцией на Managed Kubernetes — оценят проект, подберут решение и все перенесут, — ваши сервисы продолжат работать на инфраструктуре российского провайдера.
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