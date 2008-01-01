Kubernetes (также Kube или K8s service) — система оркестрации контейнеров с открытым исходным кодом. Она дает возможность автоматизировать работу с приложениями и обеспечивает их отказоустойчивость.

Managed Kubernetes — это готовый сервис управления контейнерами от Selectel, в котором мы берем на себя ответственность за обслуживание кластера и его доступность даже во время пиковых нагрузок. Мы занимаем первое место в рейтинге провайдеров от Market.CNews.

Managed Kubernetes упрощает процессы не только развертывания и управления кластерами, но и их масштабирования — в кластер можно добавить до 1500 нод.

Подробнее о сервисе мы рассказали в документации.