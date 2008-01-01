В Managed Kubernetes on Bare Metal воркер-ноды разворачиваются на базе выделенных серверов. При этом Control Plane с мастер-нодами остается в облаке. Вам нужно только выбрать конфигурацию выделенного сервера и создать кластер. Все сетевые настройки, включая настройку глобального роутера (L3VPN), будут выполнены автоматически.
Какие задачи помогает решить Managed Kubernetes on Bare Metal
Сократить затраты на IT-инфраструктуру до 40%
Воркер-ноды Kubernetes размещаются на выделенных серверах, при этом мастер-ноды функционируют в облаке. Это позволяет снизить расходы на IT-инфраструктуру до 40%.
Повысить производительность
Контейнеры на выделенных серверах разворачиваются без гипервизора. Благодаря этому повышается производительность и скорость ответа сервера.
Изолировать ресурсы
Ресурсы воркер-нод кластера принадлежат только вам. Это позволяет получить гарантированный доступ к вычислительным мощностям серверов.
Истории успеха
Сеть интернет-аптек снизила расходы на IT-инфраструктуру
Компания перенесла окружения для разработки и тестирования в Selectel. Для этого использовался Managed Kubernetes на базе выделенных серверов.
на 35%
снизились расходы на инфраструктуру
99,8%
SLA, гарантированный Selectel
Как устроен Managed Kubernetes on Bare Metal
Как разделяются зоны ответственности в Managed Kubernetes on Bare Metal
Что берет на себя Selectel?
№ 1 в рейтинге провайдеров Kubernetes
Преимущества Managed Kubernetes в Selectel
Строим отказоустойчивые кластеры
Гарантируем SLA от 99,8%
Помогаем разграничивать доступы с помощью IAM-системы
Развиваем экосистему из 40+ продуктов
Размещаем инфраструктуру в надежных дата-центрах
Запустите кластер Kubernetes на выделенном сервере за пару минут
Выберите тип кластера
Подберите конфигурацию
Завершите создание кластера
Арендуйте кластер Kubernetes для вашего проекта
Выделенный сервер
EL30-SSD = 10 640 ₽
Характеристики сервера
E3-1270v5 3.6 ГГц
ECC
SSD SATA,
2 × 2000 ГБ
HDD SATA
13 037,72 ₽/мес.
Выделенный сервер
BL22-NVMe = 28 000 ₽
Характеристики сервера
W-2255 3.7 ГГц
ECC Reg
SSD SATA,
2 × 2000 ГБ
HDD SATA
30 397,72 ₽/мес.
Выделенный сервер
PL84-NVMe = 78 080 ₽
Характеристики сервера
Gold 6336Y 2.4 ГГц
ECC Reg
SSD NVMe,
2 × 1920 ГБ
SSD SATA
87 668,63 ₽/мес.
Подробнее о сервисе
Быстрый старт
Создание кластера
Работа с кластером
Работа с группами нод
Работа с сетью
Как установить Kubeflow
Управление пользователями и ролями
Что такое Managed Kubernetes и для чего нужен автоматически управляемый сервис?
Kubernetes (также Kube или K8s service) — система оркестрации контейнеров с открытым исходным кодом. Она дает возможность автоматизировать работу с приложениями и обеспечивает их отказоустойчивость.
Managed Kubernetes — это готовый сервис управления контейнерами от Selectel, в котором мы берем на себя ответственность за обслуживание кластера и его доступность даже во время пиковых нагрузок. Мы занимаем первое место в рейтинге провайдеров от Market.CNews.
Managed Kubernetes упрощает процессы не только развертывания и управления кластерами, но и их масштабирования — в кластер можно добавить до 1500 нод.
Подробнее о сервисе мы рассказали в документации.
Из чего состоит кластер Managed Kubernetes?
Control Plane (управляющая прослойка) состоит из мастер-нод:
- трех в отказоустойчивом кластере. Они запускаются на разных хостах в сегментах одного пула;
- одной в базовом кластере. Она запускается в одном сегменте пула.
Подробнее о сегментах пула мы написали в документации.
Мастер-ноды не отображаются в панели управления — за них полностью отвечает Selectel.
Помимо мастер-нод, в кластере есть рабочие ноды — выделенные серверы, на которых работают контейнеризированные приложения клиента.
Кроме того, кластер Managed Kubernetes состоит из:
- облачного балансировщика нагрузки, который распределяет входящий трафик между выделенными серверами. Благодаря этому обеспечивается доступ к приложению извне, например, из интернета;
- глобального роутера L3VPN, который соединяет выделенные серверы с облачной инфраструктурой.
За что отвечает Selectel?
Мы отвечаем за автоматическое обновление кластера, несем ответственность по SLA за доступность отказоустойчивого кластера и бесперебойную работу Control Plane. Еще мы заботимся о том, чтобы вы работали со всегда актуальными версиями Kubernetes.
Также на нашей стороне:
- развертывание и доступность мастер-нод, их мониторинг;
- развертывание воркер-нод;
- настройка сетевой связности между мастер- и воркер-нодами;
- интеграция с сервисами Selectel.
Мы предоставляем круглосуточную техподдержку. Наши специалисты помогут, если у вас не получается создать кластер, изменить его размер или развернуть ноду нужной конфигурации. Если возникнут сложности, отправьте письмо на почту support@selectel.ru, позвоните по телефону 8 800 555-06-75 или создайте тикет.
Что входит в стоимость аренды Kubernetes?
Цена Kubernetes зависит от того, какой тип кластера выбрать: отказоустойчивый или базовый. Отказоустойчивый кластер включает в себя три мастер-ноды, а базовый — одну.
Что еще влияет на стоимость:
- конфигурация выделенного сервера: CPU, RAM, объем диска;
- количество нод;
- в случае подключения внешнего IP-адреса — сам IP-адрес и тип балансировщика нагрузки.
Как происходит оплата услуги Managed Kubernetes?
Аренда выделенного сервера оплачивается единовременным платежом за выбранный период.
Услуга Managed Kubernetes при этом оплачивается по модели pay-as-you-go. С баланса каждый час списываются средства за предыдущий час использования вычислительных ресурсов, а также оплачивается внешний трафик.
Как начать работу с Managed Kubernetes?
Сперва необходимо создать кластер. Вы можете сделать это в несколько кликов через панель управления Selectel, или Managed Kubernetes API.
После этого необходимо подключиться к кластеру. Если вы планируете опубликовать приложение, то в кластер можно установить Ingress Controller. Это механизм, который обеспечивает маршрутизацию трафика.
Все подробности о старте работы с Managed Kubernetes в России и зарубежом мы собрали в документации.
Какие сервисы Selectel можно подключить к Managed Kubernetes?
Наше преимущество в том, что у нас целая экосистема продуктов, совместимых с кластерами облачного Kubernetes. Все они легко устанавливаются или настраиваются через панель управления.
Вы можете подключить Container Registry к Managed Kubernetes, чтобы хранить там образы контейнеров. А также использовать K8s с облачными базами данных, файловым или облачным хранилищем с поддержкой S3 API.
Как мигрировать на Managed Kubernetes в Selectel?
Если возникнут сложности, обращайтесь к команде по переносу проектов в Selectel.
Администраторы помогут с миграцией данных из существующих кластеров Kubernetes, развернутых локально или в облаке — в том числе силами других провайдеров. Также специалисты подскажут, как построить контейнерную инфраструктуру, работать с микросервисной архитектурой и ответят на все вопросы о Kubernetes.
Если вам потребуется администрирование Kubernetes (Managed Kubernetes as a Service, MKS) — мы также можем с этим помочь.
Где размещаются серверы для работы Managed Kubernetes?
Серверы для Kubernetes находятся в одном из шести наших дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Суммируются ли скидки на Managed Kubernetes?
Скидки на Managed Kubernetes не суммируются.
При этом в Selectel вы можете воспользоваться несколькими специальными предложениями для разных продуктов и услуг. Например, арендовать прерываемые виртуальные машины со скидкой и получить два месяца бесплатного администрирования сервисов при переносе проектов.
Объединяйте Managed Kubernetes и другие продукты Selectel для решения разных задач
Организовать хранение данных и образов контейнеров
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
Объектное хранилище
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Организовать сеть
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Мониторинг
- Помогает анализировать доступность портов, состояние баз данных и веб-сервисов из разных точек мира.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Организовать машинное обучение и обработку данных
ML-платформа
- Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развертывания ML-моделей.
- Бесплатный двухнедельный тестовый период.
Платформа обработки данных
- Инфраструктура для хранения и обработки больших данных на базе Apache Hadoop, Spark, Airflow, Superset, Kafka, Greenplum и ClickHouse.
- Администрируется Selectel: подбираем, предоставляем и обслуживаем серверы; разворачиваем и кастомизируем платформу под ваши требования, а затем помогаем с ее мониторингом.
Data Science Virtual Machine
- Облачные серверы с предустановленными библиотеками для машинного обучения: Keras, TensorFlow, PyTorch, scikit-learn и другими.
- Запуск JupyterLab без консоли прямо из браузера.
Data Analytics Virtual Machine
- Облачные серверы с предустановленными библиотеками для обработки и анализа данных: Jupyter Lab, Prefect, Apache Superset и другими.
- Встроенные Jupyter-ноутбуки с примерами кода и гайдами.
Организовать хранение данных и образов контейнеров
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
Объектное хранилище
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Организовать сеть
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Мониторинг
- Помогает анализировать доступность портов, состояние баз данных и веб-сервисов из разных точек мира.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Организовать машинное обучение и обработку данных
ML-платформа
- Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развертывания ML-моделей.
- Бесплатный двухнедельный тестовый период.
Платформа обработки данных
- Инфраструктура для хранения и обработки больших данных на базе Apache Hadoop, Spark, Airflow, Superset, Kafka, Greenplum и ClickHouse.
- Администрируется Selectel: подбираем, предоставляем и обслуживаем серверы; разворачиваем и кастомизируем платформу под ваши требования, а затем помогаем с ее мониторингом.
Data Science Virtual Machine
- Облачные серверы с предустановленными библиотеками для машинного обучения: Keras, TensorFlow, PyTorch, scikit-learn и другими.
- Запуск JupyterLab без консоли прямо из браузера.
Data Analytics Virtual Machine
- Облачные серверы с предустановленными библиотеками для обработки и анализа данных: Jupyter Lab, Prefect, Apache Superset и другими.
- Встроенные Jupyter-ноутбуки с примерами кода и гайдами.
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