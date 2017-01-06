Пресса о нас

Генеральный директор Selectel Олег Любимов — о потенциале облачного рынка и перспективных точках его роста.
The New Year is a perfect time for IT departments to reflect on the past, consider the present, and plan for a better future. For many, that means gaining the benefits of the cloud and the transformative capabilities of software-defined data centers in 2020.
Объём глобальной инфосферы вырастет с 33 зеттабайт в 2018 году до 175 зеттабайт в 2025 году. При этом 49% хранящихся в мире данных будут находиться в общедоступных облачных средах. Как же реально устроен рынок облачных технологий? Генеральный директор Selectel Олег Любимов подробно рассказал обо всем в интервью на радио Медиаметрикс Станиславу Жураковскому.
Федеральные игроки ИТ-рынка все чаще обращают внимание на Новосибирск, высоко оценивая его перспективы на пути к цифровизации бизнеса. Почему?
Дата-центры развивают бизнес в регионах.
Customer benefits are noteworthy: accelerating the timeline of new projects, a significant reduction in infrastructure management costs, and consistent availability/uptime. These are the rewards that Selectel’s customers are reaping, thanks to its scalable, public cloud platform, which is VMware Cloud Verified.
В условиях жесткой конкуренции на ИТ-рынке недостаточно предлагать достойные решения ведущих вендоров. Необходимо иметь в портфеле уникальные продукты и услуги, в том числе — собственной разработки. О том, что готова предложить компания Selectel, рассказал генеральный директор компании Олег Любимов.
За 2018 год собственные сотрудники нанесли компаниям намного больше ущерба в информационной безопасности, чем внешние атаки. По данным InfoWatch, 89% случаев утечек данных произошло из-за умышленного или случайного несоблюдения правил безопасности.
Объем российского рынка ИТ-услуг увеличился по итогам 2018 г. на 7,2% и составил $4,84 млрд. Такие данные приводят исследователи IDC. Они отмечают, что импортозамещение в отрасли набирает обороты, и ожидают, что в активную фазу этот процесс вступит в 2019–2020 гг., когда в полной мере начнут действовать законодательные нормы. Однако такие гиганты, как «Роснефть», Сбербанк, «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», МТС, РЖД, «Росатом» и «Транснефть», могут стать серьезным сдерживающим фактором развития российского рынка ИТ-услуг в среднесрочной перспективе.
Власти хотят, чтобы в РФ хранились в том числе данные из других государств. Однако пока, согласно данным отчета IKS-Consulting, доля РФ на мировом рынке облачных услуг в 2018 году не превышает 0,9%. Чтобы эта цифра выросла, нужно принять ряд мер.
В то время, как многие облачные провайдеры и дата-центры предпочитают использовать сторонние решения, Selectel делает ставку на свободное ПО и собственные мощности. Лучшим доказательством эффективности такой стратегии является уверенный рост компании. Об этом, а также о том, почему не оправдались надежды на блокчейн, как удерживать конкурентный уровень цен в непростых современных условиях и что ждет облака в будущем, рассказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.
Интервью с управляющим директором Selectel Максимом Семенихиным на РИФ+КИБ 2019.
Компания ввела в строй вторую очередь дата-центра «Берзарина». Новая площадка вмещает 350 серверных стоек и создана специально для облачных сервисов, на которые приходится более 85% выручки Selectel.
Провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса Selectel открыл вторую очередь дата-центра «Берзарина» в Москве. Управляющий директор компании Максим Семенихин рассказал TelecomDaily о том, что такое модель coopetition и как растет спрос на инфраструктурные услуги «в одном окне».
Компания Selectel планирует инвестировать около $60 млн за два-три года в расширение сети дата-центров и разработку облачных сервисов. На московском рынке пока существует дефицит мощностей, который подтолкнул к расширению и другие компании, отмечают эксперты, ожидающие в ближайшее время также роста цен на аренду хранилищ.
До конца года в дата-центрах Москвы может возникнуть дефицит мощностей — впервые с начала кризиса 2014 года. Участники рынка уже ощущают нехватку свободных мест для хранения данных, что привело к росту стоимости услуги на 15%.
Концепция мультиоблачной среды (multi-cloud) и ее реализация в виде комплексного решения — одна из ключевых тем прошедшего недавно форума SelectelTechDay — традиционного мероприятия, проводимого ИТ-провайдером Selectel на площадке одном из своих дата-центров — Цветочная, 19.
Согласно исследованию Forrester, в 2017 году рынок облачных сервисов в России вырос на 24%. Российские провайдеры облачных услуг (Cloud Service Providers или CSP), с которыми нам удалось пообщаться, сходятся на еще более впечатляющих темпах роста рынка: 30-40% в год.
Спрос на облачные сервисы в России продолжает расти более чем на 25% в год, а в сегменте IaaS — более чем на 35-40%.
На прошлой конференции Selectel TechDay, которой посвящён отдельный материал, много говорилось о развитии гибридных облаков вообще и в России в частности, а также о развитии услуг Selectel в этом направлении. Нынешняя, уже третья по счёту конференция продолжает тему облачных технологий, но с акцентом на другие направления: парадигму multi-cloud и обеспечение безопасности в таких смешанных средах.
Компания Selectel предложила новую услугу — «Защищенный сегмент ЦОДа», в рамках которой заказчик может создать для своих вычислительных мощностей защищенный сетевой периметр на основе использования сертифицированных аппаратных средств обеспечения безопасности.
В Петербурге прошла конференция SelectelTechDay, посвященная основным трендам рынка ЦОД. В этот раз в центре внимания оказались мультиоблачная стратегия и вопросы обеспечения безопасности в облачных средах. Кроме того, организатор — ИТ-провайдер Selectel — представил развитие собственных облачных сервисов. Мероприятие собрало более 200 гостей, причем программа не ограничивалась простыми выступлениями — в ход пошли управляемые катастрофы.
На вопросы главного редактора IT News Геннадия Белаша отвечает Дмитрий Рыжов, директор направления облачных решений компании Selectel.
Из-за блокировки Telegram, затронувшей западных облачных провайдеров.
Selectel обновил линейку тарифов защиты от DDoS-атак, снизив цены до двух раз для новых подключений, сообщает пресс-служба компании. Если услуга защиты от DDoS уже подключена, то для переключения на новый тариф нужно будет ее отключить — чтобы при повторном подключении получить новый IP-адрес.
Рынок IaaS/PaaS продолжает интенсивно расти. По итогам 2017 года его рост составил 25%, подсчитали в J’son & Partners Consulting. В России специализированные провайдеры IaaS/PaaS обслуживают большую часть абонентов.
Российский хостинг-провайдер Selectel (ООО «Селектел») совместно с международной платформой по автоматизации бизнеса Resello (Нидерланды) будут развивать в России облачный сервис Azure Stack Network по сервисной модели. Как партнер Resello по проекту в России Selectel готов предоставить инфраструктурные мощности для организации узлов сети Azure Stack в Москве и Петербурге, а также участвовать в ее продвижении. Помимо того, Selectel заинтересован продавать свои облачные продукты в Европу через маркетплейс Resello.
Вопросы безопасности «облаков» как никогда волнуют бизнес-пользователей, однако препятствием для их распространения не станут.
Эксперты в сфере информационных технологий рассказали о выгодах, которые сулит бизнесу бурное развитие «облачной» инфраструктуры, и о том, почему опасно оставаться в стороне от происходящих в отрасли изменений.
Генеральный директор Selectel рассказал, почему бизнес «облачных» провайдеров растет даже на фоне сложностей в экономике.
С запуском публичного облака Selectel VMware Cloud компания «Селектел» вышла на рынок облачных услуг для корпоративного сектора. Новое гиперконвергентное решение предоставляет клиентам полный спектр технологий компании VMware в ЦОДах на территории России.
Корреспондент TelecomDaily беседует с представителем одной из крупнейших сетей ЦОДов в России о специфике рынка, мобильных ЦОДах, так называемой гонке технологий. Технический директор Selectel Кирилл Малеванов подчеркивает, что все больший крен рынка в сторону аренды ИТ-инфраструктуры постепенно меняет сам профиль потребления услуг.
Спрос на локализацию персональных данных российских пользователей и перевод в «облака» информационных систем бизнеса и госструктур поддержат рост рынка дата-центров в 2018 году, рассчитывают его участники. Так, Selectel бывших акционеров «ВКонтакте» Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили готовит к запуску больше 400 новых стойко-мест, «Ростелеком» — 1 тыс., DataPro семьи экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова — 250 и планирует строить новый дата-центр на 1 тыс. мест. Весь рынок, по прогнозам, вырастет на 9%, до 39,6 тыс. стойко-мест, при выручке в 26,7 млрд руб.
О тенденциях российского рынка Центров обработки данных (ЦОД), создании инновационной тестовой лаборатории Selectel Lab и о применении новейших технологий в интервью TAdviser рассказал Петр Щеглов, директор по продуктам российского IaaS-провайдера Selectel.
Согласно данным экспертов Selectel и iKS-Consulting, 80% компаний крупного и среднего бизнеса уже используют облачные решения. Активнее всего облачную инфраструктуру применяют в телекоме и финансах. Безопасность перестала быть главным препятствием миграции в облако. Кроме того, все больше потребителей склоняются к гибридной модели ИТ-инфраструктуры. Игроки рынка согласны, что крупные заказчики все чаще стали использовать облака.
Хостинг-провайдер Selectel провел опрос руководителей и ведущих сотрудников IT-подразделений 180 средних и крупных российских компаний с целью изучить спрос на облачные услуги. Кроме того, в рамках исследования эксперты Selectel определили наиболее популярные ИТ-решения, которые компании переносят в облако.
Провайдер облачных и хостинговых сервисов Selectel и агентство iKS-Consulting провели масштабное исследование, оценив степень проникновения облачных, прежде всего IaaS-решений, в российский бизнес.
Провайдер облачных и хостинговых сервисов Selectel начал предоставлять по модели SaaS платформу «МойОфис». В компании рассчитывают на интерес к продукту в связи ростом спроса на отечественное ПО.
В Selectel Lab можно совершенно бесплатно протестировать новейшие серверные технологии Intel: платформу Intel Purley, процессоры Intel Xeon Scalable Processor, ускорители Intel Xeon Phi Knights Landing, FPGA-ускорители на базе Intel Arria 10GX, а также накопители Intel Optane P4800X.
Петербургский облачный провайдер Selectel будет продавать компаниям облачные сервисы, обеспеченные сетью компьютеров и серверов, работающей на основе технологии блокчейн. Для российского рынка это первый подобный проект. С его помощью Selectel рассчитывает сократить себестоимость ряда сервисов и снизить объем ввода собственной инфраструктуры в будущем. Главный риск такой стратегии, по мнению экспертов и участников рынка, — возможная утечка данных клиентов.
Спрос на облачные сервисы год от года растет. Параллельно повышаются требования к провайдерам услуг. От коммерческих дата-центров сегодня ждут не только надежности и дополнительных гарантий сервиса, но также и удобства, например, в управлении услугами.
21 сентября 2017 года в Петербурге прошел SelectelTechday #2 — партнерская конференция одного из крупнейших российских провайдеров IaaS-услуг Selectel. В программу мероприятия вошли выступления представителей Selectel и партнеров провайдера, посвященные инновациям в ИТ-инфраструктуре, а также экскурсия по дата-центру и посещение демо-зоны. Кроме того, состоялась презентация проекта Selectel Lab, позволяющего заказчикам бесплатно тестировать аппаратные новинки ведущих мировых вендоров по модели IaaS.
Крупнейший российский провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel объявил о запуске программы Selectel Lab, которая позволяет компаниям тестировать новое оборудование и серверное программное обеспечение в своих проектах и приложениях. По словам представителей Selectel, это первая и единственная подобная площадка для тестирования в России.
О том, как облачный рынок может повлиять на экономику страны и как можно заработать на интеграции IaaS и блокчейн, в интервью РБК+ рассказал Олег Любимов, исполнительный директор компании Selectel.
Тема цифровой трансформации привлекает все больше внимания бизнеса и государства. ИТ-эксперты уверены, что сегодня технологии могут не только помочь увеличить прибыль или ВВП, но и добиться глобальных преимуществ.
Ресурсы хостинг-провайдера Selectel оказались частично недоступны из-за уязвимости в системе блокировки сайтов Роскомнадзора, заявила компания.
Роскомнадзор объяснил, почему Ivi.ru и другие популярные сайты могли быть заблокированы для части пользователей. Ведомство уже разослало операторам «белый список» ресурсов, которые нельзя блокировать.
Ресурсы крупнейшего российского IaaS-провайдера Selectel оказались сегодня частично недоступны из-за уязвимости в системе блокировки сайтов Роскомнадзора. Как рассказали TelecomDaily в Selectel, ряд операторов связи, использующих систему контроля блокировки сайтов «Ревизор», ограничил доступ к интернет-ресурсам провайдера «без законных на то оснований».
Крупнейший российский поставщик ИТ-инфраструктуры Selectel и vc.ru рассказывают на простых примерах, зачем предпринимателям нужны локальные сети и как они помогают экономить на издержках.