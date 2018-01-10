Пресса о нас

Компания «Селектел» объявила о финансовых результатах за 9 месяцев 2023 года. Были названы тренды облачной поддержки на российском рынке, а также дана оценка безопасности используемых облачных инфраструктур.
За 9 месяцев 2023 года выручка провайдера сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel выросла на 27%, составив 7,5 млрд рублей, сообщила компания 13 декабря. Чистая прибыль за отчётный период увеличилась в 2 раза, до 2,3 млрд рублей, а долговая нагрузка снизилась до 1,0х чистый долг/скорректированная EBITDA.
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал новую версию рейтинга провайдеров Kubernetes 2023. Аналитики провели сравнение версий, платформ виртуализации, возможностей и цен на кластеры провайдеров, представленных на российском рынке. Лидером рейтинга провайдеров Kubernetes 2023 признан Selectel.
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал новую версию рейтинга провайдеров DBaaS 2023. Аналитики провели сравнение поддерживаемых СУБД, характеристик и ограничений сервиса российских провайдеров. Лидером рейтинга провайдеров DBaaS 2023 признан Selectel.
Государственный сектор всё чаще обращается к облачным решениям в дополнение к развитию собственной ИТ-инфраструктуры. О том, какие потребности есть у госзаказчиков, как строится работа с ними и чем живет рынок госзаказа в области ИТ-ресурсов сегодня, поговорили с Романом Красильниковым, руководителем направления по работе с госзаказчиками Selectel.
Спрос на облачные базы данных российских провайдеров стремительно растет. Его подталкивают стремление компаний сосредоточиться на основном бизнесе, государственная политика цифровизации и сложности с закупками оборудования и лицензиями, обусловленные санкциями.
Selectel постепенно пришёл к тому, что всё серверное оборудование, на базе которого он предоставляет услуги дата-центров своим клиентам, собирает сам. Провайдер ИТ-инфраструктуры предлагает клиентам и уже готовые выделенные серверы своей сборки, и осуществляет сборку и тестирование серверов по запросам заказчиков, для которых на сайте компании есть специальные конфигураторы. Обычно собственный сервер клиенты собирают, если, к примеру, им нужна платформа с очень высокой производительностью или с нестандартным количеством дисковых накопителей.
Российский рынок GPU Cloud относительно молод и переживает период бурного развития. Технологически речь идет о регулярном появлении новых видеокарт и облачных сервисов на базе GPU. С точки зрения решаемых задач рынок подстегивает повсеместное развитие ML и AI-технологий, в особенности голосовых и текстовых чат-ботов. Антон Чунаев, менеджер ML-продуктов Selectel, рассказал Market.CNews, какие сервисы на базе GPU предоставляет Selectel, для кого они актуальны и какие тенденции существуют на рынке.
В 2022 году объем облачного рынка увеличился более чем на 40 % в сравнении с 2021 годом. Причинами стремительного роста стали не только уход иностранных игроков и отказ российского бизнеса от собственной ИТ-инфраструктуры в пользу арендованной, но и общий тренд на цифровизацию бизнес-процессов, переход компаний в онлайн и, как следствие, растущий спрос на услуги провайдеров облаков. Генеральный директор Selectel Олег Любимов считает, что рынок продолжит расти двузначными темпами ближайшие 10‒20 лет.
Использование облаков позволяет отказаться от крупных разовых инвестиций в инфраструктуру и наращивать потребление ресурсов по мере органического роста бизнеса. Именно поэтому российский мессенджер «Пачка» с самого начала пошел по пути развития партнерских отношений с провайдерами облаков, рассказал CNews СTO cервиса «Пачка» Максим Индыков. По его словам, у российских поставщиков есть ряд преимуществ по сравнению с глобальными гиперскейлерами, при этом часть задач по организации и защите ИТ-инфраструктуры его компания по-прежнему предпочитает решать собственными силами.
ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023. Аналитики провели сравнение видов серверов на базе GPU, процессоров, графических ускорителей, цен и других параметров. Лидером рейтинга второй год подряд признана компания Selectel.
Облачная инфраструктура поможет проводить цифровизацию, но сервисы должны подчиняться жестким требованиям, считает Роман Красильников, руководитель направления по работе с государственными заказчиками Selectel.
По мере развития облачного рынка в России и появления сервис-провайдеров, гарантирующих надежность, отказоустойчивость и безопасность сервисной модели, рос интерес к облакам и у компаний из сферы финансов. Об облачных услугах, востребованных финансовыми организациями, и предложениях одного из ведущих провайдеров мы побеседовали с Константином Ансимовым, директором по продуктам компании Selectel
Компания Selectel ("Селектел") (A+(RU)/ruA+) опубликовала отчетность за 2022 год по МСФО, согласно которой выручка эмитента в годовом выражении увеличилась на 68% до 8,1 млрд руб., а показатель EBITDA вырос на 80,7% (г/г) до 4,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA также подросла и составила 50% (по итогам 2021 года — 46,5%). Такая впечатляющая динамика связана в первую очередь с ростом спроса на услуги российских операторов IT-инфраструктуры ввиду ухода иностранных конкурентов и вынужденной переориентации представителей бизнеса на отечественные решения.
Выручка российского провайдера IT-инфраструктуры Selectel в 2022 г. выросла на 68% и составила 8,1 млрд руб., следует из финансовых результатов компании по МСФО.
В России ожидают взрывного роста облачных сервисов. Речь идёт о миллиардах. Треть российских компаний собирается уже в этом году вкладывать средства в IT-инфраструктуру за счёт облачных вычислительных мощностей. Деньги достанутся отечественным дата-центрам и разработчикам облачного ПО. Иностранные конкуренты ушли из России.
Российская компания Selectel, входящая в число ведущих отечественных провайдеров облачных IT-сервисов, сообщила о запуске сегмента облачных серверов и S3-хранилища, получивших аттестацию ФСТЭК. Как сообщают в пресс-службе компании, такие решения особенно актуальны для госведомств и компаний с особыми требованиями к уровню защищённости данных. Ранее провайдер уже подтвердил соответствие своей облачной платформы наивысшему уровню защиты персональных данных.
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2023. Аналитики провели сравнение представленных на российском рынке решений по производительности процессоров, уровню защищенности ЦОД, используемым гипервизорам, ценам, скидкам и другим параметрам.
Уход иностранных вендоров виртуализации создал множество проблем для российских пользователей облаков, так как они потеряли доступ к технической поддержке и обновлениям ПО. В этой ситуации растет интерес к альтернативным платформам виртуализации, в частности на базе OpenStack, утверждает директор по разработке ядра облачной платформы Selectel Иван Романько. В данный момент провайдер запускает услугу по развертыванию своей облачной платформы по модели частного облака. Уникальностью решения является то, что Selectel организует частную облачную инсталляцию на уже имеющемся у заказчика оборудовании с возможностью индивидуальной доработки.
Чтобы полноценно конкурировать на таком сложном с технической точки зрения рынке, как дата-центры, необходимо предоставлять высокоуровневое сервисное обслуживание стоек или отдельных категорий оборудования для них. Соответствующие специалисты должны разбираться в линейках аппаратуры разных вендоров.
Директор по развитию IaaS-продуктов Константин Ансимов и директор по развитию ядра облачной платформы Иван Романько из Selectel в интервью для Market.CNews сравнили традиционный и облачный подходы к построению корпоративной ИТ-инфраструктуры, обсудили сложности, возникающие при их реализации.
Российский рынок коммерческих дата-центров – особый сегмент ИТ-рынка, который продолжает развиваться даже в чрезвычайно сложных условиях последних нескольких лет. В 2020-2021 гг. его развитие замедлилось из-за пандемии и ограничительных мер, связанных с ней, а в 2022-м негативное влияние оказала сложная геополитическая и экономическая ситуация в мире. Но даже несмотря на это, спрос на услуги ЦОДов продолжает превышать предложение, а потенциал этого рынка в России остается высоким.
В 2022 г. в облако Selectel переехала ИТ-инфраструктура юридической компании Гардиум и ее главного продукта — платформы для управления товарными знаками, патентами и договорами на объекты интеллектуальной собственности Гардиум.Про. О подробностях проекта рассказал технический директор компании Сергей Михайлов.
Подводя итоги года, эксперты ведущего провайдера ИТ-инфраструктуры Selectel выделили несколько тенденций развития российских IaaS и PaaS-сервисов.
Основным фактором, определившим положение дел в текущем году, стало состояние логистической цепочки для аппаратных решений, а также повышенный спрос на отечественные IT-решения и меры информационной безопасности. Эти обстоятельства, при сохранении ситуации, продолжат влиять на российский рынок облачной инфраструктуры и в 2023 году.
QVEDO — российская платформа туристических услуг. В первую очередь, это мобильное приложение, которое позволяет путешественникам выбрать подходящую экскурсию, найти место для завтрака или ланча, раскрыть для себя новые интересные места, достопримечательности, объекты истории и культуры. На данный момент платформа активно разрабатывает решение и по бронированию гостиниц. В начале 2023 г. планируется ее полномасштабный запуск. Летом 2022 г. проект мигрировал из Amazon AWS в облако Selectel. О подробностях рассказали генеральный директор компании Альберт Хачатрян и технический директор Вячеслав Обухов.
Объем услуг российских облачных сервисов (IaaS) в 2022 г. достигнет отметки в 86,6 млрд руб., что на 41,6% больше, чем годом ранее. Такую оценку приводит в своем исследовании аналитическая компания iKS-Consulting. Активному переходу корпоративных пользователей с иностранных облачных сервисов на российские облака способствовало вступление в силу западных санкций в отношении российских компаний с весны 2022 г., утверждают авторы исследования.
По мере все более глубокой цифровизации мира у бизнеса возникает потребность максимально оптимизировать свою ИТ-инфраструктуру. Компании все чаще приходят к решению о переносе тех или иных компонентов в облако, к их числу относится и комплекс работ с базами данных. О том, как облачные базы данных интегрируются в архитектуру современных сервисов и почему использование DBaaS экономически более привлекательно, чем традиционные on-premise решения, рассказал Андрей Андронов, менеджер PaaS-продуктов компании Selectel.
ComNews при поддержке АНО "Цифровая экономика" провел церемонию награждения премии "ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики". В этом году награды нашли получателей в 11-й раз.
Selectel дополнил инфраструктуру ЦИТ Вологодской области вычислительными ресурсами в облаке Selectel, где были развернуты региональные сайты и программное обеспечение для совместной работы с документами российского производителя «Мой офис». Об этом CNews сообщили представители Selectel.
Selectel предоставил геораспределенную платформу для государственного образовательно-просветительского портала финансовой грамотности «Мои финансы». Заказчиком проекта выступил «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов России (НИФИ). Об этом CNews сообщили представители Selectel.
Selectel объявил о запуске Платформы обработки данных, которая работает на его мощностях и предназначена для обработки больших объемов данных. Платформа построена на базе продукта ITS Data Processing Platform (ITS DPP) от компании ITSumma, партнера Selectel, и использует в работе набор современных open-source решений для обработки, хранения и анализа данных (Apache Hadoop, Spark, Airflow, Superset, Kafka, а также Greenplum и ClickHouse).
Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel заключил соглашение с правительством Ленинградской области о сотрудничестве в сфере создания и развития объектов ИТ-инфраструктуры региона на базе отечественных программных и аппаратных решений. Об этом CNews сообщили представители Selectel.
К концу 2022 года у многих российских компаний закончится подписка на зарубежные сервисы для кибербезопасности. Рассчитывать, что они вернутся, не стоит. Денис Полянский (Selectel) рассказал, что бизнесу нужно сейчас сделать для будущей адаптации.
Selectel подтвердил соответствие сервиса «Аттестованный сегмент ЦОД» (А-ЦОД) принципам безопасности и доступности SOC 2 (System and Organization Control 2). Это позволит клиентам начать пользоваться решением, которое отвечает мировым требованиям защищенности данных, без дополнительных проверок.
Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, разместит второй выпуск корпоративных облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001P на 3 млрд руб. Ориентир доходности – премия не выше 400 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Срок обращения – три года. Купонные выплаты будут осуществляться один раз в полугодие. Сбор книги заявок планируется провести 15 сентября 2022 г.
На фоне острого дефицита стойко-мест в Москве, провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel приобрел в столице в собственность дата-центр «Берзарина» и соседние объекты коммерческой недвижимости. Сумма сделки составила 1,3 млрд руб.
Развитие технологий машинного обучения и искусственного интеллекта вместе с распространением VDI предопределило развитие сегмента GPU Cloud. Но при одинаковых объемах видеопамяти качество сервиса может быть разным: все зависит от типа графических процессоров, скорости обмена данными и другими характеристиками. О целевой аудитории и характеристиках GPU Cloud рассказывает Иван Колегов, менеджер продуктов, Selectel.
Текущие клиенты увеличивают потребление облачных услуг, а миграция российских пользователей из западных сервисов привела к увеличению числа новых клиентов в марте в 3,5 раза, рассказал CNews Сергей Пимков, заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов компании Selectel. По его словам, ключевым направлением бизнеса является IaaS, при этом компания активно развивает и платформенные сервисы. А для удовлетворения нужд новых клиентов провайдер собирается запустить новый дата-центр в Москве, где будет построен самый большой в России машинный зал вычислительной техники.
В последние годы профессия разработчика стала одной из самых востребованных в IT-отрасли. Различные направления разработки входят в топы самых популярных сфер деятельности специалистов. При этом при устройстве на престижную работу соискателю понадобятся не только технические навыки.
Денис Кириллов, HR BP направления разработки и эксплуатации продуктов Selectel, рассказал, какие софт-скиллы считаются наиболее важными для разработчиков.
Когда сайт собирает информацию о пользователях, его владелец считается оператором персональных данных. Операторы должны соблюдать 152-ФЗ — закон «О персональных данных». Личный кабинет, форма сбора email на сайте или отслеживание геолокации — это все сбор персональных данных. Директор по клиентской безопасности компании Selectel Денис Полянский объясняет, что такое персональные данные и как обрабатывать их в соответствии с законом 152-ФЗ.
При выборе облака в первую очередь обращайте внимание на документы, подтверждающие соответствие 152-ФЗ. Тренд на мультиоблака заметен не только в российском сегменте — эта модель позволяет получать лучшие сервисы от каждого проверенного поставщика по выгодным ценам.
Облачные технологии предпочтительны в силу целого ряда преимуществ, ключевое из них — быстрый time-to-market. Но если публичное облако подходит и enterprise-сегменту, и стартапам, то у частного своя специфика — например, масштабировать его чуть сложнее. Но обо всем по порядку.
Selectel, ведущий провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявил о том, что клиентам теперь доступны сервисы на базе новых графических процессоров (GPU) и ускорителей NVIDIA. Речь идёт о предоставлении как выделенных серверов, так и облачных инстансов.
На рынке существуют десятки инструментов резервного копирования — как open source, так и коммерческих решений. Выбор подходящего можно считать стратегическим для компании. Нужно учитывать целый ряд факторов и не забывать о финансовой составляющей.
Менеджер по продуктам Selectel Иван Колегов рассказал Market.CNews о том, что только на оплате труда администраторов и технических специалистов VDI позволяет сэкономить миллионы рублей в месяц. Кроме того, сокращаются расходы на железо и электроэнергию, а новые рабочие места можно развернуть буквально в течение часа.
Компания Selectel, являющаяся специализированным поставщиком IT-решений на базе собственной сети дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, планирует ввести в эксплуатацию ещё один вычислительный комплекс.
К процессу онбординга необходимо относиться крайне внимательно, поскольку первый опыт взаимодействия с продуктом определяет дальнейшее желание клиента пользоваться сервисом. И один из ключевых этапов «завоевания» нового клиента — знакомство с преимуществами продуктовых решений.
Финтех — второе по популярности в России направление у технологических предпринимателей. Многие крупные банки вкладывают много ресурсов в разработку цифровых решений. Технологии в финансовой сфере развиваются быстро, но есть нюанс — развитие индустрии требует и развития IT-инфраструктуры, а в текущих условиях для финтеха как никогда актуально стоит вопрос ее надежности и качества. Одна из ключевых вещей в финтехе — данные. Обладая ими, компании и банки могут строить новые продукты, развивать машинное обучение.
Петербургские компании стали чаще использовать отечественные облачные сервисы вместо иностранных. Они отметили, что с середины февраля по середину марта спрос на хранение и обработку данных в облачном хранилище вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Оптимизация инфраструктуры может быть как глобальной, так и локальной. Если нет потребности или времени на серьезные шаги, можно начать с ежедневного мониторинга систем, анализа логов, настраивания алертов, рефакторинга кода приложений.
Сейчас мы определенно переживаем ренессанс технологий информационной безопасности, потому что их актуальность как никогда высока. Сервисы обращаются к нам по имени и поздравляют с днем рождения быстрее, чем близкие и друзья. Защита данных становится для организаций такой же первостепенной задачей, как качество и функциональность их сервисов.
В сегменте e-commerce всплеск покупок приходится на всемирные акции и дни онлайн-скидок. Однако у пика продаж есть и обратная сторона медали — за счет большого наплыва покупателей и роста трафика в разы увеличивается нагрузка на сайты и приложения ритейлеров.
Подбор персонала — дело непростое. HR-специалисту и руководителю необходимо найти среди многочисленных кандидатов того самого идеального соискателя, который отвечает всем требованиям вакансии, соответствует корпоративной культуре, и готов выйти на работу в ближайшее время. Не менее сложной задачей является адаптация сотрудника. Важно, чтобы он с первого дня комфортно чувствовал себя на новом месте — ведь это напрямую влияет на его продуктивность и результаты работы.
Из главных выводов исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ - наиболее востребованными оказались облачные сервисы, избавляющие компании от необходимости создавать собственную ИТ-инфраструктуру для хранения данных, которые в прошлом году внедрили в своей деятельности организации категории "Информация и связь" и ИТ-отрасли (31,9% и 34,6% соответственно). В среднем по экономике облачные решения применяют чуть более четверти организаций (25,7%).
В этой статье мы расскажем о внедрении резервного копирования в организации и подводных камнях, о которых стоит подумать на этапе планирования решения.
Малый бизнес малому бизнесу — рознь. И когда перед небольшой компанией стоит задача выбрать сервер, отталкиваться следует от целого ряда нюансов и особенностей — начиная от сферы бизнеса и заканчивая амбициями компании.
Этот текст построен на основе вопросов, которые стоит себе задать, если вы руководитель или IT-директор малой компании и задумались о приобретении сервера.
Russian company Selectel, a provider of data centre and cloud services, has joined Nvidia's partnership programme (Nvidia Partner Network). The status of Cloud Service Provider under the programme will enable Selectel to offerNvidia licence rental services to launch virtual workplaces and optimise use of graphics processor resources.
Ретейл все больше обращает внимание на высокотехнологичные и быстро интегрируемые решения, которые позволяют привлечь новых клиентов и сделать бизнес более гибким.
Российские компании IT-отрасли уже не раз заявляли о том, что рынку катастрофически не хватает кадров. Это касается, как высококлассных специалистов в сфере разработки ПО, так и начальных позиций технических специалистов, работающих непосредственно с железом.
С уверенностью можно сказать: дата-центры ждет интересное будущее. В ближайшие пять лет они станут не просто востребованы, но совершенно необходимы для ведения бизнеса. К каким изменениям это приведет?
Провайдер IT-инфраструктуры Selectel завершил размещение выпуска облигаций объемом 3 млрд руб. на Московской бирже, рассказали “Ъ” в компании.
Если у организации уже есть частное облако любого масштаба, то для достижения максимальной гибкости она может перейти на гибридное облако.
В декабре 2020 г. Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил размещать ЦОДы в Арктике. Возникло активное обсуждение — действительно ли создание центров по обработке данных в этом регионе сократит расходы и какие преимущества это даст?
Генеральный директор и сооснователь Selectel Олег Любимов и финансовый директор компании Владимир Дергачев рассказали Cbonds Review о том, почему компания вышла на публичный долговой рынок, о расширении бизнеса, доверии клиентов и международной экспансии.
Количество DDoS-атак против российских компаний вырастет в 10 раз в преддверии новогодних праздников, это связано как с предстоящими распродажами, так и ростом активности интернет-пользователей, заявил РИА Новости директор по развитию услуг компании-проавайдера IT-услуг Selectel Александр Тугов.
Использование сервисов PaaS упрощает процесс разработки, уменьшает время вывода продукта на рынок и дает конкурентное преимущество бизнесу.
Развитие рынка и технологий ставит перед компаниями задачи, которые сложно и дорого выполнять на традиционной ИТ-инфраструктуре. Разбираемся, какие новые решения и инструменты сегодня нужны
Зависание сайта или мобильного приложения — критичная стадия нарушения их работы. Особенно, когда на бизнес может повлиять даже несколько секунд задержки в загрузке страницы сайта. Вспомните, как вы переходили по ссылке на какое-то интересное приложение или текст, но закрывали после того, как 10 секунд видели лишь белую страницу на экране. Так бизнес и теряет потенциальных клиентов.
Российский рынок облаков продолжает показывать устойчивый рост даже несмотря на влияние внешних факторов. О том, зачем бизнес переходит на микросервисы, чем для облаков обернется рост популярности нейросетей и почему все так увлечены обратной виртуализацией, в интервью CNews рассказал Олег Любимов, генеральный директор компании Selectel.
Технологии нейронных сетей и машинного обучения все активнее используются в бизнесе, уже через несколько лет они изменят рынок труда, помогут контролировать бизнес-процессы и станут главными "советниками" руководителей, заявил РИА Новости генеральный директор провайдера IT-инфраструктуры Selectel Олег Любимов.
Генеральный директор Selectel Олег Любимов — о потенциале облачного рынка и перспективных точках его роста.
The New Year is a perfect time for IT departments to reflect on the past, consider the present, and plan for a better future. For many, that means gaining the benefits of the cloud and the transformative capabilities of software-defined data centers in 2020.
Объём глобальной инфосферы вырастет с 33 зеттабайт в 2018 году до 175 зеттабайт в 2025 году. При этом 49% хранящихся в мире данных будут находиться в общедоступных облачных средах. Как же реально устроен рынок облачных технологий? Генеральный директор Selectel Олег Любимов подробно рассказал обо всем в интервью на радио Медиаметрикс Станиславу Жураковскому.
Федеральные игроки ИТ-рынка все чаще обращают внимание на Новосибирск, высоко оценивая его перспективы на пути к цифровизации бизнеса. Почему?
Дата-центры развивают бизнес в регионах.
Customer benefits are noteworthy: accelerating the timeline of new projects, a significant reduction in infrastructure management costs, and consistent availability/uptime. These are the rewards that Selectel’s customers are reaping, thanks to its scalable, public cloud platform, which is VMware Cloud Verified.
В условиях жесткой конкуренции на ИТ-рынке недостаточно предлагать достойные решения ведущих вендоров. Необходимо иметь в портфеле уникальные продукты и услуги, в том числе — собственной разработки. О том, что готова предложить компания Selectel, рассказал генеральный директор компании Олег Любимов.
За 2018 год собственные сотрудники нанесли компаниям намного больше ущерба в информационной безопасности, чем внешние атаки. По данным InfoWatch, 89% случаев утечек данных произошло из-за умышленного или случайного несоблюдения правил безопасности.
Объем российского рынка ИТ-услуг увеличился по итогам 2018 г. на 7,2% и составил $4,84 млрд. Такие данные приводят исследователи IDC. Они отмечают, что импортозамещение в отрасли набирает обороты, и ожидают, что в активную фазу этот процесс вступит в 2019–2020 гг., когда в полной мере начнут действовать законодательные нормы. Однако такие гиганты, как «Роснефть», Сбербанк, «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», МТС, РЖД, «Росатом» и «Транснефть», могут стать серьезным сдерживающим фактором развития российского рынка ИТ-услуг в среднесрочной перспективе.
Власти хотят, чтобы в РФ хранились в том числе данные из других государств. Однако пока, согласно данным отчета IKS-Consulting, доля РФ на мировом рынке облачных услуг в 2018 году не превышает 0,9%. Чтобы эта цифра выросла, нужно принять ряд мер.
В то время, как многие облачные провайдеры и дата-центры предпочитают использовать сторонние решения, Selectel делает ставку на свободное ПО и собственные мощности. Лучшим доказательством эффективности такой стратегии является уверенный рост компании. Об этом, а также о том, почему не оправдались надежды на блокчейн, как удерживать конкурентный уровень цен в непростых современных условиях и что ждет облака в будущем, рассказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.
Интервью с управляющим директором Selectel Максимом Семенихиным на РИФ+КИБ 2019.
Компания ввела в строй вторую очередь дата-центра «Берзарина». Новая площадка вмещает 350 серверных стоек и создана специально для облачных сервисов, на которые приходится более 85% выручки Selectel.
Провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса Selectel открыл вторую очередь дата-центра «Берзарина» в Москве. Управляющий директор компании Максим Семенихин рассказал TelecomDaily о том, что такое модель coopetition и как растет спрос на инфраструктурные услуги «в одном окне».
Компания Selectel планирует инвестировать около $60 млн за два-три года в расширение сети дата-центров и разработку облачных сервисов. На московском рынке пока существует дефицит мощностей, который подтолкнул к расширению и другие компании, отмечают эксперты, ожидающие в ближайшее время также роста цен на аренду хранилищ.
До конца года в дата-центрах Москвы может возникнуть дефицит мощностей — впервые с начала кризиса 2014 года. Участники рынка уже ощущают нехватку свободных мест для хранения данных, что привело к росту стоимости услуги на 15%.
Концепция мультиоблачной среды (multi-cloud) и ее реализация в виде комплексного решения — одна из ключевых тем прошедшего недавно форума SelectelTechDay — традиционного мероприятия, проводимого ИТ-провайдером Selectel на площадке одном из своих дата-центров — Цветочная, 19.
Согласно исследованию Forrester, в 2017 году рынок облачных сервисов в России вырос на 24%. Российские провайдеры облачных услуг (Cloud Service Providers или CSP), с которыми нам удалось пообщаться, сходятся на еще более впечатляющих темпах роста рынка: 30-40% в год.
Спрос на облачные сервисы в России продолжает расти более чем на 25% в год, а в сегменте IaaS — более чем на 35-40%.
На прошлой конференции Selectel TechDay, которой посвящён отдельный материал, много говорилось о развитии гибридных облаков вообще и в России в частности, а также о развитии услуг Selectel в этом направлении. Нынешняя, уже третья по счёту конференция продолжает тему облачных технологий, но с акцентом на другие направления: парадигму multi-cloud и обеспечение безопасности в таких смешанных средах.
Компания Selectel предложила новую услугу — «Защищенный сегмент ЦОДа», в рамках которой заказчик может создать для своих вычислительных мощностей защищенный сетевой периметр на основе использования сертифицированных аппаратных средств обеспечения безопасности.
В Петербурге прошла конференция SelectelTechDay, посвященная основным трендам рынка ЦОД. В этот раз в центре внимания оказались мультиоблачная стратегия и вопросы обеспечения безопасности в облачных средах. Кроме того, организатор — ИТ-провайдер Selectel — представил развитие собственных облачных сервисов. Мероприятие собрало более 200 гостей, причем программа не ограничивалась простыми выступлениями — в ход пошли управляемые катастрофы.
На вопросы главного редактора IT News Геннадия Белаша отвечает Дмитрий Рыжов, директор направления облачных решений компании Selectel.
Из-за блокировки Telegram, затронувшей западных облачных провайдеров.
Selectel обновил линейку тарифов защиты от DDoS-атак, снизив цены до двух раз для новых подключений, сообщает пресс-служба компании. Если услуга защиты от DDoS уже подключена, то для переключения на новый тариф нужно будет ее отключить — чтобы при повторном подключении получить новый IP-адрес.
Рынок IaaS/PaaS продолжает интенсивно расти. По итогам 2017 года его рост составил 25%, подсчитали в J’son & Partners Consulting. В России специализированные провайдеры IaaS/PaaS обслуживают большую часть абонентов.
Российский хостинг-провайдер Selectel (ООО «Селектел») совместно с международной платформой по автоматизации бизнеса Resello (Нидерланды) будут развивать в России облачный сервис Azure Stack Network по сервисной модели. Как партнер Resello по проекту в России Selectel готов предоставить инфраструктурные мощности для организации узлов сети Azure Stack в Москве и Петербурге, а также участвовать в ее продвижении. Помимо того, Selectel заинтересован продавать свои облачные продукты в Европу через маркетплейс Resello.
Вопросы безопасности «облаков» как никогда волнуют бизнес-пользователей, однако препятствием для их распространения не станут.
Эксперты в сфере информационных технологий рассказали о выгодах, которые сулит бизнесу бурное развитие «облачной» инфраструктуры, и о том, почему опасно оставаться в стороне от происходящих в отрасли изменений.
С запуском публичного облака Selectel VMware Cloud компания «Селектел» вышла на рынок облачных услуг для корпоративного сектора. Новое гиперконвергентное решение предоставляет клиентам полный спектр технологий компании VMware в ЦОДах на территории России.