Пресса о нас

6/10/2019

Олег Любимов: Облачный рынок изменили сильные внутренние игроки

В то время, как многие облачные провайдеры и дата-центры предпочитают использовать сторонние решения, Selectel делает ставку на свободное ПО и собственные мощности. Лучшим доказательством эффективности такой стратегии является уверенный рост компании. Об этом, а также о том, почему не оправдались надежды на блокчейн, как удерживать конкурентный уровень цен в непростых современных условиях и что ждет облака в будущем, рассказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.