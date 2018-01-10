Пресса о нас

12/20/2023
Selectel наращивает безопасность облаков в России

Компания «Селектел» объявила о финансовых результатах за 9 месяцев 2023 года. Были названы тренды облачной поддержки на российском рынке, а также дана оценка безопасности используемых облачных инфраструктур.

12/14/2023
TAdviser: Выручка Selectel замедлила рост, чистая прибыль выросла в два раза

За 9 месяцев 2023 года выручка провайдера сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel выросла на 27%, составив 7,5 млрд рублей, сообщила компания 13 декабря. Чистая прибыль за отчётный период увеличилась в 2 раза, до 2,3 млрд рублей, а долговая нагрузка снизилась до 1,0х чистый долг/скорректированная EBITDA.

12/12/2023
Market.CNews обновил рейтинг провайдеров Kubernetes 2023

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал новую версию рейтинга провайдеров Kubernetes 2023. Аналитики провели сравнение версий, платформ виртуализации, возможностей и цен на кластеры провайдеров, представленных на российском рынке. Лидером рейтинга провайдеров Kubernetes 2023 признан Selectel.

12/6/2023
Market.CNews обновил рейтинг провайдеров DBaaS 2023

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал новую версию рейтинга провайдеров DBaaS 2023. Аналитики провели сравнение поддерживаемых СУБД, характеристик и ограничений сервиса российских провайдеров. Лидером рейтинга провайдеров DBaaS 2023 признан Selectel.

10/10/2023
Роман Красильников, Selectel: Сегодня госзаказчики полностью переносят свои ГИС в облака

Государственный сектор всё чаще обращается к облачным решениям в дополнение к развитию собственной ИТ-инфраструктуры. О том, какие потребности есть у госзаказчиков, как строится работа с ними и чем живет рынок госзаказа в области ИТ-ресурсов сегодня, поговорили с Романом Красильниковым, руководителем направления по работе с госзаказчиками Selectel.

9/24/2023
Александр Гришин, Selectel: Драйверы развития рынка DBaaS

Спрос на облачные базы данных российских провайдеров стремительно растет. Его подталкивают стремление компаний сосредоточиться на основном бизнесе, государственная политика цифровизации и сложности с закупками оборудования и лицензиями, обусловленные санкциями.

9/22/2023
Cамосбор вместо Dell и HP. Как Selectel отказался от покупки готовых серверов

Selectel постепенно пришёл к тому, что всё серверное оборудование, на базе которого он предоставляет услуги дата-центров своим клиентам, собирает сам. Провайдер ИТ-инфраструктуры предлагает клиентам и уже готовые выделенные серверы своей сборки, и осуществляет сборку и тестирование серверов по запросам заказчиков, для которых на сайте компании есть специальные конфигураторы. Обычно собственный сервер клиенты собирают, если, к примеру, им нужна платформа с очень высокой производительностью или с нестандартным количеством дисковых накопителей.

8/23/2023
Антон Чунаев, Selectel: о настоящем и будущем высокопроизводительных вычислений, видеокартах и рынке ML

Российский рынок GPU Cloud относительно молод и переживает период бурного развития. Технологически речь идет о регулярном появлении новых видеокарт и облачных сервисов на базе GPU. С точки зрения решаемых задач рынок подстегивает повсеместное развитие ML и AI-технологий, в особенности голосовых и текстовых чат-ботов. Антон Чунаев, менеджер ML-продуктов Selectel, рассказал Market.CNews, какие сервисы на базе GPU предоставляет Selectel, для кого они актуальны и какие тенденции существуют на рынке.

8/15/2023
Олег Любимов, Selectel: «У российского облачного рынка еще есть 10–20 лет планомерного роста»

В 2022 году объем облачного рынка увеличился более чем на 40 % в сравнении с 2021 годом. Причинами стремительного роста стали не только уход иностранных игроков и отказ российского бизнеса от собственной ИТ-инфраструктуры в пользу арендованной, но и общий тренд на цифровизацию бизнес-процессов, переход компаний в онлайн и, как следствие, растущий спрос на услуги провайдеров облаков. Генеральный директор Selectel Олег Любимов считает, что рынок продолжит расти двузначными темпами ближайшие 10‒20 лет.

6/28/2023
Максим Индыков, «Пачка»: Инвестиции в железо оправданы только при наличии стабильных и предсказуемых нагрузок

Использование облаков позволяет отказаться от крупных разовых инвестиций в инфраструктуру и наращивать потребление ресурсов по мере органического роста бизнеса. Именно поэтому российский мессенджер «Пачка» с самого начала пошел по пути развития партнерских отношений с провайдерами облаков, рассказал CNews СTO cервиса «Пачка» Максим Индыков. По его словам, у российских поставщиков есть ряд преимуществ по сравнению с глобальными гиперскейлерами, при этом часть задач по организации и защите ИТ-инфраструктуры его компания по-прежнему предпочитает решать собственными силами.

6/26/2023
Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023

ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023. Аналитики провели сравнение видов серверов на базе GPU, процессоров, графических ускорителей, цен и других параметров. Лидером рейтинга второй год подряд признана компания Selectel.

6/16/2023
Как упростить регионам цифровизацию? Роман Красильников, ру­ково­дитель нап­рав­ле­ния по ра­боте с го­сударс­твен­ны­ми за­каз­чи­ками Selectel

Облачная инфраструктура поможет проводить цифровизацию, но сервисы должны подчиняться жестким требованиям, считает Роман Красильников, руководитель направления по работе с государственными заказчиками Selectel.

5/10/2023
На пике спроса — отказоустойчивость и ИБ. Константин Ансимов для «Банковского обозрения»

По мере развития облачного рынка в России и появления сервис-провайдеров, гарантирующих надежность, отказоустойчивость и безопасность сервисной модели, рос интерес к облакам и у компаний из сферы финансов. Об облачных услугах, востребованных финансовыми организациями, и предложениях одного из ведущих провайдеров мы побеседовали с Константином Ансимовым, директором по продуктам компании Selectel

5/5/2023
Selectel – отличные показатели на фоне популярности российской IT-инфраструктуры

Компания Selectel ("Селектел") (A+(RU)/ruA+) опубликовала отчетность за 2022 год по МСФО, согласно которой выручка эмитента в годовом выражении увеличилась на 68% до 8,1 млрд руб., а показатель EBITDA вырос на 80,7% (г/г) до 4,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA также подросла и составила 50% (по итогам 2021 года — 46,5%). Такая впечатляющая динамика связана в первую очередь с ростом спроса на услуги российских операторов IT-инфраструктуры ввиду ухода иностранных конкурентов и вынужденной переориентации представителей бизнеса на отечественные решения.

4/28/2023
Выручка Selectel в 2022 году превысила 8 млрд рублей

Выручка российского провайдера IT-инфраструктуры Selectel в 2022 г. выросла на 68% и составила 8,1 млрд руб., следует из финансовых результатов компании по МСФО.

4/21/2023
Российский бизнес уходит в облака

В России ожидают взрывного роста облачных сервисов. Речь идёт о миллиардах. Треть российских компаний собирается уже в этом году вкладывать средства в IT-инфраструктуру за счёт облачных вычислительных мощностей. Деньги достанутся отечественным дата-центрам и разработчикам облачного ПО. Иностранные конкуренты ушли из России.

4/11/2023
Selectel создала аттестованную ФСТЭК облачную инфраструктуру для госорганов и коммерческих компаний

Российская компания Selectel, входящая в число ведущих отечественных провайдеров облачных IT-сервисов, сообщила о запуске сегмента облачных серверов и S3-хранилища, получивших аттестацию ФСТЭК. Как сообщают в пресс-службе компании, такие решения особенно актуальны для госведомств и компаний с особыми требованиями к уровню защищённости данных. Ранее провайдер уже подтвердил соответствие своей облачной платформы наивысшему уровню защиты персональных данных.

3/28/2023
Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2023

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2023. Аналитики провели сравнение представленных на российском рынке решений по производительности процессоров, уровню защищенности ЦОД, используемым гипервизорам, ценам, скидкам и другим параметрам.

3/21/2023
Иван Романько, Selectel: «Уход вендоров виртуализации породил ощущение неопределенности у пользователей частных облаков»

Уход иностранных вендоров виртуализации создал множество проблем для российских пользователей облаков, так как они потеряли доступ к технической поддержке и обновлениям ПО. В этой ситуации растет интерес к альтернативным платформам виртуализации, в частности на базе OpenStack, утверждает директор по разработке ядра облачной платформы Selectel Иван Романько. В данный момент провайдер запускает услугу по развертыванию своей облачной платформы по модели частного облака. Уникальностью решения является то, что Selectel организует частную облачную инсталляцию на уже имеющемся у заказчика оборудовании с возможностью индивидуальной доработки.

2/8/2023
Рынок дата-центров в России: частные ЦОДы и сервис

Чтобы полноценно конкурировать на таком сложном с технической точки зрения рынке, как дата-центры, необходимо предоставлять высокоуровневое сервисное обслуживание стоек или отдельных категорий оборудования для них. Соответствующие специалисты должны разбираться в линейках аппаратуры разных вендоров.

1/31/2023
Как выбрать модель организации ИТ-инфраструктуры? Мнение экспертов

Директор по развитию IaaS-продуктов Константин Ансимов и директор по развитию ядра облачной платформы Иван Романько из Selectel в интервью для Market.CNews сравнили традиционный и облачный подходы к построению корпоративной ИТ-инфраструктуры, обсудили сложности, возникающие при их реализации.

1/26/2023
Рынок дата-центров в России: ожидания и реальность

Российский рынок коммерческих дата-центров – особый сегмент ИТ-рынка, который продолжает развиваться даже в чрезвычайно сложных условиях последних нескольких лет. В 2020-2021 гг. его развитие замедлилось из-за пандемии и ограничительных мер, связанных с ней, а в 2022-м негативное влияние оказала сложная геополитическая и экономическая ситуация в мире. Но даже несмотря на это, спрос на услуги ЦОДов продолжает превышать предложение, а потенциал этого рынка в России остается высоким.

1/16/2023
Сергей Михайлов, Гардиум: Мы снизили совокупные затраты на ИТ-инфраструктуру в 2-3 раза благодаря миграции в облако Selectel

В 2022 г. в облако Selectel переехала ИТ-инфраструктура юридической компании Гардиум и ее главного продукта — платформы для управления товарными знаками, патентами и договорами на объекты интеллектуальной собственности Гардиум.Про. О подробностях проекта рассказал технический директор компании Сергей Михайлов.

12/20/2022
Selectel подводит итоги года: облачная инфраструктура в России

Подводя итоги года, эксперты ведущего провайдера ИТ-инфраструктуры Selectel выделили несколько тенденций развития российских IaaS и PaaS-сервисов.

Основным фактором, определившим положение дел в текущем году, стало состояние логистической цепочки для аппаратных решений, а также повышенный спрос на отечественные IT-решения и меры информационной безопасности. Эти обстоятельства, при сохранении ситуации, продолжат влиять на российский рынок облачной инфраструктуры и в 2023 году.

12/13/2022
Туристический сервис QVEDO — об использовании DBaaS и миграции в российское облако

QVEDO — российская платформа туристических услуг. В первую очередь, это мобильное приложение, которое позволяет путешественникам выбрать подходящую экскурсию, найти место для завтрака или ланча, раскрыть для себя новые интересные места, достопримечательности, объекты истории и культуры. На данный момент платформа активно разрабатывает решение и по бронированию гостиниц. В начале 2023 г. планируется ее полномасштабный запуск. Летом 2022 г. проект мигрировал из Amazon AWS в облако Selectel. О подробностях рассказали генеральный директор компании Альберт Хачатрян и технический директор Вячеслав Обухов.

12/12/2022
Рынок российских облачных сервисов вырос на 42%

Объем услуг российских облачных сервисов (IaaS) в 2022 г. достигнет отметки в 86,6 млрд руб., что на 41,6% больше, чем годом ранее. Такую оценку приводит в своем исследовании аналитическая компания iKS-Consulting. Активному переходу корпоративных пользователей с иностранных облачных сервисов на российские облака способствовало вступление в силу западных санкций в отношении российских компаний с весны 2022 г., утверждают авторы исследования.

12/6/2022
Базы данных в облаке: почему бизнес все чаще выбирает DBaaS

По мере все более глубокой цифровизации мира у бизнеса возникает потребность максимально оптимизировать свою ИТ-инфраструктуру. Компании все чаще приходят к решению о переносе тех или иных компонентов в облако, к их числу относится и комплекс работ с базами данных. О том, как облачные базы данных интегрируются в архитектуру современных сервисов и почему использование DBaaS экономически более привлекательно, чем традиционные on-premise решения, рассказал Андрей Андронов, менеджер PaaS-продуктов компании Selectel.

12/5/2022
ComNews наградил лучших в цифровой экономике

ComNews при под­дер­жке АНО "Циф­ро­вая эко­номи­ка" про­вел це­ремо­нию наг­раж­де­ния пре­мии "ComNews Awards. Луч­шие ре­шения для циф­ро­вой эко­номи­ки". В этом го­ду наг­ра­ды наш­ли по­луча­телей в 11-й раз.

11/21/2022
ЦИТ Вологодской области перенес инфраструктуру в облако Selectel

Selectel дополнил инфраструктуру ЦИТ Вологодской области вычислительными ресурсами в облаке Selectel, где были развернуты региональные сайты и программное обеспечение для совместной работы с документами российского производителя «Мой офис». Об этом CNews сообщили представители Selectel.

10/26/2022
Портал «Мои финансы» НИФИ Минфина России перешел на инфраструктуру Selectel

Selectel предоставил геораспределенную платформу для государственного образовательно-просветительского портала финансовой грамотности «Мои финансы». Заказчиком проекта выступил «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов России (НИФИ). Об этом CNews сообщили представители Selectel.

10/19/2022
Selectel и ITSumma запускают Платформу обработки данных

Selectel объявил о запуске Платформы обработки данных, которая работает на его мощностях и предназначена для обработки больших объемов данных. Платформа построена на базе продукта ITS Data Processing Platform (ITS DPP) от компании ITSumma, партнера Selectel, и использует в работе набор современных open-source решений для обработки, хранения и анализа данных (Apache Hadoop, Spark, Airflow, Superset, Kafka, а также Greenplum и ClickHouse).

10/6/2022
Selectel заключил соглашение с правительством Ленобласти о развитии ИТ-инфраструктуры региона

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel заключил соглашение с правительством Ленинградской области о сотрудничестве в сфере создания и развития объектов ИТ-инфраструктуры региона на базе отечественных программных и аппаратных решений. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

9/15/2022
90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать

К концу 2022 года у многих российских компаний закончится подписка на зарубежные сервисы для кибербезопасности. Рассчитывать, что они вернутся, не стоит. Денис Полянский (Selectel) рассказал, что бизнесу нужно сейчас сделать для будущей адаптации.

9/12/2022
Selectel прошел аудит по безопасности и доступности данных SOC 2 на IaaS-услугу

Selectel подтвердил соответствие сервиса «Аттестованный сегмент ЦОД» (А-ЦОД) принципам безопасности и доступности SOC 2 (System and Organization Control 2). Это позволит клиентам начать пользоваться решением, которое отвечает мировым требованиям защищенности данных, без дополнительных проверок.

9/2/2022
Selectel планирует разместить второй выпуск облигаций на 3 млрд рублей

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, разместит второй выпуск корпоративных облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001P на 3 млрд руб. Ориентир доходности – премия не выше 400 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Срок обращения – три года. Купонные выплаты будут осуществляться один раз в полугодие. Сбор книги заявок планируется провести 15 сентября 2022 г.

8/31/2022
ИТ-провайдер Selectel купил дата-центр в Москве

На фоне острого дефицита стойко-мест в Москве, провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel приобрел в столице в собственность дата-центр «Берзарина» и соседние объекты коммерческой недвижимости. Сумма сделки составила 1,3 млрд руб.

8/31/2022
GPU из облака: реалии и тенденции быстрорастущего рынка

Развитие технологий машинного обучения и искусственного интеллекта вместе с распространением VDI предопределило развитие сегмента GPU Cloud. Но при одинаковых объемах видеопамяти качество сервиса может быть разным: все зависит от типа графических процессоров, скорости обмена данными и другими характеристиками. О целевой аудитории и характеристиках GPU Cloud рассказывает Иван Колегов, менеджер продуктов, Selectel.

8/4/2022
Сергей Пимков, Selectel: Какие IaaS-решения нужны бизнесу в 2022 году

Текущие клиенты увеличивают потребление облачных услуг, а миграция российских пользователей из западных сервисов привела к увеличению числа новых клиентов в марте в 3,5 раза, рассказал CNews Сергей Пимков, заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов компании Selectel. По его словам, ключевым направлением бизнеса является IaaS, при этом компания активно развивает и платформенные сервисы. А для удовлетворения нужд новых клиентов провайдер собирается запустить новый дата-центр в Москве, где будет построен самый большой в России машинный зал вычислительной техники.

7/30/2022
Софт-скиллы разработчика: какие навыки нужны для получения оффера мечты

В последние годы профессия разработчика стала одной из самых востребованных в IT-отрасли. Различные направления разработки входят в топы самых популярных сфер деятельности специалистов. При этом при устройстве на престижную работу соискателю понадобятся не только технические навыки.

Денис Кириллов, HR BP направления разработки и эксплуатации продуктов Selectel, рассказал, какие софт-скиллы считаются наиболее важными для разработчиков.

7/26/2022
Как работает 152-ФЗ и кому нужно его соблюдать?

Когда сайт собирает информацию о пользователях, его владелец считается оператором персональных данных. Операторы должны соблюдать 152-ФЗ — закон «О персональных данных». Личный кабинет, форма сбора email на сайте или отслеживание геолокации — это все сбор персональных данных. Директор по клиентской безопасности компании Selectel Денис Полянский объясняет, что такое персональные данные и как обрабатывать их в соответствии с законом 152-ФЗ.

7/20/2022
Выбор облака для бизнеса: частное, публичное или гибридное?

При выборе облака в первую очередь обращайте внимание на документы, подтверждающие соответствие 152-ФЗ. Тренд на мультиоблака заметен не только в российском сегменте — эта модель позволяет получать лучшие сервисы от каждого проверенного поставщика по выгодным ценам.

Облачные технологии предпочтительны в силу целого ряда преимуществ, ключевое из них — быстрый time-to-market. Но если публичное облако подходит и enterprise-сегменту, и стартапам, то у частного своя специфика — например, масштабировать его чуть сложнее. Но обо всем по порядку.

6/22/2022
В облачных и выделенных серверах Selectel появились новые GPU

Selectel, ведущий провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявил о том, что клиентам теперь доступны сервисы на базе новых графических процессоров (GPU) и ускорителей NVIDIA. Речь идёт о предоставлении как выделенных серверов, так и облачных инстансов.

6/21/2022
Три вопроса, которые стоит задать при выборе способа резервного копирования

На рынке существуют десятки инструментов резервного копирования — как open source, так и коммерческих решений. Выбор подходящего можно считать стратегическим для компании. Нужно учитывать целый ряд факторов и не забывать о финансовой составляющей.

6/9/2022
Иван Колегов, Selectel: Миллионы рублей в месяц экономят компании даже при базовом внедрении VDI

Менеджер по продуктам Selectel Иван Колегов рассказал Market.CNews о том, что только на оплате труда администраторов и технических специалистов VDI позволяет сэкономить миллионы рублей в месяц. Кроме того, сокращаются расходы на железо и электроэнергию, а новые рабочие места можно развернуть буквально в течение часа.

5/24/2022
Selectel приступила к строительству в Москве нового 20-МВт дата-центра на 2 тыс. стоек

Компания Selectel, являющаяся специализированным поставщиком IT-решений на базе собственной сети дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, планирует ввести в эксплуатацию ещё один вычислительный комплекс.

4/26/2022
5 секретов онбординга: как познакомить клиента с продуктами компании

К процессу онбординга необходимо относиться крайне внимательно, поскольку первый опыт взаимодействия с продуктом определяет дальнейшее желание клиента пользоваться сервисом. И один из ключевых этапов «завоевания» нового клиента — знакомство с преимуществами продуктовых решений.

3/28/2022
Устойчивый бизнес: критерии IT-инфраструктуры для финтех-компаний

Финтех — второе по популярности в России направление у технологических предпринимателей. Многие крупные банки вкладывают много ресурсов в разработку цифровых решений. Технологии в финансовой сфере развиваются быстро, но есть нюанс — развитие индустрии требует и развития IT-инфраструктуры, а в текущих условиях для финтеха как никогда актуально стоит вопрос ее надежности и качества. Одна из ключевых вещей в финтехе — данные. Обладая ими, компании и банки могут строить новые продукты, развивать машинное обучение.

3/25/2022
В Петербурге отметили быстрый рост спроса на российские «облака»

Петербургские компании стали чаще использовать отечественные облачные сервисы вместо иностранных. Они отметили, что с середины февраля по середину марта спрос на хранение и обработку данных в облачном хранилище вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

3/23/2022
Как оптимизировать инфраструктуру, чтобы платить меньше

Оптимизация инфраструктуры может быть как глобальной, так и локальной. Если нет потребности или времени на серьезные шаги, можно начать с ежедневного мониторинга систем, анализа логов, настраивания алертов, рефакторинга кода приложений.

2/2/2022
Информационная безопасность в облаке в 2022 году: основные тенденции и новые решения

Сейчас мы определенно переживаем ренессанс технологий информационной безопасности, потому что их актуальность как никогда высока. Сервисы обращаются к нам по имени и поздравляют с днем рождения быстрее, чем близкие и друзья. Защита данных становится для организаций такой же первостепенной задачей, как качество и функциональность их сервисов.

12/14/2021
Уроки «Черной пятницы»: как подготовить инфраструктуру к новогодним распродажам

В сегменте e-commerce всплеск покупок приходится на всемирные акции и дни онлайн-скидок. Однако у пика продаж есть и обратная сторона медали — за счет большого наплыва покупателей и роста трафика в разы увеличивается нагрузка на сайты и приложения ритейлеров.

12/1/2021
Чек-лист: как выстроить систему адаптации нового сотрудника

Подбор персонала — дело непростое. HR-специалисту и руководителю необходимо найти среди многочисленных кандидатов того самого идеального соискателя, который отвечает всем требованиям вакансии, соответствует корпоративной культуре, и готов выйти на работу в ближайшее время. Не менее сложной задачей является адаптация сотрудника. Важно, чтобы он с первого дня комфортно чувствовал себя на новом месте — ведь это напрямую влияет на его продуктивность и результаты работы.

11/29/2021
Цифровые технологии рассчитались по порядку

Из главных выводов исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ - наиболее востребованными оказались облачные сервисы, избавляющие компании от необходимости создавать собственную ИТ-инфраструктуру для хранения данных, которые в прошлом году внедрили в своей деятельности организации категории "Информация и связь" и ИТ-отрасли (31,9% и 34,6% соответственно). В среднем по экономике облачные решения применяют чуть более четверти организаций (25,7%).

9/23/2021
Как делать бэкап на сервере?

В этой статье мы расскажем о внедрении резервного копирования в организации и подводных камнях, о которых стоит подумать на этапе планирования решения.

8/25/2021
Как выбрать сервер для маленькой компании

Малый бизнес малому бизнесу — рознь. И когда перед небольшой компанией стоит задача выбрать сервер, отталкиваться следует от целого ряда нюансов и особенностей — начиная от сферы бизнеса и заканчивая амбициями компании.
Этот текст построен на основе вопросов, которые стоит себе задать, если вы руководитель или IT-директор малой компании и задумались о приобретении сервера.

7/5/2021
Selectel becomes Nvidia partner

Russian company Selectel, a provider of data centre and cloud services, has joined Nvidia's partnership programme (Nvidia Partner Network). The status of Cloud Service Provider under the programme will enable Selectel to offerNvidia licence rental services to launch virtual workplaces and optimise use of graphics processor resources.

7/5/2021
ИT-приоритеты в ритейле

Ретейл все больше обращает внимание на высокотехнологичные и быстро интегрируемые решения, которые позволяют привлечь новых клиентов и сделать бизнес более гибким.

7/5/2021
Никита Мельников (Selectel): Потребность в квалифицированных инженерах дата-центров будет только расти

Российские компании IT-отрасли уже не раз заявляли о том, что рынку катастрофически не хватает кадров. Это касается, как высококлассных специалистов в сфере разработки ПО, так и начальных позиций технических специалистов, работающих непосредственно с железом.

7/5/2021
Что ждет ЦОДы?

С уверенностью можно сказать: дата-центры ждет интересное будущее. В ближайшие пять лет они станут не просто востребованы, но совершенно необходимы для ведения бизнеса. К каким изменениям это приведет?

7/5/2021
Selectel завершил размещение облигаций на 3 млрд руб. на Московской бирже

Провайдер IT-инфраструктуры Selectel завершил размещение выпуска облигаций объемом 3 млрд руб. на Московской бирже, рассказали “Ъ” в компании.

7/5/2021
Насколько безопасны гибридные облачные технологии?

Если у организации уже есть частное облако любого масштаба, то для достижения максимальной гибкости она может перейти на гибридное облако.

7/5/2021
ЦОДы в Арктике: к чему такие жертвы?

В декабре 2020 г. Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил размещать ЦОДы в Арктике. Возникло активное обсуждение — действительно ли создание центров по обработке данных в этом регионе сократит расходы и какие преимущества это даст?

7/5/2021
«Рынок растет на 20% ежегодно, Selectel растет в 2 раза быстрее»

Генеральный директор и сооснователь Selectel Олег Любимов и финансовый директор компании Владимир Дергачев рассказали Cbonds Review о том, почему компания вышла на публичный долговой рынок, о расширении бизнеса, доверии клиентов и международной экспансии.

7/5/2021
Ожидается активизация DDoS-атак против российских компаний перед Новым годом

Количество DDoS-атак против российских компаний вырастет в 10 раз в преддверии новогодних праздников, это связано как с предстоящими распродажами, так и ростом активности интернет-пользователей, заявил РИА Новости директор по развитию услуг компании-проавайдера IT-услуг Selectel Александр Тугов.

7/5/2021
Cкорость разработки – конкурентное преимущество не только ИТ-компаний

Использование сервисов PaaS упрощает процесс разработки, уменьшает время вывода продукта на рынок и дает конкурентное преимущество бизнесу.

7/5/2021
Как ИТ-инфраструктура помогает строить экосистемы и запускать сервисы

Развитие рынка и технологий ставит перед компаниями задачи, которые сложно и дорого выполнять на традиционной ИТ-инфраструктуре. Разбираемся, какие новые решения и инструменты сегодня нужны

7/5/2021
Почему популярные сервисы и сайты «виснут»? Как обезопасить ваш бизнес?

Зависание сайта или мобильного приложения — критичная стадия нарушения их работы. Особенно, когда на бизнес может повлиять даже несколько секунд задержки в загрузке страницы сайта. Вспомните, как вы переходили по ссылке на какое-то интересное приложение или текст, но закрывали после того, как 10 секунд видели лишь белую страницу на экране. Так бизнес и теряет потенциальных клиентов.

7/5/2021
На российском облачном рынке почти не осталось независимых компаний среднего размера

Российский рынок облаков продолжает показывать устойчивый рост даже несмотря на влияние внешних факторов. О том, зачем бизнес переходит на микросервисы, чем для облаков обернется рост популярности нейросетей и почему все так увлечены обратной виртуализацией, в интервью CNews рассказал Олег Любимов, генеральный директор компании Selectel.

7/5/2021
Эксперт рассказал, как нейросети изменят бизнес через несколько лет

Технологии нейронных сетей и машинного обучения все активнее используются в бизнесе, уже через несколько лет они изменят рынок труда, помогут контролировать бизнес-процессы и станут главными "советниками" руководителей, заявил РИА Новости генеральный директор провайдера IT-инфраструктуры Selectel Олег Любимов.

2/17/2020
Российский бизнес распробовал облака

Генеральный директор Selectel Олег Любимов — о потенциале облачного рынка и перспективных точках его роста.

1/31/2020
Migrating to the Cloud in 2020? Key Reasons It Pays to be Choosy About Your Cloud Provider

The New Year is a perfect time for IT departments to reflect on the past, consider the present, and plan for a better future. For many, that means gaining the benefits of the cloud and the transformative capabilities of software-defined data centers in 2020.

12/30/2019
«Потеря данных = потеря бизнеса»: CEO Selectel рассказал, почему бизнес идет в облака и какие ошибки совершает

Объём глобальной инфосферы вырастет с 33 зеттабайт в 2018 году до 175 зеттабайт в 2025 году. При этом 49% хранящихся в мире данных будут находиться в общедоступных облачных средах. Как же реально устроен рынок облачных технологий? Генеральный директор Selectel Олег Любимов подробно рассказал обо всем в интервью на радио Медиаметрикс Станиславу Жураковскому.

12/9/2019
«Путь в облако рано или поздно проделают все». ИТ-эксперт — о цифровом будущем

Федеральные игроки ИТ-рынка все чаще обращают внимание на Новосибирск, высоко оценивая его перспективы на пути к цифровизации бизнеса. Почему?

12/6/2019
Облака потянулись из Москвы

Дата-центры развивают бизнес в регионах.

8/20/2019
From Russia With Scale: Selectel Provides Powerful Cloud Accessibility

Customer benefits are noteworthy: accelerating the timeline of new projects, a significant reduction in infrastructure management costs, and consistent availability/uptime. These are the rewards that Selectel’s customers are reaping, thanks to its scalable, public cloud platform, which is VMware Cloud Verified.

8/1/2019
Залог успеха — в гибком подходе к заказчикам

В условиях жесткой конкуренции на ИТ-рынке недостаточно предлагать достойные решения ведущих вендоров. Необходимо иметь в портфеле уникальные продукты и услуги, в том числе — собственной разработки. О том, что готова предложить компания Selectel, рассказал генеральный директор компании Олег Любимов.

7/31/2019
Как защитить компанию от слива корпоративных тайн

За 2018 год собственные сотрудники нанесли компаниям намного больше ущерба в информационной безопасности, чем внешние атаки. По данным InfoWatch, 89% случаев утечек данных произошло из-за умышленного или случайного несоблюдения правил безопасности.

7/23/2019
Рынок ИТ-услуг растет

Объем российского рынка ИТ-услуг увеличился по итогам 2018 г. на 7,2% и составил $4,84 млрд. Такие данные приводят исследователи IDC. Они отмечают, что импортозамещение в отрасли набирает обороты, и ожидают, что в активную фазу этот процесс вступит в 2019–2020 гг., когда в полной мере начнут действовать законодательные нормы. Однако такие гиганты, как «Роснефть», Сбербанк, «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», МТС, РЖД, «Росатом» и «Транснефть», могут стать серьезным сдерживающим фактором развития российского рынка ИТ-услуг в среднесрочной перспективе.

7/8/2019
Максим Семенихин. Как России получить на хранение данные иностранных государств

Власти хотят, чтобы в РФ хранились в том числе данные из других государств. Однако пока, согласно данным отчета IKS-Consulting, доля РФ на мировом рынке облачных услуг в 2018 году не превышает 0,9%. Чтобы эта цифра выросла, нужно принять ряд мер.

6/10/2019
Олег Любимов: Облачный рынок изменили сильные внутренние игроки

В то время, как многие облачные провайдеры и дата-центры предпочитают использовать сторонние решения, Selectel делает ставку на свободное ПО и собственные мощности. Лучшим доказательством эффективности такой стратегии является уверенный рост компании. Об этом, а также о том, почему не оправдались надежды на блокчейн, как удерживать конкурентный уровень цен в непростых современных условиях и что ждет облака в будущем, рассказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

5/22/2019
Любая компания должна иметь IT-движок

Интервью с управляющим директором Selectel Максимом Семенихиным на РИФ+КИБ 2019.

3/27/2019
Новый ЦОД Selectel в Москве

Компания ввела в строй вторую очередь дата-центра «Берзарина». Новая площадка вмещает 350 серверных стоек и создана специально для облачных сервисов, на которые приходится более 85% выручки Selectel.

3/27/2019
Максим Семенихин, Selectel: на облачные услуги приходится более 85% выручки

Провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса Selectel открыл вторую очередь дата-центра «Берзарина» в Москве. Управляющий директор компании Максим Семенихин рассказал TelecomDaily о том, что такое модель coopetition и как растет спрос на инфраструктурные услуги «в одном окне».

3/20/2019
Selectel расширяет хранилища для облаков

Компания Selectel планирует инвестировать около $60 млн за два-три года в расширение сети дата-центров и разработку облачных сервисов. На московском рынке пока существует дефицит мощностей, который подтолкнул к расширению и другие компании, отмечают эксперты, ожидающие в ближайшее время также роста цен на аренду хранилищ.

11/6/2018
Мало места большим данным: почему Москву ждет дефицит мощностей

До конца года в дата-центрах Москвы может возникнуть дефицит мощностей — впервые с начала кризиса 2014 года. Участники рынка уже ощущают нехватку свободных мест для хранения данных, что привело к росту стоимости услуги на 15%.

10/16/2018
Пособие по управлению мультиоблаками от Selectel

Концепция мультиоблачной среды (multi-cloud) и ее реализация в виде комплексного решения — одна из ключевых тем прошедшего недавно форума SelectelTechDay — традиционного мероприятия, проводимого ИТ-провайдером Selectel на площадке одном из своих дата-центров — Цветочная, 19.

10/16/2018
3 причины, почему бизнесу стоит переносить IT-инфраструктуру в облако

Согласно исследованию Forrester, в 2017 году рынок облачных сервисов в России вырос на 24%. Российские провайдеры облачных услуг (Cloud Service Providers или CSP), с которыми нам удалось пообщаться, сходятся на еще более впечатляющих темпах роста рынка: 30-40% в год.

10/10/2018
Определены самые зрелые облачные провайдеры России

Спрос на облачные сервисы в России продолжает расти более чем на 25% в год, а в сегменте IaaS — более чем на 35-40%.

10/8/2018
Selectel TechDay 2018 #2: мультиоблака и информационная безопасность

На прошлой конференции Selectel TechDay, которой посвящён отдельный материал, много говорилось о развитии гибридных облаков вообще и в России в частности, а также о развитии услуг Selectel в этом направлении. Нынешняя, уже третья по счёту конференция продолжает тему облачных технологий, но с акцентом на другие направления: парадигму multi-cloud и обеспечение безопасности в таких смешанных средах.

10/4/2018
Защити себя сам

Компания Selectel предложила новую услугу — «Защищенный сегмент ЦОДа», в рамках которой заказчик может создать для своих вычислительных мощностей защищенный сетевой периметр на основе использования сертифицированных аппаратных средств обеспечения безопасности.

10/3/2018
Выдерни шнур: в Петербурге обсудили Multi-Cloud

В Петербурге прошла конференция SelectelTechDay, посвященная основным трендам рынка ЦОД. В этот раз в центре внимания оказались мультиоблачная стратегия и вопросы обеспечения безопасности в облачных средах. Кроме того, организатор — ИТ-провайдер Selectel — представил развитие собственных облачных сервисов. Мероприятие собрало более 200 гостей, причем программа не ограничивалась простыми выступлениями — в ход пошли управляемые катастрофы.

10/1/2018
Дмитрий РЫЖОВ: «Многие компании не готовы ограничивать себя возможностями одного провайдера»

На вопросы главного редактора IT News Геннадия Белаша отвечает Дмитрий Рыжов, директор направления облачных решений компании Selectel.

9/6/2018
Российские облачные сервисы стремительно набирают популярность

Из-за блокировки Telegram, затронувшей западных облачных провайдеров.

6/30/2018
Selectel снизил тарифы на защиту от DDoS

Selectel обновил линейку тарифов защиты от DDoS-атак, снизив цены до двух раз для новых подключений, сообщает пресс-служба компании. Если услуга защиты от DDoS уже подключена, то для переключения на новый тариф нужно будет ее отключить — чтобы при повторном подключении получить новый IP-адрес.

6/18/2018
IaaS/PaaS с российской пропиской

Рынок IaaS/PaaS продолжает интенсивно расти. По итогам 2017 года его рост составил 25%, подсчитали в J’son & Partners Consulting. В России специализированные провайдеры IaaS/PaaS обслуживают большую часть абонентов.

5/31/2018
Selectel поможет Azure Stack Network в России

Российский хостинг-провайдер Selectel (ООО «Селектел») совместно с международной платформой по автоматизации бизнеса Resello (Нидерланды) будут развивать в России облачный сервис Azure Stack Network по сервисной модели. Как партнер Resello по проекту в России Selectel готов предоставить инфраструктурные мощности для организации узлов сети Azure Stack в Москве и Петербурге, а также участвовать в ее продвижении. Помимо того, Selectel заинтересован продавать свои облачные продукты в Европу через маркетплейс Resello.

4/18/2018
Угрозы и перспективы

Вопросы безопасности «облаков» как никогда волнуют бизнес-пользователей, однако препятствием для их распространения не станут.

4/18/2018
Угнаться за «облаками»

Эксперты в сфере информационных технологий рассказали о выгодах, которые сулит бизнесу бурное развитие «облачной» инфраструктуры, и о том, почему опасно оставаться в стороне от происходящих в отрасли изменений.

4/9/2018
Курс на мультиоблака

С запуском публичного облака Selectel VMware Cloud компания «Селектел» вышла на рынок облачных услуг для корпоративного сектора. Новое гиперконвергентное решение предоставляет клиентам полный спектр технологий компании VMware в ЦОДах на территории России.