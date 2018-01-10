Пресса о нас

7/30/2022

Софт-скиллы разработчика: какие навыки нужны для получения оффера мечты

В последние годы профессия разработчика стала одной из самых востребованных в IT-отрасли. Различные направления разработки входят в топы самых популярных сфер деятельности специалистов. При этом при устройстве на престижную работу соискателю понадобятся не только технические навыки.

Денис Кириллов, HR BP направления разработки и эксплуатации продуктов Selectel, рассказал, какие софт-скиллы считаются наиболее важными для разработчиков.