Аттестация информационных систем

Поможет выполнить требования вашего заказчика и обеспечить уровень защищенности информации, необходимый для работы с ГИС. А также аттестовать свою систему, если это необходимо.
Кому нужна аттестация информационной системы
Разработчикам ГИС, приложений и сайтов для бизнеса
Медицинским, финансовым, страховым компаниям
Обеспечит максимальную защиту биометрических, медицинских и финансовых данных.
Государственным учреждениям
Поможет выполнить требования 17 приказа ФСТЭК до 1-го класса защищенности информационных систем и провести их аттестацию.
B2G- и коммерческим компаниям
Поможет соблюсти повышенные к изоляции корпоративные требования, а также аттестовать систему, чтобы подключиться к государственным информационным системам (СМЭВ, ЕГИСЗ, ЕСИА и другим ГИС) и участвовать в госпроектах.
Как выглядит процесс аттестации на нашей инфраструктуре
Вы оставляете заявку на услугу. Наши специалисты свяжутся с вами в течение рабочего дня.
Вы выбираете инфраструктуру, подходящую под ваши задачи. Мы поможем с подбором оборудования и ответим на все вопросы.
Мы предоставляем IT-инфраструктуру,
готовим акты установки и схемы расположения СЗИ для аттестации вашей информационной системы (ИС).
Вы устанавливаете ИС, если необходимо — покупаете СКЗИ и заключаете договор с партнером, который проводит аттестацию ИС.
Партнер аттестует информационную систему, готовит документацию и тестирует средства защиты информации.
Какая инфраструктура для аттестации есть в Selectel
- Выделенные серверы и аппаратный межсетевой экран для каждого клиента.
- Полная изоляция IT-инфраструктуры и контроль над СЗИ в соответствии с требованиями 17 приказа ФСТЭК.
- Выписка из модели угроз безопасности на инженерную инфраструктуру ЦОД.
- Обработка персональных данных до 1-го уровня защищенности и создание ГИС до К1.
- В реестре российского ПО (№ 9884 от 25.03.2021) и подходит для участия в госзакупках.
- Аттестат соответствия на зону ответственности Selectel, который помогает ускорить аттестацию ИС.
- СЗИ от НСД для Windows или Linux.
- Сертифицированный антивирус.
- Для реализации мер безопасности в соответствии с 17 приказом ФСТЭК.
- Управление доступом и ролями сотрудников через консоль.
- Сертифицированные UserGate D200 и UserGate С150.
- На физической границе защищаемой сети и применяется при прохождении аттестации ИС.
- Сертифицированный UserGate VE.
- Защита от вредоносных программ и кибератак, благодаря собственной базе правил сигнатур.
- В облачной инфраструктуре с оплатой за ресурсы ВМ и готовый виртуальный образ.
- Защита от всех угроз, описанных в проекте OWASP, включая SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг XSS и удаленные включения файлов.
- В реестре сертифицированных СЗИ и применяется при прохождении аттестации ИС в соответствии с требованиями ФСТЭК.
- Выявление подозрительных событий в инфраструктуре еще до того, как они стали инцидентами ИБ.
- В реестре сертифицированных СЗИ и применяется при прохождении аттестации ИС в соответствии с требованиями ФСТЭК.
- Защищенное соединение по ГОСТ с информационной инфраструктурой ваших партнеров — банков, больниц, госучреждений, операторов связи.
- Модели СКЗИ KC3, сертифицированные ФСБ России (КС3) и ФСТЭК России (межсетевой экран тип А).
Расскажите нам о своей задаче
Кто проводит аттестацию
Аттестацию на соответствие требованиям по защите информации проводят организации, у которых есть лицензия от ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Их еще называют лицензиатами.
Выбор лицензиата находится в зоне ответственности клиента. Selectel не проводит аттестацию, но вы можете арендовать у нас инфраструктуру, которая соответствует российскому законодательству и международным стандартам и подходит для проведения аттестации. Если вам нужна помощь в выборе партнера-лицензиата — оставьте заявку.
По итогам аттестации информационных систем выбранный вами лицензиат-партнер выдает аттестат соответствия. Он подтверждает, что ваша система прошла необходимые проверки и соответствует требованиям безопасности информации.Шаблон аттестата соответствия
Компании, которые создают у нас свою инфраструктуру
Наши клиенты
Истории успеха
Как интегратор ИНКОМА, работающий с Центробанком РФ и Росатомом, выбирал аттестованную инфраструктуру для клиента
Рассказываем, как мы за месяц развернули IT-инфраструктуру из 7 серверов произвольной конфигурации, независимое ядро сети, а также ряд подсистем защиты информации в выделенной стойке в аттестованном сегменте.
К2
класс защищенности информационной системы
10 выделенных серверов
в аттестованной инфраструктуре
Как компания ABIE SYSTEM обеспечивает высокий уровень охраны труда и промышленной безопасности с помощью инфраструктуры Selectel
Рассказываем, как защитили чувствительные данные клиента, разместив их на выделенных серверах Selectel в аттестованном сегменте ЦОД (А-ЦОД). А еще сэкономили деньги компании с помощью безопасного хранения информации в объектном хранилище.
47 сервисов
развернуты на инфраструктуре Selectel
270 000+
запросов от пользователей обрабатывается ежедневно
Документация
Аттестованный сегмент ЦОД
Защита сервера
Межсетевые экраны
ГОСТ VPN
Аттестованная зона доступности
Аттестуйте свои ИС на инфраструктуре Selectel
Оставьте заявку — мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, обсудим задачу и сориентируем по срокам и стоимости.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.