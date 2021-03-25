Аттестация информационных систем

Аттестацию на соответствие требованиям по защите информации проводят организации, у которых есть лицензия от ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Их еще называют лицензиатами.

Выбор лицензиата находится в зоне ответственности клиента. Selectel не проводит аттестацию, но вы можете арендовать у нас инфраструктуру, которая соответствует российскому законодательству и международным стандартам и подходит для проведения аттестации. Если вам нужна помощь в выборе партнера-лицензиата — оставьте заявку.

По итогам аттестации информационных систем выбранный вами лицензиат-партнер выдает аттестат соответствия. Он подтверждает, что ваша система прошла необходимые проверки и соответствует требованиям безопасности информации.