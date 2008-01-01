Протяженность волоконно-оптических линий дата-центров составляет более 230 км. Центральный узел расположен в дата-центре «Цветочная» в Санкт-Петербурге. Услуга подойдет операторам связи и корпоративным клиентам. Аренда ВОЛС поможет соединить несколько площадок без затрат на строительство и содержание сети.