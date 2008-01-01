Панель управления

Волоконно-оптические линии связи

Fiber Optic Lines
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Высокая скорость передачи данных

Протяженность волоконно-оптических линий дата-центров составляет более 230 км. Центральный узел расположен в дата-центре «Цветочная» в Санкт-Петербурге. Услуга подойдет операторам связи и корпоративным клиентам. Аренда ВОЛС поможет соединить несколько площадок без затрат на строительство и содержание сети.

Преимущества

Отличная связность

Все дата-центры связаны друг с другом и с основными точками обмена трафиком Санкт-Петербурга.

Надежность

Резервирование каналов, защита от несанкционированного доступа, круглосуточный мониторинг.

SLA (до 99,80%)

Быстрое устранение повреждений, финансовая ответственность за доступность сервисов.

Цены на аренду ВОЛС

Наименование
Цена в месяц
Наименование
ВОЛС Дата-центр «Миран» — Дата-центр «Радуга»
Цена в месяц
RUB 7,140.00
Наименование
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «Дубровка»
Цена в месяц
RUB 81,600.00
Наименование
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.57
Цена в месяц
RUB 12,240.00
Наименование
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.57 (резерв)
Цена в месяц
RUB 12,240.00
Наименование
ВОЛС ул. Большая Морская, д.18 — Дата-центр «Миран»
Цена в месяц
RUB 12,240.00
Наименование
ВОЛС ул. Большая Морская, д.18 — Дата-центр «Технодом» на В.О.
Цена в месяц
RUB 10,200.00
Наименование
ВОЛС ул. Боровая, д.57 — ул. Большая Морская, д.18
Цена в месяц
RUB 10,200.00

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Карта ВОЛС компании Селектел

Вместе с услугой заказывают

Аренда серверной стойки

Разместите несколько физических серверов в дата-центре уровня Tier III.

Выделенный сервер

Закажите физический сервер готовой или произвольной конфигурации.

Локальная сеть

Объедините физические и виртуальные серверы в комплексную инфраструктуру.

Защита от DDoS-атак

Защитите себя от блокировок веб-сервисов из-за атак злоумышленников.

Соедините несколько площадок

Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение рабочего дня.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.