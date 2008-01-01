Преимущества
Отличная связность
Все дата-центры связаны друг с другом и с основными точками обмена трафиком Санкт-Петербурга.
Надежность
Резервирование каналов, защита от несанкционированного доступа, круглосуточный мониторинг.
SLA (до 99,80%)
Быстрое устранение повреждений, финансовая ответственность за доступность сервисов.
Цены на аренду ВОЛС
Санкт-Петербург
Москва
Наименование
Цена в месяц
Наименование
ВОЛС Дата-центр «Миран» — Дата-центр «Радуга»
Цена в месяц
RUB 7,140.00
Наименование
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «Дубровка»
Цена в месяц
RUB 81,600.00
Наименование
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.57
Цена в месяц
RUB 12,240.00
Наименование
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.57 (резерв)
Цена в месяц
RUB 12,240.00
Наименование
ВОЛС ул. Большая Морская, д.18 — Дата-центр «Миран»
Цена в месяц
RUB 12,240.00
Наименование
ВОЛС ул. Большая Морская, д.18 — Дата-центр «Технодом» на В.О.
Цена в месяц
RUB 10,200.00
Наименование
ВОЛС ул. Боровая, д.57 — ул. Большая Морская, д.18
Цена в месяц
RUB 10,200.00
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Вместе с услугой заказывают
Аренда серверной стойки
Разместите несколько физических серверов в дата-центре уровня Tier III.
Выделенный сервер
Закажите физический сервер готовой или произвольной конфигурации.
Локальная сеть
Объедините физические и виртуальные серверы в комплексную инфраструктуру.
Защита от DDoS-атак
Защитите себя от блокировок веб-сервисов из-за атак злоумышленников.
Соедините несколько площадок
Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение рабочего дня.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.