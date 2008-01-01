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Выберите решение по Disaster Recovery (DR)
Резервирование своей инфраструктуры VMware (on-premises)
Организация резервной площадки для вашей инфраструктуры на базе VMware осуществляется с помощью технологии vCloud® Availability (vCAv). Она обеспечивает репликацию ваших данных в облако Selectel и восстановление инфраструктуры в случае аварии.
Резервирование между двумя дата-центрами Selectel в одном регионе
При построении облака в Selectel вы можете выбрать отказоустойчивый кластер на базе технологии VMware Stretched vSAN™. Решение автоматически резервирует хранилища между двумя дата-центрами и запускает виртуальные машины на дублирующей площадке.
Резервирование между регионами Selectel
Организация отказоустойчивой инфраструктуры, развернутой в нескольких географических регионах, с помощью технологии vCloud® Availability (vCAv).
Резервирование своей инфраструктуры VMware (on-premises)
Особенности решения с vCloud® Availability
Услуга позволяет осуществлять аварийное восстановление ваших виртуальных машин в облако Selectel. С помощью vCloud® Availability можно настраивать параметры репликации и восстановления для каждой виртуальной машины. В случае падения основной площадки виртуальные машины будут запущены в Selectel.
Преимущества сервиса vCAv
Настройка отказоустойчивости для отдельных виртуальных машин и vApp.
Непрерывная репликация данных на площадку Selectel без прерывания работы сервисов.
Защита трафика репликации с помощью TLS и его сжатие.
Нет необходимости дополнительной настройки за счет использования TCP-порта 443.
Калькулятор vCloud Availability (on-premises)
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Резервирование между двумя дата-центрами Selectel в одном регионе
Особенности решения с VMware Stretched vSAN™
Катастрофоустойчивый кластер — это полностью зарезервированный аппаратно-программный комплекс. Основная и дублирующая системы развернуты в разных дата-центрах, соединенных высокоскоростными волоконно-оптическими линиями связи. В случае недоступности сервисов на основной площадке они автоматически будут запущены на резервной.
Преимущества сервиса Stretched vSAN™
Никаких настроек — просто выбираете катастрофоустойчивый кластер при создании ресурсов VMware.
Минимальный RPO, близкий к нулю.
Отказоустойчивые кластеры доступны в двух регионах.
Автоматический запуск виртуальных машин на резервной площадке.
Калькулятор Stretched vSAN
Почему Selectel
Соответствие 152-ФЗ
«Облако на базе VMware» от Selectel соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных».
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Специалисты нашей технической поддержки работают круглосуточно. Они ответят на вопросы и помогут разобраться с настройками.
VMware Cloud Verified
Selectel — авторизованный партнер VMware со знаком доверия VMware Cloud Verified. Это гарантирует соответствие решения Selectel высоким стандартам облачной архитектуры VMware.
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