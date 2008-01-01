Для резервирования между дата-центрами с помощью Stretched vSAN™ ничего не требуется — вы просто выбираете отказоустойчивый кластер при создании виртуального дата-центра.

Для резервирования вашей on-premises инфраструктуры с помощью vCloud® Availability необходимо установить виртуальную машину с vCloud® Availability. Подробнее с этим можно ознакомиться в инструкции.