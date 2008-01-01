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Отказоустойчивая инфраструктура на базе VMware

Disaster Recovery as a Service (DRaaS) for VMware
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Готовые решения для обеспечения непрерывности бизнеса

Организуйте надежную инфраструктуру и снизьте риски потери доступности сервисов. Вы можете быстро и легко настроить одно из решений для организации отказоустойчивости и аварийного восстановления.

В Москве и Санкт-Петербурге

Постройте отказоустойчивое решение на базе VMware с Selectel. Катастрофоустойчивые кластеры развернуты в двух регионах — Москве и Санкт‑Петербурге. Каждый регион представлен двумя географически разнесенными дата-центрами уровня Tier III.

Выберите решение по Disaster Recovery (DR)

Резервирование своей инфраструктуры VMware (on-premises)

Организация резервной площадки для вашей инфраструктуры на базе VMware осуществляется с помощью технологии vCloud® Availability (vCAv). Она обеспечивает репликацию ваших данных в облако Selectel и восстановление инфраструктуры в случае аварии.

RPO* — от 5 минут
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Резервирование между двумя дата-центрами Selectel в одном регионе

При построении облака в Selectel вы можете выбрать отказоустойчивый кластер на базе технологии VMware Stretched vSAN™. Решение автоматически резервирует хранилища между двумя дата-центрами и запускает виртуальные машины на дублирующей площадке.

RPO* — близок к нулю
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Резервирование между регионами Selectel

Организация отказоустойчивой инфраструктуры, развернутой в нескольких географических регионах, с помощью технологии vCloud® Availability (vCAv).

RPO* — от 5 минут
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RPO — Recovery Point Objective, допустимое время потери данных в случае отказа

Резервирование своей инфраструктуры VMware (on-premises)

Особенности решения с vCloud® Availability

Услуга позволяет осуществлять аварийное восстановление ваших виртуальных машин в облако Selectel. С помощью vCloud® Availability можно настраивать параметры репликации и восстановления для каждой виртуальной машины. В случае падения основной площадки виртуальные машины будут запущены в Selectel.

Преимущества сервиса vCAv

1

Настройка отказоустойчивости для отдельных виртуальных машин и vApp.

2

Непрерывная репликация данных на площадку Selectel без прерывания работы сервисов.

3

Защита трафика репликации с помощью TLS и его сжатие.

4

Нет необходимости дополнительной настройки за счет использования TCP-порта 443.

Калькулятор vCloud Availability (on-premises)

Укажите суммарное количество ресурсов для всех виртуальных машин

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Резервирование между двумя дата-центрами Selectel в одном регионе

Особенности решения с VMware Stretched vSAN™

Катастрофоустойчивый кластер — это полностью зарезервированный аппаратно-программный комплекс. Основная и дублирующая системы развернуты в разных дата-центрах, соединенных высокоскоростными волоконно-оптическими линиями связи. В случае недоступности сервисов на основной площадке они автоматически будут запущены на резервной.

Преимущества сервиса Stretched vSAN™

1

Никаких настроек — просто выбираете катастрофоустойчивый кластер при создании ресурсов VMware.

2

Минимальный RPO, близкий к нулю.

3

Отказоустойчивые кластеры доступны в двух регионах.

4

Автоматический запуск виртуальных машин на резервной площадке.

Калькулятор Stretched vSAN

VDC — виртуальный дата-центр

Почему Selectel

Соответствие 152-ФЗ

«Облако на базе VMware» от Selectel соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных».

Всегда на связи

Специалисты нашей технической поддержки работают круглосуточно. Они ответят на вопросы и помогут разобраться с настройками.

VMware Cloud Verified

Selectel — авторизованный партнер VMware со знаком доверия VMware Cloud Verified. Это гарантирует соответствие решения Selectel высоким стандартам облачной архитектуры VMware.

База знаний

Начало работы с «Облаком на базе VMware»

Юридическая документация

Условия использования, SLA

Юридическая документация

Акт оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн.

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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Что требуется для организации резервирования моей инфраструктуры VMwarе?

Резервируете ли вы сетевое оборудование?

Каким требованиям должна соответствовать моя инфраструктура?

Нужно ли устанавливать агентов на каждую виртуальную машину?

Есть ли возможность создать план восстановления после аварии (Disaster Recovery Plan)?

Какой максимальный размер инфраструктуры для vCloud® Availability?