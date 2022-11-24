Identity and Access Management (IAM)

IAM в Selectel — сервис авторизации и контроля доступа к вашим ресурсам
Учетные записи для сотрудников и средств автоматизации
Создавайте учетные записи пользователей для работы с my.selectel.ru. Или используйте сервисных пользователей для программного доступа к ресурсам.
Гибкая система ролей и их комбинация
Добавляйте и комбинируйте роли в зависимости от ограничений и политик безопасности. Сегментируйте инфраструктуру и предоставляйте доступ пользователям только к необходимым проектам.
Все управление в едином интерфейсе
Назначайте и меняйте роли пользователей, распределяйте их по проектам, настраивайте уведомления и просматривайте журнал событий в панели управления.
Не тарифицируется дополнительно
Сервис бесплатный и доступен сразу после регистрации и создания учетной записи в панели управления Selectel.
Какие задачи помогает решить IAM (Identity and Access Management)
Управлять доступом сотрудников к ресурсам
Разграничивать командный доступ к проектам
Типы пользователей IAM в Selectel
Позаботимся о безопасности вашей инфраструктуры и приложений
Сделаем все, чтобы ваши проекты и приложения были защищены — предложим отказоустойчивую инфраструктуру, которая соответствует международным стандартам и российским законам, разместим ее в собственных дата-центрах уровня Tier III и защитим ваши данные от внешних атак и утечки.
Если у вас есть вопросы о системе IAM и других продуктах Selectel, которые усилят ваши меры безопасности — создайте тикет.
Добавляйте пользователей, выбирайте роли и управляйте доступом в единой панели
Подробная инструкция о том, как создать разные типы пользователей, выбирать
и изменять роли — в документации.
Добавьте пользователя и выберите его тип в панели
Для пользователя панели управления — укажите почту и выберите роль из списка
Для сервисного пользователя — укажите имя, сгенерируйте пароль и выберите роль из списка
Типы и роли пользователей
Добавление пользователя
Изменение данных и роли пользователя
Отключение или удаление пользователя
Зачем нужен IAM?
Сервис помогает управлять идентификацией пользователей и контролировать их доступ к выделенным серверам, облаку и другим продуктам и услугам Selectel, доступным в панели управления или через API.
Сколько стоит управление идентификацией и доступом (IAM)?
Identity and Access Management (IAM) в Selectel предоставляется бесплатно.
Какие роли пользователей есть в IAM Selectel?
В нашей системе управления пользователями базовая ролевая модель (RBAC) — доступны глобальные роли на аккаунт или проект. В зависимости от типа пользователю можно назначить одну или несколько ролей. Подробнее о ролях и их комбинации читайте в документации.
Чем отличаются типы пользователей?
Пользователь панели управления — пользователь с учетной записью в панели управления, который регистрируется самостоятельно и при авторизации проходит двухэтапную аутентификацию через почту и номер телефона. Учетные записи используются для работы с панелью управления.
Сервисный пользователь — пользователь для программного доступа через API и другие инструменты автоматизации. Имеет только логин и пароль. Не имеет доступа к панели управления.
Поддерживается ли IAM в Terraform и CLI?
IAM пока не поддерживается в Terraform и CLI. Все управление пользователями (создание, редактирование, просмотр) происходит в профиле my.selectel.ru, раздел Управление пользователями.
Продукты и услуги Selectel, в которых поддерживается IAM
Серверы и вычисления
Выделенные серверы
Облачные серверы
Глобальный роутер
Хранение и восстановление данных
Облачное объектное хранилище
Облачные базы данных
Резервное копирование в облаке
Работа с контейнерами
Информационная безопасность
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
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