Identity and Access Management (IAM)

Управляйте идентификацией пользователей, а также их доступом к ресурсам и приложениям на выделенных серверах и в облаке Selectel. Контролируйте безопасность данных и снижайте риск ошибок при работе с вашей IT-инфраструктурой.
Управлять пользователями
  • Комбинации ролей
  • 2ФА
  • Единый интерфейс
  • Бесплатно
IAM
О продуктеДокументацияFAQСовместимые продукты

IAM в Selectel — сервис авторизации и контроля доступа к вашим ресурсам

Учетные записи для сотрудников и средств автоматизации

Создавайте учетные записи пользователей для работы с my.selectel.ru. Или используйте сервисных пользователей для программного доступа к ресурсам.

Гибкая система ролей и их комбинация

Добавляйте и комбинируйте роли в зависимости от ограничений и политик безопасности. Сегментируйте инфраструктуру и предоставляйте доступ пользователям только к необходимым проектам.

Все управление в едином интерфейсе

Назначайте и меняйте роли пользователей, распределяйте их по проектам, настраивайте уведомления и просматривайте журнал событий в панели управления.

Не тарифицируется дополнительно

Сервис бесплатный и доступен сразу после регистрации и создания учетной записи в панели управления Selectel.

Какие задачи помогает решить IAM (Identity and Access Management)

Управлять доступом сотрудников к ресурсам

Каждый сотрудник видит только то, что необходимо для выполнения его бизнес-задач. Например, бухгалтер работает с финансовой информацией, а технические специалисты подключают и настраивают серверы. Все роли можно комбинировать. Подробнее о ролях пользователей.

Разграничивать командный доступ к проектам

Выдавать права целому отделу или группе людей, которые выполняют схожие рабочие задачи. У каждой команды есть доступ только к своему проекту и его ресурсам — это снижает риск ошибок и обеспечивает конфиденциальность в рамках одной инфраструктуры.

Типы пользователей IAM в Selectel

Пользователи панели управления
Учетные записи для работы с my.selectel.ru. Регистрируются самостоятельно с привязкой номера телефона. Могут настроить двухфакторную аутентификацию (2ФА) и получать уведомления на email или в Telegram. А еще — изменять пароль и просматривать свой журнал сессий.
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Сервисные пользователи
Сгенерированные пользователем панели управления учетные записи (логин+пароль) для автоматизации и программного доступа к ресурсам (например, через API). Без доступа в панель управления и возможности настроить 2ФА. Отключаются в любой момент.
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Позаботимся о безопасности вашей инфраструктуры и приложений

Сделаем все, чтобы ваши проекты и приложения были защищены — предложим отказоустойчивую инфраструктуру, которая соответствует международным стандартам и российским законам, разместим ее в собственных дата-центрах уровня Tier III и защитим ваши данные от внешних атак и утечки.

Если у вас есть вопросы о системе IAM и других продуктах Selectel, которые усилят ваши меры безопасности — создайте тикет.

Подробнее о безопасности

Добавляйте пользователей, выбирайте роли и управляйте доступом в единой панели

Добавлять пользователей могут Владелец аккаунта и Администратор пользователей.
Подробная инструкция о том, как создать разные типы пользователей, выбирать
и изменять роли — в документации.

Добавьте пользователя и выберите его тип в панели

В аккаунте на вкладке Профиль и настройки перейдите в раздел Управление пользователями. Выберите пользователя панели управления или сервисного пользователя, кликнув на нужный таб.

Для пользователя панели управления — укажите почту и выберите роль из списка

В зависимости от роли доступны выбор проекта и уведомления. Ролей может быть несколько.

Для сервисного пользователя — укажите имя, сгенерируйте пароль и выберите роль из списка

В зависимости от роли будет доступен выбор проекта. Ролей может быть несколько.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.