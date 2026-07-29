Identity and Access Management (IAM)

IAM в Selectel — сервис авторизации и контроля доступа к вашим ресурсам
Все управление в едином интерфейсе
Назначайте и меняйте роли пользователей, распределяйте их по проектам, настраивайте уведомления и просматривайте журнал событий в панели управления.
Учетные записи для сотрудников и средств автоматизации
Создавайте учетные записи пользователей для работы с my.selectel.ru. Или используйте сервисных пользователей для программного доступа к ресурсам.
Гибкая система ролей и их комбинация
Добавляйте и комбинируйте роли в зависимости от ограничений и политик безопасности. Сегментируйте инфраструктуру и предоставляйте доступ пользователям только к необходимым проектам.
Одинаковые роли сразу для группы пользователей
Управляйте пользователями централизованно — каждый участник группы будет наследовать одни и те же роли. Так, например, можно объединить сотрудников из одного отдела или проекта.
Вход в панель управления Selectel через SSO
Настройте федерацию удостоверений, и ваши сотрудники смогут работать в панели управления с корпоративного аккаунта. Аутентификация и авторизация происходят по протоколу SAML 2.0.
Изолированный доступ к ресурсам
Выдавайте разрешения на доступ к ресурсам только определенным пользователям с помощью проектов. Это поможет контролировать, сколько ресурсов потребляет команда и как она расходует бюджет. А еще — устанавливать лимиты и квоты на создание ресурсов.
Бесплатно управляйте авторизацией и уровнями доступа
Сервис IAM бесплатный и доступен сразу после регистрации и создания учетной записи в панели управления Selectel.
Какие задачи помогает решить IAM (Identity and Access Management)
Управлять доступом сотрудников к ресурсам
Каждый сотрудник видит только то, что необходимо для выполнения его бизнес-задач. Например, бухгалтер работает с финансовой информацией, а технические специалисты подключают и настраивают серверы. Все роли можно комбинировать. Подробнее о ролях пользователей.
Разграничивать командный доступ к проектам
Выдавать права целому отделу или назначать роли сразу группе пользователей, которые выполняют схожие рабочие задачи. У каждой команды есть доступ только к своему проекту и его ресурсам — это снижает риск ошибок и обеспечивает конфиденциальность в рамках одной инфраструктуры.
Повысить безопасность аккаунта
В панели управления Selectel можно создать федерации удостоверений. Они помогают централизованно управлять учетными записями и идентификацией сотрудников, снизить риски несанкционированного доступа и утечки данных. Подробнее о федерациях.
Типы пользователей IAM в Selectel
Пользователи панели управления
Учетные записи для работы с my.selectel.ru. Регистрируются самостоятельно с привязкой номера телефона. Могут настроить двухфакторную аутентификацию (2ФА) и получать уведомления на email или в Telegram. А еще — изменять пароль и просматривать свой журнал сессий.
Позаботимся о безопасности вашей инфраструктуры и приложений
Сделаем все, чтобы ваши проекты и приложения были защищены — предложим отказоустойчивую инфраструктуру, которая соответствует международным стандартам и российским законам, разместим ее в собственных дата-центрах уровня Tier III и защитим ваши данные от внешних атак и утечки.
Если у вас есть вопросы о системе IAM и других продуктах Selectel, которые усилят ваши меры безопасности — создайте тикет.
Собрали все важные документы и материалы в одном месте, чтобы вам было проще начать работу с пользователями и ролями в Selectel.
Типы пользователей
Какие есть типы пользователей и в чем их отличие
Справочник ролей
Полный справочник и описание ролей, действующих в сервисах Selectel
Работа с пользователями
Как добавить или удалить пользователя, изменить его данные и роль
Группы пользователей
Как настроить группу пользователей для централизованного управления
Федерации
Как настроить, какие есть сертификаты, как осуществлять аутентификацию по SSO
Проекты
Как управлять проектами, лимиты и квоты, как посмотреть потребление
Объединяйте продукты и услуги Selectel, в которых поддерживается IAM для решения разных задач
Собрать все оборудование в одном месте и управлять им из единой панели
Используйте инфраструктуру Selectel для развития ваших проектов.
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Зарезервировать и сохранить данные
Храните большое количество данных на дисках объемом до 10 ТБ и больше. Защитите их от потери или удаления.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Автоматизировать работу с сервисами
Используйте уже готовые сервисы и решайте поставленные задачи быстрее. А администрирование мы возьмем на себя.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Соответствовать требованиям по безопасности и сертификации
Арендуйте выделенные и облачные серверы в аттестованной инфраструктуре Selectel, чтобы соответствовать требованиям российских законов и держать под контролем безопасность всей вашей системы.
Аттестованный сегмент ЦОД
- Подходит для обеспечения безопасности данных и прохождения аттестации информационных систем.
- Позволяет подключиться к ГИС (СМЭВ, ЕГИССЗ, ЕСИА и др.) и соблюдать корпоративные требования.
Собрать все оборудование в одном месте и управлять им из единой панели
Используйте инфраструктуру Selectel для развития ваших проектов.
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Зарезервировать и сохранить данные
Храните большое количество данных на дисках объемом до 10 ТБ и больше. Защитите их от потери или удаления.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Автоматизировать работу с сервисами
Используйте уже готовые сервисы и решайте поставленные задачи быстрее. А администрирование мы возьмем на себя.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Соответствовать требованиям по безопасности и сертификации
Арендуйте выделенные и облачные серверы в аттестованной инфраструктуре Selectel, чтобы соответствовать требованиям российских законов и держать под контролем безопасность всей вашей системы.
Аттестованный сегмент ЦОД
- Подходит для обеспечения безопасности данных и прохождения аттестации информационных систем.
- Позволяет подключиться к ГИС (СМЭВ, ЕГИССЗ, ЕСИА и др.) и соблюдать корпоративные требования.
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.
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