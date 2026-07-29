Identity and Access Management (IAM)

Сделаем все, чтобы ваши проекты и приложения были защищены — предложим отказоустойчивую инфраструктуру, которая соответствует международным стандартам и российским законам, разместим ее в собственных дата-центрах уровня Tier III и защитим ваши данные от внешних атак и утечки.

Если у вас есть вопросы о системе IAM и других продуктах Selectel, которые усилят ваши меры безопасности — создайте тикет.