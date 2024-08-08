Selectel признан лидером в сегменте выделенных серверов и одним из ведущих игроков на рынке колокации

8 августа 2024, Москва: Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, признан абсолютным лидером в сегменте выделенных серверов и одним из ведущих игроков на рынке колокации — сдачи в аренду мест в дата-центрах под размещение клиентского оборудования, по данным отчета iKS-Consulting.

Аналитическая компания iKS-Consulting выпустила подробный отчет о текущем состоянии рынка облачных инфраструктурных сервисов (121 млрд рублей в 2023 году) и рынка колокации (около 43 млрд рублей в 2023 году) и прогнозе их развития на ближайшие пять лет.

Крупнейшим сегментом рынка облачных инфраструктурных сервисов является IaaS (Infrastructure as a service) — аренда вычислительных мощностей, на которых клиенты могут запускать собственные IT-решения. Аналитики подтвердили свой вывод, что по итогам 2023 года Selectel вошел в топ-3 игроков по выручке в сегменте IaaS с долей 8,5%.

iKS-Consulting признал Selectel абсолютным лидером в сегменте аренды выделенных серверов с долей 56% в 2023 году. Выделенные серверы (bare metal) являются третьим по размеру сегментом IaaS и отличаются высоким уровнем автоматизации серверов, которые клиент может настроить под свои нужды через единую панель управления.

Выделенные серверы лучше всего подходят для приложений, требующих высокой производительности и минимального времени отклика на запрос. Такая инфраструктура актуальна для компаний из сферы финансов, ритейла и развлечений, а также для компаний, к которым государство предъявляет повышенные требования по информационной безопасности.

Selectel также является одним из лидеров на рынке колокации — сдачи в аренду места в дата-центрах под размещение оборудования клиентов. Компания, по оценке аналитиков iKS-Consulting, входит в топ-5 в России по количеству серверных стоек в дата-центрах.

«Мы занимаем ведущие позиции на рынках, которые выступают в роли фундамента всего IT в России. По прогнозам аналитиков, облака и колокация, как смежный сегмент, продолжат расти в результате активной цифровизации бизнесов в экономике, а также увеличения популярности аутсорсинга IT-задач. Мы планируем сохранять свои сильные позиции на этих рынках», — отметил генеральный директор Selectel Олег Любимов.

iKS-Consulting прогнозирует, что рынок облачных инфраструктурных сервисов в России увеличится в 3,8 раза в ближайшие годы и достигнет 464 млрд рублей в 2028 году, то есть будет расти в среднем на 31% в год. Аналитики ожидают, что аналогичными темпами будет расти и сегмент выделенных серверов, лидером которого является Selectel. Его объем в 2028 году составит почти 40 млрд рублей.

Драйверами роста рынка облачных инфраструктурных сервисов станут переход компаний на цифровую модель оказания услуг и увеличение спроса на аутсорсинг IT-инфраструктуры в условиях ограниченной доступности зарубежного оборудования и программ, а также дефицита квалифицированных IT-специалистов.

Рынок колокации будет расти почти на 20% ежегодно под влиянием схожих факторов. По оценке аналитиков iKS-Consulting, сегмент до 2028 года вырастет в 2,4 раза до 104 млрд рублей.