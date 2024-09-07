Selectel завершил преобразование в акционерное общество

Selectel завершил преобразование в акционерное общество7/9/2024
9 июля 2024 года, Москва: Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, завершила процесс преобразования из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО).
Запись о реорганизации внесена в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 8 июля 2024 года.
Целью преобразования является дальнейшее совершенствование корпоративного управления и повышение прозрачности деятельности компании в соответствии с лучшими рыночными практиками.