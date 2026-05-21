Возможности сервиса аудит-логов
Контроль доступа к инфраструктуре
Сервис фиксирует все ключевые действия: авторизацию, создание и изменение ресурсов, управление пользователями и финансовые операции.
Хронология инцидентов
При возникновении проблемы быстро определяйте, кто, когда и какие действия совершал. Детальная запись событий с временными метками и данными об источнике помогает расследовать инциденты информационной безопасности.
Доступ к логам в удобном виде
Скачивайте логи через интерфейс панели управления или API. Выгружайте данные в формате CSV или JSON для дальнейшего анализа.
Интеграции с SIEM-системами
Регулярно выгружайте логи для обработки в системах мониторинга и реагирования. Автоматизируйте процесс экспорта данных через API для централизованного анализа угроз.
Соответствие требованиям регуляторов
Состав и содержание логируемых событий соответствует требованиям 152-ФЗ, PCI DSS и ГОСТ 57580. Сервис автоматически собирает данные, необходимые для прохождения аудитов и проверок.
Полностью бесплатно
Сервис подключен по умолчанию и предоставляется бесплатно. События хранятся до 90 дней. Не требуется настройка или развертывание дополнительного ПО.
Какие задачи решает сервис Аудит-логи
- Расследование инцидентов безопасности
- Мониторинг прав доступа
- Обнаружение подозрительного поведения
- Анализ действий пользователей
В каких продуктах доступны аудит-логи
IAM
Операции с аккаунтом, пользователями, управление доступом, авторизация и аутентификация.
Облачная платформа
Операции с облачными ресурсами — создание, изменение, удаление, чтение чувствительных данных.
Выделенные серверы
Создание, изменение конфигураций, управление доступом, перезагрузка и удаление серверов.
Глобальный роутер
Операции с роутером, сетью, подсетью и статическими маршрутами — создание, изменение, удаление.
S3
Операции с объектами и бакетами — загрузка, удаление файлов и изменение прав доступа.
Managed Kubernetes
Действия с контейнерами, сервисами и операции пользователей.
Облачные базы данных
Создание, изменение нод и обновление версий.
Домены
Регистрация, продление, изменение NS-записей и контактных данных.
Как начать пользоваться сервисом
- Откройте сервис
- Настройте фильтры и экспорт
- Выгрузите логиНажмите «Выгрузить логи», подтвердите скачивание файла. Когда выгрузка будет готова, система отправит уведомление.
- Автоматизируйте выгрузку
Почему нам можно доверять хранение аудит-логов
17+ лет опытаСоздаем облачные сервисы с 2008 года. Более 31 000 клиентов построили свою инфраструктуру на продуктах Selectel.
Собственная инфраструктураМы построили шесть дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они соответствуют уровню Tier III.
Соответствие 152-ФЗ и приказу ФСТЭК № 17Инфраструктура Selectel соответствует 152-ФЗ до первого уровня защищенности, приказу ФСТЭК № 17 до К1. Мы регулярно проходим аудиты, чтобы подтвердить все статусы безопасности.
Техническая поддержка 24/7Специалисты готовы помочь в любое время. Средний срок первого ответа — 15 минут. Мы консультируем по настройке интеграций и помогаем разобраться в сложных ситуациях.