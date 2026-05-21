Аудит-логи

Контролируйте действия с вашей инфраструктурой. Аудит-логи обеспечивают прозрачность доступа, помогают расследовать инциденты и соответствовать требованиям регуляторов.

БесплатноPCI DSS152-ФЗГОСТ 57580Интеграция с SIEM
Возможности сервиса аудит-логов

Контроль доступа к инфраструктуре

Сервис фиксирует все ключевые действия: авторизацию, создание и изменение ресурсов, управление пользователями и финансовые операции.

Хронология инцидентов

При возникновении проблемы быстро определяйте, кто, когда и какие действия совершал. Детальная запись событий с временными метками и данными об источнике помогает расследовать инциденты информационной безопасности.

Доступ к логам в удобном виде

Скачивайте логи через интерфейс панели управления или API. Выгружайте данные в формате CSV или JSON для дальнейшего анализа.

Интеграции с SIEM-системами

Регулярно выгружайте логи для обработки в системах мониторинга и реагирования. Автоматизируйте процесс экспорта данных через API для централизованного анализа угроз.

Воспользуйтесь преимуществами аудит-логов в Selectel

Соответствие требованиям регуляторов

Состав и содержание логируемых событий соответствует требованиям 152-ФЗ, PCI DSS и ГОСТ 57580. Сервис автоматически собирает данные, необходимые для прохождения аудитов и проверок.

Полностью бесплатно

Сервис подключен по умолчанию и предоставляется бесплатно. События хранятся до 90 дней. Не требуется настройка или развертывание дополнительного ПО.

Какие задачи решает сервис Аудит-логи

  • Расследование инцидентов безопасности
  • Мониторинг прав доступа
  • Обнаружение подозрительного поведения
  • Анализ действий пользователей

В каких продуктах доступны аудит-логи

IAM

Операции с аккаунтом, пользователями, управление доступом, авторизация и аутентификация.

Доступно
Облачная платформа

Операции с облачными ресурсами — создание, изменение, удаление, чтение чувствительных данных.

Доступно
Выделенные серверы

Создание, изменение конфигураций, управление доступом, перезагрузка и удаление серверов.

Доступно
Глобальный роутер

Операции с роутером, сетью, подсетью и статическими маршрутами — создание, изменение, удаление.

Доступно
S3

Операции с объектами и бакетами — загрузка, удаление файлов и изменение прав доступа.

Доступно
Managed Kubernetes

Действия с контейнерами, сервисами и операции пользователей.

Доступно
Облачные базы данных

Создание, изменение нод и обновление версий.

Скоро
Домены

Регистрация, продление, изменение NS-записей и контактных данных.

Скоро

Как начать пользоваться сервисом

  • Откройте сервис
    В панели управления в верхнем меню нажмите Аккаунт, перейдите в раздел Аудит-логи.
  • Настройте фильтры и экспорт
    Выберите период, необходимые сервисы и события. Подробнее все типы событий описаны в документации.
  • Выгрузите логи
    Нажмите «Выгрузить логи», подтвердите скачивание файла. Когда выгрузка будет готова, система отправит уведомление.
  • Автоматизируйте выгрузку
    Используйте API, чтобы интегрировать аудит-логи с SIEM-системами.

Почему нам можно доверять хранение аудит-логов

  • 17+ лет опыта
    Создаем облачные сервисы с 2008 года. Более 31 000 клиентов построили свою инфраструктуру на продуктах Selectel.
  • Собственная инфраструктура
    Мы построили шесть дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они соответствуют уровню Tier III.
  • Соответствие 152-ФЗ и приказу ФСТЭК № 17
    Инфраструктура Selectel соответствует 152-ФЗ до первого уровня защищенности, приказу ФСТЭК № 17 до К1. Мы регулярно проходим аудиты, чтобы подтвердить все статусы безопасности.
  • Техническая поддержка 24/7
    Специалисты готовы помочь в любое время. Средний срок первого ответа — 15 минут. Мы консультируем по настройке интеграций и помогаем разобраться в сложных ситуациях.

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

