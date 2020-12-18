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Облачная видеоаналитика: добро пожаловать, вы в кадре

18 декабря 2020 Время чтения: 8 мин. Нет комментариев

Вокруг нас повсюду видеокамеры и умные устройства. Мы почти перестали их замечать, воспринимая как само собой разумеющуюся часть технического прогресса.

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Резервное копирование и восстановление PostgreSQL: pg_dump, pg_restore, wal-g

17 декабря 2020 Время чтения: 14 мин. Нет комментариев

Задача резервного копирования — одна из основных при сопровождении и поддержке PostgreSQL. Для резервного копирования логической схемы и данных можно использовать как встроенные инструменты СУБД, так и внешние. В этой статье мы разберем оба варианта.

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Гибридное хранение данных: NAS QNAP и Облачное хранилище

8 декабря 2020 Время чтения: 4 мин. Нет комментариев

Задачи малого бизнеса часто обходят стороной при демонстрации решений для хранения данных. Сегодня на примере покажем, как можно использовать наше Облачное хранилище в паре с бюджетным NAS от компании QNAP.

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Простое пособие по сетевой модели OSI для начинающих

7 декабря 2020 Время чтения: 8 мин. Нет комментариев

Открытая сетевая модель OSI (Open Systems Interconnection model) состоит из семи уровней. Что это за уровни, как устроена модель и какова ее роль при построении сетей — в статье.

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Дайджест Selectel: ноябрь

4 декабря 2020 Время чтения: 3 мин. Нет комментариев

Создаем вам предновогоднее настроение скидками на выделенные серверы. Под щедрость Дедика Мороза (наш личный серверный сорт) попали более 300 серверов, скидки — до 20%. Так, конфиг с процессором Intel Xeon E3-1270 на 4 ядра (3.5 ГГц), с двумя SSD-дисками на 240 ГБ можно приобрести за 5 800 руб. в месяц (вместо 8 300 руб.).

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«Что наша жизнь? Игра!»: итоги Selectel GameDev Hack 2020

2 декабря 2020 Время чтения: 7 мин. Нет комментариев

Вы когда-нибудь слышали о гоночном симуляторе с черепахами в океане? А об экшене с троллями в теле человека? И это не только наша бурная фантазия, но и проекты игр, созданных на онлайн-хакатоне Selectel GameDev Hack 2020. В материале рассказываем, как в условиях непростого ТЗ сделать талантливый геймдев-проект.

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Кластеры K8s в облаке на базе VMware

1 декабря 2020 Время чтения: 4 мин. Нет комментариев

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Руководство по стеку протоколов TCP/IP для начинающих

23 ноября 2020 Время чтения: 11 мин. Нет комментариев

Cтек протоколов TCP/IP широко распространен. Он используется в качестве основы для глобальной сети интернет. Разбираемся в основных понятиях и принципах работы стека.

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Proxmox Backup Server: интеграция с Proxmox VE и базовые операции

16 ноября 2020 Время чтения: 7 мин. Нет комментариев

В день холостяков, 11.11.2020 в 11:11, Proxmox Server Solutions GmbH опубликовали релиз версии 1.0.1. Взглянем детально, как использовать Proxmox Backup Server (PBS) и для чего он подходит.

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Кейс Samsonite: как подготовиться к «черной пятнице»

13 ноября 2020 Время чтения: 7 мин. Нет комментариев

Конец ноября — стрессовый период для большинства интернет-магазинов. В мире стартуют распродажи в рамках акции Black Friday («черная пятница»). Люди атакуют сайты в надежде получить желаемые товары со значительным показателем «минус %».

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