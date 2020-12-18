Вокруг нас повсюду видеокамеры и умные устройства. Мы почти перестали их замечать, воспринимая как само собой разумеющуюся часть технического прогресса.Читать далее
Резервное копирование и восстановление PostgreSQL: pg_dump, pg_restore, wal-g
Задача резервного копирования — одна из основных при сопровождении и поддержке PostgreSQL. Для резервного копирования логической схемы и данных можно использовать как встроенные инструменты СУБД, так и внешние. В этой статье мы разберем оба варианта.Читать далее
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Гибридное хранение данных: NAS QNAP и Облачное хранилище
Задачи малого бизнеса часто обходят стороной при демонстрации решений для хранения данных. Сегодня на примере покажем, как можно использовать наше Облачное хранилище в паре с бюджетным NAS от компании QNAP.Читать далее
Простое пособие по сетевой модели OSI для начинающих
Открытая сетевая модель OSI (Open Systems Interconnection model) состоит из семи уровней. Что это за уровни, как устроена модель и какова ее роль при построении сетей — в статье.Читать далее
Дайджест Selectel: ноябрь
Создаем вам предновогоднее настроение скидками на выделенные серверы. Под щедрость Дедика Мороза (наш личный серверный сорт) попали более 300 серверов, скидки — до 20%. Так, конфиг с процессором Intel Xeon E3-1270 на 4 ядра (3.5 ГГц), с двумя SSD-дисками на 240 ГБ можно приобрести за 5 800 руб. в месяц (вместо 8 300 руб.).Читать далее
«Что наша жизнь? Игра!»: итоги Selectel GameDev Hack 2020
Вы когда-нибудь слышали о гоночном симуляторе с черепахами в океане? А об экшене с троллями в теле человека? И это не только наша бурная фантазия, но и проекты игр, созданных на онлайн-хакатоне Selectel GameDev Hack 2020. В материале рассказываем, как в условиях непростого ТЗ сделать талантливый геймдев-проект.Читать далее
Кластеры K8s в облаке на базе VMware
Контейнеризация приложений на сегодняшний день — один из самых удобных и часто используемых способов их доставки конечным пользователям. Но что делать, если существующая инфраструктура построена на VMware и хочется использовать Kubernetes? Ответ на этот вопрос в нашей новой статье.Читать далее
Руководство по стеку протоколов TCP/IP для начинающих
Cтек протоколов TCP/IP широко распространен. Он используется в качестве основы для глобальной сети интернет. Разбираемся в основных понятиях и принципах работы стека.Читать далее
Proxmox Backup Server: интеграция с Proxmox VE и базовые операции
В день холостяков, 11.11.2020 в 11:11, Proxmox Server Solutions GmbH опубликовали релиз версии 1.0.1. Взглянем детально, как использовать Proxmox Backup Server (PBS) и для чего он подходит.Читать далее
Кейс Samsonite: как подготовиться к «черной пятнице»
Конец ноября — стрессовый период для большинства интернет-магазинов. В мире стартуют распродажи в рамках акции Black Friday («черная пятница»). Люди атакуют сайты в надежде получить желаемые товары со значительным показателем «минус %».Читать далее
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