Вы когда-нибудь слышали о гоночном симуляторе с черепахами в океане? А об экшене с троллями в теле человека? И это не только наша бурная фантазия, но и проекты игр, созданных на онлайн-хакатоне Selectel GameDev Hack 2020. В материале рассказываем, как в условиях непростого ТЗ сделать талантливый геймдев-проект.