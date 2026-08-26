МУЛЬТИФАКТОР и Selectel упрощают внедрение двухфакторной аутентификации для бизнеса

МУЛЬТИФАКТОР и Selectel упрощают внедрение двухфакторной аутентификации для бизнеса8/26/2026
Selectel, крупнейший независимый провайдер ИТ-инфраструктуры в России, и компания МУЛЬТИФАКТОР, российский разработчик ИТ- и ИБ-решений, договорились о сотрудничестве в направлении облачной безопасности. Теперь облачная версия системы двухфакторной аутентификации MULTIFACTOR доступна клиентам Selectel: компании могут подключить дополнительный уровень защиты для корпоративных и пользовательских аккаунтов без самостоятельного развертывания и обслуживания инфраструктуры для работы сервиса аутентификации (2FA).
Решение ориентировано на компании, которым необходимо усилить защиту удаленного доступа к своим цифровым сервисам. Облачная часть MULTIFACTOR размещается на инфраструктуре Selectel, поэтому клиенту не требуется самостоятельно выстраивать отдельную инфраструктуру для работы инструмента. Это позволяет встроить двухфакторную аутентификацию в существующий ИТ-контур без дополнительных изменений в инфраструктуре компании.
MULTIFACTOR — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удалённых подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других. Это инструмент для надёжной 2FA-аутентификации пользователей при доступе к любым корпоративным ресурсам с поддержкой технологии единого входа (SSO). Решение включено в реестр российского ПО под № 7046, имеет сертификат ФСТЭК № 5039.
«Партнёрство с Selectel — это логичный шаг для нас. Мы видим, как растёт спрос на облачные решения для безопасности, и хотим, чтобы наши технологии были доступны максимально широкой аудитории. Мы давно работаем на инфраструктуре Selectel и высоко ценим её надёжность. Новый статус партнёра позволяет нам сделать продукт ещё более доступным для заказчиков, которым необходима современная и эффективная защита от киберугроз», — Александр Кузнецов, менеджер по работе с ключевыми партнёрами, МУЛЬТИФАКТОР.
«Использование легитимных учетных данных на сегодняшний день является одной из главных техник атакующих. В этих условиях двухфакторная аутентификация (2FA) становится обязательным элементом защиты. Мы объединили инфраструктурные возможности Selectel с готовым решением MULTIFACTOR, чтобы клиент мог организовать безопасный доступ к своей облачной инфраструктуре. При этом мы последовательно развиваем комплексный подход к безопасности облачной платформы: внедряем дополнительные механизмы защиты, совершенствуем инструменты контроля доступа и помогаем клиентам выстраивать надежную защиту своих сервисов с учетом современных угроз», — Антон Ведерников, руководитель направления продуктовой безопасности, Selectel.