Аренда VPS/VDS-сервера

Виртуальные выделенные серверы в дата-центрах уровня Tier III — 7 готовых конфигураций от 200 ₽/мес. Запустите сервер за несколько минут.

SLA 99,95%152-ФЗТехподдержка 24/7NVMe SSDБесплатная защита от DDoSKVM-виртуализация
Сколько стоит VPS/VDS

VDS 1-1-10
vCPU1
RAM1 ГБ
Диск10 ГБ

200

₽/мес.
VDS 1-2-25
vCPU1
RAM2 ГБ
Диск25 ГБ

250

₽/мес.
VDS 2-2-40
vCPU2
RAM2 ГБ
Диск40 ГБ

400

₽/мес.
VDS 2-4-50
vCPU2
RAM4 ГБ
Диск50 ГБ

650

₽/мес.
VDS 4-8-80
vCPU4
RAM8 ГБ
Диск80 ГБ

1 100

₽/мес.
VDS 6-12-120
vCPU6
RAM12 ГБ
Диск120 ГБ

2 000

₽/мес.
VDS 8-16-160
vCPU8
RAM16 ГБ
Диск160 ГБ

3000

₽/мес.
Для нестандартных конфигураций — облачные серверы

Выбирайте количество ядер, памяти и дисков, работаете с GPU-задачами — ML, рендерингом или аналитикой.

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

