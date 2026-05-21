Аренда VPS/VDS-сервера

Сколько стоит VPS/VDS
VDS 1-1-10
|vCPU
|1
|RAM
|1 ГБ
|Диск
|10 ГБ
200₽/мес.
VDS 1-2-25
|vCPU
|1
|RAM
|2 ГБ
|Диск
|25 ГБ
250₽/мес.
VDS 2-2-40
|vCPU
|2
|RAM
|2 ГБ
|Диск
|40 ГБ
400₽/мес.
VDS 2-4-50
|vCPU
|2
|RAM
|4 ГБ
|Диск
|50 ГБ
650₽/мес.
VDS 4-8-80
|vCPU
|4
|RAM
|8 ГБ
|Диск
|80 ГБ
1 100₽/мес.
VDS 6-12-120
|vCPU
|6
|RAM
|12 ГБ
|Диск
|120 ГБ
2 000₽/мес.
VDS 8-16-160
|vCPU
|8
|RAM
|16 ГБ
|Диск
|160 ГБ
3000₽/мес.
Для нестандартных конфигураций — облачные серверы
Выбирайте количество ядер, памяти и дисков, работаете с GPU-задачами — ML, рендерингом или аналитикой.
Какие задачи помогает решить VPS/VDS
Разместить сайт или интернет-магазинРазмещайте сайты, интернет-магазины и лендинги на выделенных ресурсах без соседей по серверу.
Запустить dev-окружение или CI/CDСоздавайте тестовые среды, разворачивайте стейджинг и автоматизированные пайплайны.
Развернуть корпоративные системыЗапускайте CRM, ERP, 1С и другие бизнес-приложения на изолированном сервере.
Поднять собственный VPNНастройте VPN-сервер для безопасного доступа сотрудников и партнеров.
Хранить и обрабатывать данныеРазворачивайте базы данных на быстрых NVMe-дисках с гарантированными ресурсами.
Настроить резервное копированиеИспользуйте VPS/VDS как резервный узел — данные останутся в безопасности, даже если основная инфраструктура будет недоступна.
Преимущества аренды VPS/VDS
Выделенные ресурсы без переплаты
В отличие от виртуального хостинга, ресурсы VDS не делятся с соседними клиентами. Вы получаете гарантированные vCPU, RAM и дисковое пространство.
KVM-виртуализация
Каждый VDS работает на гипервизоре KVM с полной изоляцией. Вы получаете root-доступ и полный контроль над окружением сервера.
Быстрые NVMe SSD
Все конфигурации работают на NVMe-дисках — скорость чтения и записи в разы выше, чем у классических SATA SSD.
Соответствие 152-ФЗ, PCI DSS
Размещайте и обрабатывайте персональные данные: облако Selectel соответствует 152-ФЗ и сертифицировано по стандарту PCI DSS.
Бесплатная защита от DDoS
Для всех VDS подключена защита от атак на уровне L3–L4. Она работает автоматически — без настроек и дополнительной платы.
Управление через панель, API и Terraform
Создавайте, масштабируйте и удаляйте серверы через панель управления или автоматизируйте процессы через API и Terraform.
Техподдержка 24/7
Отвечаем в среднем за 15 минут — по телефону, в тикетах или по почте.
Дополнительно к виртуальному серверу
- Белый IP и бесплатный DNS-хостинг
Мы предоставляем публичный IP-адрес от 3,67 ₽/день и бесплатный DNS-хостинг для всех облачных серверов.
- Легко связать с другими продуктами
Можно создать полноценную инфраструктуру: развернуть облачные базы данных, кластеры Kubernetes, подключить S3, сеть доставки контента и не только.
- Полноценное публичное облако
Мы предоставляем не просто базовый VPS/VDS, а полноценную платформу облачных услуг с возможностью выстроить IT-инфраструктуру, если в какой-то момент вам потребуется масштабироваться.
Перенесите ваш проект в Selectel бесплатно
VPS/VDS-сервер на топовом железе
Intel® Xeon®, AMD EPYC™
Процессоры серверного класса
SSD NVMe
Быстрая дисковая подсистема без сетевых задержек
Запустите VPS/VDS за несколько минут
- Выберите необходимую конфигурацию В меню панели управления нажмите Продукты → VDS. Выбирает регион, образ ОС, конфигурацию и, опционально, SSH-ключ.
- Ваш сервер готовВы сможете быстро и легко запускать приложения и сайты, ускорив time-to-market. VPS упростит настройку и обслуживание ваших проектов.
- Отслеживайте производительность сервераСбор значений для всех метрик происходит раз в 5 минут. Если вы только что создали сервер, первые значения метрик сетевых интерфейсов и дисков появятся через 10 минут.
- Анализируйте логиВ нештатной ситуации вы сможете быстро получить записи последних событий, детально восстановить хронологию, проанализировать ошибки, временные метки и источники возникновения сбоя.
- Масштабируйте серверПосле аренды сервера вы всегда можете изменить его конфигурацию в большую сторону. Даунгрейд невозможен, потому что нельзя уменьшить размер локального диска.
Запустите сервер со 130+ готовыми образами за минуту
Как защищен VPS/VDS-хостинг
Гарантируем соответствие 152-ФЗ, ФСТЭК № 17 и № 21
Облачные серверы Selectel соответствуют 152-ФЗ до УЗ-1, имеют сертификат PCI DSS, ISO 27001, AICPA SOC 2®, GDPR, аттестаты ГИС К1, СТР-К 1Г. Вы можете хранить и обрабатывать на чувствительные персональные данные, разместить ГИС и не беспокоиться о защите данных платежных карт.
Бесплатно защищаем от DDoS
Базовая защита от DDoS-атак включена по умолчанию для всех продуктов Selectel. Уровень защиты (по модели OSI) L3—L4. Полоса легитимного трафика без ограничений.
Даем возможность разделять доступы с помощью IAM-системы
IAM-система разграничивает доступ к ресурсам и данным, а также определяет роли пользователей. С ее помощью можно также настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO, чтобы соответствовать требованиям ИБ для сертификации.
Арендуйте VPS/VDS в удобной локации
Группа дата-центров на Цветочной
ул. Цветочная, д. 19
2 564 м²площадь серверных
1 196стоек
50+продуктов
Группа дата-центров в Дубровке
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
2 439 м²площадь серверных
996стоек
50+продуктов
Группа дата-центров на Берзарина
ул. Берзарина, д. 36 стр. 3
2 777 м²площадь серверных
1 420стоек
50+продуктов
Дата-центр на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 69
>350камер видеонаблюдения
4/3Nсхема резервирования
50+продуктов
Виртуальные серверы для любых задач
VPS/VDS с видеокартой
Арендуйте виртуальный сервер с GPU и обеспечьте максимальную производительность для задач, связанных с AI, HPC и Big Data.
Недорогие VPS/VDS
Арендуйте виртуальный сервер с оплатой по потреблению и минимальным сроком аренды — 1 час.
VPS/VDS на Linux
Создайте свой виртуальный сервер на Linux в облачной платформе Selectel. Выберите удобную операционную систему: CentOS, Ubuntu или Debian.
VPS/VDS на Windows
Создайте свой VPS-сервер с Windows меньше чем за минуту в «Облачной платформе» Selectel.
- Чем Selectel VDS отличается от облачных серверов Selectel?
VDS — упрощенная версия облачных серверов с фиксированными конфигурациями, единой ценой за конфигурацию и простым интерфейсом.
Если нужны дополнительные возможности (сетевые диски, группы безопасности, автомасштабирование) — арендуйте облачные серверы.
- В каких регионах доступен VDS?
VDS-серверы можно арендовать в Москве и Санкт-Петербурге.
- Можно ли создать произвольную конфигурацию VDS-сервера?
Произвольную конфигурацию VDS-сервера создать не получится. Доступны только 7 фиксированных конфигураций.
Если у вас нестандартный запрос — арендуйте облачный сервер.
- Можно ли увеличить только диск, не меняя CPU и RAM?
Нет. Ресурсы привязаны к конфигурации. Для увеличения диска нужно перейти на более крупную конфигурацию.
- Можно ли уменьшить конфигурацию?
Нет. Даунгрейд невозможен, потому что нельзя уменьшить размер локального диска.
Если вам необходима конфигурация меньше — создайте новый сервер и перенесите данные.
- Можно ли подключить сетевой диск?
Подключить сетевой диск можно только через API. Важно учитывать, что при этом сервер перейдет на поресурсную тарификацию облака и цена за него вырастет.
Облачные серверы
Подробное описание виртуальных серверов и их задач
Конфигурации облачных серверов
Какие конфигурации VPS/VDS-серверов можно арендовать
Облачные серверы 152-ФЗ
За что мы несем ответственность и сколько стоят облака для 152-ФЗ
Регионы и зоны
Где расположены дата-центры, в которых можно развернуть VDS-сервер
Проекты
Как создать, перенести или удалить проект облачной платформы
Оплата и биллинг
Описание тарифов на внешний и внутренний трафик и способы оплаты
Решайте сложные задачи с помощью дополнительных услуг и продуктов Selectel
Зарезервировать и сохранить данные
Храните большое количество данных на дисках объемом до 10 ТБ и больше. Защитите их от потери или удаления.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Доставляйте контент до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть — наши продукты помогут ускорить доставку и распределять трафик.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защититься от угроз
Снизьте риск недоступности информационных систем и предотвратите потерю клиентов.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита веб-приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Автоматизировать работу с сервисами
Используйте уже готовые сервисы и решайте поставленные задачи быстрее. А администрирование мы возьмем на себя.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Организовать работу команды
Обеспечьте комфортную работу всей команды с помощью лицензий на популярные продукты.
