Аварийное восстановление в облако Selectel

В базовой конфигурации хранится одна точка восстановления для каждого сервера, и вы платите в основном за дисковое пространство. Если уменьшить количество точек восстановления, можно снизить объем данных и, соответственно, стоимость. При этом вы можете увеличить количество точек восстановления для более гибкого отката, но это уже увеличит объем хранения и итоговую цену.