Авария не отразится на работе ваших сервисов
Оцените надежность решения заранее
Проведем пилотный проект: бесплатно предоставим инфраструктуру для восстановления до 10 ВМ. Вы платите только за лицензию «Хайстекс Акура».
Преимущества Disaster Recovery в Selectel
Автоматическое резервное восстановление
В штатном режиме сервис синхронизирует данные и поддерживает актуальную копию инфраструктуры. При недоступности основной площадки мы запускаем восстановление. ВМ с необходимыми ресурсами поднимаются из актуального снапшота и начинают работу в резервном контуре.
Подходит для восстановления из любого облака
Вы можете настроить аварийное восстановление в облако Selectel, даже если основная инфраструктура развернута у другого облачного провайдера или on-premise. Также доступно георезервирование между регионами Selectel — например, между Москвой и Санкт-Петербургом.
Персональная команда на проект
В стоимость аренды DR-инфраструктуры уже включены проектные работы: настройка и внедрение сценария аварийного восстановления, консультации в чате, поддержка L3, мониторинг и обновление HA-контроллера.
Экономическая эффективность
DR в облако Selectel снижает TCO, потому что в штатном режиме нет дополнительного потребления CPU и RAM. Дополнительный способ сэкономить бюджет — защитить только критичные сервисы. Так сервис сохранит работоспособность при аварии, но восстановление остальных систем займет время.
Сервисы защищены от любой внештатной ситуации
Disaster Recovery позволяет восстановить актуальную копию виртуальной машины на резервной площадке при авариях основной инфраструктуры, включая отказ оборудования, DDoS-атаки, сетевые сбои, отключение питания и другие инциденты уровня ЦОД.
Отечественное ПО
Технологический партнер аварийного восстановления Selectel — «Хайстекс Акура».
Решение входит в реестр Минцифры РФ. Это важно для ГИС, КИИ, крупных промышленных и государственных корпораций,
компаний, работающих с персональными данными.
Подключите расширенное администрирование
Круглосуточный мониторинг исходной площадки и сервисов, обучение персонала, актуализация DR-планов и failback — от 50 000 ₽/мес.
Сколько стоит аварийное восстановление
Маленький проект на 10 ВМ
|vCPU
|19
|RAM
|38 ГБ
|Диск
|2 ТБ
- Публичное облако Selectel
- Быстрое развертывание
- Гибкое масштабирование
- Без необходимости резервировать избыточные ресурсы
Средний проект на 50 ВМ
|vCPU
|155
|RAM
|470 ГБ
|Диск
|10 ТБ
- Публичное облако Selectel
- Быстрое развертывание
- Гибкое масштабирование
- Без необходимости резервировать избыточные ресурсы
Большой проект на 300 ВМ
|vCPU
|1420
|RAM
|6500 ГБ
|Диск
|180 ТБ
- Приватная инсталляция VMware и СХД
- Высокая производительность
- Контроль и изоляция ресурсов
Как заказать Disaster Recovery
Оставьте заявку
Уточним параметры вашей инфраструктуры, требования к скорости восстановления и допустимой потере данных, чтобы подобрать подходящий сценарий DR.
Посмотрите демо-стенд и получите КП
Изучим информацию о вашем проекте, уточним требования на встрече и покажем демо-стенд Disaster Recovery. Затем проведем аудит системы (для небольших проектов он занимает 3–5 дней) и подготовим финальное коммерческое предложение. Сроки для крупных проектов согласуем отдельно.
Получите готовую резервную площадку
После согласования мы настроим резервную площадку, подключим ваши системы и вместе проверим работоспособность DR-сценариев. После теста сервис готов к использованию — восстановление можно запустить через тикет в панель или чат с проектной командой.
FAQ
- Как убедиться что аварийное восстановление сработает в момент недоступности основной площадки?
- Как будет проходить процесс аварийного переключения (failover)?
- Как будет проходить возврат на основную инфраструктуру (failback)?
- Можно ли сэкономить на инфраструктуре для DR?
- Что включает в себя стоимость DRaaS?
- С какими облаками работает сервис?
- Нужно ли планировать ресурсы своей команды для внедрения DRaaS?