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Аварийное восстановление в облако Selectel

Обеспечьте бесперебойную работу критичных сервисов даже при сбоях основной инфраструктуры. Подключите резервную площадку для быстрого восстановления ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений без потери

Тестируем DR-сценарий до запускаБесплатные проектные работыСкидка на лицензию «Хайстекс Акура»
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Авария не отразится на работе ваших сервисов

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Сервис аварийного восстановления регулярно синхронизирует виртуальные серверы между основной и резервной площадками, поддерживая актуальную копию инфраструктуры. Если основная площадка станет недоступна — переключим сервисы на резервный контур, чтобы они продолжили работу с минимальным простоем.

Оцените надежность решения заранее

Проведем пилотный проект: бесплатно предоставим инфраструктуру для восстановления до 10 ВМ. Вы платите только за лицензию «Хайстекс Акура».

Преимущества Disaster Recovery в Selectel

Автоматическое резервное восстановление

В штатном режиме сервис синхронизирует данные и поддерживает актуальную копию инфраструктуры. При недоступности основной площадки мы запускаем восстановление. ВМ с необходимыми ресурсами поднимаются из актуального снапшота и начинают работу в резервном контуре.

Подходит для восстановления из любого облака

Вы можете настроить аварийное восстановление в облако Selectel, даже если основная инфраструктура развернута у другого облачного провайдера или on-premise. Также доступно георезервирование между регионами Selectel — например, между Москвой и Санкт-Петербургом.

Персональная команда на проект

В стоимость аренды DR-инфраструктуры уже включены проектные работы: настройка и внедрение сценария аварийного восстановления, консультации в чате, поддержка L3, мониторинг и обновление HA-контроллера.

Экономическая эффективность

DR в облако Selectel снижает TCO, потому что в штатном режиме нет дополнительного потребления CPU и RAM. Дополнительный способ сэкономить бюджет — защитить только критичные сервисы. Так сервис сохранит работоспособность при аварии, но восстановление остальных систем займет время.

Сервисы защищены от любой внештатной ситуации

Disaster Recovery позволяет восстановить актуальную копию виртуальной машины на резервной площадке при авариях основной инфраструктуры, включая отказ оборудования, DDoS-атаки, сетевые сбои, отключение питания и другие инциденты уровня ЦОД.

Отечественное ПО

Технологический партнер аварийного восстановления Selectel — «Хайстекс Акура».
Решение входит в реестр Минцифры РФ. Это важно для ГИС, КИИ, крупных промышленных и государственных корпораций,
компаний, работающих с персональными данными.

Подключите расширенное администрирование

Круглосуточный мониторинг исходной площадки и сервисов, обучение персонала, актуализация DR-планов и failback — от 50 000 ₽/мес.

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Сколько стоит аварийное восстановление

Маленький проект на 10 ВМ

vCPU19
RAM38 ГБ
Диск2 ТБ
Резервная инфраструктура
  • Публичное облако Selectel
  • Быстрое развертывание
  • Гибкое масштабирование
  • Без необходимости резервировать избыточные ресурсы
Стоимость лицензий
32 200 ₽/мес.
Стоимость инфраструктуры
15 530 ₽/мес.

47 730 ₽/мес.

Средний проект на 50 ВМ

vCPU155
RAM470 ГБ
Диск10 ТБ
Резервная инфраструктура
  • Публичное облако Selectel
  • Быстрое развертывание
  • Гибкое масштабирование
  • Без необходимости резервировать избыточные ресурсы
Стоимость лицензий
161 000 ₽/мес.
Стоимость инфраструктуры
74 704 ₽/мес.

235 704 ₽/мес.

Большой проект на 300 ВМ

vCPU1420
RAM6500 ГБ
Диск180 ТБ
Резервная инфраструктура
  • Приватная инсталляция VMware и СХД
  • Высокая производительность
  • Контроль и изоляция ресурсов
Рассчитаем индивидуально
Указанные цены носят ознакомительный характер, рассчитывается индивидуально в зависимости от параметров проекта и не являются публичной офертой.

Как заказать Disaster Recovery

Оставьте заявку

Уточним параметры вашей инфраструктуры, требования к скорости восстановления и допустимой потере данных, чтобы подобрать подходящий сценарий DR.

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Посмотрите демо-стенд и получите КП

Изучим информацию о вашем проекте, уточним требования на встрече и покажем демо-стенд Disaster Recovery. Затем проведем аудит системы (для небольших проектов он занимает 3–5 дней) и подготовим финальное коммерческое предложение. Сроки для крупных проектов согласуем отдельно.

[02]

Получите готовую резервную площадку

После согласования мы настроим резервную площадку, подключим ваши системы и вместе проверим работоспособность DR-сценариев. После теста сервис готов к использованию — восстановление можно запустить через тикет в панель или чат с проектной командой.

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Обеспечьте бесперебойную работу критичных сервисов

Оставьте заявку, мы подготовим персональное предложение DR-сценария
24/7
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8 800 555-06-75

FAQ

  • Как убедиться что аварийное восстановление сработает в момент недоступности основной площадки?
  • Как будет проходить процесс аварийного переключения (failover)?
  • Как будет проходить возврат на основную инфраструктуру (failback)?
  • Можно ли сэкономить на инфраструктуре для DR?
  • Что включает в себя стоимость DRaaS?
  • С какими облаками работает сервис?
  • Нужно ли планировать ресурсы своей команды для внедрения DRaaS?

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