Selectel сохраняет лидирующие позиции на растущем облачном рынке

27 февраля 2024, Москва: Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, снова вошел в топ-3 игроков по выручке на рынке IaaS в 2023 году, по предварительным данным iKS-Consulting.



Рынок облачных инфраструктурных сервисов, по оценке аналитиков, в 2023 году вырос на 33,9% до 121 млрд рублей. Его основная часть (83%) приходится на IaaS (Infrastructure as a Service) – аренду вычислительных мощностей, на которых клиенты могут запускать собственные IT-решения. По данным iKS-Consulting, в 2023 году Selectel сохранил третье место в сегменте IaaS с долей 8,5%.

Небольшая, но растущая часть рынка приходится на PaaS (Platform as a Service) – аренду готовых платформенных решений, которые клиенты используют, например, для разработки и тестирования приложений. Здесь Selectel наращивает свои компетенции – так, в прошлом году компания запустила платформу для реализации клиентами проектов в сфере машинного обучения. В 2023 году, по оценке iKS-Consulting, Selectel вошел в топ-10 российских провайдеров PaaS.

«Благодаря комплексному продуктовому предложению, которое закрывает все ключевые потребности клиентов в IT-инфраструктуре, а также уникальным компетенциям компании в сегменте выделенных серверов (bare metal), Selectel сохраняет лидирующие позиции на рынке, — отметил Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel. – Выручка Selectel растет сопоставимыми с рынком темпами на фоне увеличения спроса на все основные продукты компании».

Аналитики iKS-Consulting отмечают, что увеличение рынка происходит за счет увеличения проникновения облачных услуг, повышения доверия со стороны крупного бизнеса и политики оптимизации затрат на IT-инфраструктуру, проводимой многими компаниями. Импортозамещение и отказ от ряда зарубежных IT-решений в 2022 году запустили структурные изменения рынка российской разработки ПО, собственных разработок внутри компаний, что можно отнести к долгосрочным драйверам роста российских облачных решений. Selectel верит в долгосрочную перспективу облачного рынка, и чтобы удовлетворить растущий спрос, в этом году приступает к активной фазе строительства дата-центра «Юрловский» в Москве, который будет иметь самый высокий международный уровень надежности — Tier IV .