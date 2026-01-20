Облачное хранилище для бизнеса

Для работы с S3 от Selectel можно использовать протоколы FTP/FTPS/SFTP, интерфейсы командной строки RClone, AWS CLI, S3cmd и Duplicity, файловый менеджер Cyberduck и другие инструменты. Также управлять хранилищем можно с помощью API.

Мы поддерживаем:

Selectel Storage API,

Swift API,

S3 API.

Кроме того, управлять хранилищем можно в панели управления Selectel.