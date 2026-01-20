Облачное хранилище для бизнеса

Корпоративное облачное хранилище для компаний любого масштаба — с гарантированной доступностью данных, гибким масштабированием и соответствием 152-ФЗ.
  • От 0,81 ₽/ГБ в месяц
  • S3 API
  • Автомасштабирование
  • 152-ФЗ
  • Техподдержка 24/7
Облачное хранилище для бизнеса
О решенииДокументацияFAQ

Два формата облачного хранилища

Публичное

Универсальное объектное хранилище для размещения данных с оплатой по потреблению.

Для каких задач

Хранение файлов и документов, организация бэкапов, обработка Big Data.

Подробнее
Выделенное

Изолированное корпоративное хранилище от 1 ПБ, развернутое на отдельном оборудовании только для вашей компании.

Для каких задач

Организация архивных и холодных хранилищ с минимальной стоимостью, соответствие особым требованиям к безопасности, обработка петабайтов данных.

Подробнее

Преимущества облачных хранилищ для бизнеса

Масштабируемость инфраструктуры

Объем хранилища увеличивается автоматически по мере роста бизнеса. Не нужно планировать закупку серверов и дисков заранее — платформа масштабируется без простоев.

Экономия ресурсов компании

Не требуется покупка и обслуживание собственного оборудования. Оплата происходит только за фактическое использование — выбирайте класс хранения под каждый тип данных для оптимизации затрат.

Высокая доступность данных

Хранилища развернуты в наших дата-центрах уровня Tier III с резервированием питания и каналов связи. Поэтому данные останутся в безопасности даже при сбоях оборудования.

Безопасность и соответствие стандартам

Инфраструктура соответствует 152-ФЗ, ISO 27001/27017/27018, PCI DSS. Настраивайте политики безопасности на уровне бакетов, а мы обеспечим бесплатную защиту от DDoS-атак.

Гибкое управление доступом

IAM-система позволяет разграничить права пользователей, настроить федерации удостоверений для входа через SSO. Каждое подразделение получит доступ только к своим данным.

Удобная панель управления

Работайте с хранилищем через S3 API, Swift API, Selectel Storage API, или в нашей панели управления Selectel.

Сценарии использования

Хранение резервных копий

Архивное хранение документов

Хостинг статического контента

Big Data и аналитика

Обучение ML-моделей

Совместная работа с файлами

Как начать работу с облачным хранилищем

1

Зарегистрируйтесь в панели управления

Создайте аккаунт и пополните баланс любым удобным способом. Деньги за хранение будут списываться каждый час по факту потребления.

2

Создайте бакет

Это способ организации хранения данных и доступа к ним. Он содержит файлы и папки с файлами.

3

Настройте доступ

Определите, кто может работать с данными в бакете. Используйте IAM или Bucket Policy для более гибкого контроля на уровне отдельных бакетов и объектов.

4

Выберите интерфейс для работы

Работайте через панель управления Selectel, S3 API, Swift API, FTP/FTPS/SFTP или используйте утилиты: Rclone, AWS CLI, Cyberduck.

Для хранения от 1 ПБ — выделенное облачное хранилище
Оставьте заявку, согласуйте с нами реализацию, все остальное сделаем сами: протестируем инсталляцию, если необходимо, отладим, и запустим в продакшн — хранилище будет полностью готово к работе.
Подробнее

Почему облако выгоднее собственной инфраструктуры

Капитальные затраты
Время запуска
Масштабирование
Обслуживание
Отказоустойчивость
Оплата

On-premise решение

Закупка серверов, дисков, сетевого оборудования
Несколько недель на поставку и настройку
Покупка нового оборудования, простои при расширении
Содержание штата инженеров, закупка запчастей
Требуется резервное оборудование и второй ЦОД
Единовременная и регулярные затраты на персонал

Облачное хранилище

Не требуются — платите за потребление
Несколько минут через панель управления
Автоматически без простоев
Бесплатная техподдержка 24/7
Данные хранятся в трех копиях в дата-центрах уровня Tier III
Почасовая по факту потребления

Постройте IT-инфраструктуру на платформе Selectel

Вычислительные ресурсы

Популярно 🔥

Выделенные серверы

  • Физические серверы, ресурсы которых изолированы и доступны только вам.
  • Готовые конфигурации можно запустить в течение часа после оплаты, а произвольные будут готовы в течение 1–5 дней.
От 800 ₽/мес.
Популярно 🔥

Облачные серверы

  • Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ.
  • Оплачиваются по потреблению и готовы к запуску в течение минуты.
От 292 ₽/мес.

Managed Kubernetes

  • Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
  • Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
От 5 958,23 ₽/мес.

Базы данных

Популярно 🔥

Облачные базы данных

  • Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
  • Автоматически делают резервные копии.
  • Разворачиваются и администрируются Selectel.
От 3 814,53 ₽/мес.

Машинное обучение

ML-платформа

  • Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развертывания ML-моделей.
  • Бесплатный двухнедельный тестовый период.
Уточняйте стоимость

Data Science Virtual Machine

  • Облачные серверы с предустановленными библиотеками для машинного обучения: Keras, TensorFlow, PyTorch, scikit-learn и другими.
  • Запуск JupyterLab без консоли прямо из браузера.
От 1 937,39 ₽/мес.

Серверы с GPU

  • Серверы для для обучения нейросетей и обработки больших данных.
Уточняйте стоимость

Сетевая инфраструктура

Глобальный роутер

Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.

Бесплатно

Direct Connect

Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.

От 6 120 ₽/мес

CDN

Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.

От 500 ₽/мес.

Почему корпоративное облачное хранилище — в Selectel

50+ продуктов в экосистеме

Вы можете арендовать выделенные и облачные серверы, развернуть облачные базы данных, защититься от DDoS-атак и не только.

Простое подключение к другим продуктам

К S3 можно подключиться с помощью любого продукта внутри Selectel или извне, если есть доступ в интернет. Вы легко можете организовать связность, даже если продукты размещены в разных дата-центрах.

Оплата по потреблению или по подписке

Цена публичного S3-хранилища рассчитывается по гибкой модели pay-as-you-go, а в выделенном S3 также можно оформить подписку с предсказуемым тарифом.

Техподдержка, которая быстро отвечает

Наши специалисты всегда на связи. Они расскажут, как работать с облачным хранилищем S3 и помогут, если что-то не будет получаться. Это бесплатно.

Простая миграция

Перенесем ваши проекты в Selectel и внимательно проследим за работой сервисов. На время переезда вам не нужно платить за запросы и хранение.

Мощное оборудование

Используем железо на базе процессоров Intel® Xeon® и Gold AMD EPYC™, а также высокопроизводительных жестких дисков.

Облачное хранилище для бизнеса — на базе дата-центров уровня Tier III

Резервируем все системы, чтобы ваши сервисы работали даже во время сбоев и плановых работ. Внимательно следим за температурным режимом, охлаждением и электропитанием.

Группа дата-центров на Цветочной

59.887137, 30.329136 ул. Цветочная, д. 19

2 564 м²

площадь серверных

1 196

стоек

50+

продуктов

Компании, которые нам доверяют

Более 31 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Истории успеха

Как мы помогли Wfolio организовать быстрый доступ к петабайтам фотографий в облаке

Wfolio требовалось организовать инфраструктуру для стабильной работы конструктора сайтов и надежного хранения файлов клиентов. Рассказываем, как компании удалось решить эту задачу при помощи Selectel.

Объектное хранилище Выделенные серверы
Читать кейс

2,5+ петабайта

данных загрузили в S3 от Selectel

800+ тысяч

страниц создано на сайтах только за последний год

Как мы помогли Правовед.ru справиться с нагрузкой, когда количество посетителей сайта увеличилось в два раза

Правовед.ru предстояло мигрировать от зарубежного провайдера и разделить монолит на два отказоустойчивых сервиса. Для этого, в том числе, требовалось перенести файлы пользователей. Рассказываем, как это удалось при помощи Selectel.

Объектное хранилище Выделенные серверы Облачные серверы
Читать кейс

250+ тысяч

уникальных пользователей посещало проекты в сутки

1+ Тб

пользовательских файлов — счетов на оплату — было переведено в хранилище

Как мы помогли ЕДИНЫЙ ЦУПИС организовать инфраструктуру, не зависящую от больших нагрузок

ЕДИНОМУ ЦУПИС требовалось обеспечить бесперебойную работу высоконагруженной платежной платформы. Рассказываем, как в этом помог Selectel.

Объектное хранилище Выделенные серверы Место для сервера
Читать кейс

1,8+ млн

моментальных транзакций обрабатывается в сутки

99,99%

uptime внутренних сервисов

Как RobotMIA удалось запустить более 400 голосовых роботов в облаке

В компании хотели создать комфортные условия для пользователей при общении с голосовыми роботами, а также научить тех предоставлять максимально релевантные ответы. Все это удалось благодаря размещению сервисов на инфраструктуре Selectel.

Облачные серверы Серверы с GPU Объектное хранилище
Читать кейс

1–2 секунды

среднее время ответа голосового робота

4

региона ЦОД поддерживают инфраструктуру клиента

Начните работу с облачным хранилищем

Оставьте запрос, и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня. Менеджер поможет подобрать решение под ваш проект.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru