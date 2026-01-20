Облачное хранилище для бизнеса

Два формата облачного хранилища
Универсальное объектное хранилище для размещения данных с оплатой по потреблению.
Для каких задач
Хранение файлов и документов, организация бэкапов, обработка Big Data.
Изолированное корпоративное хранилище от 1 ПБ, развернутое на отдельном оборудовании только для вашей компании.
Для каких задач
Организация архивных и холодных хранилищ с минимальной стоимостью, соответствие особым требованиям к безопасности, обработка петабайтов данных.
Преимущества облачных хранилищ для бизнеса
Масштабируемость инфраструктуры
Объем хранилища увеличивается автоматически по мере роста бизнеса. Не нужно планировать закупку серверов и дисков заранее — платформа масштабируется без простоев.
Экономия ресурсов компании
Не требуется покупка и обслуживание собственного оборудования. Оплата происходит только за фактическое использование — выбирайте класс хранения под каждый тип данных для оптимизации затрат.
Высокая доступность данных
Хранилища развернуты в наших дата-центрах уровня Tier III с резервированием питания и каналов связи. Поэтому данные останутся в безопасности даже при сбоях оборудования.
Безопасность и соответствие стандартам
Инфраструктура соответствует 152-ФЗ, ISO 27001/27017/27018, PCI DSS. Настраивайте политики безопасности на уровне бакетов, а мы обеспечим бесплатную защиту от DDoS-атак.
Гибкое управление доступом
IAM-система позволяет разграничить права пользователей, настроить федерации удостоверений для входа через SSO. Каждое подразделение получит доступ только к своим данным.
Удобная панель управления
Работайте с хранилищем через S3 API, Swift API, Selectel Storage API, или в нашей панели управления Selectel.
Сценарии использования
Хранение резервных копий
Архивное хранение документов
Хостинг статического контента
Big Data и аналитика
Обучение ML-моделей
Совместная работа с файлами
Как начать работу с облачным хранилищем
Зарегистрируйтесь в панели управления
Создайте аккаунт и пополните баланс любым удобным способом. Деньги за хранение будут списываться каждый час по факту потребления.
Создайте бакет
Это способ организации хранения данных и доступа к ним. Он содержит файлы и папки с файлами.
Настройте доступ
Определите, кто может работать с данными в бакете. Используйте IAM или Bucket Policy для более гибкого контроля на уровне отдельных бакетов и объектов.
Выберите интерфейс для работы
Работайте через панель управления Selectel, S3 API, Swift API, FTP/FTPS/SFTP или используйте утилиты: Rclone, AWS CLI, Cyberduck.
Почему облако выгоднее собственной инфраструктуры
On-premise решение
Облачное хранилище
Постройте IT-инфраструктуру на платформе Selectel
Вычислительные ресурсы
Выделенные серверы
- Физические серверы, ресурсы которых изолированы и доступны только вам.
- Готовые конфигурации можно запустить в течение часа после оплаты, а произвольные будут готовы в течение 1–5 дней.
Облачные серверы
- Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ.
- Оплачиваются по потреблению и готовы к запуску в течение минуты.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Машинное обучение
ML-платформа
- Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развертывания ML-моделей.
- Бесплатный двухнедельный тестовый период.
Data Science Virtual Machine
- Облачные серверы с предустановленными библиотеками для машинного обучения: Keras, TensorFlow, PyTorch, scikit-learn и другими.
- Запуск JupyterLab без консоли прямо из браузера.
Серверы с GPU
- Серверы для для обучения нейросетей и обработки больших данных.
Сетевая инфраструктура
Глобальный роутер
Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
CDN
Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Почему корпоративное облачное хранилище — в Selectel
50+ продуктов в экосистеме
Вы можете арендовать выделенные и облачные серверы, развернуть облачные базы данных, защититься от DDoS-атак и не только.
Простое подключение к другим продуктам
К S3 можно подключиться с помощью любого продукта внутри Selectel или извне, если есть доступ в интернет. Вы легко можете организовать связность, даже если продукты размещены в разных дата-центрах.
Оплата по потреблению или по подписке
Цена публичного S3-хранилища рассчитывается по гибкой модели pay-as-you-go, а в выделенном S3 также можно оформить подписку с предсказуемым тарифом.
Техподдержка, которая быстро отвечает
Наши специалисты всегда на связи. Они расскажут, как работать с облачным хранилищем S3 и помогут, если что-то не будет получаться. Это бесплатно.
Простая миграция
Перенесем ваши проекты в Selectel и внимательно проследим за работой сервисов. На время переезда вам не нужно платить за запросы и хранение.
Мощное оборудование
Используем железо на базе процессоров Intel® Xeon® и Gold AMD EPYC™, а также высокопроизводительных жестких дисков.
Облачное хранилище для бизнеса — на базе дата-центров уровня Tier III
Группа дата-центров на Цветочной
2 564 м²
1 196
50+
Группа дата-центров в Дубровке
2 439 м²
996
50+
Группа дата-центров на Берзарина
2 777 м²
1 420
50+
Дата-центр на Авиамоторной
50+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Истории успеха
Как мы помогли Wfolio организовать быстрый доступ к петабайтам фотографий в облаке
Wfolio требовалось организовать инфраструктуру для стабильной работы конструктора сайтов и надежного хранения файлов клиентов. Рассказываем, как компании удалось решить эту задачу при помощи Selectel.
2,5+ петабайта
данных загрузили в S3 от Selectel
800+ тысяч
страниц создано на сайтах только за последний год
Как мы помогли Правовед.ru справиться с нагрузкой, когда количество посетителей сайта увеличилось в два раза
Правовед.ru предстояло мигрировать от зарубежного провайдера и разделить монолит на два отказоустойчивых сервиса. Для этого, в том числе, требовалось перенести файлы пользователей. Рассказываем, как это удалось при помощи Selectel.
250+ тысяч
уникальных пользователей посещало проекты в сутки
1+ Тб
пользовательских файлов — счетов на оплату — было переведено в хранилище
Как мы помогли ЕДИНЫЙ ЦУПИС организовать инфраструктуру, не зависящую от больших нагрузок
ЕДИНОМУ ЦУПИС требовалось обеспечить бесперебойную работу высоконагруженной платежной платформы. Рассказываем, как в этом помог Selectel.
1,8+ млн
моментальных транзакций обрабатывается в сутки
99,99%
uptime внутренних сервисов
Как RobotMIA удалось запустить более 400 голосовых роботов в облаке
В компании хотели создать комфортные условия для пользователей при общении с голосовыми роботами, а также научить тех предоставлять максимально релевантные ответы. Все это удалось благодаря размещению сервисов на инфраструктуре Selectel.
1–2 секунды
среднее время ответа голосового робота
4
региона ЦОД поддерживают инфраструктуру клиента
Начните работу с облачным хранилищем
Оставьте запрос, и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня. Менеджер поможет подобрать решение под ваш проект.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru
Какие данные можно хранить в облачном хранилище?
S3 подходит для неструктурированных и полуструктурированных данных: изображения, видео, документы, резервные копии, архивы, логи, датасеты для машинного обучения, данные аналитики.
Чем облачное хранилище отличается от Google Drive или Dropbox?
Google Drive и Dropbox — сервисы для небольших объемов данных и обмена файлами между пользователями. Облачное хранилище Selectel — решение для крупных бизнес-проектов с автоматическим масштабированием и S3 API для интеграции с приложениями.
Как защищены данные в хранилище?
Данные хранятся в трех копиях на разных серверах в дата-центрах Tier III с видеонаблюдением 24/7 и контролем доступа. Инфраструктура соответствует 152-ФЗ, ISO 27001/27017/27018, PCI DSS. Доступны IAM и политики безопасности на уровне бакетов.
Есть ли ограничения по объему данных?
Ограничений нет — храните любое количество данных от гигабайтов до петабайтов. Хранилище масштабируется автоматически.
Сколько стоит аренда облачного хранилища?
S3 оплачивается на почасовой основе — списания происходят в конце каждого часа, пока вы пользуетесь сервисом. При этом вы платите только за объем данных, который храните фактически.
Для выделенного S3 доступна также подписка с предсказуемым тарифом.
Можно ли мигрировать из AWS, Azure или GCP?
Перенести данные можно с помощью Rclone или любого другого ПО — вам понадобятся только лицензии.
Подготовьте хранилища, мигрируйте основную часть данных и синхронизируйте данные. Читайте в документации, как провести миграцию.
Какие инструменты доступны для работы с хранилищем?
Для работы с S3 от Selectel можно использовать протоколы FTP/FTPS/SFTP, интерфейсы командной строки RClone, AWS CLI, S3cmd и Duplicity, файловый менеджер Cyberduck и другие инструменты. Также управлять хранилищем можно с помощью API.
Мы поддерживаем:
- Selectel Storage API,
- Swift API,
- S3 API.
Кроме того, управлять хранилищем можно в панели управления Selectel.