MySQL™ работает на ОС Windows, Linux, Unix, Solaris и других. Она также совместима с популярными CMS. Например, с WordPress, Bitrix, Drupal, Joomla. Помимо этого у базы данных есть API для большей части популярных языков программирования: C и C++, PHP, Python, Ruby, Java и т. д.
Выбирайте подходящую базу данных MySQL™
Самая популярная база данных MySQL c классической полусинхронной репликацией.
Стабильная, масштабируемая и высокодоступная база данных с синхронной репликацией.
Какие задачи решает облачная база данных MySQL™
Развитие малого и среднего бизнеса
MySQL™ подходит для обработки данных как при малых и средних, так и при высоких нагрузках.Также она идеальна для тестирования гипотез и вывода на рынок новых продуктов.
Хранение данных для CMS
Большая часть CMS поддерживает MySQL™. Это значит, что разрабатывать несложные сайты вроде блогов, визиток и интернет-магазинов будет проще, чем с другими типами СУБД.
Бэкенд-разработка веб-проектов
MySQL™ совместима почти со всеми веб-фреймворками, на которых сегодня работают сайты. Это значит, что разрабатывать любой проект и управлять им будет проще с этой БД.
Почему выбирают MySQL™ в облаке
Совместима со многими ОС, CMS и языками программирования
Может восстановиться на любой момент в прошлом
Point-in-Time Recovery (PITR) при помощи WAL помогает делать непрерывное резервное копирование кластера MySQL™.
Поддерживает сложные запросы, в том числе аналитические
В MySQL™ нет ограничений на размер таблиц, что позволяет создавать сложные запросы. Несмотря на то, что БД чаще используется для web-проектов, она также годится и для громоздких аналитических решений.
Безопасно распределяет роли пользователей
Система привилегий MySQL™ позволяет наделять каждую учетную запись сервера правами на ряд определенных действий, которые можно осуществлять с данными. Делать это можно не только на уровне сервера, базы данных, но и на уровне каждой отдельно взятой таблицы.
Преимущества MySQL™ как сервис в Selectel
Запуск в несколько кликов и удобное управление
Вам не придется разбираться с настройками, самые важные мы вынесли в панель управления . Запустить сервис вы можете также с помощью Terraform.
Техподдержка 24/7
Наши специалисты на связи каждый день. Среднее время ответа на вопрос — 15 минут. Вы не останетесь наедине с проблемой.
Быстрое масштабирование с нулевым простоем
Когда нагрузка увеличится, вы сможете изменить конфигурацию сервера и количество реплик.
Бесперебойная работа за счет репликации кластера
В случае аварии сервер автоматически переключится на резервный. А вышедший из строя будет создан заново.
Автоматическое резервное копирование
Вы сможете восстановить все потерянные данные на момент вплоть до секунды (Point-in-Time Recovery).
Высокая производительность
Базы данных работают на вычислительных ресурсах облачной платформы с процессорами Intel® Xeon® Scalable и AMD EPYC™.
Как разделяются зоны ответственности между пользователем БД и Selectel
При аренде БД в Selectel
При самостоятельном развертывании СУБД
Создайте кластер в Cloud MySQL™
Компании, которые создают у нас свою инфраструктуру
Наши клиенты
Рассчитайте стоимость конфигурации сервера для аренды MySQL™ sync
Вы можете добавить в кластер до 6 реплик такой же конфигурации. Если мастер-нода будет недоступна, реплики возьмут на себя ее роль, и кластер будет работать в штатном режиме.Количество реплик
Резервное копирование кластера включено по умолчанию. Дополнительно вы платите только за объем хранимых копий — 2,56 ₽ за ГБ/мес. Каждая копия хранится семь дней, объем копий зависит от размера баз данных и интенсивности записи. Подробнее о резервном копировании — в базе знаний.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Арендуйте MySQL™semi-sync бесплатно на период беты
Общая информация
MySQL™ sync
MySQL™ semi-sync
Различия MySQL™ sync и MySQL™ semi-sync
API облачных баз данных
Как создать первичные и внешние ключи MySQL
Сброс пароля root в MySQL
Типы данных в MySQL
Insert в MySQL — добавление данных в таблицу
Создание базы данных в MySQL
Работа с командой UPDATE — как обновить данные в таблице MySQL
DBaaS: что такое облачные базы данных
Книги по MySQL: пособия для начинающих и продолжающих
Виды баз данных
Как начать работу с облачными базами данных
Как управлять «Облачными базами данных» через Terraform-провайдера Selectel
Что такое облачные базы данных (Managed Database) и для чего они нужны?
Облачные базы данных (cloud database) — это полностью управляемые СУБД, созданные и развернутые в облаке. По сути это Database-as-a-Service (DBaaS, MySQL™-as-a-service): базы данных предоставляются как готовый к работе сервис (Managed Service MySQL™).
Облачные базы данных, или Managed Database — это сервис облачной платформы Selectel. Инструмент позволяет быстро разворачивать кластеры БД в облаке — один или несколько серверов, между которыми настроена репликация и аварийное переключение (failover). Также сервис поддерживает автоматические резервное копирование с восстановлением до конкретного момента времени (Point-in-Time recovery).
Как развернуть MySQL™ в облаке?
Вам нужно лишь зарегистрироваться в нашей панели управления и создать свой первый кластер. Все остальные вопросы по развертыванию MySQL™ в облаке мы берем на себя.
Включено ли резервное копирование кластеров облачной базы данных MySQL™ по умолчанию?
Да, процедура резервного копирования автоматизирована. Это значит, что вам не нужно снимать бэкапы вручную и не нужно переживать за безопасность и сохранность ваших данных.
Какие версии MySQL™ доступны в Selectel?
Для заказа доступны СУДБ MySQL™ sync и MySQL™ semi-sync версий 5.7, 8.0.
В чем разница между MySQL™ sync и MySQL™ semi-sync?
MySQL™ sync — это база данных с синхронной репликацией, а MySQL™ semi-sync — с полусинхронной.
В случае с синхронной репликацией возможность потери данных сведена к минимуму. Такая СУБД больше подходит для сфер, чувствительных к потере данных: банки, телекоммуникационные компании и т. д.
Подробнее о различиях MySQL™ sync и MySQL™ semi-sync .
От чего зависит стоимость аренды виртуальной машины для MySQL™ sync?
Стоимость управляемой базы данных MySQL™ sync гибкая и зависит от количества потребляемых ресурсов: vCPU, RAM и объема дисков. Точную сумму вы можете рассчитать в калькуляторе.
При этом MySQL™ semi-sync распространяется бесплатно на период беты.
Как происходит масштабирование СУБД MySQL™?
Вы можете уменьшить или увеличить количество vCPU, RAM и объем диска в нашей панели управления в несколько кликов.
Какие еще СУБД можно арендовать в Selectel?
Помимо MySQL, вы можете арендовать в Selectel следующие СУБД:
- PostgreSQL,
- PostgreSQL для 1С,
- Redis,
- TimescaleDB.
Какой уровень SLA вы гарантируете?
Мы даем гарантию, что надежность для облачных серверов Selectel составляет 99,98%. Если серверы будут недоступны, мы компенсируем 0,5% стоимости услуги за каждые 30 минут простоя. Все эти показатели регламентирует юридический документ «Условия использования отдельных сервисов».
Как работает ваша техподдержка?
Специалисты нашей техподдержки доступны 24/7. Они смогут ответить на ваши вопросы и помогут разобраться в технических трудностях. Все вопросы в поддержку можно направить через тикеты в нашей панели управления.
Где расположены ваши дата-центры?
У нас есть шесть собственных дата-центров в России: в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Москве. Также наши серверы располагаются в партнерских дата-центрах в Новосибирске, Ташкенте и Амстердаме.
Решайте сложные задачи с помощью продуктов Selectel
Запустить компоненты приложения на инфраструктуре
Managed Kubernetes
Облачные серверы
Объектное хранилище с поддержкой S3 API
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
Облачные серверы
Сети L3 VPN
Selectel Connect
Организовать сеть
Сети L3 VPN
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
CDN
Мониторинг
DNS
Защитить от атак данные, сайты и приложения
Передать управление базами данных провайдеру
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