Облачная база данных MySQL™

Самая популярная база данных c полусинхронной или синхронной репликацией на ваш выбор. Пользуйтесь готовым кластером, пока мы занимаемся обслуживанием инфраструктуры.
  • Высокая производительность
  • Отказоустойчивость
  • Масштабируемость
  • Аварийное переключение при сбое
  • Point-in-Time Recovery
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MySQL™
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Выбирайте подходящую базу данных MySQL™

Beta
MySQL™ semi-sync

Самая популярная база данных MySQL c классической полусинхронной репликацией.

-30%
MySQL™ sync

Стабильная, масштабируемая и высокодоступная база данных с синхронной репликацией.

Какие задачи решает облачная база данных MySQL™

Развитие малого и среднего бизнеса

MySQL™ подходит для обработки данных как при малых и средних, так и при высоких нагрузках.Также она идеальна для тестирования гипотез и вывода на рынок новых продуктов.

Хранение данных для CMS

Большая часть CMS поддерживает MySQL™. Это значит, что разрабатывать несложные сайты вроде блогов, визиток и интернет-магазинов будет проще, чем с другими типами СУБД.

Бэкенд-разработка веб-проектов

MySQL™ совместима почти со всеми веб-фреймворками, на которых сегодня работают сайты. Это значит, что разрабатывать любой проект и управлять им будет проще с этой БД.

Почему выбирают MySQL™ в облаке

Совместима со многими ОС, CMS и языками программирования

MySQL™ работает на ОС Windows, Linux, Unix, Solaris и других. Она также совместима с популярными CMS. Например, с WordPress, Bitrix, Drupal, Joomla. Помимо этого у базы данных есть API для большей части популярных языков программирования: C и C++, PHP, Python, Ruby, Java и т. д.

Может восстановиться на любой момент в прошлом

Point-in-Time Recovery (PITR) при помощи WAL помогает делать непрерывное резервное копирование кластера MySQL™.

Поддерживает сложные запросы, в том числе аналитические

В MySQL™ нет ограничений на размер таблиц, что позволяет создавать сложные запросы. Несмотря на то, что БД чаще используется для web-проектов, она также годится и для громоздких аналитических решений.

Безопасно распределяет роли пользователей

Система привилегий MySQL™ позволяет наделять каждую учетную запись сервера правами на ряд определенных действий, которые можно осуществлять с данными. Делать это можно не только на уровне сервера, базы данных, но и на уровне каждой отдельно взятой таблицы.

Преимущества MySQL™ как сервис в Selectel

Запуск в несколько кликов и удобное управление

Вам не придется разбираться с настройками, самые важные мы вынесли в панель управления . Запустить сервис вы можете также с помощью Terraform.

Техподдержка 24/7

Наши специалисты на связи каждый день. Среднее время ответа на вопрос — 15 минут. Вы не останетесь наедине с проблемой.

Быстрое масштабирование с нулевым простоем

Когда нагрузка увеличится, вы сможете изменить конфигурацию сервера и количество реплик.

Бесперебойная работа за счет репликации кластера

В случае аварии сервер автоматически переключится на резервный. А вышедший из строя будет создан заново.

Автоматическое резервное копирование

Вы сможете восстановить все потерянные данные на момент вплоть до секунды (Point-in-Time Recovery).

Высокая производительность

Базы данных работают на вычислительных ресурсах облачной платформы с процессорами Intel® Xeon® Scalable и AMD EPYC™.

Как разделяются зоны ответственности между пользователем БД и Selectel

Не тратьте время и ресурсы на самостоятельное развертывание СУБД. В рамках услуги DBaaS мы возьмем на себя все заботы об инфраструктуре и дадим в аренду готовую облачную БД.
— провайдер,  — клиент
Инсталляция и настройка ОС, сети и СУБД
Обеспечение высокой доступности
Безопасное хранение данных от краж и утечек
Резервное копирование
Обеспечение отказоустойчивости кластера
Аварийное переключение при сбое
Обновления ОС и компонентов
Наличие ресурсов для масштабирования
Корректное подключение к БД и инициация масштабирования
Архитектура БД и запросов

При аренде БД в Selectel

При самостоятельном развертывании СУБД

Создайте кластер в Cloud MySQL™

Компании, которые создают у нас свою инфраструктуру

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