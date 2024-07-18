Облачная база данных MySQL™

Облачные базы данных или Managed Database — это сервис облачной платформы Selectel. Он позволяет быстро разворачивать кластеры БД в облаке — один или несколько серверов, между которыми настроена репликация и аварийное переключение (failover). Также сервис поддерживает автоматическое резервное копирование с восстановлением до конкретного момента времени (point-in-Time recovery).
Облачные базы данных (cloud database) — это полностью управляемые СУБД, созданные и развернутые в облаке. По сути это Database-as-a-Service (DBaaS, MySQL-as-a-service): базы данных предоставляются как готовый к работе сервис (Managed Service for MySQL).