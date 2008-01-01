Аренда выделенного сервера для игр

Арендуйте физический сервер для своего GameDev-проекта и обеспечьте геймерам игру без лагов и зависаний. Все ресурсы сервера — в вашем распоряжении. А управлять ими вы сможете в удобной панели управления.
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  • Запуск от 2 минут
  • Кастомные конфигурации
  • Аренда на день, месяц
  • Бесплатная защита от DDoS
  • API и KVM
  • Регистрация доменов
Серверы для игр
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Входит в стоимость

Входит в стоимость

  • Безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ трафика в месяц с возможностью расширения канала
  • Приватная сеть — до 25 Гбит/с
  • Публичный IPv4-адрес
  • KVM-консоль
  • Защита от DDoS-атак
  • Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
  • SLA — до 100%
  • Техподдержка 24/7
  • Сборка сервера
  • Замена комплектующих за 3 часа
  • IPMI-мониторинг серверов

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать выделенный сервер для игр.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.