Аренда выделенного сервера для игр

У нас больше 40 конфигураций с высокочастотными процессорами Intel® Core™ и AMD Ryzen™, RAM от 64 ГБ, NVME-дисками и с GPU.
Входит в стоимость
Входит в стоимость
- Безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ трафика в месяц с возможностью расширения канала
- Приватная сеть — до 25 Гбит/с
- Публичный IPv4-адрес
- KVM-консоль
- Защита от DDoS-атак
- Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
- SLA — до 100%
- Техподдержка 24/7
- Сборка сервера
- Замена комплектующих за 3 часа
- IPMI-мониторинг серверов
Для каких проектов подходит выделенный сервер для игр
Крупные многопользовательские игры
Запускайте масштабные MMO-игры с тысячами одновременных подключений. Выделенный сервер работает стабильно даже при максимальных нагрузках и обеспечивает низкий пинг.
Игровые хостинги
Предоставляйте услуги аренды серверов другим разработчикам и геймерам. На одном мощном сервере можно разместить сразу несколько игровых проектов.
Серверы для популярных игр
Разворачивайте собственные серверы для Minecraft, Counter-Strike, Rust, GTA RP, Squad, Palworld и других популярных игр.
Преимущества аренды выделенного сервера для игр в Selectel
Мощное железо для игровых проектов
Бесплатная защита от DDoS
Фильтруем входящий трафик и защищаем игру от злоумышленников на сетевом уровне L3-L4. Вы также можете подключить защиту на уровне приложений L7.
Бесплатный безлимитный интернет 1 Гбит/с
Вы можете расширить полосу до 400 Гбит/с при заказе сервера произвольной конфигурации.
Легкое масштабирование в пиковые сезоны
Вы можете быстро арендовать дополнительные серверы при необходимости. В наличии как готовые конфигурации с запуском от 2 минут, так и произвольные. Их собираем до пяти рабочих дней.
Удобная интеграция с 50+ продуктами
Подключите другие продукты и сервисы для игр: отказоустойчивый балансировщик нагрузки, S3, облачные базы данных. Свяжите их при помощи глобального роутера и управляйте всей инфраструктурой в единой панели управления.
Бесплатная техподдержка 24/7
Средняя скорость ответа наших специалистов — менее 15 минут. 85% тикетов решаем в день обращения.
6 дата-центров в России
Выбирайте дата-центр, который ближе к вашим пользователям, чтобы уменьшить пинг и ускорить геймплей.
Вы можете арендовать игровой выделенный сервер в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области или Новосибирске.
Выделенные серверы для любых игровых жанров
Несколько кликов, чтобы заказать игровой сервер
Шаг 1. Выберите конфигурацию
Шаг 2. Зарегистрируйтесь в my.selectel.ru
Шаг 3. Пополните баланс
Шаг 4. Укажите ОС, план потребления и тариф для выбранного сервера
Истории успеха
Как EXBO удалось уменьшить сетевую задержку для 30 000 геймеров
В компании EXBO хотели обеспечить комфортный геймплей для пользователей. Это удалось благодаря выделенным серверам Selectel с гибкой конфигурацией и защитой от DDoS-атак.
50 мс
максимальная сетевая задержка для 80% игроков STALCRAFT
4,5 ТБ
ОЗУ необходимо в период пиковых нагрузок
Описание услуги
Оплата и биллинг
Начало работы с сервером готовой конфигурации
Работа сети
Работа в KVM-консоли
Подключение к серверу по SSH/RDP
Загрузка сервера в Rescue-режим
Установка операционной системы
FAQ
Чем игровой хостинг отличается от аренды выделенного сервера для игр?
Аренда сервера — передача физической машины в пользование на определенный срок. Во время аренды клиент пользуется всеми ресурсами сервера — производительностью процессора, памятью и дисками. В отличии от хостинга, ресурсы физической машины ни с кем больше не делятся.
На выделенных серверах обычно разворачивают среды для разработки игр. С оборудованием работаю разработчики, администраторы или DevOps-инженеры.
Игровой хостинг — услуга по размещению предустановленных многопользовательских игр на специально настроенных серверах. Ими пользуются геймеры, когда понимают, что личному компьютеру недостаточно производительности. Например, любители Minecraft могут легко развернуть игру на виртуальном или выделенном сервере. О том, как это сделать в Selectel, мы написали в Академии.
Какие минимальные требования нужны для запуска игрового сервера?
Требования зависят от игры и количества игроков. Например, для Minecraft-сервера на 20 игроков достаточно 4 ядер процессора и 8 ГБ оперативной памяти. Для MMO-проектов на 1000+ игроков — от 8 ядер и 32 ГБ RAM.
Как защитить игровой сервер от DDoS-атак?
В бесплатную базовую защиту входит фильтрация на уровне L3-L4. Для более серьезной защиты можно подключить решения от Curator или DDoS-GUARD с защитой на уровне L7. Это особенно важно для популярных игровых серверов, которые часто становятся целью атак.
Что делать при резком росте онлайна?
В этом случае есть несколько решений:
- Аренда дополнительных серверов с запуском от 2 минут.
- Подключение отказоустойчивого балансировщика нагрузки. Он перенаправит запросы пользователей на свободный сервер.
Как управлять сервером для игр?
Вы можете управлять сервером и его ресурсами, а также следить за его состоянием в панели управления my.selectel.ru. Для управления также доступны KVM-консоль и API.
Вы можете установить специализированные панели для управления игровыми серверами (например, Pterodactyl) самостоятельно.
Объединяйте выделенные серверы и другие продукты Selectel для решения разных задач
Организовать сеть
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
DNS
- Система, которая хранит все домены и информацию о них.
- Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
Организовать связность
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
ВОЛС
- Позволяют объединить серверы или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети.
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Система хранения данных
- Позволяет размещать большие объемы данных в высокопроизводительной системе хранения.
- Идеально подойдет для работы с базами данных, виртуализацией или медиафайлами.
Соответствовать требованиям 152-ФЗ
Быстро масштабировать инфраструктуру
Заказать серверы под проект
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Администрирование сервисов
- Помогает администрировать сервисы, если у вас нет системных администраторов. А также снизить нагрузку на сисадминов, которые отвечают за серверную часть и окружение.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Организовать машинное обучение и обработку данных
Арендовать лицензии на ПО
Организовать сеть
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
DNS
- Система, которая хранит все домены и информацию о них.
- Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
Организовать связность
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
ВОЛС
- Позволяют объединить серверы или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети.
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Система хранения данных
- Позволяет размещать большие объемы данных в высокопроизводительной системе хранения.
- Идеально подойдет для работы с базами данных, виртуализацией или медиафайлами.
Соответствовать требованиям 152-ФЗ
Быстро масштабировать инфраструктуру
Заказать серверы под проект
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Администрирование сервисов
- Помогает администрировать сервисы, если у вас нет системных администраторов. А также снизить нагрузку на сисадминов, которые отвечают за серверную часть и окружение.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Организовать машинное обучение и обработку данных
Арендовать лицензии на ПО
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать выделенный сервер для игр.Создать аккаунт
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По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.