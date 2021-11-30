Аренда выделенного сервера для игр

- Модель потребления трафика на выбор: безлимитный интернет на скорости 100 Мбит/с или 30 ТБ на скорости 1 Гбит/с. В десктопных конфигурациях — 5 ТБ на скорости 1 Гбит/с;
- один публичный IPv4-адрес;
- автоустановка ОС;
- сетевая статистика;
- защита от DDoS-атак на уровне L2-L3;
- замена комплектующих в течение трех часов;
- техническая поддержка 24/7.
Особенности аренды игрового сервера в Selectel
2 типа конфигураций
40+ готовых конфигураций уже собраны и могут работать через час после оплаты. Например, вы можете арендовать конфигурации с GPU, которые подойдут для разработки и развития игр.
Если не найдете подходящую конфигурацию сервера из готовых, можете собрать кастомную.
Серверы в России и зарубежом
Выбирайте дата-центр, который ближе к вашим пользователям, чтобы уменьшить пинг и ускорить геймплей.
Вы можете арендовать игровой выделенный сервер в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Новосибирске или Амстердаме.
Управление из панели Selectel
Зарегистрируйтесь в my.selectel.ru, пополните баланс и разверните выделенный сервер. В панели вы можете подключать и отключать физические машины, управлять моделями трафика и не только.
Бесплатная защита от DDoS
Фильтруем входящий трафик и защищаем игру от злоумышленников на сетевом уровне L2-L3.
Тарифный план на выбор
Арендуйте сервер на сутки или месяц. При аренде от 3 месяцев у нас действуют скидки.
Полноценная инфраструктура для игровой площадки
В Selectel вы можете не просто развернуть сервер, но и быстро раздать игровой контент, хранить его в одном месте, а еще наращивать мощности во время геймплея.
Что входит в стоимость
Несколько кликов, чтобы заказать игровой сервер
Шаг 1. Выберите конфигурацию
Шаг 2. Зарегистрируйтесь в my.selectel.ru
Шаг 3. Пополните баланс
Шаг 4. Укажите ОС, план потребления и тариф для выбранного сервера
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FAQ
Чем игровой хостинг отличается от аренды выделенного сервера для игр?
Аренда сервера — передача физической машины в пользование на определенный срок. Во время аренды клиент пользуется всеми ресурсами сервера — производительностью процессора, памятью и дисками. В отличии от хостинга, ресурсы физической машины ни с кем больше не делятся.
На выделенных серверах обычно разворачивают среды для разработки игр. С оборудованием работаю разработчики, администраторы или DevOps-инженеры.
Игровой хостинг— услуга по размещению предустановленных многопользовательских игр на специально настроенных серверах. Ими пользуются геймеры, когда понимают, что личному компьютеру недостаточно производительности. Например, любители Minecraft могут легко развернуть игру на виртуальном или выделенном сервере. О том, как это сделать в Selectel, мы написали статью в блоге.
Выделенные серверы готовой конфигурации
Выделенные серверы произвольной конфигурации
Описание услуги
Оплата и биллинг
Начало работы с сервером готовой конфигурации
Работа сети
Работа в KVM-консоли
Подключение к серверу по SSH/RDP
Загрузка сервера в Rescue-режим
Установка операционной системы
Выделенные серверы для игр и другие сервисы Selectel в единой инфраструктуре
Помогут подготовиться к сезону геймплея
Ускорят загрузку игр
Организуют место для хранения
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать выделенный сервер для игр.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.