Аренда выделенного сервера для игр

Аренда сервера — передача физической машины в пользование на определенный срок. Во время аренды клиент пользуется всеми ресурсами сервера — производительностью процессора, памятью и дисками. В отличии от хостинга, ресурсы физической машины ни с кем больше не делятся.

На выделенных серверах обычно разворачивают среды для разработки игр. С оборудованием работаю разработчики, администраторы или DevOps-инженеры.

Игровой хостинг — услуга по размещению предустановленных многопользовательских игр на специально настроенных серверах. Ими пользуются геймеры, когда понимают, что личному компьютеру недостаточно производительности. Например, любители Minecraft могут легко развернуть игру на виртуальном или выделенном сервере. О том, как это сделать в Selectel, мы написали в Академии.