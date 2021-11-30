Поиск

Аренда выделенного сервера для игр

Арендуйте физический сервер для своего GameDev-проекта и обеспечьте геймерам игру без лагов и зависаний. Вам не нужно ни с кем делить ресурсы сервера, все они будут находиться только в вашем распоряжении. А управлять ими вы сможете в удобной панели управления.
  • Готовые конфигурации — от 2 минут
  • Кастомные — от 1 до 5 дней
  • Посуточная и помесячная аренда
  • Бесплатная защита от DDoS-атак
  • API и KVM
Арендовать сервер
Серверы для игр
О продуктеГотовые конфигурацииСобрать серверДокументацияСовместимые продукты

Особенности аренды игрового сервера в Selectel

2 типа конфигураций

40+ готовых конфигураций уже собраны и могут работать через час после оплаты. Например, вы можете арендовать конфигурации с GPU, которые подойдут для разработки и развития игр.

Если не найдете подходящую конфигурацию сервера из готовых, можете собрать кастомную.

Серверы в России и зарубежом

Выбирайте дата-центр, который ближе к вашим пользователям, чтобы уменьшить пинг и ускорить геймплей.

Вы можете арендовать игровой выделенный сервер в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Новосибирске или Амстердаме.

Управление из панели Selectel

Зарегистрируйтесь в my.selectel.ru, пополните баланс и разверните выделенный сервер. В панели вы можете подключать и отключать физические машины, управлять моделями трафика и не только.

Бесплатная защита от DDoS

Фильтруем входящий трафик и защищаем игру от злоумышленников на сетевом уровне L2-L3.

Тарифный план на выбор

Арендуйте сервер на сутки или месяц. При аренде от 3 месяцев у нас действуют скидки.

Полноценная инфраструктура для игровой площадки

В Selectel вы можете не просто развернуть сервер, но и быстро раздать игровой контент, хранить его в одном месте, а еще наращивать мощности во время геймплея.

Что входит в стоимость

  • Модель потребления трафика на выбор: безлимитный интернет на скорости 100 Мбит/с или 30 ТБ на скорости 1 Гбит/с. В десктопных конфигурациях — 5 ТБ на скорости 1 Гбит/с;
  • один публичный IPv4-адрес;
  • автоустановка ОС;
  • сетевая статистика;
  • защита от DDoS-атак на уровне L2-L3;
  • замена комплектующих в течение трех часов;
  • техническая поддержка 24/7.

Несколько кликов, чтобы заказать игровой сервер

Шаг 1. Выберите конфигурацию

Из готовых или соберите свою в конфигураторе серверов.

Шаг 2. Зарегистрируйтесь в my.selectel.ru

Это не займет больше минуты.

Шаг 3. Пополните баланс

От физического или юридического лица.

Шаг 4. Укажите ОС, план потребления и тариф для выбранного сервера

И оплатите его. Сервер готовой конфигурации будет готов в течение часа. Сервер, который вы соберете в конфигураторе, мы подготовим от 1 до 5 дней.

Как Playkey подготовилась к праздникам и выросла в 1,5 раза по выручке

Технический директор платформы гейминга рассказал, как подготовиться к растущим нагрузкам и что делать с дистрибутивами сотен игр.
Читать подробнее

FAQ

Чем игровой хостинг отличается от аренды выделенного сервера для игр?

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать выделенный сервер для игр.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.