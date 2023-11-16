Серверное оборудование на вашей площадке

Задачи, которые решает аренда сервера на вашей площадке
Сэкономить деньги на покупке оборудования
Аренда серверного оборудования в Selectel поможет отказаться от капитальных расходов (CAPEX) в пользу операционных (OPEX).
Масштабировать инфраструктуру
Если у вас уже есть серверы на своей или сторонней площадке и нужно больше мощностей, мы поможем нарастить ресурсы.
Хранить данные клиентов внутри вашей компании
В этом случае вы сами отвечаете за выполнение требований ИБ и можете хранить персональные данные клиентов на своей территории. Если вы не хотите заниматься этим, то вы можете арендовать уже аттестованную инфраструктуру в нашем дата-центре.
Построить инфраструктуру для высоконагруженного проекта
У нас огромный выбор серверного оборудования на мощном железе — Intel® Xeon®, AMD EPYC™, ARM Ampere Altra и разные модели GPU.
Разместим выделенный сервер на вашей площадке от 50 000 ₽/мес
Преимущества аренды сервера на вашей площадке
Большой выбор оборудования
Гибкие условия сотрудничества
Быстрая замена оборудования, если оно выходит из строя
Консультация по подбору железа под ваши задачи
Инфраструктура под ключ
Как происходит процесс аренды серверного оборудования
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
Зафиксируем детали
Обсудим место, тип размещения, стоимость аренды и другие нюансы.
Заключим договор
Подпишем документы с помощью электронного документооборота или обменяемся оригиналами по почте.
Проведем оплату
Услуга предоставляется по предоплате. Сумму и сроки оплаты пропишем в договоре.
Доставим и установим оборудование
Все это в оговоренные ранее сроки.
Будем на связи, если потребуется помощь
Забота об оборудовании и замена неисправных комплектующих — на нашей стороне.
Арендуйте сервер для размещения на вашей площадке
Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня. Ответим на все вопросы и подберем оборудование под вашу задачу.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.