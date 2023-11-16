Серверное оборудование на вашей площадке

Гибкие условия сотрудничества

На этапе обсуждения договора мы уточним все его условия: где и какое оборудование будем размещать, в какие сроки будем его ремонтировать и т. д. Если через время вы захотите изменить конфигурацию — это не будет проблемой. Мы предоставим вам новые мощности и заключим новый договор.