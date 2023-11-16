Серверное оборудование на вашей площадке

Арендуйте серверы в Selectel, мы разместим их на вашей площадке или в любых сторонних дата-центрах. Мы возьмем на себя расходы на покупку и поддержание работоспособности серверов.
  • От 50 000 ₽/мес
  • Быстрый time-to-market
  • Оборудование под любые задачи
  • Дополнительные сервисы

Задачи, которые решает аренда сервера на вашей площадке

Сэкономить деньги на покупке оборудования

Аренда серверного оборудования в Selectel поможет отказаться от капитальных расходов (CAPEX) в пользу операционных (OPEX).

Масштабировать инфраструктуру

Если у вас уже есть серверы на своей или сторонней площадке и нужно больше мощностей, мы поможем нарастить ресурсы.

Хранить данные клиентов внутри вашей компании

В этом случае вы сами отвечаете за выполнение требований ИБ и можете хранить персональные данные клиентов на своей территории. Если вы не хотите заниматься этим, то вы можете арендовать уже аттестованную инфраструктуру в нашем дата-центре.

Построить инфраструктуру для высоконагруженного проекта

У нас огромный выбор серверного оборудования на мощном железе — Intel® Xeon®, AMD EPYC™, ARM Ampere Altra и разные модели GPU.

Разместим выделенный сервер на вашей площадке от 50 000 ₽/мес

Преимущества аренды сервера на вашей площадке

Большой выбор оборудования

Мы можем передать в аренду большое количество разных серверов на процессорах Intel® Xeon®, AMD EPYC™, ARM Ampere Altra. Также у нас есть серверы с GPU, в том числе, с NVIDIA A100 или H100.

Гибкие условия сотрудничества

На этапе обсуждения договора мы уточним все его условия: где и какое оборудование будем размещать, в какие сроки будем его ремонтировать и т. д. Если через время вы захотите изменить конфигурацию — это не будет проблемой. Мы предоставим вам новые мощности и заключим новый договор.

Быстрая замена оборудования, если оно выходит из строя

Вам не придется закупать запасные комплектующие, чтобы поддерживать работоспособность серверов — мы берем эту задачу на себя. На наших складах уже хранится много ЗИП, поэтому мы сможем быстро заменить деталь, вышедшую из строя.

Консультация по подбору железа под ваши задачи

Мы в Selectel уже больше 15 лет помогаем бизнесу строить инфраструктуру. Мы знаем, какие серверы нужны для разных задач и сможем подобрать для вас идеальный вариант по соотношению цены и качества.

Инфраструктура под ключ

Мы предлагаем в аренду не только серверы, но и дополнительное оборудование, которое позволит вам построить полноценную инфраструктуру: системы хранения данных, коммутаторы, сетевое оборудование, каналы связи и т. д.

Как происходит процесс аренды серверного оборудования

Оставьте заявку

Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.

Зафиксируем детали

Обсудим место, тип размещения, стоимость аренды и другие нюансы.

Заключим договор

Подпишем документы с помощью электронного документооборота или обменяемся оригиналами по почте.

Проведем оплату

Услуга предоставляется по предоплате. Сумму и сроки оплаты пропишем в договоре.

Доставим и установим оборудование

Все это в оговоренные ранее сроки.

Будем на связи, если потребуется помощь

Забота об оборудовании и замена неисправных комплектующих — на нашей стороне.

Информация на странице не является публичной офертой.

Арендуйте сервер для размещения на вашей площадке

Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня. Ответим на все вопросы и подберем оборудование под вашу задачу.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.