Популярные модели межсетевых экранов (например, Fortinet FG-100E) уже смонтированы в наших дата-центрах уровня Tier III. Мы подключим их к локальной сети и интернету, обеспечим электропитание и обслуживание. Все, что требуется, — в простом интерфейсе настроить межсетевой экран в несколько кликов.