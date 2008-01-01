Панель управления

Аренда межсетевого экрана

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Организация защиты сети и удаленного доступа

Обеспечьте высокий уровень безопасности прямо сейчас, чтобы избежать финансовых и репутационных потерь в будущем.

Арендуйте аппаратный межсетевой экран нового поколения (NGFW), который обеспечит сохранность данных и удаленный доступ к ним, защитит от кибератак и утечек информации.

Сценарии использования

Защита выделенных серверов

Защита виртуальных машин в публичном облаке

Организация удаленного доступа

Контроль файлов для загрузки на сайт

Соответствие требованиям стандартов и законодательства

Балансировка нагрузки

Повышение устойчивости сервера к атакам

Надежная защита сервера по вашим правилам

Удобное управление

Управляйте межсетевым экраном как единым шлюзом безопасности для арендованных физических и виртуальных серверов, объединив услуги Selectel по локальной сети. Разграничивайте права доступа пользователей, максимально увеличивая защищенность сети для серверов с базой данных.

Процессоры для роста производительности

Аппаратные межсетевые экраны намного стабильнее программных решений. В Fortinet используются специальные ASIC-процессоры, которые оптимизированы для высокопроизводительных задач (например, шифрование веб-трафика). Это позволит разгрузить ваши серверы от непрофильных задач и предоставить стабильный VPN-доступ для сотрудников и клиентов.

Настройка в несколько кликов

Популярные модели межсетевых экранов (например, Fortinet FG-100E) уже смонтированы в наших дата-центрах уровня Tier III. Мы подключим их к локальной сети и интернету, обеспечим электропитание и обслуживание. Все, что требуется, — в простом интерфейсе настроить межсетевой экран в несколько кликов.

Расширенный функционал для любых задач

Управляйте межсетевым экраном и VPN без подписки и каких-либо ограничений, кроме производительности выделенного вам оборудования. При этом можно подключить дополнительные платные подписки: сетевой антивирус, IPS/IDS, веб-фильтр и другие функции NGFW.

Возможность подключить managed-решение

Поручите администрирование выделенным межсетевым экраном техническим специалистам Selectel. Возьмем на себя задачи по его настройке и круглосуточной поддержке.

Цены

Наименование услуги
Цена в месяц
Наименование услуги
Аренда файервола Cisco ASA 5508-X/5512-X
Цена в месяц
RUB 8,000
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Наименование услуги
Аренда межсетевого экрана Fortinet FG-100E
Цена в месяц
RUB 8,000
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Наименование услуги
Аренда межсетевого экрана Fortinet FG-100D-LENC/100E-LENC
Цена в месяц
RUB 15,000
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Наименование услуги
Управление межсетевым экраном Fortinet FG-100E (managed-решение)*
Цена в месяц
RUB 15,000
Добавить в заказ
Наименование услуги
Подписка UTM для Fortinet FG-100E с технической поддержкой вендора, цена за год
Цена в месяц
RUB 130,000
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* Аренда сетевого оборудования и подписок оплачивается отдельно

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Межсетевые экраны, готовые к работе

Пропускная способность (Гбит/с)
Количество одновременных соединений
Пропускная способность 3DES/AES VPN (Мбит/с)
Количество IPsec-соединений
Сертификация ФСТЭК

Cisco ASA

Пропускная способность (Гбит/с)
До 1
Количество одновременных соединений
100 000
Пропускная способность 3DES/AES VPN (Мбит/с)
175
Количество IPsec-соединений
100
Сертификация ФСТЭК
нет

Fortigate 100E

Пропускная способность (Гбит/с)
До 2,5
Количество одновременных соединений
3 000 000
Пропускная способность 3DES/AES VPN (Мбит/с)
450
Количество IPsec-соединений
2 000
Сертификация ФСТЭК
нет

Fortigate 100E-LENC

Пропускная способность (Гбит/с)
До 2,5
Количество одновременных соединений
3 000 000
Пропускная способность 3DES/AES VPN (Мбит/с)
отключено
Количество IPsec-соединений
отключено
Сертификация ФСТЭК
да

Вместе с услугой заказывают

Аттестованный сегмент ЦОД

Создайте свои информационные системы, содержащие конфиденциальную информацию, в «Аттестованном сегменте ЦОД» Selectel.

Соответствие 152-ФЗ

Обеспечьте безопасность персональных данных клиентов, размещая их на защищенной инфраструктуре Selectel.

Локальная сеть

Объедините физические и виртуальные серверы в одну или несколько частных защищенных сетей.

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