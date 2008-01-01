Задайте гибкие настройки доступа к серверам готовых и произвольных конфигураций, установленным в дата-центрах Selectel.
Сценарии использования
Защита выделенных серверов
Защита виртуальных машин в публичном облаке
Организация удаленного доступа
Контроль файлов для загрузки на сайт
Соответствие требованиям стандартов и законодательства
Балансировка нагрузки
Повышение устойчивости сервера к атакам
Надежная защита сервера по вашим правилам
Удобное управление
Управляйте межсетевым экраном как единым шлюзом безопасности для арендованных физических и виртуальных серверов, объединив услуги Selectel по локальной сети. Разграничивайте права доступа пользователей, максимально увеличивая защищенность сети для серверов с базой данных.
Процессоры для роста производительности
Аппаратные межсетевые экраны намного стабильнее программных решений. В Fortinet используются специальные ASIC-процессоры, которые оптимизированы для высокопроизводительных задач (например, шифрование веб-трафика). Это позволит разгрузить ваши серверы от непрофильных задач и предоставить стабильный VPN-доступ для сотрудников и клиентов.
Настройка в несколько кликов
Популярные модели межсетевых экранов (например, Fortinet FG-100E) уже смонтированы в наших дата-центрах уровня Tier III. Мы подключим их к локальной сети и интернету, обеспечим электропитание и обслуживание. Все, что требуется, — в простом интерфейсе настроить межсетевой экран в несколько кликов.
Расширенный функционал для любых задач
Управляйте межсетевым экраном и VPN без подписки и каких-либо ограничений, кроме производительности выделенного вам оборудования. При этом можно подключить дополнительные платные подписки: сетевой антивирус, IPS/IDS, веб-фильтр и другие функции NGFW.
Возможность подключить managed-решение
Поручите администрирование выделенным межсетевым экраном техническим специалистам Selectel. Возьмем на себя задачи по его настройке и круглосуточной поддержке.
Цены
* Аренда сетевого оборудования и подписок оплачивается отдельно
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Межсетевые экраны, готовые к работе
Cisco ASA
Fortigate 100E
Fortigate 100E-LENC
Вместе с услугой заказывают
Аттестованный сегмент ЦОД
Соответствие 152-ФЗ
Локальная сеть
Защитите свой бизнес от атак
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