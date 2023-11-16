Облачный сервер с Keycloak

В Selectel существуют федерации удостоверений, которые позволяют настроить авторизацию и аутентификацию в панели управления с помощью технологии единого входа — Single Sign-On (SSO).

Эта технология позволяет пользователям попадать в разные сервисы через одну и ту же учетную запись от поставщика удостоверений (IdP). В данном случае это Keycloak. Такой подход упрощает вход в систему и повышает безопасность, так как не требует создания дополнительных паролей. Вам нужно лишь арендовать сервер с предустановленным образом Keycloak и запустить его.