Облачный сервер с Keycloak

Арендуйте облачный сервер с преднастроенным образом Keycloak для управления аутентификацией и авторизацией пользователей.
Создать
  • Актуальная версия Keycloak
  • Обратный прокси на Nginx
  • Сертификат Let’s Encrypt
  • Бэкапы баз данных

Что такое федерации удостоверений с Keycloak

В Selectel существуют федерации удостоверений, которые позволяют настроить авторизацию и аутентификацию в панели управления с помощью технологии единого входа — Single Sign-On (SSO).

Эта технология позволяет пользователям попадать в разные сервисы через одну и ту же учетную запись от поставщика удостоверений (IdP). В данном случае это Keycloak. Такой подход упрощает вход в систему и повышает безопасность, так как не требует создания дополнительных паролей. Вам нужно лишь арендовать сервер с предустановленным образом Keycloak и запустить его.

Преимущества облачного сервера с Keycloak

Простота развертывания

Вы создаете облачный сервер и выбираете подходящую конфигурацию — количество ядер, память, тип диска и его объем. Образ с актуальной версией Keycloak будет готов к работе сразу после создания виртуальной машины.

Обратный прокси на Nginx

Nginx снижает нагрузку на сервер при обработке запросов на файлы, а также балансирует нагрузку. Это повышает отказоустойчивость.

Выпуск и автопродление сертификатов Let’s Encrypt

Вам не придется самостоятельно получать и обновлять сертификат — мы возьмем эти заботы на себя.

Бэкапы баз данных

Вы сможете настроить автоматическое создание бэкапов — задать правила и удобное расписание копирования в нашей панели управления.

Выберите подходящую конфигурацию сервера

Минимальная конфигурация

Требования к виртуальной машине

vCPU 2 ядра
RAM 4 ГБ
Универсальный SSD 30 ГБ

2 998,72 ₽/мес.

Создать сервер
Произвольная конфигурация
Настраивается вами. Вы сами выбираете нужные параметры ресурсов: устанавливаете количество ядер виртуальной машины, ее память, тип диска и его объем.
Создать сервер

Оплачивайте облачный сервер с Keycloak по факту потребления

В облачной платформе Selectel используется модель оплаты pay-as-you-go. Вы платите только за те ресурсы виртуальной машины, которые расходуете. Средства списываются каждый час. Подробнее о модели и способах оплаты рассказали в документации.

Создать сервер

Материалы по теме

Мы собрали все полезные материалы, которые могут пригодиться для знакомства с нашими сервисами.

Федерации

Что это такое, как создать федерацию и как ее настроить

Облачный сервер с Keycloak

Основная информация: описание, стоимость, как создать облачный сервер для работы с Keycloak

FAQ

Облачный сервер с Keycloak — это PaaS-продукт?

Можете ли вы взять на себя заботы по поддержке сервиса?

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.