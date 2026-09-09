Реквизиты и лицензии

Лицензия на услуги связи по передаче данных № 170444 (регистрационный № Л030-00114-77/00069233)

Лицензия на услуги связи по предоставлению каналов связи № 176265 (регистрационный № Л030-00114-77/00072328)

Лицензия на телематические услуги связи № 176267 (регистрационный № Л030-00114-77/00072327)

Лицензия ФСТЭК России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Регистрационный номер 1811 от 20 февраля 2018 г.

Лицензия действует бессрочно.

Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Регистрационный номер 3449 от 20 февраля 2018 г.

Лицензия действует бессрочно.

Лицензия Управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Москве на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя). Серия и номер лицензии 78/1330/Н от 01 сентября 2021. Лицензия действует бессрочно.