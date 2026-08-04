Вход / Регистрация
О компании

Создаем надежный фундамент для ИТ-проектов из любой индустрии

Selectel — ведущий провайдер IT-инфраструктуры для цифровых проектов любой сложности — от небольших pet-проектов до enterprise-систем.

Выделенные серверы
№ 1
в продукте выделенные серверы
iKS-Consulting
IaaS
Топ-3
игроков рынка IaaS в России
iKS-Consulting
IaaS Enterprise
Топ-3
провайдеров IaaS Enterprise
CNews
36 000+ клиентов36 000+ клиентов

17 лет в одной команде с клиентами и партнерами

  • Компании из 50 отраслей
    развивают проекты на нашей инфраструктуре
    Больше кейсов
  • Мы привыкли кастомизировать технические решения под конкретные бизнес-задачи, которые стоят перед компанией. В Selectel мы можем гибко управлять IT-инфраструктурой и в кратчайшие сроки вносить необходимые изменения: будь то увеличение парка серверов в два раза или добавление уникальных комплектующих.
    Денис Божок
    технический директор, Ostrovok!
  • Бизнес, связанный с денежными средствами и ценными бумагами клиентов и онлайн-доступом к управлению этими активами, требует высокого уровня доступности и надежности. Благодаря уникальным компетенциям в обеспечении безопасности Selectel, нам удалось построить по-настоящему отказоустойчивую IT-инфраструктуру.
    Владимир Дрынкин
    начальник отдела архитектуры IT-департамента, Go Invest
  • Мы поняли, что Selectel предлагает надежный сервис и оперативную техподдержку по отличной цене. Мы всегда в курсе, что происходит с серверами, можем быстро масштабировать ресурсы. Сейчас в Selectel находится наша телематическая платформа и продакшн, а наименее критичные сервисы пока остаются на нашей стороне. Тем не менее, мы постепенно идем к полному переходу на инфраструктуру провайдера.
    Андрей Чибуничев
    заместитель генерального директор по IT, Лаборатория Умного Вождения
  • Нашей команде R&D требуются высокопроизводительные серверы на базе GPU для изучения и тестирования новых ML-моделей. Это как облачные, так и выделенные серверы. Очень удобно, что оба формата предоставления вычислительных ресурсов с графическими ускорителями доступны в Selectel. Также для нас было важно создание геораспределенного кластера в Москве и Санкт-Петербурге.
    Игорь Гербылев
    технический директор, Just AI
01
-
00

Построили и развиваем 6 дата-центров

Гарантируем надежность инфраструктуры на всех уровнях

Лицензии ФСТЭК, PCI DSS, AICPA SOC 2®, GDPR

Наши дата-центры соответствуют требованиям российского и зарубежного законодательства.

О безопасности
Геораспределенная инфраструктура

Строим отказоустойчивую и надежную инфраструктуру на базе наших дата-центров и партнерского ДЦ в Новосибирске.

Все о дата-центрах

Разверните инфраструктуру
в дата-центрах уровня Tier III

Зона доступности
Группа дата-центров на Цветочной
ул. Цветочная, д. 19
2 564 м²
площадь серверных
1 196
стоек
50+
продуктов
Группа дата-центров в Дубровке
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
2 439 м²
площадь серверных
996
стоек
50+
продуктов
Зона доступности
Группа дата-центров на Берзарина
ул. Берзарина, д. 36 стр. 3
2 777 м²
площадь серверных
1 420
стоек
50+
продуктов
Дата-центр на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 69
>350
камер видеонаблюдения
4/3N
схема резервирования
50+
продуктов
Партнерский дата-центр на Светлой
д. п. Кудряшовский, ул. Светлая, д. 21
7 кВт
мощность на стойку
10+
продуктов
2N
резервирование

Создаем инфраструктуру любой сложности 50+ продуктов

Все продукты — в единой панели управления

Зарегистрируйтесь, чтобы изучить все сервисы и услуги Selectel.

Изучить
  • Выделенные серверы
  • Облачная платформа Selectel
  • Managed Kubernetes
  • Облачные базы данных
  • S3
  • Машинное обучение
  • Сервисы ИБ
  • Администрирование сервисов

  • Рекомендуйте IT-инфраструктуру Selectel и зарабатывайте

    Пока привлеченные рефералы пользуются нашими сервисами — вы получаете от 10% их ежемесячных трат
    О партнерской программе
Храните данные по закону с помощью Selectel
О безопасности
Управляйте продуктами в панели, через API или Terraform
В панель
Находите ответы на вопросы в документации на русском языке
В документацию
Обращайтесь в техподдержку в любой момент — мы работаем 24/7
О техподдержке

Инвесторам

Selectel 一 один из лидеров активно растущего рынка облачных инфраструктурных сервисов. Это находит отражение в уверенном росте наших финансовых показателей. В нашей истории уже 7 выпусков облигаций на Московской бирже. Мы строим надежный и прозрачный бизнес, делимся финансовыми результатами и планами. Всегда готовы рассказать о Selectel и ответить на ваши вопросы.
Узнать подробнее
  • +31% CAGR’22-25
    График роста выручки в млн руб.
    Рост выручки в млрд руб.
  • Рентабельность по EBITDA стабильно выше 50%
  • Привлекли 30 млрд ₽ инвестиций  и погасили три выпуска облигаций на MOEX

Остались вопросы? Напишите нам

Узнать про инвестиционный кейс Selectel
ir@selectel.ru
Запросить комментарий для СМИ
pr@selectel.ru
Подобрать продукты и узнать цены
sales@selectel.ru
Решить технические вопросы
support@selectel.ru

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных