Создаем надежный фундамент для ИТ-проектов из любой индустрии

Бизнесы на инфраструктуре Selectel
Поддерживаем ваш бизнес на земле и в облаке
Предоставляем серверы для любых задач
У нас более 50 готовых конфигураций для решения большинства типовых задач. Для нетривиальных ― можно собрать любой сервер в конфигураторе. Мы работаем с крупными российскими дистрибьюторами комплектующих, поэтому найдем даже самую редкую «железку».
Помогаем быстро запускать проекты и масштабировать их в облаке
За пару минут вы сможете создать виртуальные машины, развернуть управляемые базы данных и кластеры Managed Kubernetes, организовать надежное хранение данных и обеспечить быструю доставку контента до своих пользователей.
Создаем решения сами и привлекаем партнеров
Мы хотим, чтобы ваши проекты были построены на современных технологиях, поэтому привлекаем партнеров. Мы работаем с проверенными поставщиками аппаратных платформ и программных решений: Intel, Microsoft, VMware, Veeam, «Лаборатория Касперского», Qrator, Incapsula и не только.
Размещаем ваши серверы у себя и внимательно за ними следим
Если не хотите строить свой небольшой дата-центр, — разместим оборудование у себя. С вас оборудование — с нас резервное питание, охлаждение, обходы каждые 3 часа и 100 камер, которые непрерывно следят за периметром здания и каждым помещением.
Обеспечиваем инфраструктурой, которая соответствует 152-ФЗ
Мы знаем, как соблюдать требования законодательства в работе с данными и избежать огромных штрафов — нужна особенная инфраструктура. У нас как раз такая — разместим данные ваших систем в аттестованной инфраструктуре Selectel.
Наши дата-центры в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
«Берзарина»
Москва,
ул. Берзарина, д. 36, стр. 3
Дизель-генераторы резервируются по схеме N+1, прямой фрикулинг с адиабатическим доохлаждением
1250 м²
500
3 300 кВт
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Знакомим с руководством
Лев ЛевиевПредседатель совета директоров, основатель
В 2008 году бизнес-партнеры Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили основали Selectel. С 2014 года Лев в роли генерального директора руководил компанией. В конце 2017 года занял пост председателя совета директоров.
Лев — один из основателей «ВКонтакте», активный предприниматель и инвестор в IT-секторе в России и за рубежом.
Окончил Канадский Университет Макгилл со степенью бакалавра по направлению «Финансовый менеджмент».
Олег ЛюбимовГенеральный директор, член совета директоров
У Олега более 10 лет управленческого опыта в IT-бизнесе. В Selectel он работает с момента основания компании на различных руководящих позициях.
Олег был одним из основателей сети обмена трафиком DataIX. Отвечал за развитие инфраструктуры дата-центров и сети во «ВКонтакте».
В 2006 году Олег защитил диплом по специальности «Информационные технологии в менеджменте».
Хотим познакомиться с вами
Мы понимаем, как важно больше узнать о компании и ее продуктах прежде, чем стать клиентом. Мы всегда готовы рассказать о Selectel и ответить на ваши вопросы — напишите нам, мы свяжемся в течение рабочего дня. Расспросим о задачах и проектах, уточним проблемы и обязательно предложим решение.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.