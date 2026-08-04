Создаем надежный фундамент для ИТ-проектов из любой индустрии

Мы поняли, что Selectel предлагает надежный сервис и оперативную техподдержку по отличной цене. Мы всегда в курсе, что происходит с серверами, можем быстро масштабировать ресурсы. Сейчас в Selectel находится наша телематическая платформа и продакшн, а наименее критичные сервисы пока остаются на нашей стороне. Тем не менее, мы постепенно идем к полному переходу на инфраструктуру провайдера.

Андрей Чибуничев заместитель генерального директор по IT, Лаборатория Умного Вождения