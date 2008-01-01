Создаем надежный фундамент для ИТ-проектов из любой индустрии

Мы помогаем компаниям уделять больше внимания своим продуктам и проектам, а на себя берем обязательства по поддержке инфраструктуры.

Selectel — это 6 дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы работаем 12 лет на российском рынке, за это время реализовали проекты с 18 000 клиентами.