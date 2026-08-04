О компании
Создаем надежный фундамент для ИТ-проектов из любой индустрии
Selectel — ведущий провайдер IT-инфраструктуры для цифровых проектов любой сложности — от небольших pet-проектов до enterprise-систем.
Выделенные серверы
№ 1
в продукте выделенные серверыiKS-Consulting
IaaS
Топ-3
игроков рынка IaaS в РоссииiKS-Consulting
IaaS Enterprise
Топ-3
провайдеров IaaS EnterpriseCNews
36 000+ клиентов36 000+ клиентов
17 лет в одной команде с клиентами и партнерами
- Компании из 50 отраслейразвивают проекты на нашей инфраструктуреБольше кейсов
- Мы привыкли кастомизировать технические решения под конкретные бизнес-задачи, которые стоят перед компанией. В Selectel мы можем гибко управлять IT-инфраструктурой и в кратчайшие сроки вносить необходимые изменения: будь то увеличение парка серверов в два раза или добавление уникальных комплектующих.
- Бизнес, связанный с денежными средствами и ценными бумагами клиентов и онлайн-доступом к управлению этими активами, требует высокого уровня доступности и надежности. Благодаря уникальным компетенциям в обеспечении безопасности Selectel, нам удалось построить по-настоящему отказоустойчивую IT-инфраструктуру.
- Мы поняли, что Selectel предлагает надежный сервис и оперативную техподдержку по отличной цене. Мы всегда в курсе, что происходит с серверами, можем быстро масштабировать ресурсы. Сейчас в Selectel находится наша телематическая платформа и продакшн, а наименее критичные сервисы пока остаются на нашей стороне. Тем не менее, мы постепенно идем к полному переходу на инфраструктуру провайдера.
- Нашей команде R&D требуются высокопроизводительные серверы на базе GPU для изучения и тестирования новых ML-моделей. Это как облачные, так и выделенные серверы. Очень удобно, что оба формата предоставления вычислительных ресурсов с графическими ускорителями доступны в Selectel. Также для нас было важно создание геораспределенного кластера в Москве и Санкт-Петербурге.
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Построили и развиваем 6 дата-центров
Гарантируем надежность инфраструктуры на всех уровнях
О безопасности
Лицензии ФСТЭК, PCI DSS, AICPA SOC 2®, GDPR
Наши дата-центры соответствуют требованиям российского и зарубежного законодательства.
Все о дата-центрах
Геораспределенная инфраструктура
Строим отказоустойчивую и надежную инфраструктуру на базе наших дата-центров и партнерского ДЦ в Новосибирске.
Разверните инфраструктуру
в дата-центрах уровня Tier III
Создаем инфраструктуру любой сложности 50+ продуктов
- Выделенные серверы
- Облачная платформа Selectel
- Managed Kubernetes
- Облачные базы данных
- S3
- Машинное обучение
- Сервисы ИБ
- Администрирование сервисов
О безопасности
Храните данные по закону с помощью Selectel
В панель
Управляйте продуктами в панели, через API или Terraform
В документацию
Находите ответы на вопросы в документации на русском языке
О техподдержке
Обращайтесь в техподдержку в любой момент — мы работаем 24/7
Инвесторам
Selectel 一 один из лидеров активно растущего рынка облачных инфраструктурных сервисов. Это находит отражение в уверенном росте наших финансовых показателей. В нашей истории уже 7 выпусков облигаций на Московской бирже. Мы строим надежный и прозрачный бизнес, делимся финансовыми результатами и планами. Всегда готовы рассказать о Selectel и ответить на ваши вопросы.
- +31% CAGR’22-25Рост выручки в млрд руб.
- Рентабельность по EBITDA стабильно выше 50%
- Привлекли 30 млрд ₽ инвестиций и погасили три выпуска облигаций на MOEX
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Решить технические вопросыsupport@selectel.ru