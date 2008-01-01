Резервное копирование облака на базе VMware

Копируйте, храните и восстанавливайте данные виртуальных машин и приложений благодаря технологии резервного копирования облака на базе VMware.
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  • Панель vCloud Director®
  • Тройная репликация
  • Быстрое восстановление
  • Оплата по потреблению
Veeam® Backup & Replication
О продуктеFAQДокументацияСовместимые продукты

Как работает сервис

Резервное копирование облака на базе VMware — ПО для централизованного резервного копирования виртуальных машин. Решение поддерживает виртуальные среды VMware vSphere.

Пользователь подключается к консоли Veeam Enterprise Manager и настраивает резервное копирование для виртуальных машин, доступных в Cloud Director®.

С помощью Enterprise Manager можно настроить восстановление файлов и отдельных дисков, объектов приложений SQL Server и Oracle. А также полное резервное и инкрементное копирование на уровне образа виртуальной машины и vApp.

Почему стоит подключить резервное копирование облака на базе VMware в Selectel

Максимально полная версия продукта

Вам не нужно дополнительно устанавливать ПО Veeam, подключайте услугу через нас и вся функциональность станет доступна.

Сами управляете настройками резервного копирования

Вы определяете, какие данные копировать, с какой периодичностью и сколько их хранить.

Гранулярное восстановление данных

Чтобы вернуть утерянные данные, не нужно восстанавливать всю систему: резервное копирование облака на базе VMware поддерживает пофайловое восстановление.

Нет ограничений по объему хранения

Храните столько резервных копий, сколько нужно.

Быстрое восстановление

Запуск виртуальной машины из находящегося в хранилище файла резервной копии занимает не больше 10 минут. Это позволяет снизить RTO и RPO.

Удобная консоль

Резервное копирование и восстановление производится из консоли Veeam Enterprise Manager — вам не придется устанавливать и осваивать новый инструмент.

Цены на ресурсы

Актуализация цен...
Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Наименование
Место в репозитории (за 1 ГБ)
Цена в час
0,002 ₽
Цена в месяц
1,79 ₽
Наименование
Резервное копирование виртуальной машины
Цена в час
3,288 ₽
Цена в месяц
2 399,99 ₽

Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%

Получите 1 000 000 на переезд в облако на базе VMware
Начислим до 1 000 000 бонусов при переезде к нам с инфраструктуры других провайдеров или on-premise.
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Технические характеристики

Размещение в Санкт-Петербурге

Пул хранилища расположен в Санкт-Петербурге на площадке «Дубровка 3».

Проверенное оборудование

Инсталляции построены на проверенных процессорах и SSD-дисках производства Intel. В репозитории используются Enterprise SATA HDD производства HGST.

Надежное хранение

Автоматическое создание 3 реплик данных на отдельных независимых дисках.

Повышенная доступность

Сетевые хосты продублированы, каждый хост хранения имеет 2 независимых подключения.

Высокая скорость

Сеть построена на 10GE интерфейсах. Высокопроизводительный репозиторий.

Позаботьтесь о непрерывной работе бизнеса

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и поможем организовать резервное копирование на базе VMware.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru