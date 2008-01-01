Резервное копирование облака на базе VMware — ПО для централизованного резервного копирования виртуальных машин. Решение поддерживает виртуальные среды VMware vSphere.
Пользователь подключается к консоли Veeam Enterprise Manager и настраивает резервное копирование для виртуальных машин, доступных в Cloud Director®.
С помощью Enterprise Manager можно настроить восстановление файлов и отдельных дисков, объектов приложений SQL Server и Oracle. А также полное резервное и инкрементное копирование на уровне образа виртуальной машины и vApp.