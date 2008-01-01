Панель управления

Резервное копирование облака на базе VMware

Backup Service for Cloud powered by VMware
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Непрерывная работа вашего бизнеса без потери данных

Быстрое копирование, надежное хранение и гарантированное восстановление данных виртуальных машин или приложений благодаря Veeam® Backup & Replication™. Решение подойдет клиентам, которые пользуются Облаком на базе VMware

Преимущества

Широкие возможности

Максимально полная редакция продукта без установки ПО Veeam.

Быстрое восстановление

Запуск отказавшей виртуальной машины из находящегося в хранилище файла резервной копии.

Полный контроль

Вы определяете, какие данные копировать, с какой периодичностью и сколько их хранить.

Удобная консоль

Настройка бэкапов через Veeam Backup Enterprise Manager. Интеграция с vCloud Director.

Схема работы

Цены на ресурсы

Наименование ресурса
Старая цена в час
Старая цена в месяц
Цена в час
Цена в месяц
Наименование ресурса
Бэкапы одной виртуальной машины
Старая цена в час
RUB 2.06
Старая цена в месяц
RUB 1,500.16
Цена в час
RUB 1.51
Цена в месяц
RUB 1,100.12
Наименование ресурса
Место в репозитории (за 1 ГБ)
Старая цена в час
RUB 0.00
Старая цена в месяц
RUB 3.07
Цена в час
RUB 0.00
Цена в месяц
RUB 1.02

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Техническая реализация

Размещение в Санкт-Петербурге

Пул хранилища расположен в Санкт-Петербурге на площадке «Дубровка 3».

Проверенное оборудование

Инсталляции построены на проверенных процессорах и SSD дисках производства Intel. В репозитории используются Enterprise SATA HDD производства HGST.

Надежное хранение

Автоматическое создание 3 реплик данных на отдельных независимых дисках.

Повышенная доступность

Сетевые хосты продублированы, каждый хост хранения имеет 2 независимых подключения.

Высокая скорость

Сеть построена на 10GE интерфейсах. Высокопроизводительный репозиторий.

Возможности

Хранение резервных копий без ограничений по объему

Снижение RTO и RPO. Обеспечим высокую скорость восстановления и минимизируем потери данных в случае сбоя

Уменьшение капитальных затрат на оборудование и его эксплуатацию ― все хранится в облаке

Гранулярное восстановление. Если кто-то удалил важный документ, не нужно восстанавливать всю систему, Veeam® Backup & Replication™ «достанет» только нужный файл

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Позаботьтесь о непрерывной работе бизнеса

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и поможем организовать резервное копирование на базе VMware.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.