Резервное копирование облака на базе VMware

Преимущества
Широкие возможности
Максимально полная редакция продукта без установки ПО Veeam.
Быстрое восстановление
Запуск отказавшей виртуальной машины из находящегося в хранилище файла резервной копии.
Полный контроль
Вы определяете, какие данные копировать, с какой периодичностью и сколько их хранить.
Удобная консоль
Настройка бэкапов через Veeam Backup Enterprise Manager. Интеграция с vCloud Director.
Схема работы
Цены на ресурсы
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Техническая реализация
Размещение в Санкт-Петербурге
Пул хранилища расположен в Санкт-Петербурге на площадке «Дубровка 3».
Проверенное оборудование
Инсталляции построены на проверенных процессорах и SSD дисках производства Intel. В репозитории используются Enterprise SATA HDD производства HGST.
Надежное хранение
Автоматическое создание 3 реплик данных на отдельных независимых дисках.
Повышенная доступность
Сетевые хосты продублированы, каждый хост хранения имеет 2 независимых подключения.
Высокая скорость
Сеть построена на 10GE интерфейсах. Высокопроизводительный репозиторий.
Возможности
Хранение резервных копий без ограничений по объему
Снижение RTO и RPO. Обеспечим высокую скорость восстановления и минимизируем потери данных в случае сбоя
Уменьшение капитальных затрат на оборудование и его эксплуатацию ― все хранится в облаке
Гранулярное восстановление. Если кто-то удалил важный документ, не нужно восстанавливать всю систему, Veeam® Backup & Replication™ «достанет» только нужный файл
Рекомендуем
Облако на базе VMware
Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect
Виртуальное приватное облако
Облачное объектное хранилище
Позаботьтесь о непрерывной работе бизнеса
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