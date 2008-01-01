Оптимизация IT-затрат

Результат оптимизации
- Максимальная эффективность использования IT-инфраструктуры.
- Экономически целесообразная архитектура, обеспечивающая необходимый уровень непрерывной работы (uptime).
- Снижение рисков, связанных с проведением изменений.
- Снижение затрат на IT.
За счет чего возможна экономия
- Поможем с выбором схемы оплаты: pay-as-you-go или подписка на длительный срок.
- Определим недоиспользованные ресурсы и предложим оптимальную конфигурацию.
- Проанализируем нагрузку и определим периоды, когда она закономерно повышается и понижается. Настроим правила автомасштабирования.
- Снизим затраты на управление инфраструктурой за счет автоматизации через API и наших услуг администрирования.
- Проанализируем ваши облачные сервисы и предложим альтернативы.
- Посмотрим, правильно ли выбран класс хранения данных. Если есть данные, к которым вы редко обращаетесь, предложим более экономичные варианты хранения.
- Узнаем, как часто вы делаете снапшоты и бэкапы. Так мы поймем, сколько вы платите за их хранение.
Ваша инфраструктура может стоить дешевле
Сокращайте текущие затраты на инфраструктуру за счет выявления простаивающих мощностей и грамотно подбирайте сервисы, которые подойдут для решения ваших задач. Умело масштабируйте вычислительные ресурсы во время пиковых нагрузок и правильно управляйте бюджетом.
Как мы оптимизируем вашу инфраструктуру
Аудит
- Определим цели изменений и уточним назначение информационных систем.
- Проведем инвентаризацию аппаратного и программного обеспечения. Проанализируем активы по их текущему использованию.
- Составим рекомендации по оптимизации IT-инфраструктуры.
Реализация
- Внесем изменения в системную архитектуру при необходимости.
- Заменим дорогостоящие ресурсы на более оптимальные.
- Настроим технологический мониторинг и автомасштабирование.
- Протестируем итоговое решение и оценим экономический эффект от изменений.
Изменение процесса
- Проанализируем существующий процесс, направленный на оптимизацию IT-затрат.
- Рассмотрим критерии принятия решений.
- Предложим и согласуем с вами изменения.
- Изменим процесс и обучим персонал.
Почему Selectel
400+ клиентов
перешли на pay-as-you-go после консультаций наших специалистов.
736 млн рублей
ежегодно экономят наши клиенты на IT-инфраструктуре.
30% клиентов
достигли большей экономии в сравнении с планируемой в начале проекта.
ITIL-практики
помогут внедрить наши специалисты, обеспечив высокое качество IT-сервисов.
Стоимость наших услуг
Цена решения складывается из особенностей ваших информационных систем и количества изменений, которые мы осуществим. Отправьте нам запрос, и мы сориентируем вас по стоимости.
Оптимизируйте свои затраты на IT
Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и расскажем о сокращении затрат с учетом особенностей ваших информационных систем.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.