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Оптимизация IT-затрат

IT Cost Optimization
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Достигайте большего с меньшими затратами на IT

Оптимизация затрат на инфраструктуру — одна из ключевых задач IT-подразделений. Грамотная оценка стоимости владения (TCO), правильно подобранные сервисы и модели оплаты (CAPEX или OPEX), аспекты возврата инвестиций — трудоемкие, но при этом необходимые составляющие по достижению экономического эффекта.

Специалисты Selectel помогут оптимизировать структуру ваших IT-затрат, учитывая особенности информационных систем, их работу и нагрузку.

Результат оптимизации

  • Максимальная эффективность использования IT-инфраструктуры.
  • Экономически целесообразная архитектура, обеспечивающая необходимый уровень непрерывной работы (uptime).
  • Снижение рисков, связанных с проведением изменений.
  • Снижение затрат на IT.

За счет чего возможна экономия

  • Поможем с выбором схемы оплаты: pay-as-you-go или подписка на длительный срок.
  • Определим недоиспользованные ресурсы и предложим оптимальную конфигурацию.
  • Проанализируем нагрузку и определим периоды, когда она закономерно повышается и понижается. Настроим правила автомасштабирования.
  • Снизим затраты на управление инфраструктурой за счет автоматизации через API и наших услуг администрирования.
  • Проанализируем ваши облачные сервисы и предложим альтернативы.
  • Посмотрим, правильно ли выбран класс хранения данных. Если есть данные, к которым вы редко обращаетесь, предложим более экономичные варианты хранения.
  • Узнаем, как часто вы делаете снапшоты и бэкапы. Так мы поймем, сколько вы платите за их хранение.

Ваша инфраструктура может стоить дешевле

Сокращайте текущие затраты на инфраструктуру за счет выявления простаивающих мощностей и грамотно подбирайте сервисы, которые подойдут для решения ваших задач. Умело масштабируйте вычислительные ресурсы во время пиковых нагрузок и правильно управляйте бюджетом.
Оптимизировать IT-затраты

Как мы оптимизируем вашу инфраструктуру

Аудит

  • Определим цели изменений и уточним назначение информационных систем.
  • Проведем инвентаризацию аппаратного и программного обеспечения. Проанализируем активы по их текущему использованию.
  • Составим рекомендации по оптимизации IT-инфраструктуры.

Реализация

  • Внесем изменения в системную архитектуру при необходимости.
  • Заменим дорогостоящие ресурсы на более оптимальные.
  • Настроим технологический мониторинг и автомасштабирование.
  • Протестируем итоговое решение и оценим экономический эффект от изменений.

Изменение процесса

  • Проанализируем существующий процесс, направленный на оптимизацию IT-затрат.
  • Рассмотрим критерии принятия решений.
  • Предложим и согласуем с вами изменения.
  • Изменим процесс и обучим персонал.

Почему Selectel

400+ клиентов

перешли на pay-as-you-go после консультаций наших специалистов.

736 млн рублей

ежегодно экономят наши клиенты на IT-инфраструктуре.

30% клиентов

достигли большей экономии в сравнении с планируемой в начале проекта.

ITIL-практики

помогут внедрить наши специалисты, обеспечив высокое качество IT-сервисов.

Стоимость наших услуг

Цена решения складывается из особенностей ваших информационных систем и количества изменений, которые мы осуществим. Отправьте нам запрос, и мы сориентируем вас по стоимости.
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Дополнительные возможности с Selectel

Миграция в облако

Переносите ваши сервисы на нашу облачную инфраструктуру.

Гибридное облако

Объединяйте локальную инфраструктуру с облачными решениями Selectel.

Отказоустойчивая IT-инфраструктура

Непрерывность вашего бизнеса с надежным IT-решением.

Оптимизируйте свои затраты на IT

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и расскажем о сокращении затрат с учетом особенностей ваших информационных систем.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.