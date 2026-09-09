Оптимизация IT-затрат

Ваша инфраструктура может стоить дешевле
За счет чего возможна экономия:
- Поможем с выбором схемы оплаты: pay-as-you-go или подписка на длительный срок.
- Определим недоиспользованные ресурсы и предложим оптимальную конфигурацию.
- Проанализируем нагрузку и определим периоды, когда она закономерно повышается и понижается. Настроим правила автомасштабирования.
- Снизим затраты на управление инфраструктурой за счет автоматизации через API и наших услуг администрирования.
- Проанализируем ваши облачные сервисы и предложим альтернативы.
- Посмотрим, правильно ли выбран класс хранения данных. Если есть данные, к которым вы редко обращаетесь, предложим более экономные варианты хранения.
- Узнаем, как часто вы делаете снапшоты и бэкапы. Так мы поймем, сколько вы платите за их хранение.
Результаты оптимизации
Максимизация эффективности
Ресурсы распределяются под фактическую нагрузку, что исключает переплату за неиспользуемые мощности.
Экономически целесообразная архитектура
Гарантируется необходимый уровень непрерывной работы (uptime) с минимальными капитальными затратами.
Снижение рисков при проведении изменений
Безопасные обновления инфраструктуры предотвращают простои и дополнительные расходы на аварийные работы.
Снижение затрат на IT
Общее уменьшение бюджета за счёт оптимизации архитектуры и автоматизации процессов.
Ваша инфраструктура может стоить дешевле
Выявляйте простаивающие мощности, чтобы сократить текущие затраты, и грамотно подбирайте сервисы. Умело масштабируйте вычислительные ресурсы во время пиковых нагрузок и правильно управляйте бюджетом.
Как мы оптимизируем вашу инфраструктуру
Аудит
- Определим цели изменений и уточним назначение информационных систем.
- Проведем инвентаризацию аппаратного и программного обеспечения. Проанализируем активы по их текущему использованию.
- Составим рекомендации по оптимизации IT-инфраструктуры.
Реализация
- Внесем изменения в системную архитектуру при необходимости.
- Заменим дорогостоящие ресурсы на более оптимальные.
- Настроим технологический мониторинг и автомасштабирование.
- Протестируем итоговое решение и оценим экономический эффект от изменений.
Изменение процесса
- Проанализируем существующий процесс, направленный на оптимизацию IT-затрат.
- Рассмотрим критерии принятия решений.
- Предложим и согласуем с вами изменения.
- Изменим процесс и обучим персонал.
Почему Selectel
400+ клиентов
перешли на pay-as-you-go после консультаций наших специалистов
736 млн рублей
ежегодно экономят наши клиенты на IT-инфраструктуре
30% клиентов
достигли большей экономии в сравнении с планируемой в начале проекта.
ITIL-практики
помогут внедрить наши специалисты, обеспечив высокое качество IT-сервисов.