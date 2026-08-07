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Цены на услуги Selectel

Полный перечень услуг и тарифов Selectel. Некоторые позиции могут временно отсутствовать — доступность для заказа проверяйте на страницах продуктов или в панели управления.

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ПроцессорПамятьДискиКонфигурацияЦена в месяц
Broadcom BCM2711 1.5 GHz, 4 ядра4 ГБ LPDDR464 ГБ MicroSDRaspberry Pi 4B950 ₽
Intel Celeron 2 GHz, 2 ядра4 ГБ DDR4 non-ECC120 ГБ SSD SATACL01-SSD1 410 ₽
Intel Atom D510 1.66 GHz, 2 ядра2 ГБ DDR2500 ГБ HDD SATADL-14 150 ₽
Intel Atom D525 1.8 GHz, 2 ядра2 ГБ DDR2500 ГБ HDD SATADL-24 260 ₽
Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра8 ГБ DDR3 ECC2 × 500 ГБ HDD SATADL-94 450 ₽
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер24 ГБ DDR3 ECC4 × 1000 ГБ HDD SATADL254 460 ₽
Intel Core i3 2120 3.3 GHz, 2 ядра8 ГБ DDR3 non-ECC2 × 500 ГБ HDD SATADL-54 630 ₽
Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR3 ECC4 × 1000 ГБ HDD SATADL-84 710 ₽
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер24 ГБ DDR3 ECC4 × 1000 ГБ HDD SATACL16R5 390 ₽
Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 2000 ГБ HDD SATACL10R5 570 ₽
Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 4000 ГБ HDD SATACL105 690 ₽
Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL10-SSD5 690 ₽
Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 240 ГБ SSD SATACL10R-SSD5 690 ₽
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер12 ГБ DDR34 × 1000 ГБ HDD SATACL155 690 ₽
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер24 ГБ DDR34 × 500 ГБ HDD SATACL15R5 690 ₽
Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 2000 ГБ HDD SATACL215 690 ₽
AMD Ryzen 5 3400G 3.7 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATAAR21-SSD5 810 ₽
Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR4 non-ECC500 ГБ SSD NVMe M.2CL13-NVMe5 810 ₽
Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL21-SSD5 810 ₽
Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL23-SSD5 810 ₽
Intel Xeon E3-1220 3.1 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR3 ECC4 × 1000 ГБ HDD SATADL265 810 ₽
Intel Core2Quad Q8300 2.5 GHz, 4 ядра6 ГБ DDR32 × 500 ГБ HDD SATADL-75 940 ₽
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер24 ГБ DDR3 ECC2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 1000 ГБ HDD SATA		DL25-SSD5 980 ₽
Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR3 ECC2 × 240 ГБ SSD SATADL-106 110 ₽
Intel Atom Avoton C2758 2.4 GHz, 8 ядер8 ГБ DDR32 × 1000 ГБ HDD SATADL-46 170 ₽
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер24 ГБ DDR32 × 480 ГБ SSD SATACL16R-SSD6 290 ₽
Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL25-SSD6 530 ₽
Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 2000 ГБ HDD SATACL21R6 640 ₽
Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL21R-SSD7 000 ₽
AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATAAR20-SSD7 120 ₽
Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 4000 ГБ HDD SATACL207 600 ₽
Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL20-SSD7 600 ₽
2 × Intel Xeon 5130 2 GHz, 4 ядра8 ГБ DDR24 × 160 ГБ HDD SATADL-117 600 ₽
Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL22-SSD7 720 ₽
Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2CL24-NVMe7 720 ₽
Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL31-SSD8 010 ₽
Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра8 ГБ DDR3 ECC2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		DL27-SSD8 360 ₽
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATAAEL20-SSD8 540 ₽
Intel Atom Avoton C2758 2.4 GHz, 8 ядер16 ГБ DDR32 × 240 ГБ SSD SATADL-38 780 ₽
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 240 ГБ SSD SATAEL10-SSD8 780 ₽
Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL25-NVMe8 910 ₽
Intel Xeon E3-1245v6 3.7 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATAAEL14-SSD9 110 ₽
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATAAEL21-SSD9 110 ₽
Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL23-NVMe9 380 ₽
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 2000 ГБ HDD SATAEL109 380 ₽
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAAEL30-SSD9 400 ₽
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR4 ECC2 × 240 ГБ SSD SATAAEL10-SSD9 500 ₽
Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2CL22-NVMe10 200 ₽
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 8000 ГБ HDD SATAAEL2010 600 ₽
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 800 ГБ SSD SATAAEL22-SSD10 600 ₽
Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR3 ECC2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		DL28-SSD10 600 ₽
Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		DL29-SSD10 600 ₽
Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL22R-SSD10 800 ₽
AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz, 8 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2AR31-NVMe11 000 ₽
Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR5 non-ECC2 × 4000 ГБ SSD NVMe M.2CL26-NVMe11 200 ₽
2 × Intel Xeon E5-2603 1.8 GHz, 8 ядер16 ГБ DDR3 ECC4 × 1000 ГБ HDD SATADL-1611 200 ₽
2 × Intel Xeon E5-2620 2 GHz, 12 ядер32 ГБ DDR3 ECC Reg4 × 1000 ГБ HDD SATADL-1711 300 ₽
Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL25G-NVMe11 600 ₽
Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 4000 ГБ HDD SATABL0911 600 ₽
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер16 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATAEL09-SSD11 600 ₽
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 240 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		EL20-SSD11 600 ₽
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR4 ECC2 × 10000 ГБ HDD SATAAEL2112 100 ₽
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 ECC2 × 800 ГБ SSD SATAAEL28-SSD12 100 ₽
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATAEL3012 100 ₽
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		EL30-SSD12 500 ₽
Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL33-NVMe12 700 ₽
Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 10 ядер32 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATADL2312 800 ₽
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATAEL11-SSD12 800 ₽
AMD Ryzen 5 5600G 3.9 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2AR32-NVMe13 200 ₽
Apple M1 2.99 GHz, 8 ядер16 ГБ DDR4256 ГБ SSD NVMeMAC-M113 200 ₽
Intel E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR4 ECC14000 ГБ HDD SATAPBL58G-HDD13 400 ₽
Intel Core i5-14500 2.6 GHz, 14 ядер64 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL34-NVMe13 600 ₽
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		AEL31-SSD13 600 ₽
2 × Intel Xeon E5-2630 2.3 GHz, 12 ядер64 ГБ DDR3 ECC Reg2 × 160 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		DL-1813 900 ₽
Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL26G-NVMe14 000 ₽
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATAEL11-SSD-10GE14 000 ₽
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 10000 ГБ HDD SATAEL12-HDD14 000 ₽
Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2CL60-NVMe14 600 ₽
Intel Core i5-14500 2.6 GHz, 14 ядер64 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL34-NVMe-SAN14 800 ₽
Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATABL09-SSD15 000 ₽
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAAEL32-SSD15 100 ₽
Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATABL10-SSD15 100 ₽
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		EL12-SSD15 200 ₽
Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер16 ГБ DDR4 ECC960 ГБ SSD SATAPBL56G-SSD15 800 ₽
Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR4 ECC480 ГБ SSD SATAPBL31-SSD-10GE16 100 ₽
Intel E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR4 ECC8000 ГБ HDD SATA
960 ГБ SSD SATA
480 ГБ SSD SATA		PBL34-HDD16 500 ₽
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD NVMeEL12-NVMe16 600 ₽
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAEL21-SSD16 600 ₽
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 8000 ГБ HDD SATA		AEL33-SSD16 700 ₽
AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2AR32G-NVMe17 000 ₽
Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL21G-SSD17 000 ₽
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR42 × 240 ГБ SSD SATAEL10-SSD (MSK-3)17 000 ₽
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC480 ГБ SSD SATAPBL55G-SSD17 100 ₽
Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL23G-NVMe17 600 ₽
Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL62-NVMe17 600 ₽
AMD Ryzen 7 7700X 4.5 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2AR42-NVMe18 000 ₽
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR42 × 2000 ГБ HDD SATAEL10 (MSK-3)18 000 ₽
Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		BL20-SSD18 100 ₽
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		EL22-SSD18 100 ₽
Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD NVMeEL42-NVMe18 400 ₽
2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATADL-3918 700 ₽
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 3840 ГБ SSD SATAEL13-SSD19 900 ₽
Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD NVMeEL43-NVMe19 900 ₽
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2EL49-NVMe-10GE19 900 ₽
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR42 × 240 ГБ SSD SATAArchive EL10-SSD20 300 ₽
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAPBL26-SSD20 400 ₽
Intel Core i9-10900K 3.7 GHz, 10 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL61-NVMe20 700 ₽
Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2CL60G-NVMe20 900 ₽
Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер128 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL62R-NVMe20 900 ₽
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR42 × 480 ГБ SSD SATAEL30 (MSK-3)20 900 ₽
Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 non-ECC2 × 480 ГБ SSD SATACL31G-SSD21 000 ₽
Apple M2 Pro 3.5 GHz, 10 ядер32 ГБ DDR51000 ГБ SSD NVMeMAC-M221 000 ₽
Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATABL11-SSD21 200 ₽
Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR42 × 240 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		EL20-SSD (MSK-3)21 300 ₽
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра64 ГБ DDR42 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		EL30-SSD (MSK-3)21 400 ₽
2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер24 ГБ DDR3 ECC2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		CL17R21 800 ₽
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра32 ГБ DDR42 × 240 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA		Archive EL20-SSD22 400 ₽
AMD Ryzen 9 7950X 4.5 GHz, 16 ядер128 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2AR44-NVMe22 500 ₽
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAEL50-SSD22 500 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		DL2422 700 ₽
Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD NVMeEL45-NVMe23 100 ₽
2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATAPL20-SSD23 100 ₽
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAGL12-1-A223 200 ₽
Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA		BL11-NVMe23 400 ₽
Intel Core i9-12900K 3.2 GHz, 16 ядер64 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL70-NVMe24 300 ₽
Intel Core i9-10900K 3.7 GHz, 10 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL61G-NVMe24 500 ₽
Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR42 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL62G-NVMe24 500 ₽
Apple M4 Pro 4.5 GHz, 12 ядер24 ГБ DDR51000 ГБ SSD NVMeMAC-M4-224 500 ₽
2 × Intel Xeon E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		DL-3024 800 ₽
2 × Intel Xeon E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATADL-3124 800 ₽
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAEL50-SSD-10GE24 800 ₽
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAEL50-SSD-SAN24 800 ₽
2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		PL10-SSD24 800 ₽
Apple M4 Pro 4.5 GHz, 12 ядер48 ГБ DDR52000 ГБ SSD NVMeMAC-M425 300 ₽
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC2 × 960 ГБ SSD NVMeEL50-NVMe26 000 ₽
Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg480 ГБ SSD SATA
960 ГБ SSD SATA
4 × 4000 ГБ HDD SATA		PBL47-SSD-10GE26 000 ₽
Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		BL11R-SSD26 100 ₽
AMD EPYC 7351P 2.4 GHz, 16 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		AL10-SSD27 100 ₽
Intel Core i9-13900K 3 GHz, 24 ядра128 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2CL80-NVMe27 200 ₽
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер128 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2AR43-NVMe27 300 ₽
Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 ECC2 × 3840 ГБ SSD NVMeEL44-NVMe27 500 ₽
Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер16 ГБ DDR4 ECC2 × 240 ГБ SSD SATAGL10-1-T427 900 ₽
AMD EPYC 7443P 2.85 GHz, 24 ядра64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATADL-4028 000 ₽
Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR5 ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2EL51-NVMe-10GE28 400 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMeDL24-NVMe29 400 ₽
Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 12 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD SATAPBL37-SSD-25GE29 900 ₽
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC2 × 960 ГБ SSD SATAGL14-1-T430 000 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер96 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		PL11-SSD30 300 ₽
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер192 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2AR45-NVMe30 800 ₽
Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR5 ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2EL51-NVMe-SAN30 800 ₽
2 × Intel Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра64 ГБ DDR4 ECC Reg1000 ГБ SSD NVMe M.2
480 ГБ SSD SATA		PBL35-SSD31 300 ₽
Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMeBL19-NVMe31 400 ₽
AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 2000 ГБ HDD SATA		PBL40-HDD31 500 ₽
AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMeDL-3731 900 ₽
AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 32 ядра64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD SATADL-3831 900 ₽
Intel Xeon Gold 6254 3.1 GHz, 18 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMeDL-4132 000 ₽
Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR42 × 960 ГБ SSD SATABL11-SSD (MSK-3)32 200 ₽
AMD EPYC 9015 3.6 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMeBL27-NVMe-10GE32 400 ₽
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер192 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2AR45-NVMe-SAN32 600 ₽
Intel Xeon E3-1230v5 3.3 GHz, 4 ядра16 ГБ DDR4 ECC2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 18000 ГБ HDD SATA		SL10832 700 ₽
Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA		BL21-NVMe33 200 ₽
Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 480 ГБ SSD SATA		BL22-NVMe33 200 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер32 ГБ DDR42 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 6000 ГБ HDD SATA		SL4233 400 ₽
Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер128 ГБ DDR4 ECC2 × 3840 ГБ SSD NVMeEL46-NVMe33 700 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер192 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATAPL21-SSD33 700 ₽
Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL63G-NVMe34 200 ₽
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер48 ГБ DDR5 ECC1000 ГБ SSD NVMe M.2AR45G-NVMe34 400 ₽
Intel Core i9-13900K 3 GHz, 24 ядра64 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL80G-NVMe34 900 ₽
AMD Ryzen 9 7950X 4.5 GHz, 16 ядер128 ГБ DDR5 ECC2 × 1920 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2		BL18-NVMe34 900 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz, 24 ядра96 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL12-NVMe34 900 ₽
Intel Xeon E5-1650 3.5 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 18000 ГБ HDD SATA		SL108R35 300 ₽
AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD SATA
2 × 8000 ГБ HDD SATA		AL11-SSD35 400 ₽
2 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 36 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATADL-3535 400 ₽
Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 16 ядер96 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA		PL24-NVMe35 400 ₽
Intel W-2255 3.7 GHz, 10 ядер192 ГБ DDR4 ECC Reg4000 ГБ HDD SATA
2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PBL48-SSD36 100 ₽
Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер128 ГБ DDR42 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		BL11R-SSD (MSK-3)38 300 ₽
Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR4 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL31G-NVMe38 800 ₽
2 × Intel Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра160 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 4000 ГБ HDD SATA
2 × 800 ГБ SSD SATA		PBL57-SSD39 800 ₽
Intel Core i9-14900KS 3.2 GHz, 24 ядра64 ГБ DDR5 non-ECC2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2CL79G-NVMe40 300 ₽
Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA		BL21R-NVMe40 900 ₽
AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA		AL12-NVMe41 000 ₽
Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz, 12 ядер128 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMePL14-NVMe-10GE41 500 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер32 ГБ DDR41920 ГБ SSD SATA
7 × 4000 ГБ HDD SATA		Chia-24041 800 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz, 24 ядра192 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL22-NVMe42 500 ₽
2 × AMD EPYC 7452 2.35 GHz, 64 ядра128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD SATADL-3642 600 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер96 ГБ DDR42 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		PL11-SSD (MSK-3)43 600 ₽
AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMeAL43-NVMe44 000 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра96 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL13-NVMe44 000 ₽
Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер32 ГБ DDR4 ECC Reg960 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PBL30-SSD44 100 ₽
2 × Intel Xeon E5-2670v3 2.3 GHz, 24 ядра256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 800 ГБ SSD SATADL-3244 200 ₽
2 × Intel Xeon E5-2680v4 2.4 GHz, 28 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 800 ГБ SSD SATAPL30-SSD44 200 ₽
2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATAGL4046 500 ₽
2 × Intel E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg480 ГБ SSD SATAPBL51G-SSD46 500 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер32 ГБ DDR41920 ГБ SSD SATA
7 × 6000 ГБ HDD SATA		Chia-36047 500 ₽
Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер128 ГБ DDR5 ECC2 × 3840 ГБ SSD NVMeEL52-NVMe49 000 ₽
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер128 ГБ DDR5 ECC2 × 1920 ГБ SSD NVMeBL24-NVMe49 100 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 16000 ГБ HDD SATA		SL9650 100 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер192 ГБ DDR42 × 480 ГБ SSD SATAPL21-SSD (MSK-3)50 800 ₽
3.5 GHz, 1 ядро0 ГБ 0 ГБ Mining BOX 151 200 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра192 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL23-NVMe51 500 ₽
Intel Xeon Gold 6336Y 2.4 GHz, 24 ядра128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA		PL44-NVMe51 700 ₽
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер192 ГБ DDR5 ECC2 × 1920 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2		BL25-NVMe52 400 ₽
2 × Intel Xeon Gold 6240 2.6 GHz, 36 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD SATADL-3452 800 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер384 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATAPL22-SSD53 100 ₽
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер192 ГБ DDR5 ECC1000 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 1920 ГБ SSD NVMe		BL25-NVMe-E10GE54 000 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMePBL37-NVMe54 400 ₽
Intel Core i9-14900KS 3.2 GHz, 24 ядра128 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2CL81G-NVMe56 900 ₽
Intel Xeon E5-2630 2.6 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR32 × 240 ГБ SSD SATA
14 × 2000 ГБ HDD SATA		SL1056 900 ₽
Ampere Altra Max M128-30 3 GHz, 128 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMeARM01-NVMe58 100 ₽
2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер384 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL33-NVMe-10GE58 100 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMePL65-NVMe-10GE58 400 ₽
Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер64 ГБ DDR5 ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 960 ГБ SSD SATA		GL14-1-L458 500 ₽
Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер32 ГБ DDR5 ECC1000 ГБ SSD NVMe M.2
4 × 24000 ГБ HDD SATA		EL50-HDD-10GE58 700 ₽
Intel Xeon Gold 6354 3 GHz, 18 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMePL25-NVMe59 000 ₽
2 × AMD EPYC 7401 2 GHz, 48 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA		AL20-SSD59 200 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра192 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL64-NVMe62 200 ₽
Intel Core i9-14900KS 3.2 GHz, 24 ядра128 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2CL82G-NVMe62 700 ₽
2 × Intel Gold 6244 (8x3.6 GHz HT) 3.6 GHz, 16 ядер384 ГБ DDR4 ECC Reg7680 ГБ SSD NVMe
3840 ГБ SSD NVMe		PBL33-NVMe63 900 ₽
2 × AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 32 ядра128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 18000 ГБ HDD SATA		AL81-NVMe-10GE64 100 ₽
AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 32 ядра64 ГБ DDR4 ECC Reg480 ГБ SSD SATA
3 × 20000 ГБ HDD SATA		PBL35-HDD66 800 ₽
2 × Ampere Altra Max M128-30 3 GHz, 256 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMeARM02-NVMe69 100 ₽
Intel Xeon E5-2630 2.6 GHz, 6 ядер64 ГБ DDR32 × 480 ГБ SSD SATA
14 × 4000 ГБ HDD SATA		SL2069 100 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер384 ГБ DDR42 × 480 ГБ SSD SATAPL22-SSD (MSK-3)72 100 ₽
2 × AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 64 ядра256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMeAL82-NVMe-10GE76 500 ₽
2 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 36 ядер384 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATAPL31-SSD77 200 ₽
AMD EPYC 9135 3.65 GHz, 16 ядер256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2		BL30-NVMe-10GE78 100 ₽
2 × Intel Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATAPBL52G-SSD78 600 ₽
2 × AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 32 ядра256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 10000 ГБ HDD SATA		AL63-NVMe78 900 ₽
AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 24 ядра256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMeAL26-NVMe-10GE81 900 ₽
2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер128 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2		AL69-NVMe-10GE81 900 ₽
2 × Intel Xeon Gold 6354 3 GHz, 36 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 7680 ГБ SSD NVMePL67-NVMe-10GE81 900 ₽
2 × Intel Xeon Gold 6240 2.6 GHz, 36 ядер384 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL32-NVMe82 900 ₽
Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер64 ГБ DDR 42 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA		GL20-1-A500083 600 ₽
AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 24 ядра256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMeAL26-NVMe-SAN84 200 ₽
2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер128 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe		GL15-2-A400087 800 ₽
2 × Intel Xeon 6517P 3.2 GHz, 32 ядра256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2		Selectel PL70-NVMe-10GE88 600 ₽
2 × Intel Xeon 6520P 2.4 GHz, 48 ядер256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2		Selectel PL72-NVMe-10GE90 400 ₽
2 × Intel Xeon Gold 6336Y 2.4 GHz, 48 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL84-NVMe92 700 ₽
2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR42 × 480 ГБ SSD SATAGL8093 800 ₽
2 × Intel Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра64 ГБ DDR4 ECC Reg8 × 22000 ГБ HDD SATA
500 ГБ SSD NVMe M.2		PBL28-HDD103 200 ₽
2 × AMD EPYC 9474F 3.6 GHz, 96 ядер256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2		AL73-NVMe-10GE105 700 ₽
2 × Intel Xeon 6710E 2.4 GHz, 128 ядер256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMeSelectel PL90-NVMe-10GE106 100 ₽
2 × AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 64 ядра512 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 10000 ГБ HDD SATA		AL83-NVMe-10GE106 300 ₽
2 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 36 ядер384 ГБ DDR42 × 960 ГБ SSD SATAPL31-SSD (MSK-3)106 300 ₽
2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер384 ГБ DDR42 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		PL33-NVMe112 000 ₽
AMD EPYC 7443P 2.85 GHz, 24 ядра64 ГБ DDR4 ECC Reg480 ГБ SSD SATA
1920 ГБ SSD NVMe
10 × 24000 ГБ HDD SATA		PBL59-NVMe-10GE112 600 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер64 ГБ DDR42 × 1920 ГБ SSD SATA
6 × 16000 ГБ HDD SATA		Chia-820113 900 ₽
2 × Intel Xeon 6746E 2 GHz, 224 ядра384 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 7680 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2		Selectel PL91-NVMe-10GE117 500 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD SATA		GL70-1-A100118 800 ₽
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер192 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2AR45G-NVMe-RTX6000125 500 ₽
Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер128 ГБ DDR5 ECC2 × 7680 ГБ SSD SATADELL-R360-01-SSD-25GE131 700 ₽
AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер24 ГБ DDR51000 ГБ SSD NVMePBL25-NVMe138 000 ₽
2 × Intel Silver 4516Y 2.2 GHz, 48 ядер256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA		DELL PL66-NVMe-25GE174 400 ₽
AMD EPYC 9754 2.25 GHz, 128 ядер512 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMeAL68-NVMe-10GE176 000 ₽
2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер512 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA		AL71-NVMe-10GE188 800 ₽
2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер128 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe		GL2-A100-NVLink-25GE213 800 ₽
4 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 72 ядра768 ГБ DDR4 ECC Reg4 × 1920 ГБ SSD SATAPL61R-SSD220 400 ₽
2 × Intel Gold 6248R 3 GHz, 48 ядер512 ГБ DDR4 ECC Reg15360 ГБ SSD NVMePBL60G-NVMe221 760 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер128 ГБ DDR42 × 1920 ГБ SSD SATAGL50-1-A100229 200 ₽
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер192 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2AR45G-NVMe-H100245 000 ₽
2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер128 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMeDELL-R7625-03-NVMe-25GE257 100 ₽
2 × Intel Gold 6530 2.1 GHz, 64 ядра256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 7680 ГБ SSD NVMe		DELL-R760-01-NVMe-25GE259 400 ₽
2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe		GL4-A100-NVLink-25GE297 000 ₽
2 × AMD EPYC 9474F 3.6 GHz, 96 ядер256 ГБ DDR5 ECC Reg4 × 3840 ГБ SSD NVMeDELL-R7625-02-NVMe-25GE303 400 ₽
AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер192 ГБ DDR5 non-ECC2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2AR45G-NVMe-H200324 500 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz, 24 ядра256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD NVMe		GL1-H100-25GE350 400 ₽
2 × Intel Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер256 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 3840 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA		PBL42-NVMe-NVLink-25GE350 900 ₽
2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер256 ГБ DDR42 × 1920 ГБ SSD SATAGL60-2-A100364 600 ₽
2 × AMD EPYC 9754 2.25 GHz, 256 ядер512 ГБ DDR5 ECC Reg4 × 7680 ГБ SSD NVMeDELL-R7625-01-NVMe-25GE399 000 ₽
2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер256 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 1920 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2		GL1-H200-25GE415 800 ₽
2 × Intel Xeon 6746E 2 GHz, 224 ядра1024 ГБ DDR5 ECC Reg4 × 15360 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA		DELL-R770-01-NVMe-25GE519 500 ₽
2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер512 ГБ DDR4 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe		GL8-A100-NVLink-25GE594 000 ₽
4 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 72 ядра3072 ГБ DDR44 × 3840 ГБ SSD NVMePL61XR-NVMe692 500 ₽
2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер512 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe		GL2-H100-NVLink-25GE958 600 ₽
2 × Intel Xeon Platinum 8558 2.1 GHz, 96 ядер2048 ГБ DDR5 ECC Reg2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 7680 ГБ SSD NVMe		GL8-H200-HGX-25GE6 500 000 ₽
2 × Intel Xeon 6767P 2.4 GHz, 128 ядер2048 ГБ DDR5 ECC Reg1000 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 7680 ГБ SSD NVMe		GL8-B300-HGX-25GE9 000 000 ₽
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Допуслуги к выделенным серверам

НаименованиеЦена
Анонсирование PI префикса IP-адресов1 790 ₽/мес.
Дополнительный блок IPv4: 11 шт (/28 подсеть)3 120 ₽/мес.
Дополнительный блок IPv4: 123 шт. (/25 подсеть)30 000 ₽/мес.
Дополнительный блок IPv4: 251 шт (/24 подсеть)60 800 ₽/мес.
Дополнительный блок IPv4: 27 шт (/27 подсеть)6 970 ₽/мес.
Дополнительный блок IPv4: 59 шт (/26 подсеть)14 600 ₽/мес.
Дополнительный блок IPv6 (/64 подсеть)35 ₽/мес.
Доступ к установке Astra Linux 1.8 Воронеж2 480 ₽/мес.
Доступ к установке Astra Linux 1.8 Орёл2 030 ₽/мес.
Подключение по протоколу BGP5 480 ₽/мес.
Разовая оплата превышения лимита потребления трафика/полосы (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)336 ₽
Сетевой базовый HDD-диск, 1 ГБ0,0064 ₽/час
Сетевой быстрый SSD-диск, 1 ГБ0,0178 ₽/час
Увеличение лимита потребления трафика/полосы (шаг 10 Мбит/ 3 ТБ)336 ₽/мес.
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Облачные серверы

Виртуальные машины с оплатой по потреблению и готовностью меньше минуты
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Регион

Пул

НаименованиеЦена в часЦена в месяц
IOPS Быстрого v2 SSD диска0,0001 ₽0,10 ₽
IOPS Универсального v2 SSD диска0,0004 ₽0,33 ₽
Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования»1,9155 ₽1 398,30 ₽
Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием»3,5724 ₽2 607,89 ₽
Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием»5,9439 ₽4 339,05 ₽
Графическая карта (GPU) A100, 80 ГБ292,0229 ₽213 176,75 ₽
Графическая карта (GPU) A100, 80 ГБ, прерываемая146,0137 ₽106 590,00 ₽
Графическая карта (GPU) H200, 141 ГБ587,6712 ₽429 000,00 ₽
Графическая карта (GPU) H200, 141 ГБ, прерываемая440,7534 ₽321 750,00 ₽
Графическая карта (GPU) L4, 24 ГБ49,7426 ₽36 312,10 ₽
Графическая карта (GPU) L4, 24 ГБ, прерываемая24,8721 ₽18 156,60 ₽
Графическая карта (GPU) RTX 6000 Pro, 96 ГБ215,6995 ₽157 460,60 ₽
Графическая карта (GPU) RTX 6000 Pro, 96 ГБ, прерываемая161,7746 ₽118 095,45 ₽
Графическая карта (GPU), A100, 40 ГБ206,3807 ₽150 657,90 ₽
Графическая карта (GPU), A100, прерываемая88,4477 ₽64 566,83 ₽
Графическая карта (GPU), A3057,6371 ₽42 075,11 ₽
Графическая карта (GPU), A30, прерываемая31,0009 ₽22 630,63 ₽
Графическая карта (GPU), A5000, 24 ГБ60,2740 ₽44 000,00 ₽
Графическая карта (GPU), A5000, прерываемая30,1370 ₽22 000,00 ₽
Графическая карта (GPU), RTX 2080 TI, 11 ГБ19,2984 ₽14 087,83 ₽
Графическая карта (GPU), RTX 2080 TI, прерываемая5,7895 ₽4 226,35 ₽
Графическая карта (GPU), RTX 4090 24 ГБ, прерываемая37,6992 ₽27 520,42 ₽
Графическая карта (GPU), RTX 4090, 24 ГБ75,3984 ₽55 040,83 ₽
Графическая карта (GPU), RTX 4090, 48 ГБ110,9011 ₽80 957,80 ₽
Графическая карта (GPU), RTX 4090, 48 ГБ, прерываемая55,4505 ₽40 478,90 ₽
Графическая карта (GPU), RTX 6000 ADA, 48 ГБ120,6685 ₽88 088,00 ₽
Графическая карта (GPU), RTX 6000 ADA, 48 ГБ, прерываемая60,3342 ₽44 044,00 ₽
Графическая карта (GPU), Tesla T4, 16 ГБ43,0848 ₽31 451,90 ₽
Графическая карта (GPU), Tesla T4, прерываемая12,9254 ₽9 435,57 ₽
Загрузочный диск без сетевых задержек для RTX 4090 48 ГБ, 1 ГБ0,0172 ₽12,54 ₽
Загрузочный диск без сетевых задержек для RTX 4090 48 ГБ, 1 ГБ, прерываемый0,0086 ₽6,27 ₽
Локальный SSD NVMe диск для A100 80 ГБ, 1 ГБ0,0172 ₽12,54 ₽
Локальный SSD NVMe диск для A100 80 ГБ, 1 ГБ, прерываемый0,0086 ₽6,27 ₽
Локальный SSD NVMe диск для H200 141 ГБ, 1 ГБ0,0172 ₽12,54 ₽
Локальный SSD NVMe диск для H200 141 ГБ, 1 ГБ, прерываемый0,0129 ₽9,41 ₽
Локальный SSD NVMe диск для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 ГБ0,0172 ₽12,54 ₽
Локальный SSD NVMe диск для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 ГБ, прерываемый0,0129 ₽9,41 ₽
Локальный SSD NVMe диск, 1 ГБ0,0172 ₽12,54 ₽
Локальный диск, 1 ГБ, прерываемый0,0067 ₽4,91 ₽
Облачный роутер0,2740 ₽200,00 ₽
Оперативная память (RAM) для A100 80 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ0,4398 ₽321,07 ₽
Оперативная память (RAM) для A100 80 ГБ, прерываемая, 1 ГБ0,2199 ₽160,53 ₽
Оперативная память (RAM) для H200 141 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ0,4398 ₽321,07 ₽
Оперативная память (RAM) для H200 141 ГБ, прерываемая, 1 ГБ0,3299 ₽240,80 ₽
Оперативная память (RAM) для L4 24 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ0,3662 ₽267,34 ₽
Оперативная память (RAM) для L4 24 ГБ, прерываемая, 1 ГБ0,1831 ₽133,67 ₽
Оперативная память (RAM) для RTX 4090 48 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ0,3662 ₽267,34 ₽
Оперативная память (RAM) для RTX 4090 48 ГБ, прерываемая, 1 ГБ0,1831 ₽133,67 ₽
Оперативная память (RAM) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ0,4398 ₽321,07 ₽
Оперативная память (RAM) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, прерываемая, 1 ГБ0,3299 ₽240,80 ₽
Оперативная память (RAM), 2 133-2 933 МГц, 1 ГБ0,3662 ₽267,34 ₽
Оперативная память (RAM), 3 200 МГц, 1 ГБ0,4398 ₽321,07 ₽
Оперативная память (RAM), прерываемая0,0919 ₽67,06 ₽
Превышение лимита, 1 ГБ*0,8962 ₽
Приватный DNS-резолвер сети0,2740 ₽200,00 ₽
Процессорные ядра (vCPU) для A100 80 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC™ 9474F 4,0 Ггц0,6660 ₽486,19 ₽
Процессорные ядра (vCPU) для A100 80 ГБ, 1 ядро AMD EPYC™ 9474F 4,0 Ггц1,3320 ₽972,39 ₽
Процессорные ядра (vCPU) для H200 141 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC 9474F 3.6 Ггц0,9990 ₽729,29 ₽
Процессорные ядра (vCPU) для H200 141 ГБ, 1 ядро AMD EPYC 9474F 3.6 Ггц1,3320 ₽972,39 ₽
Процессорные ядра (vCPU) для L4 24 ГБ, 1 ядро Intel Gold 6240R 2,4 Ггц1,0071 ₽735,19 ₽
Процессорные ядра (vCPU) для RTX 4090 48 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC 9554 3,1 Ггц0,5036 ₽367,59 ₽
Процессорные ядра (vCPU) для RTX 4090 48 ГБ, 1 ядро AMD EPYC 9554 3,1 Ггц1,0071 ₽735,19 ₽
Процессорные ядра (vCPU) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC 9554 3.1 Ггц0,9990 ₽729,29 ₽
Процессорные ядра (vCPU) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 ядро AMD EPYC 9554 3.1 Ггц1,3320 ₽972,39 ₽
Процессорные ядра (vCPU) для RTX L4 24 ГБ, 1 прерываемое ядро Intel Gold 6240R 2,4 Ггц0,5036 ₽367,59 ₽
Процессорные ядра (vCPU), 1 прерываемое ядро Intel® Xeon® Gold 6240R0,2518 ₽183,80 ₽
Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро 2.25 Ггц1,0071 ₽735,19 ₽
Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 63541,3320 ₽972,39 ₽
Прямой публичный IP0,2597 ₽189,57 ₽
Публичная подсеть из 125 IP-адресов38,9526 ₽28 435,38 ₽
Публичная подсеть из 13 IP-адресов4,0523 ₽2 958,15 ₽
Публичная подсеть из 253 IP-адресов78,8387 ₽57 552,22 ₽
Публичная подсеть из 29 IP-адресов9,0380 ₽6 597,75 ₽
Публичная подсеть из 5 IP-адресов1,5594 ₽1 138,34 ₽
Публичная подсеть из 61 IP-адресов19,0095 ₽13 876,96 ₽
Публичный плавающий IP-адрес0,2597 ₽189,57 ₽
Резервное копирование в облаке, 1 ГБ0,0062 ₽4,50 ₽
Сетевой базовый HDD-диск, 1 ГБ0,0112 ₽8,16 ₽
Сетевой базовый SSD-диск, 1 ГБ0,0138 ₽10,09 ₽
Сетевой быстрый SSD-диск v2, 1 ГБ0,0332 ₽24,20 ₽
Сетевой универсальный SSD-диск v2, 1 ГБ0,0144 ₽10,48 ₽
Снапшот базового HDD диска, 1 ГБ0,0112 ₽8,16 ₽
Снапшот базового SSD диска, 1 ГБ0,0138 ₽10,09 ₽
Снапшот быстрого SSD диска, 1 ГБ0,0602 ₽43,95 ₽
Снапшот универсального SSD диска, 1 ГБ0,0285 ₽20,81 ₽
Файловое хранилище, базовое, 1 ГБ0,0042 ₽3,03 ₽
Файловое хранилище, быстрое, 1 ГБ0,0272 ₽19,82 ₽
Файловое хранилище, универсальное, 1 ГБ0,0163 ₽11,88 ₽
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ0,0112 ₽8,16 ₽
Актуализация цен...

*услуга оплачивается единоразово — 0,8962 ₽  за 1 ГБ

S3

Для хранения данных и бэкапов, аналитики и датасетов для ML
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Класс хранилища

Регион

Пул

НаименованиеСправочная стоимость с НДСЦена с НДС
Запросы GET S3 API при ледяном хранении0,00036 ₽/1 запрос3,61 ₽/10 000 запросов
Запросы PUT/POST/COPY S3 API при ледяном хранении0,0030 ₽/1 запрос3,01 ₽/1 000 запросов
Исходящий трафик при ледяном хранении0,0019 ₽/МБ1,96 ₽/ГБ
Хранение данных ледяного класса0,0000012 ₽/МБ в час0,89 ₽/ГБ в мес.
Актуализация цен...

S3 Vault

НаименованиеСправочная стоимость с НДСЦена с НДС
S3 Vault. Хранение данных0,0000019 ₽/МБ в час1,43 ₽/ГБ в мес.
S3 Vault. Исходящий трафик0,0019 ₽/МБ1,96 ₽/ГБ

Облачные базы данных

Готовые к работе, масштабируемые и отказоустойчивые базы данных в облаке Selectel
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Регион

Пул

НаименованиеЦена в часЦена в месяц
DBaaS RAM, HighFreq, ГБ0,53 ₽388,30 ₽
DBaaS RAM, ГБ0,47 ₽342,10 ₽
DBaaS vCPU, HighFreq, Ядра1,97 ₽1 441,00 ₽
DBaaS vCPU, Ядра1,40 ₽1 024,63 ₽
DBaaS Выделенный сервер Extra Large, шт251,67 ₽183 719,10 ₽
DBaaS Выделенный сервер Large, шт185,92 ₽135 721,60 ₽
DBaaS Выделенный сервер Medium, шт125,36 ₽91 509,88 ₽
DBaaS Выделенный сервер Mega, шт349,23 ₽254 937,90 ₽
DBaaS Выделенный сервер Small, шт83,93 ₽61 268,90 ₽
DBaaS Локальный диск, HighFreq, ГБ0,04 ₽31,00 ₽
DBaaS Локальный диск, ГБ0,03 ₽22,11 ₽
DBaaS Публичный IP-адрес0,54 ₽393,15 ₽
DBaaS Сетевой диск Ultra, ГБ0,08 ₽55,85 ₽
Актуализация цен...

Managed Kubernetes

Отказоустойчивые и автомасштабируемые кластеры Kubernetes с гарантией доступности в облаке Selectel
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Регион

Пул

НаименованиеЦена в часЦена в месяц
Кластер Managed Kubernetes. Базовый — 1 мастер-нода8,16 ₽5 954,57 ₽
Кластер Managed Kubernetes. Отказоустойчивый — 3 мастер-ноды23,40 ₽17 085,59 ₽
Актуализация цен...

Container Registry

Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров
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НаименованиеЦена
Хранилище, за 1 ГБ в месяц3,3 ₽
Входящий трафикБесплатно
Исходящий трафик до инфраструктуры SelectelБесплатно
Исходящий трафик вне инфраструктуры Selectel, до 10 ГБ в месяцБесплатно
Исходящий трафик вне инфраструктуры Selectel, свыше 10 ГБ в месяц, за 1 ГБ1,13 ₽
Актуализация цен...

Облако на базе VMWare

Облачные продукты на базе VMware от Selectel
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Тип VDC

НаименованиеЦена в часЦена в месяц
Процессорное ядро AMD HiFreq vCPU (4,1 ГГц в Москве)1,220 ₽890,34 ₽
Оперативная память (RAM), 1 ГБ0,479 ₽350,00 ₽
vSSD Pro — 1 ГБ0,023 ₽16,92 ₽
Fast vSSD — 25 000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ0,038 ₽27,49 ₽
Ultra vSSD — 40 000 IOPS, Platinum пул, 1 ГБ0,051 ₽37,00 ₽
Extreme vSSD — 1 ГБ0,080 ₽58,15 ₽
Edge-роутер NSX-T1,054 ₽769,14 ₽
Изолированная сеть0,964 ₽704,07 ₽
Direct connected подсеть /2439,523 ₽28 851,94 ₽
Direct connected подсеть /2519,762 ₽14 425,97 ₽
Direct connected подсеть /269,881 ₽7 212,98 ₽
Direct connected подсеть /274,931 ₽3 599,78 ₽
Direct connected подсеть /282,835 ₽2 069,87 ₽
Direct connected подсеть /291,418 ₽1 034,94 ₽
Маршрутизируемый IP-адрес0,276 ₽201,48 ₽
Аварийное восстановление (DRaaS) виртуальной машины1,507 ₽1 099,96 ₽
Резервное копирование виртуальной машины3,288 ₽2 399,99 ₽
Место в репозитории (за 1 ГБ)0,002 ₽1,79 ₽
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения6,164 ₽4 500,01 ₽
Актуализация цен...

Размещение оборудования

Размещение ваших серверов в дата-центрах Selectel уровня Tier III
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НаименованиеЦена в месяц
1C: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения (x86-64)5 040 ₽/мес.
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Пользовательская лицензия (1 пользователь)785 ₽/мес.
Аренда кабеля QSFP+ AOC, 40G, 5/15/25m1 790 ₽/мес.
Аренда кабеля QSFP+ DAC, 40G, 5m448 ₽/мес.
Аренда кабеля QSFP28 AOC, 100G, 5m/10m/15m1 790 ₽/мес.
Аренда трансивера QSFP+ ER, 40G, 40km6 730 ₽/мес.
Аренда трансивера QSFP+ LR, 40G , 20km1 790 ₽/мес.
Аренда трансивера QSFP28 CWDM4, 100G, 2km1 790 ₽/мес.
Аренда трансивера QSFP28 LR4, 100G, 20km3 360 ₽/мес.
Аренда трансивера SFP ER/EX, 1G, 40km179 ₽/мес.
Аренда трансивера SFP LR/LX, 1G, 20km179 ₽/мес.
Аренда трансивера SFP SR/SX, 1G, 300m179 ₽/мес.
Аренда трансивера SFP WDM (BiDi) 1310/1550nm, 1G, 20km179 ₽/мес.
Аренда трансивера SFP+ ER, 10G, 1550nm, 40km1 340 ₽/мес.
Аренда трансивера SFP+ LR, 10G, 20km179 ₽/мес.
Аренда трансивера SFP+ SR, 10G, 300m179 ₽/мес.
Аренда трансивера SFP+ WDM (BiDi) ZR, 10G, 1270/1330nm, 60km2 010 ₽/мес.
Аренда трансивера SFP+ WDM (BiDi), 10G, 1270/1330nm, 20km179 ₽/мес.
Аренда трансивера SFP+ ZR, 10G, 1550nm, 80km1 790 ₽/мес.
Аренда трансивера SFP-T, 1G, 100m179 ₽/мес.
Аренда трансивера SFP28 SR 25G, 300m336 ₽/мес.
Аренда ячейки для временного хранения оборудования5 500 ₽/мес.
Гарантированная полоса/трафик (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)336 ₽/мес.
Дополнительная розетка питания880 ₽/мес.
Дополнительные 100 Вт, выделяемые на электрическую розетку3 850 ₽/мес.
Интернет-порт 1 Гбит/с459 ₽/мес.
Локальный порт 1 Гбит/с459 ₽/мес.
Локальный порт 25 Гбит/с3 410 ₽/мес.
Локальный порт 40 Гбит/с6 490 ₽/мес.
Локальный порт с резервированием 2 × 1 Гбит/с (MC-LAG)919 ₽/мес.
Локальный порт с резервированием 2 × 10 Гбит/с (MC-LAG)3 690 ₽/мес.
Локальный порт с резервированием 2 × 25 Гбит/с (MC-LAG)6 820 ₽/мес.
Локальный порт с резервированием 2 × 40 Гбит/с (MC-LAG)13 200 ₽/мес.
Оптический порт в интернет 40 Гбит/с6 490 ₽/мес.
Оптический порт в интернет сеть 10 Гбит/с1 900 ₽/мес.
Оптический порт в локальную сеть 10 Гбит/с1 870 ₽/мес.
Предоставление доступа к Secret Net LSP (Linux)1 100 ₽/мес.
Предоставление доступа к Secret Net Studio (Windows)1 100 ₽/мес.
Предприятие 8 КОРП. Лицензия на сервер приложения(x86-64)10 000 ₽/мес.
Предприятие 8 КОРП. Пользовательская лицензия (1 пользователь)1 120 ₽/мес.
Размещение оборудования (1U) в аттестованном сегменте ЦОД11 000 ₽/мес.
Размещение сервера 1U15 400 ₽/мес.
Размещение сервера 1U (300 Вт, 1 розетка)7 390 ₽/мес.
Размещение сервера 2U22 000 ₽/мес.
Размещение сервера 3U35 000 ₽/мес.
Размещение сервера 4U46 000 ₽/мес.
Размещение сервера 4U (300 Вт, 1 розетка)18 400 ₽/мес.
Разовое включение гарантированной полосы/трафика (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)336 ₽
Резервированное подключение (MC-LAG) 1 Гбит/с919 ₽/мес.
Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с3 580 ₽/мес.
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Допуслуги к размещению оборудования

НаименованиеЦена в месяц
Аренда ячейки для временного хранения оборудования5 500 ₽/мес.
Гарантированная полоса/трафик (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)336 ₽/мес.
Дополнительная розетка питания880 ₽/мес.
Дополнительные 100 Вт, выделяемые на электрическую розетку3 850 ₽/мес.
Интернет-порт 1 Гбит/с459 ₽/мес.
Локальный порт 1 Гбит/с459 ₽/мес.
Локальный порт 40 Гбит/с6 490 ₽/мес.
Локальный порт с резервированием 2 × 1 Гбит/с (MC-LAG)919 ₽/мес.
Локальный порт с резервированием 2 × 10 Гбит/с (MC-LAG)3 690 ₽/мес.
Локальный порт с резервированием 2 × 40 Гбит/с (MC-LAG)13 200 ₽/мес.
Оптический порт в интернет 40 Гбит/с6 490 ₽/мес.
Оптический порт в интернет сеть 10 Гбит/с1 900 ₽/мес.
Оптический порт в локальную сеть 10 Гбит/с1 870 ₽/мес.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 100 Мбит/с (расширение полосы)10 700 ₽/мес.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 1000 Мбит/с (расширение полосы)98 700 ₽/мес.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 20 Мбит/с5 170 ₽/мес.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 50 Мбит/с (расширение полосы)3 520 ₽/мес.
Постоянное подключение IP-KVM2 680 ₽/мес.
Разовое включение гарантированной полосы/трафика (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)336 ₽
Разовое подключение IP-KVM (3 часа)1 320 ₽
Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с3 580 ₽/мес.
Резервированное подключение (MC-LAG) 40 Гбит/с12 900 ₽/мес.
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Аренда стойки и допуслуги

Аренда стойки или ее части в дата-центрах Selectel уровня Tier III
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НаименованиеЦена в месяц
1/2 Серверного шкафа, 20 RU до 2,5 кВА, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)202 000 ₽
1/4 Cерверного шкафа, 9 RU до 1 кВА, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)103 900 ₽
Дополнительный 1 кВА на стойку, Берзарина (Москва)25 100 ₽
Дополнительный 1 кВА на стойку, Дубровка (ЛО)25 100 ₽
Дополнительный 1 кВА на стойку, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)25 100 ₽
Медная кроссировка по дата-центру (кабель 5 категории)448 ₽
Оптическая кроссировка по дата-центру (дуплекс)1 340 ₽
Оптическая кроссировка по дата-центру (симплекс)673 ₽
Постоянное подключение IP-KVM2 680 ₽
Серверный шкаф 47RU, до 5 кВА, Дубровка (ЛО)404 200 ₽
Серверный шкаф 47RU, до 5 кВА, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)404 200 ₽
Временное хранение оборудования (за единицу оборудования)5 500 ₽
Аренда ячейки для хранения комплектующих5 770 ₽
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НаименованиеЦена за одну операцию или единицу оборудования
Перезагрузка оборудования110 ₽
Замена комплектующих в оборудовании без вскрытия440 ₽
Замена комплектующих в оборудовании со вскрытием1 760 ₽
Замена кабеля питания220 ₽
Установка и переустановка операционной системы (ОС)1 760 ₽
Предоставление в аренду носителей с предустановленным ПО330 ₽
Установка и замена трансиверов110 ₽
Монтаж или демонтаж оборудования в арендованную стойку, цена за один юнит440 ₽
Временное подключение IP-KVM110 ₽
Чистка оптических портов на оборудовании, коннекторов оптических волокон440 ₽
Визуальный осмотр оборудования110 ₽
Маркировка оборудования и сетевых кабелей110 ₽
Монтаж и демонтаж оптической кроссировки внутри стойки440 ₽
Монтаж и демонтаж медной кроссировки внутри стойки440 ₽
Перекоммутация оптической, медной кроссировки220 ₽
Отправка оборудования, передача в ремонт1 760 ₽
Инвентаризация установленного оборудования440 ₽
Подготовка стойки (органайзеры, направляющие и т.д.)27 500 ₽
Предоставление и монтаж в каждый шкаф крепежных комплектов М6-16мм «винт-гайка-шайба», 1 комплект33 ₽
Патч-корд UTP, Cat.5, до 1,5 м165 ₽
Патч-корд UTP, Cat.5, до 3 м220 ₽
Патч-корд UTP, Cat.5, от 3 м (за 1 м)165 ₽
Шнур оптический дуплексный одномодовый, до 3 м1 100 ₽
Шнур питания C13-Schuko, до 1,8 м330 ₽
Шнур питания С13-С14, до 1,8 м330 ₽
Шнур питания С19-С20, до 1,8 м330 ₽
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Проверка доступности

Анализ доступности портов, состояние баз данных и веб-сервисов из любой точки мира
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НаименованиеЦена в месяц
Дополнительные проверки доступности52,00 ₽
Первые 3 проверкиБесплатно
Уведомление SMS6,38 ₽
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Регистратор доменов

Зарегистрируйте домен в зонах .RU и .РФ или перенесите свой домен в Selectel
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НаименованиеЦена в год
Продление домена450 ₽
Регистрация домена120 ₽
Трансфер домена1 ₽
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Сетевые услуги и оборудование

Сетевые сервисы от Selectel для объединения ваших проектов между собой в единую инфраструктуру
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НаименованиеЦена в месяц
DirectConnect — логический порт 1 Гбит/с5 610 ₽
DirectConnect — логический порт 10 Гбит/с12 500 ₽
Алиас подсеть129 ₽
Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, МCK-СПб, 1 Гбит/с 37 600 ₽
Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, МCK-СПб, 5 Гбит/с86 600 ₽
Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, НСК-МСК/СПб, 1 Гбит/с199 333 ₽
Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, НСК-МСК/СПб, 5 Гбит/с625 000 ₽
Дополнительная гарантированная полоса 1 Гбит/с63 000 ₽
Дополнительная гарантированная полоса 10 Гбит/с450 000 ₽
Дополнительная гарантированная полоса 100 Мбит/с9 100 ₽
Дополнительный блок IPv6 (/118 подсеть)2 ₽
Дополнительный блок IPv6 (/125 подсеть)2 ₽
Дополнительный блок IPv6 (/128 подсеть)1 ₽
Дополнительный блок IPv6 (/61 подсеть)280 ₽
Локальный порт 1 Гбит/с459 ₽
Локальный порт 10 Гбит/с1 870 ₽
Локальный порт с резервированием 2 x 1 Гбит/с (MC-LAG)919 ₽
Локальный порт с резервированием 2 x 10 Гбит/с (MC-LAG)3 690 ₽
Подключение по протоколу BGP5 480 ₽
Подписка UTM для Fortinet FG-100E с технической поддержкой вендора, цена за год149 000 ₽
Резервированное подключение (MC-LAG) 1 Гбит/с919 ₽
Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с3 580 ₽
Управление межсетевым экраном (managed-решение)*15 000 ₽
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ВОЛС

Объединение серверов или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети
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НаименованиеЦена в месяц
Аренда 1 ОВ ДЦ Selectel Берзарина 36 - ДЦ DataLine Коровинское ш. 4127 200 ₽
ВОЛС Аренда лямбды: Дата-центр Берзарина – Дата-центр Авиамоторная20 100 ₽
ВОЛС Дата-центр «Миран» — Дата-центр «Радуга»8 000 ₽
ВОЛС Дата-центр «Селектел» на ул. Берзарина - ММТС-934 300 ₽
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «Дубровка»91 500 ₽
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «Дубровка» (резерв)91 500 ₽
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «ИЦВА»56 100 ₽
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Большая Морская, д.1825 000 ₽
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.5713 600 ₽
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.57 (резерв)13 600 ₽
ВОЛС ул. Большая Морская, д.18 — Дата-центр «Миран»13 600 ₽
ВОЛС ул. Боровая, д.57 — ул. Большая Морская, д.1811 400 ₽
Актуализация цен...

Защита от DDoS

Фильтрация DDoS-атак на уровне сетевых протоколов L3, L4 и L7
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НаименованиеЦена в месяц
Curator — 1 дополнительный IP-адрес, тариф Business19 520 ₽
Curator — 1 дополнительный IP-адрес, тариф Corporate30 500 ₽
Curator — 1 дополнительный IP-адрес, тариф Professional8 540 ₽
Curator — Advisory WAF, абонентская плата, ежемесячно92 720 ₽
Curator — Elementary WAF, абонентская плата, ежемесячно36 600 ₽
Curator — тариф Business, включает легитимный трафик 10 Мбит/с95 160 ₽
Curator — тариф Corporate, включает легитимный трафик 10 Мбит/с195 200 ₽
Curator — тариф Professional, включает легитимный трафик 10 Мбит/с28 060 ₽
DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Enterprise244 000 ₽
DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Medium58 560 ₽
DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Normal24 400 ₽
DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Premium97 600 ₽
Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) — дополнительный IP-адрес171 ₽
Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 10 Мбит/с2 860 ₽
Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 100 Мбит/с20 000 ₽
Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 20 Мбит/с5 140 ₽
Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 50 Мбит/с10 800 ₽
Актуализация цен...

Резервное копирование

Бэкапы дисков по расписанию с настройкой за пару кликов
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НаименованиеЦена в месяц
Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Виртуальные машины897,00 ₽
Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Место в репозитории (за 1 ГБ)2,20 ₽
Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Рабочие станции561,00 ₽
Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Физические серверы1 230,00 ₽
Резервное копирование агентами. Лицензия Veeam Agent Server Edition2 010,00 ₽
Резервное копирование агентами. Место в облачном репозитории (за 1 ГБ)2,24 ₽
Актуализация цен...

Прочие цены

НаименованиеЦена в месяц
Direct Connect 1 Гб/сек физический порт (Резервный ЦОД)448 ₽
Direct Connect 10 Гб/сек физический порт (Резервный ЦОД)1 790 ₽
Direct Connect 100 Гбит/с физический порт (Резервный ЦОД)67 300 ₽
Direct Connect 25 Гбит/с физический порт (Резервный ЦОД)16 800 ₽
Direct Connect 2x1 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)897 ₽
Direct Connect 2x10 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)3 580 ₽
Direct Connect 2x100 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)89 700 ₽
Direct Connect 2x25 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)33 600 ₽
Direct Connect 2x40 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)89 700 ₽
Direct Connect 40 Гбит/с физический порт (Резервный ЦОД)44 800 ₽
DirectConnect — физический порт 2x1 Гбит/с (MC-LAG)13 400 ₽
DirectConnect - физический порт 25 Гбит/с16 800 ₽
DirectConnect - физический порт 2x100 Гбит/с (MC-LAG)134 600 ₽
DirectConnect - физический порт 2x25 Гбит/с (MC-LAG)33 600 ₽
DirectConnect - физический порт 2x40 Гбит/с (MC-LAG)89 700 ₽
DirectConnect - физический порт 40 Гбит/с44 800 ₽
DirectConnect — физический порт 10 Гбит/с11 200 ₽
DirectConnect — физический порт 1 Гбит/с6 730 ₽
DirectConnect — физический порт 100 Гбит/с67 300 ₽
DirectConnect — физический порт 2x10 Гбит/с (MC-LAG)22 400 ₽
Виртуальный рабочий стол, конфигурация 2 vCPU, 4 GB RAM, 200 GB SSD3 050 ₽
Интернет-порт 1 Гбит/с459 ₽
Интернет-порт 10 Гбит/с1 870 ₽
Интернет-порт 2х1 Гбит/с (MC-LAG)895 ₽
Интернет-порт 2х10 Гбит/с (MC-LAG)3 520 ₽
Порт локальной сети 1 Гбит/с440 ₽
Порт локальной сети 10 Гбит/с1 760 ₽
Порты локальной сети 2x1 Гбит/с (MC-LAG)897 ₽
Порты локальной сети 2x10 Гбит/с (MC-LAG)3 520 ₽
Актуализация цен...

Средства защиты информации

НаименованиеЦена в месяц
Сертифицированный UserGate VE100 c подписками, до 2 ядер30 000 ₽
Сертифицированный UserGate VE1000 c подписками, до 8 ядер120 000 ₽
Сертифицированный UserGate VE2000 c подписками, до 12 ядер240 000 ₽
Сертифицированный UserGate VE250 c подписками, до 4 ядер60 000 ₽
Сертифицированный UserGate VE4000 c подписками, до 24 ядер360 000 ₽
Сертифицированный UserGate VE500 c подписками, до 6 ядер90 000 ₽
Сертифицированный UserGate VE6000 c подписками, до 32 ядер480 000 ₽
Актуализация цен...

Кибер Бэкап Облачный

Резервное копирование и восстановление данных с защитой от вирусов-шифровальщиков
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Модель оплаты

НаименованиеЦена в месяц
Кибер Бэкап Облачный (Устройства) Хранение копий МСК, место в репозитории (за 1 ГБ)2,29 ₽
Кибер Бэкап Облачный (Устройства) Хранение копий СПб, место в репозитории (за 1 ГБ)2,29 ₽
Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для СУБД на базе PostgreSQL, шт2 100,00 ₽
Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для виртуальной машины, шт1 190,00 ₽
Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для рабочей станции, шт350,00 ₽
Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для физического сервера, шт2 100,00 ₽
Актуализация цен...

Удаленные рабочие столы

Виртуальные рабочие столы на базе технологии VMware Horizon®
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Наличие GPU

НаименованиеЦена в месяц
Виртуальный рабочий стол, конфигурация 2 vCPU, 4 GB RAM, 200 GB SSD3 050 ₽
Виртуальный рабочий стол, конфигурация 4 vCPU, 8 GB RAM, 200 GB SSD4 200 ₽
Виртуальный рабочий стол, конфигурация 8 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD6 500 ₽
Актуализация цен...

Межсетевые экраны

Фильтрация трафика и защита данных от кибератак и утечек
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НаименованиеЦена в месяц
Межсетевой экран Cisco ASA 5508-X14 000 ₽
Межсетевой экран Cisco ASA 5512-X14 000 ₽
Межсетевой экран Fortinet FG-100D16 300 ₽
Межсетевой экран Fortinet FG-100D (custom)16 300 ₽
Межсетевой экран Fortinet FG-100E16 300 ₽
Межсетевой экран Fortinet FG-100E (custom)16 300 ₽
Межсетевой экран Fortinet FG-1100E (custom)387 200 ₽
Межсетевой экран Fortinet FG-500E (custom)136 000 ₽
Межсетевой экран Fortinet FG-600E (custom)136 000 ₽
Межсетевой экран Selectel11 000 ₽
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100033 000 ₽
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100C(Q)27 500 ₽
Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW200094 600 ₽
Сервис ГОСТ-VPN на базе ViPNet16 500 ₽
Сертифицированный межсетевой экран UserGate C15035 200 ₽
Сертифицированный межсетевой экран UserGate D20070 400 ₽
Актуализация цен...

Мобильная ферма

Сервис для тестирования мобильных приложений на реальных устройствах
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НаименованиеЦена
1 минута1 ₽
1 час30 ₽
1 месяц20 000 ₽
Цены актуальны

Аренда ПО

Серверы для работы с платформенными лицензиями и конфигурациями 1С
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НаименованиеЦена в месяц
1С: Предприятие 8 КОРП. Лицензия на сервер приложения(x86-64)10 000 ₽
1С: Предприятие 8 КОРП. Пользовательская лицензия (1 пользователь)1 100 ₽
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения (x86-64)5 000 ₽
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Пользовательская лицензия (1 пользователь)770 ₽
Панель управления ISPmanager 6 Host990 ₽
Панель управления ISPmanager 6 Lite330 ₽
Панель управления ISPmanager 6 Pro660 ₽
Актуализация цен...

Готовое облако 1С

Готовая к работе платформа 1С, развернутая в облаке Selectel
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НаименованиеЦена в часЦена в месяц
Быстрый NVMe SSD-диск, 1 ГБ, Базы данных, HF0,017 ₽12,64 ₽
Быстрый NVMe SSD-диск, 1 ГБ, Базы данных, SL0,017 ₽12,64 ₽
Быстрый SSD-диск, 1 ГБ, Кластера, 1С HF0,014 ₽10,27 ₽
Быстрый SSD-диск, 1 ГБ, Кластера, 1С SL0,017 ₽12,64 ₽
Оперативная память (RAM), 2 133-2 933 МГц, 1 ГБ Базы данных, SL0,371 ₽271,05 ₽
Оперативная память (RAM), 2 133-2 933 МГц, 1 ГБ Кластер 1С, SL0,371 ₽271,05 ₽
Оперативная память (RAM), 3 200 МГц, 1 ГБ Базы данных, HF0,446 ₽325,53 ₽
Оперативная память (RAM), 3 200 МГц, 1 ГБ, Кластер 1С, HF0,437 ₽319,15 ₽
Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Базы данных, HF1,306 ₽953,65 ₽
Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Базы данных, SL1,021 ₽745,40 ₽
Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Кластера 1С, HF1,115 ₽813,97 ₽
Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Кластера 1С, SL1,021 ₽745,40 ₽
Резервное копирование, 1 ГБ0,004 ₽2,62 ₽
Актуализация цен...

Информационная безопасность

Сервисы для контроля уязвимостей и защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа
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НаименованиеЦена в месяц
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный310 ₽
Анализ уязвимостей880 ₽
Предоставление доступа к Secret Net LSP (Linux)1 100 ₽
Предоставление доступа к Secret Net Studio (Windows)1 000 ₽
Сервис ГОСТ-VPN на базе ViPNet16 500 ₽
Средство доверенной загрузки Dallas Lock M23 850 ₽
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%

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