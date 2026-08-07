Цены на услуги Selectel
Полный перечень услуг и тарифов Selectel. Некоторые позиции могут временно отсутствовать — доступность для заказа проверяйте на страницах продуктов или в панели управления.
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Выделенные серверы
Физические серверы с готовностью от 2 минут и бесплатной заменой комплектующих
|Процессор
|Память
|Диски
|Конфигурация
|Цена в месяц
|Broadcom BCM2711 1.5 GHz, 4 ядра
|4 ГБ LPDDR4
|64 ГБ MicroSD
|Raspberry Pi 4B
|950 ₽
|Intel Celeron 2 GHz, 2 ядра
|4 ГБ DDR4 non-ECC
|120 ГБ SSD SATA
|CL01-SSD
|1 410 ₽
|Intel Atom D510 1.66 GHz, 2 ядра
|2 ГБ DDR2
|500 ГБ HDD SATA
|DL-1
|4 150 ₽
|Intel Atom D525 1.8 GHz, 2 ядра
|2 ГБ DDR2
|500 ГБ HDD SATA
|DL-2
|4 260 ₽
|Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра
|8 ГБ DDR3 ECC
|2 × 500 ГБ HDD SATA
|DL-9
|4 450 ₽
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3 ECC
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL25
|4 460 ₽
|Intel Core i3 2120 3.3 GHz, 2 ядра
|8 ГБ DDR3 non-ECC
|2 × 500 ГБ HDD SATA
|DL-5
|4 630 ₽
|Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR3 ECC
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL-8
|4 710 ₽
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3 ECC
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|CL16R
|5 390 ₽
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 2000 ГБ HDD SATA
|CL10R
|5 570 ₽
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 4000 ГБ HDD SATA
|CL10
|5 690 ₽
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL10-SSD
|5 690 ₽
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|CL10R-SSD
|5 690 ₽
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|12 ГБ DDR3
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|CL15
|5 690 ₽
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3
|4 × 500 ГБ HDD SATA
|CL15R
|5 690 ₽
|Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 2000 ГБ HDD SATA
|CL21
|5 690 ₽
|AMD Ryzen 5 3400G 3.7 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|AR21-SSD
|5 810 ₽
|Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 non-ECC
|500 ГБ SSD NVMe M.2
|CL13-NVMe
|5 810 ₽
|Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL21-SSD
|5 810 ₽
|Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL23-SSD
|5 810 ₽
|Intel Xeon E3-1220 3.1 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR3 ECC
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL26
|5 810 ₽
|Intel Core2Quad Q8300 2.5 GHz, 4 ядра
|6 ГБ DDR3
|2 × 500 ГБ HDD SATA
|DL-7
|5 940 ₽
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL25-SSD
|5 980 ₽
|Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR3 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|DL-10
|6 110 ₽
|Intel Atom Avoton C2758 2.4 GHz, 8 ядер
|8 ГБ DDR3
|2 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL-4
|6 170 ₽
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL16R-SSD
|6 290 ₽
|Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL25-SSD
|6 530 ₽
|Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 2000 ГБ HDD SATA
|CL21R
|6 640 ₽
|Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL21R-SSD
|7 000 ₽
|AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|AR20-SSD
|7 120 ₽
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 4000 ГБ HDD SATA
|CL20
|7 600 ₽
|Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL20-SSD
|7 600 ₽
|2 × Intel Xeon 5130 2 GHz, 4 ядра
|8 ГБ DDR2
|4 × 160 ГБ HDD SATA
|DL-11
|7 600 ₽
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL22-SSD
|7 720 ₽
|Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
|CL24-NVMe
|7 720 ₽
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL31-SSD
|8 010 ₽
|Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра
|8 ГБ DDR3 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|DL27-SSD
|8 360 ₽
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|AEL20-SSD
|8 540 ₽
|Intel Atom Avoton C2758 2.4 GHz, 8 ядер
|16 ГБ DDR3
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|DL-3
|8 780 ₽
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|EL10-SSD
|8 780 ₽
|Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL25-NVMe
|8 910 ₽
|Intel Xeon E3-1245v6 3.7 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|AEL14-SSD
|9 110 ₽
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|AEL21-SSD
|9 110 ₽
|Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL23-NVMe
|9 380 ₽
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL10
|9 380 ₽
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|AEL30-SSD
|9 400 ₽
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|AEL10-SSD
|9 500 ₽
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
|CL22-NVMe
|10 200 ₽
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 8000 ГБ HDD SATA
|AEL20
|10 600 ₽
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 800 ГБ SSD SATA
|AEL22-SSD
|10 600 ₽
|Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR3 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|DL28-SSD
|10 600 ₽
|Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|DL29-SSD
|10 600 ₽
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL22R-SSD
|10 800 ₽
|AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz, 8 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
|AR31-NVMe
|11 000 ₽
|Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 4000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL26-NVMe
|11 200 ₽
|2 × Intel Xeon E5-2603 1.8 GHz, 8 ядер
|16 ГБ DDR3 ECC
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL-16
|11 200 ₽
|2 × Intel Xeon E5-2620 2 GHz, 12 ядер
|32 ГБ DDR3 ECC Reg
|4 × 1000 ГБ HDD SATA
|DL-17
|11 300 ₽
|Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL25G-NVMe
|11 600 ₽
|Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 4000 ГБ HDD SATA
|BL09
|11 600 ₽
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|16 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|EL09-SSD
|11 600 ₽
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL20-SSD
|11 600 ₽
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 10000 ГБ HDD SATA
|AEL21
|12 100 ₽
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 800 ГБ SSD SATA
|AEL28-SSD
|12 100 ₽
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|EL30
|12 100 ₽
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL30-SSD
|12 500 ₽
|Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL33-NVMe
|12 700 ₽
|Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 10 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|DL23
|12 800 ₽
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|EL11-SSD
|12 800 ₽
|AMD Ryzen 5 5600G 3.9 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR32-NVMe
|13 200 ₽
|Apple M1 2.99 GHz, 8 ядер
|16 ГБ DDR4
|256 ГБ SSD NVMe
|MAC-M1
|13 200 ₽
|Intel E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 ECC
|14000 ГБ HDD SATA
|PBL58G-HDD
|13 400 ₽
|Intel Core i5-14500 2.6 GHz, 14 ядер
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL34-NVMe
|13 600 ₽
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|AEL31-SSD
|13 600 ₽
|2 × Intel Xeon E5-2630 2.3 GHz, 12 ядер
|64 ГБ DDR3 ECC Reg
|2 × 160 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|DL-18
|13 900 ₽
|Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL26G-NVMe
|14 000 ₽
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|EL11-SSD-10GE
|14 000 ₽
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 10000 ГБ HDD SATA
|EL12-HDD
|14 000 ₽
|Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
|CL60-NVMe
|14 600 ₽
|Intel Core i5-14500 2.6 GHz, 14 ядер
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL34-NVMe-SAN
|14 800 ₽
|Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|BL09-SSD
|15 000 ₽
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|AEL32-SSD
|15 100 ₽
|Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|BL10-SSD
|15 100 ₽
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|EL12-SSD
|15 200 ₽
|Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер
|16 ГБ DDR4 ECC
|960 ГБ SSD SATA
|PBL56G-SSD
|15 800 ₽
|Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|480 ГБ SSD SATA
|PBL31-SSD-10GE
|16 100 ₽
|Intel E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 ECC
|8000 ГБ HDD SATA
960 ГБ SSD SATA
480 ГБ SSD SATA
|PBL34-HDD
|16 500 ₽
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|EL12-NVMe
|16 600 ₽
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|EL21-SSD
|16 600 ₽
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|AEL33-SSD
|16 700 ₽
|AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR32G-NVMe
|17 000 ₽
|Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL21G-SSD
|17 000 ₽
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|EL10-SSD (MSK-3)
|17 000 ₽
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|480 ГБ SSD SATA
|PBL55G-SSD
|17 100 ₽
|Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL23G-NVMe
|17 600 ₽
|Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL62-NVMe
|17 600 ₽
|AMD Ryzen 7 7700X 4.5 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR42-NVMe
|18 000 ₽
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4
|2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL10 (MSK-3)
|18 000 ₽
|Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|BL20-SSD
|18 100 ₽
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|EL22-SSD
|18 100 ₽
|Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|EL42-NVMe
|18 400 ₽
|2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|DL-39
|18 700 ₽
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 3840 ГБ SSD SATA
|EL13-SSD
|19 900 ₽
|Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|EL43-NVMe
|19 900 ₽
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|EL49-NVMe-10GE
|19 900 ₽
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|Archive EL10-SSD
|20 300 ₽
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|PBL26-SSD
|20 400 ₽
|Intel Core i9-10900K 3.7 GHz, 10 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL61-NVMe
|20 700 ₽
|Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
|CL60G-NVMe
|20 900 ₽
|Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер
|128 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL62R-NVMe
|20 900 ₽
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|EL30 (MSK-3)
|20 900 ₽
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|CL31G-SSD
|21 000 ₽
|Apple M2 Pro 3.5 GHz, 10 ядер
|32 ГБ DDR5
|1000 ГБ SSD NVMe
|MAC-M2
|21 000 ₽
|Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|BL11-SSD
|21 200 ₽
|Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4
|2 × 240 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL20-SSD (MSK-3)
|21 300 ₽
|Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра
|64 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|EL30-SSD (MSK-3)
|21 400 ₽
|2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер
|24 ГБ DDR3 ECC
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|CL17R
|21 800 ₽
|Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра
|32 ГБ DDR4
|2 × 240 ГБ SSD SATA
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|Archive EL20-SSD
|22 400 ₽
|AMD Ryzen 9 7950X 4.5 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR44-NVMe
|22 500 ₽
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|EL50-SSD
|22 500 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|DL24
|22 700 ₽
|Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|EL45-NVMe
|23 100 ₽
|2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|PL20-SSD
|23 100 ₽
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|GL12-1-A2
|23 200 ₽
|Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|BL11-NVMe
|23 400 ₽
|Intel Core i9-12900K 3.2 GHz, 16 ядер
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL70-NVMe
|24 300 ₽
|Intel Core i9-10900K 3.7 GHz, 10 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL61G-NVMe
|24 500 ₽
|Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL62G-NVMe
|24 500 ₽
|Apple M4 Pro 4.5 GHz, 12 ядер
|24 ГБ DDR5
|1000 ГБ SSD NVMe
|MAC-M4-2
|24 500 ₽
|2 × Intel Xeon E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|DL-30
|24 800 ₽
|2 × Intel Xeon E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|DL-31
|24 800 ₽
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|EL50-SSD-10GE
|24 800 ₽
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|EL50-SSD-SAN
|24 800 ₽
|2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|PL10-SSD
|24 800 ₽
|Apple M4 Pro 4.5 GHz, 12 ядер
|48 ГБ DDR5
|2000 ГБ SSD NVMe
|MAC-M4
|25 300 ₽
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|EL50-NVMe
|26 000 ₽
|Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|480 ГБ SSD SATA
960 ГБ SSD SATA
4 × 4000 ГБ HDD SATA
|PBL47-SSD-10GE
|26 000 ₽
|Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|BL11R-SSD
|26 100 ₽
|AMD EPYC 7351P 2.4 GHz, 16 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|AL10-SSD
|27 100 ₽
|Intel Core i9-13900K 3 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL80-NVMe
|27 200 ₽
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR43-NVMe
|27 300 ₽
|Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|EL44-NVMe
|27 500 ₽
|Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер
|16 ГБ DDR4 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
|GL10-1-T4
|27 900 ₽
|AMD EPYC 7443P 2.85 GHz, 24 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|DL-40
|28 000 ₽
|Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR5 ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|EL51-NVMe-10GE
|28 400 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|DL24-NVMe
|29 400 ₽
|Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 12 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PBL37-SSD-25GE
|29 900 ₽
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|GL14-1-T4
|30 000 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|96 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|PL11-SSD
|30 300 ₽
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45-NVMe
|30 800 ₽
|Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR5 ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|EL51-NVMe-SAN
|30 800 ₽
|2 × Intel Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|1000 ГБ SSD NVMe M.2
480 ГБ SSD SATA
|PBL35-SSD
|31 300 ₽
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|BL19-NVMe
|31 400 ₽
|AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 2000 ГБ HDD SATA
|PBL40-HDD
|31 500 ₽
|AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|DL-37
|31 900 ₽
|AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 32 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|DL-38
|31 900 ₽
|Intel Xeon Gold 6254 3.1 GHz, 18 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|DL-41
|32 000 ₽
|Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|BL11-SSD (MSK-3)
|32 200 ₽
|AMD EPYC 9015 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|BL27-NVMe-10GE
|32 400 ₽
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45-NVMe-SAN
|32 600 ₽
|Intel Xeon E3-1230v5 3.3 GHz, 4 ядра
|16 ГБ DDR4 ECC
|2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 18000 ГБ HDD SATA
|SL108
|32 700 ₽
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|BL21-NVMe
|33 200 ₽
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 480 ГБ SSD SATA
|BL22-NVMe
|33 200 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|32 ГБ DDR4
|2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 6000 ГБ HDD SATA
|SL42
|33 400 ₽
|Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|EL46-NVMe
|33 700 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|192 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|PL21-SSD
|33 700 ₽
|Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL63G-NVMe
|34 200 ₽
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|48 ГБ DDR5 ECC
|1000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45G-NVMe
|34 400 ₽
|Intel Core i9-13900K 3 GHz, 24 ядра
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL80G-NVMe
|34 900 ₽
|AMD Ryzen 9 7950X 4.5 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2
|BL18-NVMe
|34 900 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz, 24 ядра
|96 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL12-NVMe
|34 900 ₽
|Intel Xeon E5-1650 3.5 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 18000 ГБ HDD SATA
|SL108R
|35 300 ₽
|AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|AL11-SSD
|35 400 ₽
|2 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 36 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|DL-35
|35 400 ₽
|Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 16 ядер
|96 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|PL24-NVMe
|35 400 ₽
|Intel W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|192 ГБ DDR4 ECC Reg
|4000 ГБ HDD SATA
2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PBL48-SSD
|36 100 ₽
|Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер
|128 ГБ DDR4
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|BL11R-SSD (MSK-3)
|38 300 ₽
|Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR4 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL31G-NVMe
|38 800 ₽
|2 × Intel Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра
|160 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 4000 ГБ HDD SATA
2 × 800 ГБ SSD SATA
|PBL57-SSD
|39 800 ₽
|Intel Core i9-14900KS 3.2 GHz, 24 ядра
|64 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL79G-NVMe
|40 300 ₽
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|BL21R-NVMe
|40 900 ₽
|AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|AL12-NVMe
|41 000 ₽
|Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz, 12 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|PL14-NVMe-10GE
|41 500 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|32 ГБ DDR4
|1920 ГБ SSD SATA
7 × 4000 ГБ HDD SATA
|Chia-240
|41 800 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz, 24 ядра
|192 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL22-NVMe
|42 500 ₽
|2 × AMD EPYC 7452 2.35 GHz, 64 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|DL-36
|42 600 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|96 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|PL11-SSD (MSK-3)
|43 600 ₽
|AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
|AL43-NVMe
|44 000 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра
|96 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL13-NVMe
|44 000 ₽
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|32 ГБ DDR4 ECC Reg
|960 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PBL30-SSD
|44 100 ₽
|2 × Intel Xeon E5-2670v3 2.3 GHz, 24 ядра
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 800 ГБ SSD SATA
|DL-32
|44 200 ₽
|2 × Intel Xeon E5-2680v4 2.4 GHz, 28 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 800 ГБ SSD SATA
|PL30-SSD
|44 200 ₽
|2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|GL40
|46 500 ₽
|2 × Intel E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|480 ГБ SSD SATA
|PBL51G-SSD
|46 500 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|32 ГБ DDR4
|1920 ГБ SSD SATA
7 × 6000 ГБ HDD SATA
|Chia-360
|47 500 ₽
|Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|EL52-NVMe
|49 000 ₽
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|BL24-NVMe
|49 100 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 240 ГБ SSD SATA
6 × 16000 ГБ HDD SATA
|SL96
|50 100 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|192 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|PL21-SSD (MSK-3)
|50 800 ₽
|3.5 GHz, 1 ядро
|0 ГБ
|0 ГБ
|Mining BOX 1
|51 200 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра
|192 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL23-NVMe
|51 500 ₽
|Intel Xeon Gold 6336Y 2.4 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|PL44-NVMe
|51 700 ₽
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 ECC
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2
|BL25-NVMe
|52 400 ₽
|2 × Intel Xeon Gold 6240 2.6 GHz, 36 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|DL-34
|52 800 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|384 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|PL22-SSD
|53 100 ₽
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 ECC
|1000 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|BL25-NVMe-E10GE
|54 000 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|PBL37-NVMe
|54 400 ₽
|Intel Core i9-14900KS 3.2 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL81G-NVMe
|56 900 ₽
|Intel Xeon E5-2630 2.6 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR3
|2 × 240 ГБ SSD SATA
14 × 2000 ГБ HDD SATA
|SL10
|56 900 ₽
|Ampere Altra Max M128-30 3 GHz, 128 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|ARM01-NVMe
|58 100 ₽
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|384 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL33-NVMe-10GE
|58 100 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|PL65-NVMe-10GE
|58 400 ₽
|Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер
|64 ГБ DDR5 ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 960 ГБ SSD SATA
|GL14-1-L4
|58 500 ₽
|Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер
|32 ГБ DDR5 ECC
|1000 ГБ SSD NVMe M.2
4 × 24000 ГБ HDD SATA
|EL50-HDD-10GE
|58 700 ₽
|Intel Xeon Gold 6354 3 GHz, 18 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|PL25-NVMe
|59 000 ₽
|2 × AMD EPYC 7401 2 GHz, 48 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 4000 ГБ HDD SATA
|AL20-SSD
|59 200 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра
|192 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL64-NVMe
|62 200 ₽
|Intel Core i9-14900KS 3.2 GHz, 24 ядра
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|CL82G-NVMe
|62 700 ₽
|2 × Intel Gold 6244 (8x3.6 GHz HT) 3.6 GHz, 16 ядер
|384 ГБ DDR4 ECC Reg
|7680 ГБ SSD NVMe
3840 ГБ SSD NVMe
|PBL33-NVMe
|63 900 ₽
|2 × AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 32 ядра
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 18000 ГБ HDD SATA
|AL81-NVMe-10GE
|64 100 ₽
|AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 32 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|480 ГБ SSD SATA
3 × 20000 ГБ HDD SATA
|PBL35-HDD
|66 800 ₽
|2 × Ampere Altra Max M128-30 3 GHz, 256 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|ARM02-NVMe
|69 100 ₽
|Intel Xeon E5-2630 2.6 GHz, 6 ядер
|64 ГБ DDR3
|2 × 480 ГБ SSD SATA
14 × 4000 ГБ HDD SATA
|SL20
|69 100 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|384 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|PL22-SSD (MSK-3)
|72 100 ₽
|2 × AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 64 ядра
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|AL82-NVMe-10GE
|76 500 ₽
|2 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 36 ядер
|384 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|PL31-SSD
|77 200 ₽
|AMD EPYC 9135 3.65 GHz, 16 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2
|BL30-NVMe-10GE
|78 100 ₽
|2 × Intel Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|PBL52G-SSD
|78 600 ₽
|2 × AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 32 ядра
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 10000 ГБ HDD SATA
|AL63-NVMe
|78 900 ₽
|AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 24 ядра
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|AL26-NVMe-10GE
|81 900 ₽
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2
|AL69-NVMe-10GE
|81 900 ₽
|2 × Intel Xeon Gold 6354 3 GHz, 36 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 7680 ГБ SSD NVMe
|PL67-NVMe-10GE
|81 900 ₽
|2 × Intel Xeon Gold 6240 2.6 GHz, 36 ядер
|384 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL32-NVMe
|82 900 ₽
|Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер
|64 ГБ DDR 4
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 8000 ГБ HDD SATA
|GL20-1-A5000
|83 600 ₽
|AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 24 ядра
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|AL26-NVMe-SAN
|84 200 ₽
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe
|GL15-2-A4000
|87 800 ₽
|2 × Intel Xeon 6517P 3.2 GHz, 32 ядра
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2
|Selectel PL70-NVMe-10GE
|88 600 ₽
|2 × Intel Xeon 6520P 2.4 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2
|Selectel PL72-NVMe-10GE
|90 400 ₽
|2 × Intel Xeon Gold 6336Y 2.4 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL84-NVMe
|92 700 ₽
|2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4
|2 × 480 ГБ SSD SATA
|GL80
|93 800 ₽
|2 × Intel Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|8 × 22000 ГБ HDD SATA
500 ГБ SSD NVMe M.2
|PBL28-HDD
|103 200 ₽
|2 × AMD EPYC 9474F 3.6 GHz, 96 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2
|AL73-NVMe-10GE
|105 700 ₽
|2 × Intel Xeon 6710E 2.4 GHz, 128 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|Selectel PL90-NVMe-10GE
|106 100 ₽
|2 × AMD EPYC 7513 2.6 GHz, 64 ядра
|512 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 10000 ГБ HDD SATA
|AL83-NVMe-10GE
|106 300 ₽
|2 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 36 ядер
|384 ГБ DDR4
|2 × 960 ГБ SSD SATA
|PL31-SSD (MSK-3)
|106 300 ₽
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|384 ГБ DDR4
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL33-NVMe
|112 000 ₽
|AMD EPYC 7443P 2.85 GHz, 24 ядра
|64 ГБ DDR4 ECC Reg
|480 ГБ SSD SATA
1920 ГБ SSD NVMe
10 × 24000 ГБ HDD SATA
|PBL59-NVMe-10GE
|112 600 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|64 ГБ DDR4
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
6 × 16000 ГБ HDD SATA
|Chia-820
|113 900 ₽
|2 × Intel Xeon 6746E 2 GHz, 224 ядра
|384 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 7680 ГБ SSD NVMe
1000 ГБ SSD NVMe M.2
|Selectel PL91-NVMe-10GE
|117 500 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 480 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|GL70-1-A100
|118 800 ₽
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45G-NVMe-RTX6000
|125 500 ₽
|Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC
|2 × 7680 ГБ SSD SATA
|DELL-R360-01-SSD-25GE
|131 700 ₽
|AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер
|24 ГБ DDR5
|1000 ГБ SSD NVMe
|PBL25-NVMe
|138 000 ₽
|2 × Intel Silver 4516Y 2.2 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 1920 ГБ SSD SATA
|DELL PL66-NVMe-25GE
|174 400 ₽
|AMD EPYC 9754 2.25 GHz, 128 ядер
|512 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|AL68-NVMe-10GE
|176 000 ₽
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|AL71-NVMe-10GE
|188 800 ₽
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|128 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|GL2-A100-NVLink-25GE
|213 800 ₽
|4 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 72 ядра
|768 ГБ DDR4 ECC Reg
|4 × 1920 ГБ SSD SATA
|PL61R-SSD
|220 400 ₽
|2 × Intel Gold 6248R 3 GHz, 48 ядер
|512 ГБ DDR4 ECC Reg
|15360 ГБ SSD NVMe
|PBL60G-NVMe
|221 760 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|128 ГБ DDR4
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|GL50-1-A100
|229 200 ₽
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45G-NVMe-H100
|245 000 ₽
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|128 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|DELL-R7625-03-NVMe-25GE
|257 100 ₽
|2 × Intel Gold 6530 2.1 GHz, 64 ядра
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
2 × 7680 ГБ SSD NVMe
|DELL-R760-01-NVMe-25GE
|259 400 ₽
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|GL4-A100-NVLink-25GE
|297 000 ₽
|2 × AMD EPYC 9474F 3.6 GHz, 96 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|4 × 3840 ГБ SSD NVMe
|DELL-R7625-02-NVMe-25GE
|303 400 ₽
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
|AR45G-NVMe-H200
|324 500 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4510 2.4 GHz, 24 ядра
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 1920 ГБ SSD NVMe
|GL1-H100-25GE
|350 400 ₽
|2 × Intel Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 3840 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|PBL42-NVMe-NVLink-25GE
|350 900 ₽
|2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер
|256 ГБ DDR4
|2 × 1920 ГБ SSD SATA
|GL60-2-A100
|364 600 ₽
|2 × AMD EPYC 9754 2.25 GHz, 256 ядер
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|4 × 7680 ГБ SSD NVMe
|DELL-R7625-01-NVMe-25GE
|399 000 ₽
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe
500 ГБ SSD NVMe M.2
|GL1-H200-25GE
|415 800 ₽
|2 × Intel Xeon 6746E 2 GHz, 224 ядра
|1024 ГБ DDR5 ECC Reg
|4 × 15360 ГБ SSD NVMe
2 × 960 ГБ SSD SATA
|DELL-R770-01-NVMe-25GE
|519 500 ₽
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz, 48 ядер
|512 ГБ DDR4 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|GL8-A100-NVLink-25GE
|594 000 ₽
|4 × Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz, 72 ядра
|3072 ГБ DDR4
|4 × 3840 ГБ SSD NVMe
|PL61XR-NVMe
|692 500 ₽
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 GHz, 48 ядер
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD SATA
2 × 3840 ГБ SSD NVMe
|GL2-H100-NVLink-25GE
|958 600 ₽
|2 × Intel Xeon Platinum 8558 2.1 GHz, 96 ядер
|2048 ГБ DDR5 ECC Reg
|2 × 960 ГБ SSD NVMe
2 × 7680 ГБ SSD NVMe
|GL8-H200-HGX-25GE
|6 500 000 ₽
|2 × Intel Xeon 6767P 2.4 GHz, 128 ядер
|2048 ГБ DDR5 ECC Reg
|1000 ГБ SSD NVMe M.2
2 × 7680 ГБ SSD NVMe
|GL8-B300-HGX-25GE
|9 000 000 ₽
Допуслуги к выделенным серверам
|Наименование
|Цена
|Анонсирование PI префикса IP-адресов
|1 790 ₽/мес.
|Дополнительный блок IPv4: 11 шт (/28 подсеть)
|3 120 ₽/мес.
|Дополнительный блок IPv4: 123 шт. (/25 подсеть)
|30 000 ₽/мес.
|Дополнительный блок IPv4: 251 шт (/24 подсеть)
|60 800 ₽/мес.
|Дополнительный блок IPv4: 27 шт (/27 подсеть)
|6 970 ₽/мес.
|Дополнительный блок IPv4: 59 шт (/26 подсеть)
|14 600 ₽/мес.
|Дополнительный блок IPv6 (/64 подсеть)
|35 ₽/мес.
|Доступ к установке Astra Linux 1.8 Воронеж
|2 480 ₽/мес.
|Доступ к установке Astra Linux 1.8 Орёл
|2 030 ₽/мес.
|Подключение по протоколу BGP
|5 480 ₽/мес.
|Разовая оплата превышения лимита потребления трафика/полосы (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)
|336 ₽
|Сетевой базовый HDD-диск, 1 ГБ
|0,0064 ₽/час
|Сетевой быстрый SSD-диск, 1 ГБ
|0,0178 ₽/час
|Увеличение лимита потребления трафика/полосы (шаг 10 Мбит/ 3 ТБ)
|336 ₽/мес.
Облачные серверы
Виртуальные машины с оплатой по потреблению и готовностью меньше минуты
Регион
Пул
|Наименование
|Цена в час
|Цена в месяц
|IOPS Быстрого v2 SSD диска
|0,0001 ₽
|0,10 ₽
|IOPS Универсального v2 SSD диска
|0,0004 ₽
|0,33 ₽
|Балансировщик нагрузки «Базовый без резервирования»
|1,9155 ₽
|1 398,30 ₽
|Балансировщик нагрузки «Базовый с резервированием»
|3,5724 ₽
|2 607,89 ₽
|Балансировщик нагрузки «Продвинутый с резервированием»
|5,9439 ₽
|4 339,05 ₽
|Графическая карта (GPU) A100, 80 ГБ
|292,0229 ₽
|213 176,75 ₽
|Графическая карта (GPU) A100, 80 ГБ, прерываемая
|146,0137 ₽
|106 590,00 ₽
|Графическая карта (GPU) H200, 141 ГБ
|587,6712 ₽
|429 000,00 ₽
|Графическая карта (GPU) H200, 141 ГБ, прерываемая
|440,7534 ₽
|321 750,00 ₽
|Графическая карта (GPU) L4, 24 ГБ
|49,7426 ₽
|36 312,10 ₽
|Графическая карта (GPU) L4, 24 ГБ, прерываемая
|24,8721 ₽
|18 156,60 ₽
|Графическая карта (GPU) RTX 6000 Pro, 96 ГБ
|215,6995 ₽
|157 460,60 ₽
|Графическая карта (GPU) RTX 6000 Pro, 96 ГБ, прерываемая
|161,7746 ₽
|118 095,45 ₽
|Графическая карта (GPU), A100, 40 ГБ
|206,3807 ₽
|150 657,90 ₽
|Графическая карта (GPU), A100, прерываемая
|88,4477 ₽
|64 566,83 ₽
|Графическая карта (GPU), A30
|57,6371 ₽
|42 075,11 ₽
|Графическая карта (GPU), A30, прерываемая
|31,0009 ₽
|22 630,63 ₽
|Графическая карта (GPU), A5000, 24 ГБ
|60,2740 ₽
|44 000,00 ₽
|Графическая карта (GPU), A5000, прерываемая
|30,1370 ₽
|22 000,00 ₽
|Графическая карта (GPU), RTX 2080 TI, 11 ГБ
|19,2984 ₽
|14 087,83 ₽
|Графическая карта (GPU), RTX 2080 TI, прерываемая
|5,7895 ₽
|4 226,35 ₽
|Графическая карта (GPU), RTX 4090 24 ГБ, прерываемая
|37,6992 ₽
|27 520,42 ₽
|Графическая карта (GPU), RTX 4090, 24 ГБ
|75,3984 ₽
|55 040,83 ₽
|Графическая карта (GPU), RTX 4090, 48 ГБ
|110,9011 ₽
|80 957,80 ₽
|Графическая карта (GPU), RTX 4090, 48 ГБ, прерываемая
|55,4505 ₽
|40 478,90 ₽
|Графическая карта (GPU), RTX 6000 ADA, 48 ГБ
|120,6685 ₽
|88 088,00 ₽
|Графическая карта (GPU), RTX 6000 ADA, 48 ГБ, прерываемая
|60,3342 ₽
|44 044,00 ₽
|Графическая карта (GPU), Tesla T4, 16 ГБ
|43,0848 ₽
|31 451,90 ₽
|Графическая карта (GPU), Tesla T4, прерываемая
|12,9254 ₽
|9 435,57 ₽
|Загрузочный диск без сетевых задержек для RTX 4090 48 ГБ, 1 ГБ
|0,0172 ₽
|12,54 ₽
|Загрузочный диск без сетевых задержек для RTX 4090 48 ГБ, 1 ГБ, прерываемый
|0,0086 ₽
|6,27 ₽
|Локальный SSD NVMe диск для A100 80 ГБ, 1 ГБ
|0,0172 ₽
|12,54 ₽
|Локальный SSD NVMe диск для A100 80 ГБ, 1 ГБ, прерываемый
|0,0086 ₽
|6,27 ₽
|Локальный SSD NVMe диск для H200 141 ГБ, 1 ГБ
|0,0172 ₽
|12,54 ₽
|Локальный SSD NVMe диск для H200 141 ГБ, 1 ГБ, прерываемый
|0,0129 ₽
|9,41 ₽
|Локальный SSD NVMe диск для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 ГБ
|0,0172 ₽
|12,54 ₽
|Локальный SSD NVMe диск для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 ГБ, прерываемый
|0,0129 ₽
|9,41 ₽
|Локальный SSD NVMe диск, 1 ГБ
|0,0172 ₽
|12,54 ₽
|Локальный диск, 1 ГБ, прерываемый
|0,0067 ₽
|4,91 ₽
|Облачный роутер
|0,2740 ₽
|200,00 ₽
|Оперативная память (RAM) для A100 80 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ
|0,4398 ₽
|321,07 ₽
|Оперативная память (RAM) для A100 80 ГБ, прерываемая, 1 ГБ
|0,2199 ₽
|160,53 ₽
|Оперативная память (RAM) для H200 141 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ
|0,4398 ₽
|321,07 ₽
|Оперативная память (RAM) для H200 141 ГБ, прерываемая, 1 ГБ
|0,3299 ₽
|240,80 ₽
|Оперативная память (RAM) для L4 24 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ
|0,3662 ₽
|267,34 ₽
|Оперативная память (RAM) для L4 24 ГБ, прерываемая, 1 ГБ
|0,1831 ₽
|133,67 ₽
|Оперативная память (RAM) для RTX 4090 48 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ
|0,3662 ₽
|267,34 ₽
|Оперативная память (RAM) для RTX 4090 48 ГБ, прерываемая, 1 ГБ
|0,1831 ₽
|133,67 ₽
|Оперативная память (RAM) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 4 800 МГц, 1 ГБ
|0,4398 ₽
|321,07 ₽
|Оперативная память (RAM) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, прерываемая, 1 ГБ
|0,3299 ₽
|240,80 ₽
|Оперативная память (RAM), 2 133-2 933 МГц, 1 ГБ
|0,3662 ₽
|267,34 ₽
|Оперативная память (RAM), 3 200 МГц, 1 ГБ
|0,4398 ₽
|321,07 ₽
|Оперативная память (RAM), прерываемая
|0,0919 ₽
|67,06 ₽
|Превышение лимита, 1 ГБ*
|0,8962 ₽
|Приватный DNS-резолвер сети
|0,2740 ₽
|200,00 ₽
|Процессорные ядра (vCPU) для A100 80 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC™ 9474F 4,0 Ггц
|0,6660 ₽
|486,19 ₽
|Процессорные ядра (vCPU) для A100 80 ГБ, 1 ядро AMD EPYC™ 9474F 4,0 Ггц
|1,3320 ₽
|972,39 ₽
|Процессорные ядра (vCPU) для H200 141 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC 9474F 3.6 Ггц
|0,9990 ₽
|729,29 ₽
|Процессорные ядра (vCPU) для H200 141 ГБ, 1 ядро AMD EPYC 9474F 3.6 Ггц
|1,3320 ₽
|972,39 ₽
|Процессорные ядра (vCPU) для L4 24 ГБ, 1 ядро Intel Gold 6240R 2,4 Ггц
|1,0071 ₽
|735,19 ₽
|Процессорные ядра (vCPU) для RTX 4090 48 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC 9554 3,1 Ггц
|0,5036 ₽
|367,59 ₽
|Процессорные ядра (vCPU) для RTX 4090 48 ГБ, 1 ядро AMD EPYC 9554 3,1 Ггц
|1,0071 ₽
|735,19 ₽
|Процессорные ядра (vCPU) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 прерываемое ядро AMD EPYC 9554 3.1 Ггц
|0,9990 ₽
|729,29 ₽
|Процессорные ядра (vCPU) для RTX 6000 Pro 96 ГБ, 1 ядро AMD EPYC 9554 3.1 Ггц
|1,3320 ₽
|972,39 ₽
|Процессорные ядра (vCPU) для RTX L4 24 ГБ, 1 прерываемое ядро Intel Gold 6240R 2,4 Ггц
|0,5036 ₽
|367,59 ₽
|Процессорные ядра (vCPU), 1 прерываемое ядро Intel® Xeon® Gold 6240R
|0,2518 ₽
|183,80 ₽
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро 2.25 Ггц
|1,0071 ₽
|735,19 ₽
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6354
|1,3320 ₽
|972,39 ₽
|Прямой публичный IP
|0,2597 ₽
|189,57 ₽
|Публичная подсеть из 125 IP-адресов
|38,9526 ₽
|28 435,38 ₽
|Публичная подсеть из 13 IP-адресов
|4,0523 ₽
|2 958,15 ₽
|Публичная подсеть из 253 IP-адресов
|78,8387 ₽
|57 552,22 ₽
|Публичная подсеть из 29 IP-адресов
|9,0380 ₽
|6 597,75 ₽
|Публичная подсеть из 5 IP-адресов
|1,5594 ₽
|1 138,34 ₽
|Публичная подсеть из 61 IP-адресов
|19,0095 ₽
|13 876,96 ₽
|Публичный плавающий IP-адрес
|0,2597 ₽
|189,57 ₽
|Резервное копирование в облаке, 1 ГБ
|0,0062 ₽
|4,50 ₽
|Сетевой базовый HDD-диск, 1 ГБ
|0,0112 ₽
|8,16 ₽
|Сетевой базовый SSD-диск, 1 ГБ
|0,0138 ₽
|10,09 ₽
|Сетевой быстрый SSD-диск v2, 1 ГБ
|0,0332 ₽
|24,20 ₽
|Сетевой универсальный SSD-диск v2, 1 ГБ
|0,0144 ₽
|10,48 ₽
|Снапшот базового HDD диска, 1 ГБ
|0,0112 ₽
|8,16 ₽
|Снапшот базового SSD диска, 1 ГБ
|0,0138 ₽
|10,09 ₽
|Снапшот быстрого SSD диска, 1 ГБ
|0,0602 ₽
|43,95 ₽
|Снапшот универсального SSD диска, 1 ГБ
|0,0285 ₽
|20,81 ₽
|Файловое хранилище, базовое, 1 ГБ
|0,0042 ₽
|3,03 ₽
|Файловое хранилище, быстрое, 1 ГБ
|0,0272 ₽
|19,82 ₽
|Файловое хранилище, универсальное, 1 ГБ
|0,0163 ₽
|11,88 ₽
|Хранение пользовательских образов, 1 ГБ
|0,0112 ₽
|8,16 ₽
S3
Для хранения данных и бэкапов, аналитики и датасетов для ML
Класс хранилища
Регион
Пул
|Наименование
|Справочная стоимость с НДС
|Цена с НДС
|Запросы GET S3 API при ледяном хранении
|0,00036 ₽/1 запрос
|3,61 ₽/10 000 запросов
|Запросы PUT/POST/COPY S3 API при ледяном хранении
|0,0030 ₽/1 запрос
|3,01 ₽/1 000 запросов
|Исходящий трафик при ледяном хранении
|0,0019 ₽/МБ
|1,96 ₽/ГБ
|Хранение данных ледяного класса
|0,0000012 ₽/МБ в час
|0,89 ₽/ГБ в мес.
S3 Vault
|Наименование
|Справочная стоимость с НДС
|Цена с НДС
|S3 Vault. Хранение данных
|0,0000019 ₽/МБ в час
|1,43 ₽/ГБ в мес.
|S3 Vault. Исходящий трафик
|0,0019 ₽/МБ
|1,96 ₽/ГБ
Облачные базы данных
Готовые к работе, масштабируемые и отказоустойчивые базы данных в облаке Selectel
Регион
Пул
|Наименование
|Цена в час
|Цена в месяц
|DBaaS RAM, HighFreq, ГБ
|0,53 ₽
|388,30 ₽
|DBaaS RAM, ГБ
|0,47 ₽
|342,10 ₽
|DBaaS vCPU, HighFreq, Ядра
|1,97 ₽
|1 441,00 ₽
|DBaaS vCPU, Ядра
|1,40 ₽
|1 024,63 ₽
|DBaaS Выделенный сервер Extra Large, шт
|251,67 ₽
|183 719,10 ₽
|DBaaS Выделенный сервер Large, шт
|185,92 ₽
|135 721,60 ₽
|DBaaS Выделенный сервер Medium, шт
|125,36 ₽
|91 509,88 ₽
|DBaaS Выделенный сервер Mega, шт
|349,23 ₽
|254 937,90 ₽
|DBaaS Выделенный сервер Small, шт
|83,93 ₽
|61 268,90 ₽
|DBaaS Локальный диск, HighFreq, ГБ
|0,04 ₽
|31,00 ₽
|DBaaS Локальный диск, ГБ
|0,03 ₽
|22,11 ₽
|DBaaS Публичный IP-адрес
|0,54 ₽
|393,15 ₽
|DBaaS Сетевой диск Ultra, ГБ
|0,08 ₽
|55,85 ₽
Managed Kubernetes
Отказоустойчивые и автомасштабируемые кластеры Kubernetes с гарантией доступности в облаке Selectel
Регион
Пул
|Наименование
|Цена в час
|Цена в месяц
|Кластер Managed Kubernetes. Базовый — 1 мастер-нода
|8,16 ₽
|5 954,57 ₽
|Кластер Managed Kubernetes. Отказоустойчивый — 3 мастер-ноды
|23,40 ₽
|17 085,59 ₽
Container Registry
Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров
|Наименование
|Цена
|Хранилище, за 1 ГБ в месяц
|3,3 ₽
|Входящий трафик
|Бесплатно
|Исходящий трафик до инфраструктуры Selectel
|Бесплатно
|Исходящий трафик вне инфраструктуры Selectel, до 10 ГБ в месяц
|Бесплатно
|Исходящий трафик вне инфраструктуры Selectel, свыше 10 ГБ в месяц, за 1 ГБ
|1,13 ₽
Облако на базе VMWare
Облачные продукты на базе VMware от Selectel
Тип VDC
|Наименование
|Цена в час
|Цена в месяц
|Процессорное ядро AMD HiFreq vCPU (4,1 ГГц в Москве)
|1,220 ₽
|890,34 ₽
|Оперативная память (RAM), 1 ГБ
|0,479 ₽
|350,00 ₽
|vSSD Pro — 1 ГБ
|0,023 ₽
|16,92 ₽
|Fast vSSD — 25 000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
|0,038 ₽
|27,49 ₽
|Ultra vSSD — 40 000 IOPS, Platinum пул, 1 ГБ
|0,051 ₽
|37,00 ₽
|Extreme vSSD — 1 ГБ
|0,080 ₽
|58,15 ₽
|Edge-роутер NSX-T
|1,054 ₽
|769,14 ₽
|Изолированная сеть
|0,964 ₽
|704,07 ₽
|Direct connected подсеть /24
|39,523 ₽
|28 851,94 ₽
|Direct connected подсеть /25
|19,762 ₽
|14 425,97 ₽
|Direct connected подсеть /26
|9,881 ₽
|7 212,98 ₽
|Direct connected подсеть /27
|4,931 ₽
|3 599,78 ₽
|Direct connected подсеть /28
|2,835 ₽
|2 069,87 ₽
|Direct connected подсеть /29
|1,418 ₽
|1 034,94 ₽
|Маршрутизируемый IP-адрес
|0,276 ₽
|201,48 ₽
|Аварийное восстановление (DRaaS) виртуальной машины
|1,507 ₽
|1 099,96 ₽
|Резервное копирование виртуальной машины
|3,288 ₽
|2 399,99 ₽
|Место в репозитории (за 1 ГБ)
|0,002 ₽
|1,79 ₽
|1С: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения
|6,164 ₽
|4 500,01 ₽
Размещение оборудования
Размещение ваших серверов в дата-центрах Selectel уровня Tier III
|Наименование
|Цена в месяц
|1C: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения (x86-64)
|5 040 ₽/мес.
|1С: Предприятие 8 ПРОФ. Пользовательская лицензия (1 пользователь)
|785 ₽/мес.
|Аренда кабеля QSFP+ AOC, 40G, 5/15/25m
|1 790 ₽/мес.
|Аренда кабеля QSFP+ DAC, 40G, 5m
|448 ₽/мес.
|Аренда кабеля QSFP28 AOC, 100G, 5m/10m/15m
|1 790 ₽/мес.
|Аренда трансивера QSFP+ ER, 40G, 40km
|6 730 ₽/мес.
|Аренда трансивера QSFP+ LR, 40G , 20km
|1 790 ₽/мес.
|Аренда трансивера QSFP28 CWDM4, 100G, 2km
|1 790 ₽/мес.
|Аренда трансивера QSFP28 LR4, 100G, 20km
|3 360 ₽/мес.
|Аренда трансивера SFP ER/EX, 1G, 40km
|179 ₽/мес.
|Аренда трансивера SFP LR/LX, 1G, 20km
|179 ₽/мес.
|Аренда трансивера SFP SR/SX, 1G, 300m
|179 ₽/мес.
|Аренда трансивера SFP WDM (BiDi) 1310/1550nm, 1G, 20km
|179 ₽/мес.
|Аренда трансивера SFP+ ER, 10G, 1550nm, 40km
|1 340 ₽/мес.
|Аренда трансивера SFP+ LR, 10G, 20km
|179 ₽/мес.
|Аренда трансивера SFP+ SR, 10G, 300m
|179 ₽/мес.
|Аренда трансивера SFP+ WDM (BiDi) ZR, 10G, 1270/1330nm, 60km
|2 010 ₽/мес.
|Аренда трансивера SFP+ WDM (BiDi), 10G, 1270/1330nm, 20km
|179 ₽/мес.
|Аренда трансивера SFP+ ZR, 10G, 1550nm, 80km
|1 790 ₽/мес.
|Аренда трансивера SFP-T, 1G, 100m
|179 ₽/мес.
|Аренда трансивера SFP28 SR 25G, 300m
|336 ₽/мес.
|Аренда ячейки для временного хранения оборудования
|5 500 ₽/мес.
|Гарантированная полоса/трафик (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)
|336 ₽/мес.
|Дополнительная розетка питания
|880 ₽/мес.
|Дополнительные 100 Вт, выделяемые на электрическую розетку
|3 850 ₽/мес.
|Интернет-порт 1 Гбит/с
|459 ₽/мес.
|Локальный порт 1 Гбит/с
|459 ₽/мес.
|Локальный порт 25 Гбит/с
|3 410 ₽/мес.
|Локальный порт 40 Гбит/с
|6 490 ₽/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 1 Гбит/с (MC-LAG)
|919 ₽/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 10 Гбит/с (MC-LAG)
|3 690 ₽/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 25 Гбит/с (MC-LAG)
|6 820 ₽/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 40 Гбит/с (MC-LAG)
|13 200 ₽/мес.
|Оптический порт в интернет 40 Гбит/с
|6 490 ₽/мес.
|Оптический порт в интернет сеть 10 Гбит/с
|1 900 ₽/мес.
|Оптический порт в локальную сеть 10 Гбит/с
|1 870 ₽/мес.
|Предоставление доступа к Secret Net LSP (Linux)
|1 100 ₽/мес.
|Предоставление доступа к Secret Net Studio (Windows)
|1 100 ₽/мес.
|Предприятие 8 КОРП. Лицензия на сервер приложения(x86-64)
|10 000 ₽/мес.
|Предприятие 8 КОРП. Пользовательская лицензия (1 пользователь)
|1 120 ₽/мес.
|Размещение оборудования (1U) в аттестованном сегменте ЦОД
|11 000 ₽/мес.
|Размещение сервера 1U
|15 400 ₽/мес.
|Размещение сервера 1U (300 Вт, 1 розетка)
|7 390 ₽/мес.
|Размещение сервера 2U
|22 000 ₽/мес.
|Размещение сервера 3U
|35 000 ₽/мес.
|Размещение сервера 4U
|46 000 ₽/мес.
|Размещение сервера 4U (300 Вт, 1 розетка)
|18 400 ₽/мес.
|Разовое включение гарантированной полосы/трафика (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)
|336 ₽
|Резервированное подключение (MC-LAG) 1 Гбит/с
|919 ₽/мес.
|Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с
|3 580 ₽/мес.
Допуслуги к размещению оборудования
|Наименование
|Цена в месяц
|Аренда ячейки для временного хранения оборудования
|5 500 ₽/мес.
|Гарантированная полоса/трафик (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)
|336 ₽/мес.
|Дополнительная розетка питания
|880 ₽/мес.
|Дополнительные 100 Вт, выделяемые на электрическую розетку
|3 850 ₽/мес.
|Интернет-порт 1 Гбит/с
|459 ₽/мес.
|Локальный порт 1 Гбит/с
|459 ₽/мес.
|Локальный порт 40 Гбит/с
|6 490 ₽/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 1 Гбит/с (MC-LAG)
|919 ₽/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 10 Гбит/с (MC-LAG)
|3 690 ₽/мес.
|Локальный порт с резервированием 2 × 40 Гбит/с (MC-LAG)
|13 200 ₽/мес.
|Оптический порт в интернет 40 Гбит/с
|6 490 ₽/мес.
|Оптический порт в интернет сеть 10 Гбит/с
|1 900 ₽/мес.
|Оптический порт в локальную сеть 10 Гбит/с
|1 870 ₽/мес.
|Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 100 Мбит/с (расширение полосы)
|10 700 ₽/мес.
|Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 1000 Мбит/с (расширение полосы)
|98 700 ₽/мес.
|Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 20 Мбит/с
|5 170 ₽/мес.
|Отказоустойчивый балансировщик нагрузки, 50 Мбит/с (расширение полосы)
|3 520 ₽/мес.
|Постоянное подключение IP-KVM
|2 680 ₽/мес.
|Разовое включение гарантированной полосы/трафика (шаг 10 Мбит / 3 ТБ)
|336 ₽
|Разовое подключение IP-KVM (3 часа)
|1 320 ₽
|Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с
|3 580 ₽/мес.
|Резервированное подключение (MC-LAG) 40 Гбит/с
|12 900 ₽/мес.
Аренда стойки и допуслуги
Аренда стойки или ее части в дата-центрах Selectel уровня Tier III
|Наименование
|Цена в месяц
|1/2 Серверного шкафа, 20 RU до 2,5 кВА, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)
|202 000 ₽
|1/4 Cерверного шкафа, 9 RU до 1 кВА, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)
|103 900 ₽
|Дополнительный 1 кВА на стойку, Берзарина (Москва)
|25 100 ₽
|Дополнительный 1 кВА на стойку, Дубровка (ЛО)
|25 100 ₽
|Дополнительный 1 кВА на стойку, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)
|25 100 ₽
|Медная кроссировка по дата-центру (кабель 5 категории)
|448 ₽
|Оптическая кроссировка по дата-центру (дуплекс)
|1 340 ₽
|Оптическая кроссировка по дата-центру (симплекс)
|673 ₽
|Постоянное подключение IP-KVM
|2 680 ₽
|Серверный шкаф 47RU, до 5 кВА, Дубровка (ЛО)
|404 200 ₽
|Серверный шкаф 47RU, до 5 кВА, Цветочная-2 (Санкт-Петербург)
|404 200 ₽
|Временное хранение оборудования (за единицу оборудования)
|5 500 ₽
|Аренда ячейки для хранения комплектующих
|5 770 ₽
|Наименование
|Цена за одну операцию или единицу оборудования
|Перезагрузка оборудования
|110 ₽
|Замена комплектующих в оборудовании без вскрытия
|440 ₽
|Замена комплектующих в оборудовании со вскрытием
|1 760 ₽
|Замена кабеля питания
|220 ₽
|Установка и переустановка операционной системы (ОС)
|1 760 ₽
|Предоставление в аренду носителей с предустановленным ПО
|330 ₽
|Установка и замена трансиверов
|110 ₽
|Монтаж или демонтаж оборудования в арендованную стойку, цена за один юнит
|440 ₽
|Временное подключение IP-KVM
|110 ₽
|Чистка оптических портов на оборудовании, коннекторов оптических волокон
|440 ₽
|Визуальный осмотр оборудования
|110 ₽
|Маркировка оборудования и сетевых кабелей
|110 ₽
|Монтаж и демонтаж оптической кроссировки внутри стойки
|440 ₽
|Монтаж и демонтаж медной кроссировки внутри стойки
|440 ₽
|Перекоммутация оптической, медной кроссировки
|220 ₽
|Отправка оборудования, передача в ремонт
|1 760 ₽
|Инвентаризация установленного оборудования
|440 ₽
|Подготовка стойки (органайзеры, направляющие и т.д.)
|27 500 ₽
|Предоставление и монтаж в каждый шкаф крепежных комплектов М6-16мм «винт-гайка-шайба», 1 комплект
|33 ₽
|Патч-корд UTP, Cat.5, до 1,5 м
|165 ₽
|Патч-корд UTP, Cat.5, до 3 м
|220 ₽
|Патч-корд UTP, Cat.5, от 3 м (за 1 м)
|165 ₽
|Шнур оптический дуплексный одномодовый, до 3 м
|1 100 ₽
|Шнур питания C13-Schuko, до 1,8 м
|330 ₽
|Шнур питания С13-С14, до 1,8 м
|330 ₽
|Шнур питания С19-С20, до 1,8 м
|330 ₽
Проверка доступности
Анализ доступности портов, состояние баз данных и веб-сервисов из любой точки мира
|Наименование
|Цена в месяц
|Дополнительные проверки доступности
|52,00 ₽
|Первые 3 проверки
|Бесплатно
|Уведомление SMS
|6,38 ₽
Регистратор доменов
Зарегистрируйте домен в зонах .RU и .РФ или перенесите свой домен в Selectel
|Наименование
|Цена в год
|Продление домена
|450 ₽
|Регистрация домена
|120 ₽
|Трансфер домена
|1 ₽
Сетевые услуги и оборудование
Сетевые сервисы от Selectel для объединения ваших проектов между собой в единую инфраструктуру
|Наименование
|Цена в месяц
|DirectConnect — логический порт 1 Гбит/с
|5 610 ₽
|DirectConnect — логический порт 10 Гбит/с
|12 500 ₽
|Алиас подсеть
|129 ₽
|Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, МCK-СПб, 1 Гбит/с
|37 600 ₽
|Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, МCK-СПб, 5 Гбит/с
|86 600 ₽
|Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, НСК-МСК/СПб, 1 Гбит/с
|199 333 ₽
|Глобальный роутер Selectel, увеличение полосы пропускания, НСК-МСК/СПб, 5 Гбит/с
|625 000 ₽
|Дополнительная гарантированная полоса 1 Гбит/с
|63 000 ₽
|Дополнительная гарантированная полоса 10 Гбит/с
|450 000 ₽
|Дополнительная гарантированная полоса 100 Мбит/с
|9 100 ₽
|Дополнительный блок IPv6 (/118 подсеть)
|2 ₽
|Дополнительный блок IPv6 (/125 подсеть)
|2 ₽
|Дополнительный блок IPv6 (/128 подсеть)
|1 ₽
|Дополнительный блок IPv6 (/61 подсеть)
|280 ₽
|Локальный порт 1 Гбит/с
|459 ₽
|Локальный порт 10 Гбит/с
|1 870 ₽
|Локальный порт с резервированием 2 x 1 Гбит/с (MC-LAG)
|919 ₽
|Локальный порт с резервированием 2 x 10 Гбит/с (MC-LAG)
|3 690 ₽
|Подключение по протоколу BGP
|5 480 ₽
|Подписка UTM для Fortinet FG-100E с технической поддержкой вендора, цена за год
|149 000 ₽
|Резервированное подключение (MC-LAG) 1 Гбит/с
|919 ₽
|Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с
|3 580 ₽
|Управление межсетевым экраном (managed-решение)*
|15 000 ₽
ВОЛС
Объединение серверов или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети
|Наименование
|Цена в месяц
|Аренда 1 ОВ ДЦ Selectel Берзарина 36 - ДЦ DataLine Коровинское ш. 41
|27 200 ₽
|ВОЛС Аренда лямбды: Дата-центр Берзарина – Дата-центр Авиамоторная
|20 100 ₽
|ВОЛС Дата-центр «Миран» — Дата-центр «Радуга»
|8 000 ₽
|ВОЛС Дата-центр «Селектел» на ул. Берзарина - ММТС-9
|34 300 ₽
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «Дубровка»
|91 500 ₽
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «Дубровка» (резерв)
|91 500 ₽
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «ИЦВА»
|56 100 ₽
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Большая Морская, д.18
|25 000 ₽
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.57
|13 600 ₽
|ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.57 (резерв)
|13 600 ₽
|ВОЛС ул. Большая Морская, д.18 — Дата-центр «Миран»
|13 600 ₽
|ВОЛС ул. Боровая, д.57 — ул. Большая Морская, д.18
|11 400 ₽
Защита от DDoS
Фильтрация DDoS-атак на уровне сетевых протоколов L3, L4 и L7
|Наименование
|Цена в месяц
|Curator — 1 дополнительный IP-адрес, тариф Business
|19 520 ₽
|Curator — 1 дополнительный IP-адрес, тариф Corporate
|30 500 ₽
|Curator — 1 дополнительный IP-адрес, тариф Professional
|8 540 ₽
|Curator — Advisory WAF, абонентская плата, ежемесячно
|92 720 ₽
|Curator — Elementary WAF, абонентская плата, ежемесячно
|36 600 ₽
|Curator — тариф Business, включает легитимный трафик 10 Мбит/с
|95 160 ₽
|Curator — тариф Corporate, включает легитимный трафик 10 Мбит/с
|195 200 ₽
|Curator — тариф Professional, включает легитимный трафик 10 Мбит/с
|28 060 ₽
|DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Enterprise
|244 000 ₽
|DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Medium
|58 560 ₽
|DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Normal
|24 400 ₽
|DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Premium
|97 600 ₽
|Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) — дополнительный IP-адрес
|171 ₽
|Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 10 Мбит/с
|2 860 ₽
|Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 100 Мбит/с
|20 000 ₽
|Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 20 Мбит/с
|5 140 ₽
|Защита DDoS Guard от DDoS (L3-L4) 50 Мбит/с
|10 800 ₽
Резервное копирование
Бэкапы дисков по расписанию с настройкой за пару кликов
|Наименование
|Цена в месяц
|Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Виртуальные машины
|897,00 ₽
|Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Место в репозитории (за 1 ГБ)
|2,20 ₽
|Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Рабочие станции
|561,00 ₽
|Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect. Физические серверы
|1 230,00 ₽
|Резервное копирование агентами. Лицензия Veeam Agent Server Edition
|2 010,00 ₽
|Резервное копирование агентами. Место в облачном репозитории (за 1 ГБ)
|2,24 ₽
Прочие цены
|Наименование
|Цена в месяц
|Direct Connect 1 Гб/сек физический порт (Резервный ЦОД)
|448 ₽
|Direct Connect 10 Гб/сек физический порт (Резервный ЦОД)
|1 790 ₽
|Direct Connect 100 Гбит/с физический порт (Резервный ЦОД)
|67 300 ₽
|Direct Connect 25 Гбит/с физический порт (Резервный ЦОД)
|16 800 ₽
|Direct Connect 2x1 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)
|897 ₽
|Direct Connect 2x10 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)
|3 580 ₽
|Direct Connect 2x100 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)
|89 700 ₽
|Direct Connect 2x25 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)
|33 600 ₽
|Direct Connect 2x40 Гбит/с (MC-LAG) физический порт (Резервный ЦОД)
|89 700 ₽
|Direct Connect 40 Гбит/с физический порт (Резервный ЦОД)
|44 800 ₽
|DirectConnect — физический порт 2x1 Гбит/с (MC-LAG)
|13 400 ₽
|DirectConnect - физический порт 25 Гбит/с
|16 800 ₽
|DirectConnect - физический порт 2x100 Гбит/с (MC-LAG)
|134 600 ₽
|DirectConnect - физический порт 2x25 Гбит/с (MC-LAG)
|33 600 ₽
|DirectConnect - физический порт 2x40 Гбит/с (MC-LAG)
|89 700 ₽
|DirectConnect - физический порт 40 Гбит/с
|44 800 ₽
|DirectConnect — физический порт 10 Гбит/с
|11 200 ₽
|DirectConnect — физический порт 1 Гбит/с
|6 730 ₽
|DirectConnect — физический порт 100 Гбит/с
|67 300 ₽
|DirectConnect — физический порт 2x10 Гбит/с (MC-LAG)
|22 400 ₽
|Виртуальный рабочий стол, конфигурация 2 vCPU, 4 GB RAM, 200 GB SSD
|3 050 ₽
|Интернет-порт 1 Гбит/с
|459 ₽
|Интернет-порт 10 Гбит/с
|1 870 ₽
|Интернет-порт 2х1 Гбит/с (MC-LAG)
|895 ₽
|Интернет-порт 2х10 Гбит/с (MC-LAG)
|3 520 ₽
|Порт локальной сети 1 Гбит/с
|440 ₽
|Порт локальной сети 10 Гбит/с
|1 760 ₽
|Порты локальной сети 2x1 Гбит/с (MC-LAG)
|897 ₽
|Порты локальной сети 2x10 Гбит/с (MC-LAG)
|3 520 ₽
Средства защиты информации
|Наименование
|Цена в месяц
|Сертифицированный UserGate VE100 c подписками, до 2 ядер
|30 000 ₽
|Сертифицированный UserGate VE1000 c подписками, до 8 ядер
|120 000 ₽
|Сертифицированный UserGate VE2000 c подписками, до 12 ядер
|240 000 ₽
|Сертифицированный UserGate VE250 c подписками, до 4 ядер
|60 000 ₽
|Сертифицированный UserGate VE4000 c подписками, до 24 ядер
|360 000 ₽
|Сертифицированный UserGate VE500 c подписками, до 6 ядер
|90 000 ₽
|Сертифицированный UserGate VE6000 c подписками, до 32 ядер
|480 000 ₽
Кибер Бэкап Облачный
Резервное копирование и восстановление данных с защитой от вирусов-шифровальщиков
Модель оплаты
|Наименование
|Цена в месяц
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) Хранение копий МСК, место в репозитории (за 1 ГБ)
|2,29 ₽
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) Хранение копий СПб, место в репозитории (за 1 ГБ)
|2,29 ₽
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для СУБД на базе PostgreSQL, шт
|2 100,00 ₽
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для виртуальной машины, шт
|1 190,00 ₽
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для рабочей станции, шт
|350,00 ₽
|Кибер Бэкап Облачный (Устройства) для физического сервера, шт
|2 100,00 ₽
Удаленные рабочие столы
Виртуальные рабочие столы на базе технологии VMware Horizon®
Наличие GPU
|Наименование
|Цена в месяц
|Виртуальный рабочий стол, конфигурация 2 vCPU, 4 GB RAM, 200 GB SSD
|3 050 ₽
|Виртуальный рабочий стол, конфигурация 4 vCPU, 8 GB RAM, 200 GB SSD
|4 200 ₽
|Виртуальный рабочий стол, конфигурация 8 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD
|6 500 ₽
Межсетевые экраны
Фильтрация трафика и защита данных от кибератак и утечек
|Наименование
|Цена в месяц
|Межсетевой экран Cisco ASA 5508-X
|14 000 ₽
|Межсетевой экран Cisco ASA 5512-X
|14 000 ₽
|Межсетевой экран Fortinet FG-100D
|16 300 ₽
|Межсетевой экран Fortinet FG-100D (custom)
|16 300 ₽
|Межсетевой экран Fortinet FG-100E
|16 300 ₽
|Межсетевой экран Fortinet FG-100E (custom)
|16 300 ₽
|Межсетевой экран Fortinet FG-1100E (custom)
|387 200 ₽
|Межсетевой экран Fortinet FG-500E (custom)
|136 000 ₽
|Межсетевой экран Fortinet FG-600E (custom)
|136 000 ₽
|Межсетевой экран Selectel
|11 000 ₽
|Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW1000
|33 000 ₽
|Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100C(Q)
|27 500 ₽
|Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW2000
|94 600 ₽
|Сервис ГОСТ-VPN на базе ViPNet
|16 500 ₽
|Сертифицированный межсетевой экран UserGate C150
|35 200 ₽
|Сертифицированный межсетевой экран UserGate D200
|70 400 ₽
Мобильная ферма
Сервис для тестирования мобильных приложений на реальных устройствах
|Наименование
|Цена
|1 минута
|1 ₽
|1 час
|30 ₽
|1 месяц
|20 000 ₽
Аренда ПО
Серверы для работы с платформенными лицензиями и конфигурациями 1С
|Наименование
|Цена в месяц
|1С: Предприятие 8 КОРП. Лицензия на сервер приложения(x86-64)
|10 000 ₽
|1С: Предприятие 8 КОРП. Пользовательская лицензия (1 пользователь)
|1 100 ₽
|1С: Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер приложения (x86-64)
|5 000 ₽
|1С: Предприятие 8 ПРОФ. Пользовательская лицензия (1 пользователь)
|770 ₽
|Панель управления ISPmanager 6 Host
|990 ₽
|Панель управления ISPmanager 6 Lite
|330 ₽
|Панель управления ISPmanager 6 Pro
|660 ₽
Готовое облако 1С
Готовая к работе платформа 1С, развернутая в облаке Selectel
|Наименование
|Цена в час
|Цена в месяц
|Быстрый NVMe SSD-диск, 1 ГБ, Базы данных, HF
|0,017 ₽
|12,64 ₽
|Быстрый NVMe SSD-диск, 1 ГБ, Базы данных, SL
|0,017 ₽
|12,64 ₽
|Быстрый SSD-диск, 1 ГБ, Кластера, 1С HF
|0,014 ₽
|10,27 ₽
|Быстрый SSD-диск, 1 ГБ, Кластера, 1С SL
|0,017 ₽
|12,64 ₽
|Оперативная память (RAM), 2 133-2 933 МГц, 1 ГБ Базы данных, SL
|0,371 ₽
|271,05 ₽
|Оперативная память (RAM), 2 133-2 933 МГц, 1 ГБ Кластер 1С, SL
|0,371 ₽
|271,05 ₽
|Оперативная память (RAM), 3 200 МГц, 1 ГБ Базы данных, HF
|0,446 ₽
|325,53 ₽
|Оперативная память (RAM), 3 200 МГц, 1 ГБ, Кластер 1С, HF
|0,437 ₽
|319,15 ₽
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Базы данных, HF
|1,306 ₽
|953,65 ₽
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Базы данных, SL
|1,021 ₽
|745,40 ₽
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Кластера 1С, HF
|1,115 ₽
|813,97 ₽
|Процессорные ядра (vCPU), 1 ядро, Кластера 1С, SL
|1,021 ₽
|745,40 ₽
|Резервное копирование, 1 ГБ
|0,004 ₽
|2,62 ₽
Информационная безопасность
Сервисы для контроля уязвимостей и защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа
|Наименование
|Цена в месяц
|Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный
|310 ₽
|Анализ уязвимостей
|880 ₽
|Предоставление доступа к Secret Net LSP (Linux)
|1 100 ₽
|Предоставление доступа к Secret Net Studio (Windows)
|1 000 ₽
|Сервис ГОСТ-VPN на базе ViPNet
|16 500 ₽
|Средство доверенной загрузки Dallas Lock M2
|3 850 ₽
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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