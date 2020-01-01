Панель управления

Цены на услуги Selectel

Облачная платформа Selectel

Вычислительные ресурсы

Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Наименование
Графическая карта (GPU), GTX 1080 - ru-1b
Цена в час
RUB 9.05
Цена в месяц
RUB 6,607.66
Наименование
Графическая карта (GPU), GTX 1080 - ru-3a
Цена в час
RUB 9.05
Цена в месяц
RUB 6,607.66
Наименование
Графическая карта (GPU), GTX 1080 - ru-2b
Цена в час
RUB 9.05
Цена в месяц
RUB 6,607.66
Наименование
Графическая карта (GPU), GTX 1080 - ru-1c
Цена в час
RUB 9.05
Цена в месяц
RUB 6,607.66
Наименование
Графическая карта (GPU), GTX 1080 - ru-1a
Цена в час
RUB 9.05
Цена в месяц
RUB 6,607.66
Наименование
Графическая карта (GPU), GTX 1080 - ru-7a
Цена в час
RUB 9.05
Цена в месяц
RUB 6,607.66
Наименование
Графическая карта (GPU), GTX 1080 - ru-9a
Цена в час
RUB 9.05
Цена в месяц
RUB 6,607.66
Наименование
Локальный диск, 1 ГБ - ru-1a
Цена в час
RUB 0.02
Цена в месяц
RUB 15.05
Наименование
Локальный диск, 1 ГБ - ru-1b
Цена в час
RUB 0.02
Цена в месяц
RUB 15.05
Наименование
Локальный диск, 1 ГБ - ru-2b
Цена в час
RUB 0.02
Цена в месяц
RUB 15.05
Наименование
Локальный диск, 1 ГБ - ru-3a
Цена в час
RUB 0.02
Цена в месяц
RUB 15.05
Наименование
Локальный диск, 1 ГБ - ru-7a
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 6.99
Наименование
Локальный диск, 1 ГБ - ru-8a
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 6.99
Наименование
Локальный диск, 1 ГБ - ru-2a
Цена в час
RUB 0.02
Цена в месяц
RUB 15.05
Наименование
Локальный диск, 1 ГБ - ru-1c
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 6.99
Наименование
Локальный диск, 1 ГБ - ru-9a
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 6.99
Наименование
Локальный диск, 1 ГБ - ru-2c
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 6.99
Наименование
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-1a
Цена в час
RUB 0.20
Цена в месяц
RUB 148.94
Наименование
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-1b
Цена в час
RUB 0.20
Цена в месяц
RUB 148.94
Наименование
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-2a
Цена в час
RUB 0.20
Цена в месяц
RUB 148.94
Наименование
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-2b
Цена в час
RUB 0.20
Цена в месяц
RUB 148.94
Наименование
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-3a
Цена в час
RUB 0.20
Цена в месяц
RUB 148.94
Наименование
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-7a
Цена в час
RUB 0.20
Цена в месяц
RUB 148.94
Наименование
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-1c
Цена в час
RUB 0.20
Цена в месяц
RUB 148.94
Наименование
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-8a
Цена в час
RUB 0.20
Цена в месяц
RUB 148.94
Наименование
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-9a
Цена в час
RUB 0.20
Цена в месяц
RUB 148.94
Наименование
Оперативная память (RAM), 1 ГБ - ru-2c
Цена в час
RUB 0.20
Цена в месяц
RUB 148.94
Наименование
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® E5-2670v3 - ru-1a
Цена в час
RUB 0.56
Цена в месяц
RUB 409.57
Наименование
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® E5-2670v3 - ru-2a
Цена в час
RUB 0.56
Цена в месяц
RUB 409.57
Наименование
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® E5-2680v4 - ru-1b
Цена в час
RUB 0.56
Цена в месяц
RUB 409.57
Наименование
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 5218 - ru-1c
Цена в час
RUB 0.56
Цена в месяц
RUB 409.57
Наименование
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6140 - ru-2b
Цена в час
RUB 0.56
Цена в месяц
RUB 409.57
Наименование
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6140 - ru-3a
Цена в час
RUB 0.56
Цена в месяц
RUB 409.57
Наименование
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-7a
Цена в час
RUB 0.56
Цена в месяц
RUB 409.57
Наименование
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-8a
Цена в час
RUB 0.56
Цена в месяц
RUB 409.57
Наименование
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-9a
Цена в час
RUB 0.56
Цена в месяц
RUB 409.57
Наименование
Процессорные ядра (VCPU), 1 ядро Intel® Xeon® Gold 6240R - ru-2c
Цена в час
RUB 0.56
Цена в месяц
RUB 409.57

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Сетевые диски

Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Наименование
Базовый диск, 1 ГБ - ru-1a
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 7.45
Наименование
Базовый диск, 1 ГБ - ru-1b
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 7.45
Наименование
Базовый диск, 1 ГБ - ru-2a
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 7.45
Наименование
Базовый диск, 1 ГБ - ru-2b
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 7.45
Наименование
Базовый диск, 1 ГБ - ru-3a
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 7.45
Наименование
Базовый диск, 1 ГБ - ru-7a
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 4.55
Наименование
Базовый диск, 1 ГБ - ru-8a
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 4.55
Наименование
Базовый диск, 1 ГБ - ru-1c
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 4.55
Наименование
Базовый диск, 1 ГБ - ru-9a
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 4.55
Наименование
Базовый диск, 1 ГБ - ru-2c
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 4.55
Наименование
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-1a
Цена в час
RUB 0.06
Цена в месяц
RUB 44.68
Наименование
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-1b
Цена в час
RUB 0.06
Цена в месяц
RUB 44.68
Наименование
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-2a
Цена в час
RUB 0.06
Цена в месяц
RUB 44.68
Наименование
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-2b
Цена в час
RUB 0.06
Цена в месяц
RUB 44.68
Наименование
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-3a
Цена в час
RUB 0.06
Цена в месяц
RUB 44.68
Наименование
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-7a
Цена в час
RUB 0.03
Цена в месяц
RUB 24.49
Наименование
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-8a
Цена в час
RUB 0.03
Цена в месяц
RUB 24.49
Наименование
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-1c
Цена в час
RUB 0.03
Цена в месяц
RUB 24.49
Наименование
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-9a
Цена в час
RUB 0.03
Цена в месяц
RUB 24.49
Наименование
Быстрый диск, 1 ГБ - ru-2c
Цена в час
RUB 0.03
Цена в месяц
RUB 24.49
Наименование
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-1a
Цена в час
RUB 0.04
Цена в месяц
RUB 29.79
Наименование
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-1b
Цена в час
RUB 0.04
Цена в месяц
RUB 29.79
Наименование
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-2a
Цена в час
RUB 0.04
Цена в месяц
RUB 29.79
Наименование
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-2b
Цена в час
RUB 0.04
Цена в месяц
RUB 29.79
Наименование
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-3a
Цена в час
RUB 0.04
Цена в месяц
RUB 29.79
Наименование
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-7a
Цена в час
RUB 0.02
Цена в месяц
RUB 11.59
Наименование
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-8a
Цена в час
RUB 0.02
Цена в месяц
RUB 11.59
Наименование
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-1c
Цена в час
RUB 0.02
Цена в месяц
RUB 11.59
Наименование
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-9a
Цена в час
RUB 0.02
Цена в месяц
RUB 11.59
Наименование
Универсальный диск, 1 ГБ - ru-2c
Цена в час
RUB 0.02
Цена в месяц
RUB 11.59

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Сетевые ресурсы

Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Наименование
Балансировщик нагрузки - Санкт-Петербург-1
Цена в час
RUB 2.19
Цена в месяц
RUB 1,599.08
Наименование
Балансировщик нагрузки - Москва-1
Цена в час
RUB 2.19
Цена в месяц
RUB 1,599.08
Наименование
Балансировщик нагрузки - Санкт-Петербург-2
Цена в час
RUB 2.19
Цена в месяц
RUB 1,599.08
Наименование
Балансировщик нагрузки - Москва-2
Цена в час
RUB 2.19
Цена в месяц
RUB 1,599.08
Наименование
Балансировщик нагрузки - Новосибирск
Цена в час
RUB 2.19
Цена в месяц
RUB 1,599.08
Наименование
Балансировщик нагрузки - Санкт-Петербург-3
Цена в час
RUB 2.19
Цена в месяц
RUB 1,599.08
Наименование
Плавающий IP-адрес - Санкт-Петербург-1
Цена в час
RUB 0.15
Цена в месяц
RUB 111.70
Наименование
Плавающий IP-адрес - Москва-1
Цена в час
RUB 0.15
Цена в месяц
RUB 111.70
Наименование
Плавающий IP-адрес - Санкт-Петербург-2
Цена в час
RUB 0.15
Цена в месяц
RUB 111.70
Наименование
Плавающий IP-адрес - Москва-2
Цена в час
RUB 0.15
Цена в месяц
RUB 111.70
Наименование
Плавающий IP-адрес - Новосибирск
Цена в час
RUB 0.15
Цена в месяц
RUB 111.70
Наименование
Плавающий IP-адрес - Санкт-Петербург-3
Цена в час
RUB 0.15
Цена в месяц
RUB 111.70
Наименование
Превышение лимита, 1 ГБ* - Санкт-Петербург-1
Цена в час
RUB 0.52
Цена в месяц
RUB 381.28
Наименование
Превышение лимита, 1 ГБ* - Москва-1
Цена в час
RUB 0.52
Цена в месяц
RUB 381.28
Наименование
Превышение лимита, 1 ГБ* - Санкт-Петербург-2
Цена в час
RUB 0.52
Цена в месяц
RUB 381.28
Наименование
Превышение лимита, 1 ГБ* - Москва-2
Цена в час
RUB 0.52
Цена в месяц
RUB 381.28
Наименование
Превышение лимита, 1 ГБ* - Новосибирск
Цена в час
RUB 0.52
Цена в месяц
RUB 381.28
Наименование
Превышение лимита, 1 ГБ* - Санкт-Петербург-3
Цена в час
RUB 0.52
Цена в месяц
RUB 381.28
Наименование
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
RUB 10.74
Цена в месяц
RUB 7,841.06
Наименование
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
RUB 10.74
Цена в месяц
RUB 7,841.06
Наименование
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
RUB 10.74
Цена в месяц
RUB 7,841.06
Наименование
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
RUB 10.74
Цена в месяц
RUB 7,841.06
Наименование
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
RUB 10.74
Цена в месяц
RUB 7,841.06
Наименование
Публичная подсеть из 125 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
RUB 10.74
Цена в месяц
RUB 7,841.06
Наименование
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
RUB 1.34
Цена в месяц
RUB 978.31
Наименование
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
RUB 1.34
Цена в месяц
RUB 978.31
Наименование
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
RUB 1.34
Цена в месяц
RUB 978.31
Наименование
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
RUB 1.34
Цена в месяц
RUB 978.31
Наименование
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
RUB 1.34
Цена в месяц
RUB 978.31
Наименование
Публичная подсеть из 13 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
RUB 1.34
Цена в месяц
RUB 978.31
Наименование
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
RUB 21.48
Цена в месяц
RUB 15,682.12
Наименование
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
RUB 21.48
Цена в месяц
RUB 15,682.12
Наименование
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
RUB 21.48
Цена в месяц
RUB 15,682.12
Наименование
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
RUB 21.48
Цена в месяц
RUB 15,682.12
Наименование
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
RUB 21.48
Цена в месяц
RUB 15,682.12
Наименование
Публичная подсеть из 253 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
RUB 21.48
Цена в месяц
RUB 15,682.12
Наименование
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
RUB 2.68
Цена в месяц
RUB 1,956.61
Наименование
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
RUB 2.68
Цена в месяц
RUB 1,956.61
Наименование
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
RUB 2.68
Цена в месяц
RUB 1,956.61
Наименование
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
RUB 2.68
Цена в месяц
RUB 1,956.61
Наименование
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
RUB 2.68
Цена в месяц
RUB 1,956.61
Наименование
Публичная подсеть из 29 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
RUB 2.68
Цена в месяц
RUB 1,956.61
Наименование
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
RUB 0.67
Цена в месяц
RUB 489.15
Наименование
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
RUB 0.67
Цена в месяц
RUB 489.15
Наименование
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
RUB 0.67
Цена в месяц
RUB 489.15
Наименование
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
RUB 0.67
Цена в месяц
RUB 489.15
Наименование
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
RUB 0.67
Цена в месяц
RUB 489.15
Наименование
Публичная подсеть из 5 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
RUB 0.67
Цена в месяц
RUB 489.15
Наименование
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Санкт-Петербург-1
Цена в час
RUB 5.37
Цена в месяц
RUB 3,920.53
Наименование
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Москва-1
Цена в час
RUB 5.37
Цена в месяц
RUB 3,920.53
Наименование
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Санкт-Петербург-2
Цена в час
RUB 5.37
Цена в месяц
RUB 3,920.53
Наименование
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Москва-2
Цена в час
RUB 5.37
Цена в месяц
RUB 3,920.53
Наименование
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Новосибирск
Цена в час
RUB 5.37
Цена в месяц
RUB 3,920.53
Наименование
Публичная подсеть из 61 IP-адресов - Санкт-Петербург-3
Цена в час
RUB 5.37
Цена в месяц
RUB 3,920.53
Наименование
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Москва-1
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 7.45
Наименование
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Санкт-Петербург-2
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 7.45
Наименование
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Москва-2
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 4.55
Наименование
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Новосибирск
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 4.55
Наименование
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Санкт-Петербург-1
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 4.55
Наименование
Хранение пользовательских образов, 1 ГБ - Санкт-Петербург-3
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц
RUB 4.55

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Лицензии

Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition, 1 шт. - Санкт-Петербург-1
Цена в час
RUB 0.62
Цена в месяц
RUB 454.26
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition, 1 шт. - Москва-1
Цена в час
RUB 0.62
Цена в месяц
RUB 454.26
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition, 1 шт. - Санкт-Петербург-2
Цена в час
RUB 0.62
Цена в месяц
RUB 454.26
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition, 1 шт. - Москва-2
Цена в час
RUB 0.62
Цена в месяц
RUB 454.26
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition, 1 шт. - Новосибирск
Цена в час
RUB 0.62
Цена в месяц
RUB 454.26
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition, 1 шт. - Санкт-Петербург-3
Цена в час
RUB 0.62
Цена в месяц
RUB 454.26
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server 2019 R2 Standard, 1 шт. - Санкт-Петербург-1
Цена в час
RUB 0.62
Цена в месяц
RUB 454.26
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server 2019 R2 Standard, 1 шт. - Москва-1
Цена в час
RUB 0.62
Цена в месяц
RUB 454.26
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server 2019 R2 Standard, 1 шт. - Санкт-Петербург-2
Цена в час
RUB 0.62
Цена в месяц
RUB 454.26
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server 2019 R2 Standard, 1 шт. - Москва-2
Цена в час
RUB 0.62
Цена в месяц
RUB 454.26
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server 2019 R2 Standard, 1 шт. - Новосибирск
Цена в час
RUB 0.62
Цена в месяц
RUB 454.26
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server 2019 R2 Standard, 1 шт. - Санкт-Петербург-3
Цена в час
RUB 0.62
Цена в месяц
RUB 454.26
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server Standard Edition 2012 R2, 1 шт. - Санкт-Петербург-1
Цена в час
RUB 0.18
Цена в месяц
RUB 134.04
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server Standard Edition 2012 R2, 1 шт. - Москва-1
Цена в час
RUB 0.18
Цена в месяц
RUB 134.04
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server Standard Edition 2012 R2, 1 шт. - Санкт-Петербург-2
Цена в час
RUB 0.18
Цена в месяц
RUB 134.04
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server Standard Edition 2012 R2, 1 шт. - Москва-2
Цена в час
RUB 0.18
Цена в месяц
RUB 134.04
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server Standard Edition 2012 R2, 1 шт. - Новосибирск
Цена в час
RUB 0.18
Цена в месяц
RUB 134.04
Наименование
Лицензия Microsoft Windows Server Standard Edition 2012 R2, 1 шт. - Санкт-Петербург-3
Цена в час
RUB 0.18
Цена в месяц
RUB 134.04

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Облако на базе VMware

Размещение в одном дата центре

Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Ресурсы
Процессорное ядро vCPU (2,6 ГГц в Москве, 2,3 ГГц в Санкт-Петербурге)
Цена в час
RUB 0.70
Цена в месяц*
RUB 510.00
Ресурсы
Оперативная память (RAM), 1ГБ
Цена в час
RUB 0.39
Цена в месяц*
RUB 282.00
Ресурсы
vHDD — 150 IOPS, Silver пул, 1 ГБ
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц*
RUB 4.00
Ресурсы
Fast vHDD — 2000 IOPS, Silver пул, 1 ГБ
Цена в час
RUB 0.01
Цена в месяц*
RUB 9.00
Ресурсы
vSSD — 5000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
RUB 0.03
Цена в месяц*
RUB 25.00
Ресурсы
Fast vSSD — 25000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
RUB 0.06
Цена в месяц*
RUB 43.00

* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Размещение в двух дата-центрах (disaster recovery)

Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Ресурсы
Процессорное ядро vCPU (2,6 ГГц)
Цена в час
RUB 1.40
Цена в месяц*
RUB 1,021.00
Ресурсы
Оперативная память (RAM), 1ГБ
Цена в час
RUB 0.77
Цена в месяц*
RUB 564.00
Ресурсы
Fast vSSD — 25000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
RUB 0.06
Цена в месяц*
RUB 43.00
Ресурсы
vSSD — 5000 IOPS, Gold пул, 1 ГБ
Цена в час
RUB 0.03
Цена в месяц*
RUB 25.00

* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Облако на базе VMware. Дополнительные услуги

Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Ресурсы
Маршрутизируемый IP-адрес
Цена в час
RUB 0.15
Цена в месяц*
RUB 110.00
Ресурсы
Изолированная сеть
Цена в час
RUB 0.55
Цена в месяц*
RUB 400.00
Ресурсы
Direct connected подсеть /24
Цена в час
RUB 21.48
Цена в месяц*
RUB 15,682.00
Ресурсы
Direct connected подсеть /25
Цена в час
RUB 10.74
Цена в месяц*
RUB 7,841.00
Ресурсы
Direct connected подсеть /26
Цена в час
RUB 5.37
Цена в месяц*
RUB 3,921.00
Ресурсы
Direct connected подсеть /27
Цена в час
RUB 2.68
Цена в месяц*
RUB 1,957.00
Ресурсы
Direct connected подсеть /28
Цена в час
RUB 1.34
Цена в месяц*
RUB 978.00
Ресурсы
Direct connected подсеть /29
Цена в час
RUB 0.67
Цена в месяц*
RUB 489.00
Ресурсы
Edge-роутер Compact
Цена в час
RUB 0.55
Цена в месяц*
RUB 400.00
Ресурсы
Edge-роутер Large
Цена в час
RUB 1.23
Цена в месяц*
RUB 898.00
Ресурсы
Edge-роутер Quad Large
Цена в час
RUB 2.60
Цена в месяц*
RUB 1,898.00
Ресурсы
Edge-роутер X-Large
Цена в час
RUB 6.71
Цена в месяц*
RUB 4,899.00
Ресурсы
Windows Server (1 ядро)
Цена в час
RUB 0.38
Цена в месяц*
RUB 277.00

* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Резервное копирование

Ресурсы
Цена в час
Цена в месяц*
Ресурсы
Бэкапы одной виртуальной машины
Цена в час
RUB 1.51
Цена в месяц*
RUB 1,100.00
Ресурсы
Место в репозитории (за 1 ГБ)
Цена в час
RUB 0.00
Цена в месяц*
RUB 1.00

* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Цены на ресурсы

Хранение данных

Наименование
Стандартное хранилище
Холодное хранилище
Наименование
до 1 ТБ
Стандартное хранилище
RUB 1.43/ГБ
Холодное хранилище
RUB 0.70/ГБ
Наименование
от 1 до 10 ТБ
Стандартное хранилище
RUB 1.33/ГБ
Холодное хранилище
RUB 0.70/ГБ
Наименование
от 10 до 100 ТБ
Стандартное хранилище
RUB 1.23/ГБ
Холодное хранилище
RUB 0.70/ГБ
Наименование
более 100 ТБ
Стандартное хранилище
RUB 1.01/ГБ
Холодное хранилище
RUB 0.70/ГБ

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Исходящий трафик*

Наименование
Стандартное хранилище
Холодное хранилище
Наименование
до 10 ТБ
Стандартное хранилище
RUB 1.02/ГБ
Холодное хранилище
RUB 1.20/ГБ
Наименование
следующие 90 ТБ
Стандартное хранилище
RUB 0.92/ГБ
Холодное хранилище
RUB 1.20/ГБ
Наименование
следующие 900 ТБ
Стандартное хранилище
RUB 0.82/ГБ
Холодное хранилище
RUB 1.20/ГБ
Наименование
больше 1 ПБ
Стандартное хранилище
RUB 0.71/ГБ
Холодное хранилище
RUB 1.20/ГБ

* Исходящий трафик Облачного хранилища внутри сети Selectel не тарифицируется

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Запросы к API

Наименование
Стандартное хранилище
Холодное хранилище
Наименование
PUT/POST/COPY
Стандартное хранилище
RUB 0.31/1000
Холодное хранилище
RUB 0.62/1000
Наименование
GET и другие
Стандартное хранилище
RUB 0.24/10000
Холодное хранилище
RUB 0.62/10000
Наименование
DELETE
Стандартное хранилище
RUB 0.00
Холодное хранилище
RUB 0.00

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Выделенный сервер

Процессор
Память
Диски
Цена в месяц
Процессор
Intel Celeron 2 ГГц, 2 ядра
Память
8 ГБ DDR3
Диски
500 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 1,290.00
Процессор
Intel Celeron 2 ГГц, 2 ядра
Память
8 ГБ DDR3
Диски
120 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 1,590.00
Процессор
Intel Core i5-3550 3.3 ГГц, 4 ядра
Память
8 ГБ DDR3
Диски
2 x 2000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 1,690.00
Процессор
2 x Intel Xeon L5630 2.13 ГГц, 8 ядер
Память
24 ГБ DDR3
Диски
4 x 1000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 2,499.00
Процессор
Intel Core2Duo E8400 3 ГГц, 2 ядра
Память
6 ГБ DDR3
Диски
2 x 500 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 2,889.00
Процессор
Intel Core i7-3770 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR3
Диски
2 x 240 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 3,150.00
Процессор
Intel Xeon E3-1230 3.2 ГГц, 4 ядра
Память
8 ГБ DDR3
Диски
2 x 500 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 3,210.00
Процессор
AMD Ryzen 5 2400G 3.6 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 3,690.00
Процессор
Intel Core i3 2120 3.3 ГГц, 2 ядра
Память
8 ГБ DDR3
Диски
2 x 500 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 3,745.00
Процессор
AMD Ryzen 5 3400G 3.7 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 3,790.00
Процессор
2 x Intel Xeon 5504 2 ГГц, 8 ядер
Память
12 ГБ DDR3
Диски
3 x 1000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 3,999.00
Процессор
Intel Core i7-8700 3.2 ГГц, 6 ядер
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 2000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 4,190.00
Процессор
Intel Core i7-8700 3.2 ГГц, 6 ядер
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 4,190.00
Процессор
Intel Core i5-10600 3.3 ГГц, 6 ядер
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 4,690.00
Процессор
Intel Core i7-8700 3.2 ГГц, 6 ядер
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 2000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 5,290.00
Процессор
Intel Core i7-8700 3.2 ГГц, 6 ядер
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 5,290.00
Процессор
Intel Xeon E3-1230 3.2 ГГц, 4 ядра
Память
8 ГБ DDR3
Диски
2 x 480 ГБ SSD
2 x 2000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 5,500.00
Процессор
AMD Ryzen 7 3700X 3.6 ГГц, 8 ядер
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 500 ГБ NVMe
Цена в месяц
RUB 5,790.00
Процессор
Intel Xeon E3-1270 3.5 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR3
Диски
2 x 240 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 5,800.00
Процессор
Intel Xeon E3-1230 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
16 ГБ DDR4
Диски
2 x 240 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 6,000.00
Процессор
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 2000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 6,500.00
Процессор
Intel Xeon E3-1230 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 8000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 7,000.00
Процессор
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 7,000.00
Процессор
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 800 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 7,000.00
Процессор
Intel Xeon E3-1270 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR3
Диски
2 x 480 ГБ SSD
2 x 2000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 7,000.00
Процессор
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 240 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 7,000.00
Процессор
2 x Intel Xeon E5-2603 1.8 ГГц, 8 ядер
Память
16 ГБ DDR3
Диски
4 x 1000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 7,383.00
Процессор
Intel Xeon E-2236 3.4 ГГц, 6 ядер
Память
16 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 7,900.00
Процессор
Intel Xeon E3-1230 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 10000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 8,000.00
Процессор
Intel Xeon E3-1230v5 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 800 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 8,000.00
Процессор
Intel Xeon E3-1230 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 240 ГБ SSD
2 x 2000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 8,200.00
Процессор
Intel Xeon E5-1650v3 3.5 ГГц, 6 ядер
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
2 x 2000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 8,500.00
Процессор
Intel Xeon E-2236 3.4 ГГц, 6 ядер
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 8,900.00
Процессор
Intel Xeon E3-1230 3.4 ГГц, 4 ядра
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
2 x 4000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 9,000.00
Процессор
Intel Xeon E5-1650v3 3.5 ГГц, 6 ядер
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 4000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 9,000.00
Процессор
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 ГГц, 4 ядра
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 9,500.00
Процессор
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 ГГц, 4 ядра
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
2 x 2000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 9,750.00
Процессор
Intel Core i9-9900K 3.6 ГГц, 8 ядер
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 500 ГБ NVMe
Цена в месяц
RUB 9,900.00
Процессор
Intel Xeon E-2236 3.4 ГГц, 6 ядер
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 10000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 9,900.00
Процессор
Intel Xeon E5-1650v3 3.5 ГГц, 6 ядер
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 9,990.00
Процессор
Intel Xeon E3-1270v5 3.6 ГГц, 4 ядра
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 960 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 10,000.00
Процессор
Intel Xeon E-2236 3.4 ГГц, 6 ядер
Память
32 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
2 x 4000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 10,500.00
Процессор
Intel Core i9-10900K 3.7 ГГц, 10 ядер
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 1000 ГБ NVMe
Цена в месяц
RUB 10,900.00
Процессор
Intel Xeon E-2236 3.4 ГГц, 6 ядер
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 960 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 10,900.00
Процессор
2 x Intel Xeon E5-2630 2.3 ГГц, 12 ядра
Память
64 ГБ DDR3
Диски
2 x 160 ГБ SSD
2 x 2000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 11,449.00
Процессор
Intel Xeon E5-1650v4 3.6 ГГц, 6 ядер
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 11,900.00
Процессор
Intel Xeon E-2236 3.4 ГГц, 6 ядер
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 960 ГБ SSD
2 x 4000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 11,900.00
Процессор
Intel Core i9-10900K 3.7 ГГц, 10 ядер
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 1000 ГБ NVMe
Цена в месяц
RUB 12,900.00
Процессор
Intel Xeon W-2133 3.6 ГГц, 6 ядер
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 960 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 14,000.00
Процессор
Intel Xeon E5-1650v4 3.6 ГГц, 6 ядер
Память
128 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
2 x 4000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 15,900.00
Процессор
2 x Intel Xeon E5-2630v3 2.4 ГГц, 16 ядер
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
2 x 4000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 16,371.00
Процессор
Intel Xeon W-2133 3.6 ГГц, 6 ядер
Память
128 ГБ DDR4
Диски
2 x 960 ГБ SSD
2 x 4000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 17,200.00
Процессор
Intel Xeon W-2255 3.7 ГГц, 10 ядер
Память
128 ГБ DDR4
Диски
2 x 960 ГБ NVMe
2 x 8000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 21,000.00
Процессор
2 x Intel Xeon Silver 4114 2.2 ГГц, 20 ядер
Память
96 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
2 x 4000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 23,600.00
Процессор
AMD EPYC 7402P 2.8 ГГц, 24 ядра
Память
128 ГБ DDR4
Диски
2 x 1920 ГБ SSD
2 x 8000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 24,000.00
Процессор
2 x Intel Xeon Silver 4214 2.2 ГГц, 24 ядра
Память
96 ГБ DDR4
Диски
2 x 960 ГБ NVMe
2 x 1920 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 24,000.00
Процессор
Intel Xeon W-2255 3.7 ГГц, 10 ядер
Память
256 ГБ DDR4
Диски
2 x 960 ГБ NVMe
2 x 8000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 26,000.00
Процессор
AMD EPYC 7402P 2.8 ГГц, 24 ядра
Память
128 ГБ DDR4
Диски
2 x 960 ГБ NVMe
2 x 8000 ГБ HDD
Цена в месяц
RUB 27,000.00
Процессор
2 x Intel Xeon Silver 4114 2.2 ГГц, 20 ядер
Память
192 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 27,900.00
Процессор
2 x Intel Xeon Silver 4214 2.2 ГГц, 24 ядра
Память
192 ГБ DDR4
Диски
2 x 960 ГБ NVMe
2 x 1920 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 28,000.00
Процессор
2 x Intel Xeon Silver 4214R 2.4 ГГц, 24 ядра
Память
96 ГБ DDR4
Диски
2 x 960 ГБ NVMe
2 x 1920 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 29,000.00
Процессор
2 x Intel Xeon E5-2670v3 2.3 ГГц, 24 ядра
Память
256 ГБ DDR4
Диски
2 x 800 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 29,104.00
Процессор
2 x Intel Xeon E5-2680v4 2.4 ГГц, 28 ядер
Память
256 ГБ DDR4
Диски
2 x 800 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 29,104.00
Процессор
2 x Intel Xeon Silver 4214R 2.4 ГГц, 24 ядра
Память
192 ГБ DDR4
Диски
2 x 960 ГБ NVMe
2 x 1920 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 33,900.00
Процессор
2 x Intel Xeon Silver 4114 2.2 ГГц, 20 ядер
Память
384 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 41,000.00
Процессор
2 x Intel Xeon Gold 6140 2.3 ГГц, 36 ядер
Память
384 ГБ DDR4
Диски
2 x 960 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 53,000.00
Процессор
2 x Intel Xeon Gold 6240 2.6 ГГц, 36 ядер
Память
384 ГБ DDR4
Диски
2 x 960 ГБ NVMe
2 x 1920 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 55,000.00
Процессор
2 x Intel Xeon Gold 6240R 2.4 ГГц, 48 ядер
Память
384 ГБ DDR4
Диски
2 x 960 ГБ NVMe
2 x 1920 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 59,000.00
Процессор
2 x Intel Xeon E5-2630v4 2.2 ГГц, 20 ядер
Память
64 ГБ DDR4
Диски
2 x 480 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 70,000.00
Процессор
4 x Intel Xeon Gold 6140 2.3 ГГц, 72 ядра
Память
768 ГБ DDR4
Диски
4 x 1920 ГБ SSD
Цена в месяц
RUB 144,450.00

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Выделенный сервер. Дополнительные услуги

Аренда сетевого оборудования

Наименование
Цена в месяц
Наименование
Аренда Fortinet FortiAnalyzer-300F
Цена в месяц
RUB 70,687.00
Наименование
Аренда Fortinet FortiWeb 600D [FWB-600D-BDL]
Цена в месяц
RUB 126,452.00
Наименование
Аренда СХД: Dell EMC Unity 550F UNITY 550F SYSTEM UNITY 550F ALL FLASH 20x1.92TB
Цена в месяц
RUB 734,000.00
Наименование
Аренда коммутатора H3C-1G
Цена в месяц
RUB 9,000.00
Наименование
Аренда межсетевого экрана Fortinet FG-100D-LENC/100E-LENC
Цена в месяц
RUB 15,000.00
Наименование
Аренда межсетевого экрана Fortinet FG-100E
Цена в месяц
RUB 8,000.00
Наименование
Аренда межсетевого экрана Fortinet FG-500E
Цена в месяц
RUB 65,000.00
Наименование
Аренда сертифицированного межсетевого экрана Fortinet-100D-LENC/100E-LENC
Цена в месяц
RUB 15,000.00
Наименование
Аренда файервола Cisco ASA 5508-X/5512-X
Цена в месяц
RUB 8,000.00
Наименование
Аренда файервола Cisco ASA 5512-X Security Plus
Цена в месяц
RUB 8,000.00
Наименование
Аренда файервола Fortinet FG-100D
Цена в месяц
RUB 8,000.00
Наименование
Дополнительная гарантированная полоса 1 Гбит/с
Цена в месяц
RUB 35,700.00
Наименование
Дополнительная гарантированная полоса 100 Мбит/с
Цена в месяц
RUB 5,100.00
Наименование
Дополнительная услуга. FC-10-00116-928-02-12 FortiGate-100D 1 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud)
Цена в месяц
RUB 99,041.00
Наименование
Интернет-порт 1 Гбит/с
Цена в месяц
RUB 255.00
Наименование
Интернет-порт 10 Гбит/с
Цена в месяц
RUB 1,020.00
Наименование
Интернет-порт 2х1 Гбит/с (MC-LAG)
Цена в месяц
RUB 510.00
Наименование
Интернет-порт 2х10 Гбит/с (MC-LAG)
Цена в месяц
RUB 2,040.00
Наименование
Подписка Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB (10 users included), Industrial Security and Security Rating) на 1 год
Цена в месяц
RUB 190,000.00
Наименование
Подписка FortiGuard IPS Service для Fortinet FG-100E на 1 год
Цена в месяц
RUB 50,000.00
Наименование
Подписка UTM для Fortinet FG-100E с технической поддержкой вендора, цена за год
Цена в месяц
RUB 130,000.00
Наименование
Подписка UTP (Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud) для Fortinet FG-100E на 1 год
Цена в месяц
RUB 130,000.00
Наименование
Подписка UTP (Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud) для Fortinet FG-500E на 1 год
Цена в месяц
RUB 750,000.00
Наименование
Подписка Техническая поддержка вендора для Fortinet FG-100E на 1 год
Цена в месяц
RUB 50,000.00
Наименование
Порт до стороннего оператора 1 Гбит/с
Цена в месяц
RUB 5,100.00
Наименование
Порт до стороннего оператора 10 Гбит/с
Цена в месяц
RUB 10,200.00
Наименование
Порт локальной сети 1 Гбит/с
Цена в месяц
RUB 255.00
Наименование
Порт локальной сети 10 Гбит/с
Цена в месяц
RUB 1,020.00
Наименование
Порты локальной сети 2x1 Гбит/с (MC-LAG)
Цена в месяц
RUB 510.00
Наименование
Порты локальной сети 2x10 Гбит/с (MC-LAG)
Цена в месяц
RUB 2,040.00
Наименование
Размещение оборудования (1U ) в аттестованном сегменте ЦОД
Цена в месяц
RUB 5,000.00
Наименование
Управление межсетевым экраном Fortinet FG-100E (managed-решение)*
Цена в месяц
RUB 15,000.00

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Размещение сервера

Наименование
Цена в месяц
Наименование
Размещение USB токена
Цена в месяц
RUB 1,500.00
Наименование
Размещение сервера 1U
Цена в месяц
RUB 3,200.00
Наименование
Размещение сервера 1U (ДЦ Дубровка)
Цена в месяц
RUB 2,244.00
Наименование
Размещение сервера 2U
Цена в месяц
RUB 3,700.00
Наименование
Размещение сервера 2U (ДЦ Дубровка)
Цена в месяц
RUB 2,652.00
Наименование
Размещение сервера 3U
Цена в месяц
RUB 4,200.00
Наименование
Размещение сервера 3U (ДЦ Дубровка)
Цена в месяц
RUB 3,162.00
Наименование
Размещение сервера 4U
Цена в месяц
RUB 4,700.00
Наименование
Размещение сервера 4U (ДЦ Дубровка)
Цена в месяц
RUB 3,570.00
Наименование
Размещение сервера 5U
Цена в месяц
RUB 5,200.00
Наименование
Размещение сервера 5U (ДЦ Дубровка)
Цена в месяц
RUB 3,876.00
Наименование
Размещение сервера 6U
Цена в месяц
RUB 5,700.00
Наименование
Размещение сервера 6U (ДЦ Дубровка)
Цена в месяц
RUB 4,182.00

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Размещение сервера. Дополнительные услуги

Наименование
Цена в месяц
Наименование
1C: Предприятие 8 КОРП. Услуга аренды сервера (x86-64)
Цена в месяц
RUB 7,500.00
Наименование
1C: Предприятие 8 ПРОФ. Услуга аренды сервера (x86-64)
Цена в месяц
RUB 1,350.00
Наименование
1С: Предприятие 8 КОРП. Услуга доступа на 1 рабочее место
Цена в месяц
RUB 1,000.00
Наименование
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Услуга доступа на 1 рабочее место
Цена в месяц
RUB 700.00
Наименование
Аренда ячейки для временного хранения оборудования
Цена в месяц
RUB 1,530.00
Наименование
Дополнительная гарантированная полоса 1 Гбит/с
Цена в месяц
RUB 35,700.00
Наименование
Дополнительная гарантированная полоса 10 Гбит/с
Цена в месяц
RUB 255,000.00
Наименование
Дополнительная гарантированная полоса 100 Мбит/с
Цена в месяц
RUB 5,100.00
Наименование
Дополнительная розетка питания 300 Вт
Цена в месяц
RUB 500.00
Наименование
Дополнительные 100 Вт, выделяемые на электрическую розетку
Цена в месяц
RUB 800.00
Наименование
Дополнительный объем интернет трафика (1 ТБайт)
Цена в месяц
RUB 357.00
Наименование
Локальный порт 1 Гбит/с
Цена в месяц
RUB 260.00
Наименование
Локальный порт 10 Гбит/с
Цена в месяц
RUB 1,020.00
Наименование
Локальный порт с резервированием 2 × 1 Гбит/с (MC-LAG)
Цена в месяц
RUB 510.00
Наименование
Локальный порт с резервированием 2 × 10 Гбит/с (MC-LAG)
Цена в месяц
RUB 2,040.00
Наименование
Оптический порт 10 Гбит/с
Цена в месяц
RUB 1,020.00
Наименование
Постоянное подключение IP-KVM
Цена в месяц
RUB 1,500.00
Наименование
Размещение оборудования (1U ) в аттестованном сегменте ЦОД
Цена в месяц
RUB 5,000.00
Наименование
Резервированное подключение (MC-LAG) 1 Гбит/с
Цена в месяц
RUB 510.00
Наименование
Резервированное подключение (MC-LAG) 10 Гбит/с
Цена в месяц
RUB 2,040.00

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Мониторинг

Наименование
Цена в месяц
Наименование
Дополнительные метрики (за месяц)
Цена в месяц
RUB 30.00
Наименование
Первые 3 метрики
Цена в месяц
RUB 0.00
Наименование
Уведомление SMS
Цена в месяц
RUB 3.60

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Волоконно-оптические линии связи (Санкт-Петербург)

Наименование
Цена в месяц
Наименование
ВОЛС Дата-центр «Миран» — Дата-центр «Радуга»
Цена в месяц
RUB 7,140.00
Наименование
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — Дата-центр «Дубровка»
Цена в месяц
RUB 81,600.00
Наименование
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.57
Цена в месяц
RUB 12,240.00
Наименование
ВОЛС Дата-центр «Цветочная» — ул. Боровая, д.57 (резерв)
Цена в месяц
RUB 12,240.00
Наименование
ВОЛС ул. Большая Морская, д.18 — Дата-центр «Миран»
Цена в месяц
RUB 12,240.00
Наименование
ВОЛС ул. Большая Морская, д.18 — Дата-центр «Технодом» на В.О.
Цена в месяц
RUB 10,200.00
Наименование
ВОЛС ул. Боровая, д.57 — ул. Большая Морская, д.18
Цена в месяц
RUB 10,200.00

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Волоконно-оптические линии связи (Москва)

Наименование
Цена в месяц
Наименование
ВОЛС Аренда лямбды: Дата-центр «Селектел» на ул. Берзарина - ММТС-9
Цена в месяц
RUB 15,300.00
Наименование
ВОЛС Дата-центр «Селектел» на ул. Берзарина - ММТС-9
Цена в месяц
RUB 30,600.00

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Администрирование

Наименование
Цена в месяц
Наименование
Администрирование БД (Пакет 100 часов)
Цена в месяц
RUB 361,080.00
Наименование
Администрирование БД (Пакет 20 часов)
Цена в месяц
RUB 78,030.00
Наименование
Администрирование БД (Пакет 40 часов)
Цена в месяц
RUB 147,900.00

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Защита от DDoS-атак

Наименование
Цена в месяц
Наименование
DDoS Guard — WAF 100, абонентская плата, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 53,760.00
Наименование
DDoS Guard — WAF 20, абонентская плата, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 11,520.00
Наименование
DDoS Guard — WAF 200, абонентская плата, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 105,600.00
Наименование
DDoS Guard — WAF 50, абонентская плата, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 27,840.00
Наименование
DDoS Guard — WAF 500, абонентская плата, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 249,600.00
Наименование
DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Basic
Цена в месяц
RUB 900.00
Наименование
DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Enterprise
Цена в месяц
RUB 60,000.00
Наименование
DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Normal
Цена в месяц
RUB 10,800.00
Наименование
DDoS Guard. Защита и ускорение веб-сайтов Premium
Цена в месяц
RUB 2,400.00
Наименование
Incapsula - легитимный трафик сверх включенного в абон. плату (за 10Мбит/с)
Цена в месяц
RUB 31,680.00
Наименование
Incapsula — дополнительный сайт
Цена в месяц
RUB 4,634.00
Наименование
Qrator — Active WAF
Цена в месяц
RUB 32,640.00
Наименование
Qrator — Advisory WAF, абонентская плата, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 91,200.00
Наименование
Qrator — Elementary WAF, абонентская плата, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 36,000.00
Наименование
Qrator — WAF, абонентская плата, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 82,620.00
Наименование
Qrator — WAF, оплата за легитимный трафик сверх включенного в абон. плату, Мбит/с
Цена в месяц
RUB 216.00
Наименование
Qrator — выделение для группы сайтов 1 дополнительного Qrator-IP, тариф Business 10 Гбит/с, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 14,382.00
Наименование
Qrator — выделение для группы сайтов 1 дополнительного Qrator-IP, тариф Corporate 10 Гбит/с, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 21,624.00
Наименование
Qrator — выделение для группы сайтов 1 дополнительного Qrator-IP, тариф Corporate UNL, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 30,090.00
Наименование
Qrator — выделение для группы сайтов 1 дополнительного Qrator-IP, тарифы SMB, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 10,200.00
Наименование
Qrator — дополнительная полоса легитимного трафика 100 Мбит/cек, тарифы Business и Corporates, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 71,400.00
Наименование
Qrator — дополнительная полоса легитимного трафика 250 Мбит/cек, тарифы Business и Corporates, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 157,500.00
Наименование
Qrator — дополнительная полоса легитимного трафика 500 Мбит/cек, тарифы Business и Corporates, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 273,000.00
Наименование
Qrator — оплата за легитимный трафик сверх включенного в абон. плату (для всех тарифов), Мбит/с
Цена в месяц
RUB 836.00
Наименование
Qrator — тариф Business 10 Гбит/с, 1 IP-адрес, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 54,060.00
Наименование
Qrator — тариф Corporate 10 Гбит/с, 1 IP-адрес, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 78,846.00
Наименование
Qrator — тариф Corporate UNL, 1 IP-адрес, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 158,100.00
Наименование
Qrator — тариф SMB 1 Гбит/с, 1 IP-адрес, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 21,420.00
Наименование
Qrator — тариф SMB 3 Гбит/с, 1 IP-адрес, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 30,600.00
Наименование
Qrator — фильтрация HTTPS без раскрытия ключей, включает предоставление API, за домен, ежемесячно
Цена в месяц
RUB 10,812.00
Наименование
WAF - Incapsula подписка 100 Мб/с
Цена в месяц
RUB 165,500.00
Наименование
WAF — Incapsula подписка 50 Мб/с
Цена в месяц
RUB 101,945.00
Наименование
Базовая защита веб-приложения (сайта)
Цена в месяц
RUB 1,530.00
Наименование
Базовая защита от DDoS 10 Мбит/с
Цена в месяц
RUB 2,550.00
Наименование
Базовая защита от DDoS 100 Мбит/с
Цена в месяц
RUB 17,850.00
Наименование
Базовая защита от DDoS 20 Мбит/с
Цена в месяц
RUB 4,590.00
Наименование
Базовая защита от DDoS 50 Мбит/с
Цена в месяц
RUB 9,690.00
Наименование
Базовая защита — дополнительный IP-адрес
Цена в месяц
RUB 153.00
Наименование
Предотвращение атак на API (до 50 млн запросов/мес)
Цена в месяц
RUB 130,000.00
Наименование
Предотвращение атак на API (превышение, за 1 млн запросов)
Цена в месяц
RUB 2,500.00

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Сеть доставки контента (CDN)

Наименование
CDN Selectel, ГБ
CDN Akamai, ГБ
Наименование
Первый 1 ТБ в месяц
CDN Selectel, ГБ
RUB 1.50
CDN Akamai, ГБ
RUB 3.00
Наименование
Следующие 2 ТБ (1–3 ТБ) в месяц
CDN Selectel, ГБ
RUB 1.30
CDN Akamai, ГБ
RUB 2.50
Наименование
Следующие 5 ТБ (3–8 ТБ) в месяц
CDN Selectel, ГБ
RUB 1.20
CDN Akamai, ГБ
RUB 1.60
Наименование
Следующие 12 ТБ (8–20 ТБ) в месяц
CDN Selectel, ГБ
RUB 1.00
CDN Akamai, ГБ
RUB 1.30
Наименование
Следующие 50 ТБ (20–70 ТБ) в месяц
CDN Selectel, ГБ
RUB 0.90
CDN Akamai, ГБ
RUB 1.10
Наименование
Следующие 230 ТБ (70–300 ТБ) в месяц
CDN Selectel, ГБ
RUB 0.80
CDN Akamai, ГБ
RUB 1.00
Наименование
Более 300 ТБ в месяц*
CDN Selectel, ГБ
CDN Akamai, ГБ

* Специальные условия — свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Аренда программного обеспечения

Наименование
Цена в месяц
Наименование
1C: Предприятие 8 КОРП. Услуга аренды сервера (x86-64)
Цена в месяц
RUB 7,500.00
Наименование
1C: Предприятие 8 ПРОФ. Услуга аренды сервера (x86-64)
Цена в месяц
RUB 1,350.00
Наименование
1С: Дополнительный 1 час консультации
Цена в месяц
RUB 3,000.00
Наименование
1С: Предприятие 8 КОРП. Услуга доступа на 1 рабочее место
Цена в месяц
RUB 1,000.00
Наименование
1С: Предприятие 8 ПРОФ. Услуга доступа на 1 рабочее место
Цена в месяц
RUB 700.00
Наименование
Microsoft SQL Server Enterprise Edition (Лицензия на 2 ядра)
Цена в месяц
RUB 46,130.00