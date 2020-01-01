Цены на услуги Selectel

Облачная платформа Selectel
Вычислительные ресурсы
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Сетевые диски
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Сетевые ресурсы
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Лицензии
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Облако на базе VMware
Размещение в одном дата центре
* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Размещение в двух дата-центрах (disaster recovery)
* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Облако на базе VMware. Дополнительные услуги
* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Резервное копирование
* Приблизительная стоимость из расчёта 730 часов в месяце
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Цены на ресурсы
Хранение данных
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Исходящий трафик*
* Исходящий трафик Облачного хранилища внутри сети Selectel не тарифицируется
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Запросы к API
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Выделенный сервер
2 x 2000 ГБ HDD
2 x 2000 ГБ HDD
2 x 2000 ГБ HDD
2 x 2000 ГБ HDD
2 x 4000 ГБ HDD
2 x 2000 ГБ HDD
2 x 4000 ГБ HDD
2 x 2000 ГБ HDD
2 x 4000 ГБ HDD
2 x 4000 ГБ HDD
2 x 4000 ГБ HDD
2 x 4000 ГБ HDD
2 x 8000 ГБ HDD
2 x 4000 ГБ HDD
2 x 8000 ГБ HDD
2 x 1920 ГБ SSD
2 x 8000 ГБ HDD
2 x 8000 ГБ HDD
2 x 1920 ГБ SSD
2 x 1920 ГБ SSD
2 x 1920 ГБ SSD
2 x 1920 ГБ SSD
2 x 1920 ГБ SSD
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Выделенный сервер. Дополнительные услуги
Аренда сетевого оборудования
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Размещение сервера
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Размещение сервера. Дополнительные услуги
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Мониторинг
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Волоконно-оптические линии связи (Санкт-Петербург)
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Волоконно-оптические линии связи (Москва)
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Администрирование
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Защита от DDoS-атак
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Сеть доставки контента (CDN)
* Специальные условия — свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%