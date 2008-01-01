Услуги хранения данных в Selectel

Размещайте разные типы данных с помощью продуктов Selectel. Самостоятельно подберите решение под ваши задачи или воспользуйтесь экспертизой наших специалистов.
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  • Соответствие 152-ФЗ и PCI DSS
  • 21 и 17 приказ ФСТЭК
  • ГОСТ 57580
  • Бесконечное масштабирование
  • До 20 миллионов IOPS
О решенияхХранилищаСХДБазы данныхРезервирование

Выберите подходящее решение для хранения

Хранилища
Используются для облачного хранения файлов, документов, архивов. Подходят для масштабируемых облачных приложений и мультимедийных платформ.
СХД
Комплексные решения, которые используются для хранения больших объемов данных. Отличаются высокой производительностью до 20 миллионов IOPS.
Базы данных
Предназначены для структурированного хранения и обработки данных. Подходят для приложений, требующих частого доступа и модификации данных, например, для финансовых систем, CRM и ERP. Обладают лучшими показателями latency и высокой производительностью до 1,5 миллионов IOPS.

Почему стоит организовать облачное хранение данных в Selectel

Соответствие 152-ФЗ (УЗ-1), ФСТЭК № 17 и 21, PCI DSS, ISO 27001, 27017, 27018, ГОСТ 57580

Наши продукты для хранения данных соответствуют российским и международным требованиям и стандартам. Перечислили самые важные на странице о безопасности.

Запуск в несколько кликов и удобное управление

Предоставляем готовые Managed Services. Не нужно разбираться со сложными настройками. Запустить сервисы можно из панели управления или с помощью Terraform.

Доступность сервисов

Делаем все, чтобы у вас всегда был быстрый доступ к данным вне зависимости от класса хранения, типа данных и уровня пользовательской нагрузки. Убедиться в стабильной работе наших продуктов можно в статус-панели.

Часть целой экосистемы продуктов

У нас больше 40 продуктов. Развернуть кластеры Managed Kubernetes, подключить объектное хранилище и CDN, связать все через глобальный роутер, — это и не только можно сделать в Selectel.

Если хотите перенести СУБД к нам, обращайтесь к экспертам по миграции в Selectel

Инженеры проведут оценку и сформируют требования, чтобы потом бережно перенести ваши проекты. Все это — на выгодных условиях.
Узнать подробности

Храните данные в надежных дата-центрах Selectel

Группа дата-центров на Цветочной

59.887137, 30.329136 ул. Цветочная, д. 19

2 700 м²

площадь серверных

1 162

стойки

40+

продуктов

Компании, которые нам доверяют

Более 24 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

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Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы подключить услуги хранения данных, откройте панель управления Selectel. Если необходимо, пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.