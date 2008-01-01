Выберите подходящее решение для хранения
Почему стоит организовать облачное хранение данных в Selectel
Соответствие 152-ФЗ (УЗ-1), ФСТЭК № 17 и 21, PCI DSS, ISO 27001, 27017, 27018, ГОСТ 57580
Запуск в несколько кликов и удобное управление
Доступность сервисов
Часть целой экосистемы продуктов
Если хотите перенести СУБД к нам, обращайтесь к экспертам по миграции в Selectel
Храните данные в надежных дата-центрах Selectel
Группа дата-центров на Цветочной
2 700 м²
1 162
40+
Группа дата-центров в Дубровке
2 450 м²
876
40+
Группа дата-центров на Берзарина
2 190 м²
1 420
40+
Дата-центр на Авиамоторной
40+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Виды хранилищ данных в Selectel
Объектное
Масштабируемое хранилище данных с гибким ценообразованием, поддержкой FTP и S3 API.Подробнее
- Медиафайлы
- Текстовые файлы
- Архивы и резервные копии
- Полуструктурированные данные
- Статические веб-ресурсы
- Научные данные и big data
- Данные для аналитики и отчетности (DWH)
- ML-модели и данные для машинного обучения
- Исходный код и двоичные файлы
- Репозиторий образов
Файловое
Масштабируемая файловая система для нескольких серверов, виртуальных машин и кластеров Kubernetes.Подробнее
- Текстовые файлы
- Архивы и резервные копии
- ReadWriteMany-томы для Kubernetes
- Файлы конфигурации
- «Сырые» данные для высокопроизводительных вычислений
Системы хранения данных в Selectel
Ленточная СХД
Система для хранения критичной информации на картриджах без доступа по сети.Подробнее
- Диски виртуальных машин VMware, Proxmox, Hyper-V
- Бэкапы (Veeam)
- Иные данные
Выделенная СХД
Масштабируемое хранилище данных с гибким ценообразованием, поддержкой FTP и S3 API.Подробнее
- Диски виртуальных машин VMware, Proxmox, Hyper-V
- Бэкапы (Veeam)
- Иные данные
LUN СХД
Масштабируемая файловая система для нескольких серверов, виртуальных машин и кластеров Kubernetes.Подробнее
- Диски виртуальных машин VMware, Proxmox, Hyper-V
Базы данных в Selectel
Облачный DBaaS
Managed Service в облаке — с развертыванием и администрированием от Selectel.Подробнее
- Структурированные и полуструктурированные данные
- Неструктурированные данные
- Временные ряды
- Графовые данные
- Геопространственные данные
- Данные для аналитики и отчетности (DWH)
HighFreq DBaaS
Managed Service в облаке на мощном оборудовании для требовательных задач.Подробнее
- Структурированные и полуструктурированные данные, в том числе в зашифрованном виде
- Финансовые данные
- Операционные данные
- Временные ряды
- Телеметрия
- Данные для аналитики и отчетности (DWH)
Выделенный DBaaS
Managed Service в изолированном кластере на мощном физическом сервере.Подробнее
- Те же данные, что и в облачном DBaaS — в HighLoad-системах с высокими требованиями к производительности
Запустите свою базу данных в облаке
Защитите данные от потери или удаления
Резервное копирование
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема.
- Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы подключить услуги хранения данных, откройте панель управления Selectel. Если необходимо, пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.