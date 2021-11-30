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Аренда серверов с GPU

Облачные и физические серверы с графическими картами для 3D-моделирования, рендеринга, машинного обучения и сложной аналитики.
  • Готовые серверы — за 2 минуты
  • От 1 до 5 дней — на кастомные
  • Tesla T4, A100, A2, V100, RTX A2000, RTX A4000 и RTX A5000
  • Почасовая, посуточная и помесячная аренда
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Серверы с GPU
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Все ресурсоемкие процессы GPU возьмут на себя

Машинное обучение и искусственный интеллект

Серверы с видеокартами ускорят работу алгоритмов и помогут быстрее выполнять сложные вычисления.

Они легко справятся с классификацией изображений и распознаванием речи.

С GPU вы сможете обучать нейронные сети и работать с deep learning.

Транскодинг видео

Проводите стримы и онлайн-трансляции для всех устройств с любой скоростью интернета.

На серверах с GPU вы легко сможете транскодировать видео в режиме реального времени — преобразовывать файлы из одного формата в другой, адаптировать видеопотоки под разные размеры экранов.

А поддержка NVIDIA NVENC обеспечит разрешение видео в трансляциях до 8192×8192 пикселей.

Работа с графикой и рендеринг видео

Создавайте 3D-модели и обрабатывайте фотографии без зависаний.

Используйте преимущества скорости для кодирования, аппаратного ускорения и рендеринга. Накладывайте эффекты или делайте монтаж видео онлайн.

Рабочие места VDI

Разворачивайте виртуальные рабочие места с помощью NVIDIA vGPU в облаке для безопасной работы из любой точки мира, где есть интернет.

Серверы с видеокартами ускорят работу привычных программ.

Научное моделирование и CUDA-вычисления

Работайте со сложными задачами инженерии, физики, биологии, математики, космологии гораздо быстрее, применяя подход параллельных вычислений GPU.

У вас другая задача, и вы не знаете, нужен ли сервер с видеокартой?

Напишите нам на sales@selectel.ru, мы обязательно подскажем. Расспросим про особенности проекта, архитектуру сервиса и предложим сервер, который подойдет для текущих задач.

Компании, которые нам доверяют

Более 21 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel.

Наши клиенты

Почему выбирают Selectel

У нас есть видеокарты для разных задач

Вы можете арендовать серверы с GPU NVIDIA Tesla T4, A100, V100, RTX A2000, RTX A4000 и RTX A5000.

Серверы быстро разворачиваются

Это значит, что вы сможете запустить свой проект спустя несколько минут после заказа фиксированных конфигураций.

Серверами удобно управлять

В панели управления или через API.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы начать пользоваться выделенными или облачными серверами, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.