Аренда серверов с GPU

Какие серверы с GPU есть
в Selectel
Облачные серверы с GPU
- Запуск за 2 минуты, оплата pay-as-you-go
- Автомасштабирование под нагрузку, GPU можно отключить в любой момент
Managed Kubernetes с GPU
- Автомасштабирование и перераспределение нагрузки GPU
- Предустановленные драйверы NVIDIA и библиотеки CUDA
Серверы с GPU на вашей площадке
- Инфраструктура под пилот AI/ML-проекта без CAPEX
- Сервер можно выкупить или отказаться от аренды без штрафа
NVIDIA® HGX™ B300
Enterprise-grade AI-кластер: 8 видеокарт в одном сервере для максимальной плотности вычислений
Новейшие GPU для аренды
в Selectel
Большой запас GPU всегда в наличии. NVIDIA B300, H200, RTX 6000 PRO, L4, RTX 4090 и другие. Вы всегда сможете быстро арендовать сервер с видеокартой под любую задачу.
NVIDIA® HGX™ B300
NVIDIA® H200
NVIDIA® RTX 6000 Pro
NVIDIA® RTX 4090
Какие задачи решают серверы с GPU
Внедрение RAG-систем и работа с LLM
Создавайте чат-ботов и ИИ-ассистентов на базе ваших внутренних данных. GPU-серверы обеспечивают мгновенную генерацию ответов и быструю векторизацию баз знаний. Высокая параллельность вычислений позволяет обрабатывать тысячи запросов в секунду с минимальной задержкой.
Транскодинг видео
Запускайте стримы и трансляции для любых устройств и скоростей интернета. GPU-серверы позволяют транскодировать видео в реальном времени, адаптируя поток под разные форматы и экраны. Технология NVIDIA NVENC поддерживает сверхвысокое разрешение до 8192×8192 пикселей.
Работа с графикой и рендеринг видео
Создавайте 3D-модели и обрабатывайте фотографии без зависаний. Используйте преимущества скорости для кодирования, аппаратного ускорения и рендеринга. Накладывайте эффекты или делайте монтаж видео онлайн.
Научное моделирование и CUDA-вычисления
Работайте со сложными задачами инженерии, физики, биологии, химии, математики, космологии гораздо быстрее, применяя подход параллельных вычислений с облачной видеокартой или физическим сервером с GPU.
Рабочие места VDI
Разворачивайте виртуальные рабочие места с помощью NVIDIA GPU в облаке для безопасной работы из любой точки мира, где есть интернет. Серверы с видеокартами ускорят работу привычных программ.
Почему выбирают Selectel
Быстрый старт
Выделенные серверы с видеокартами запускаем от двух минут. Облачные серверы и Managed Kubernetes с GPU — меньше минуты.
Удобное управление
Управляйте серверами в панели управления Selectel, через API или с помощью Terraform.
Безопасность
Гарантируем соответствие 152-ФЗ и ФСТЭК № 17. Есть сертификаты PCI DSS, ISO 27001, AICPA SOC 2®, GDPR, аттестаты ГИС К1, СТР-К 1Г. Изолируем проекты на уровне сетей, даем бесплатную защиту от DDoS и возможность разделять доступы с помощью IAM-системы.
Техподдержка 24/7
Специалисты нашей бесплатной техподдержки доступны в выходные и праздничные дни.
Компании, которые нам доверяют
Истории успеха
Как обеспечить трансляцию «Игр Будущего» на весь мирЧитать кейс
Компании было необходимо обрабатывать десятки видеопотоков в реальном времени для непрерывной трансляции на 260 медиаплощадок в 116 странах. Поэтому инсталляцию развернули на 30 выделенных серверах с GPU — транскодировали видеосигналы в несколько профилей, помогли обеспечить стабильную обработку и доставку трансляций при высоких нагрузках.
Чем помог Selectel
Результаты
43 видеопотокаодновременно приходило с 12 площадок
800 часовбесперебойной трансляции турнира
Как развернуть инфраструктуру для ML-задачЧитать кейс
Алгоритмы ML крайне требовательны к железу. Чтобы обеспечить необходимую производительность, мы предложили широкий выбор GPU для разных задач: от десктопных GTX 1080 до серверных А4000.
Чем помог Selectel
Результаты
300 миллисекундмаксимальное время отклика системы
99,982%отказоустойчивость инфраструктуры
Как запустить более 400 голосовых роботов в облакеЧитать кейс
RobotMIA развернула голосовых роботов на облачных серверах с GPU, чтобы обеспечить быстрый инференс и стабильную работу при пиковых нагрузках. GPU-инфраструктура позволила удерживать время ответа на уровне 1–2 секунд при тысячах одновременных звонков, а также использовать ML-платформу для тестирования и запуска LLM в закрытом контуре без внешних сервисов.
Чем помог Selectel
Результаты
1-2 секундысреднее время ответа голосового робота
4 региона ЦОДподдерживают инфраструктуру клиента
Начните работать с GPU прямо сейчас
Выделенные серверы с видеокартами запускаем от двух минут. Облачные серверы с GPU — меньше минуты.
Объединяйте серверы с GPU и другие продукты Selectel в продвинутую инфраструктуру
Развивать AI-проект
Foundation Models Catalog
- Каталог преднастроенных AI-моделей с готовым API.
- Получите ссылку на endpoint для использования модели в своих сервисах без деплоя сложной инфраструктуры.
ML-платформа
- Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развертывания ML-моделей.
- Бесплатный двухнедельный тестовый период.
AI-маркетплейс
- Хаб виртуальных машин с преднастроенным набором инструментов для ML.
- Для каждого образа уже выполнена подготовка рабочего окружения, настройка необходимых параметров и сборка.
Зарезервировать и сохранить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Arenadata DB на выделенных серверах Selectel
- Аналитическая СУБД Arenadata DB уровня enterprise на кластере из множества выделенных серверов.
- Создавайте и масштабируйте аналитические хранилища, работайте с ETL-процессами и Ad-hoc аналитикой.
Организовать сеть
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между регионами.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Облачный балансировщик нагрузки
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
Развивать AI-проект
Foundation Models Catalog
- Каталог преднастроенных AI-моделей с готовым API.
- Получите ссылку на endpoint для использования модели в своих сервисах без деплоя сложной инфраструктуры.
ML-платформа
- Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развертывания ML-моделей.
- Бесплатный двухнедельный тестовый период.
AI-маркетплейс
- Хаб виртуальных машин с преднастроенным набором инструментов для ML.
- Для каждого образа уже выполнена подготовка рабочего окружения, настройка необходимых параметров и сборка.
Зарезервировать и сохранить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Arenadata DB на выделенных серверах Selectel
- Аналитическая СУБД Arenadata DB уровня enterprise на кластере из множества выделенных серверов.
- Создавайте и масштабируйте аналитические хранилища, работайте с ETL-процессами и Ad-hoc аналитикой.
Организовать сеть
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между регионами.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Облачный балансировщик нагрузки
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
FAQ
- Где будут размещены серверы?
Selectel — это российский провайдер IT-инфраструктуры с шестью собственными дата-центрами уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также у нас есть партнерский ДЦ в Новосибирске. При аренде физического сервера или Cloud GPU вы выбираете, в каком городе он будет находиться.
- На какой срок можно арендовать выделенный сервер с GPU?
Арендовать готовые конфигурации можно посуточно или помесячно. Для кастомных конфигураций минимальный срок аренды — месяц.
- Можно ли изменить конфигурацию заказанного сервера с физической или облачной видеокартой?
Если вы пользуетесь облачными GPU, то вы сможете легко изменить конфигурацию виртуальной машины за несколько минут. Ищите план действий в документации.
Если вы арендовали физический сервер, то после заказа вы можете изменить произвольную конфигурацию сервера.
Апгрейд фиксированной конфигурации доступен только для физических машин с серверными процессорами. Изменение фиксированной конфигурации пока доступно только в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.
Запросить замену конфигурации можно в нашей панели управления, в карточке сервера.
Арендуйте физический сервер с GPU под свою задачу
Базовый ИИ-инференс и обработка медиа
|GPU
|NVIDIA L4 24 ГБ GDDR6
|Процессор
|Intel Xeon E-2488 3.2 ГГц, 8 ядер
|Память
|64 ГБ DDR5 ECC
|Диск
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2 + 2 × 960 ГБ SSD SATA
От 58 500 ₽/мес
Разработка, прототипирование и дообучение небольших моделей
|GPU
|RTX 4090 24 ГБ GDDR6X
|Процессор
|Intel Core i9-14900KS 3.2 ГГц, 24 ядра
|Память
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|Диск
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
От 56 900 ₽/мес
Продакшн-инференс LLM с длинным контекстом и генерация контента
|GPU
|NVIDIA RTX PRO 6000 96 ГБ GDDR7
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|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 ГГц, 16 ядер
|Память
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|Диск
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
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Распределенное дообучение и высоконагруженный инференс
|GPU
|4 × NVIDIA A100 40 ГБ HBM2
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|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 ГГц, 48 ядер
|Память
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|Диск
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Инференс флагманских моделей и мультимодальный AI
|GPU
|NVIDIA H200 NVL 141 ГБ HBM3e
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|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 ГГц, 48 ядер
|Память
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|Диск
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe + 1 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
От 415 800 ₽/мес
Приватный AI-кластер на базе HGX B300
|GPU
|8 × GPU Nvidia B300 288 GB HBM3e SXM
|Процессор
|2 × Intel Xeon 6767P 2.4 ГГц, 128 ядер
|Память
|2048 ГБ DDR5 ECC Reg
|Диск
|1 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2, 2 × 7680 ГБ SSD NVMe
От 9 000 000 ₽/мес
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Готовые серверыот 2 минут
Конфигуратор серверов1–5 дней
Enterprise-grade серверыот 7 минут
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Speech-to-Text и эмбеддинги
|GPU
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|Процессор
|8 vCPU
|Память
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От 69,88 ₽/мес
RAG-системы и аналитика документов
|GPU
|1 × RTX 6000 PRO (96 ГБ)
|Процессор
|16 vCPU
|Память
|120 ГБ
От 290,15 ₽/мес
Инференс флагманских LLM
|GPU
|2 × H200
|Процессор
|48 vCPU
|Память
|360 ГБ
От 1 397,98 ₽/мес
Генерация изображений и видео
|GPU
|1 × RTX PRO 6000 (96 ГБ)
|Процессор
|16 vCPU
|Память
|120 ГБ
От 290,15 ₽/мес
Дообучение моделей и мультимодальный инференс
|GPU
|2 × RTX PRO 6000 (96 ГБ)
|Процессор
|32 vCPU
|Память
|240 ГБ
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|GPU
|8 × H200
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|Память
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|GPU
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