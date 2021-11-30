Аренда серверов с GPU

Серверы с видеокартами ускорят работу алгоритмов и помогут быстрее выполнять сложные вычисления.
Они легко справятся с классификацией изображений и распознаванием речи.
С GPU вы сможете обучать нейронные сети и работать с deep learning.
Серверы с видеокартами ускорят работу алгоритмов и помогут быстрее выполнять сложные вычисления.
Они легко справятся с классификацией изображений и распознаванием речи.
С GPU вы сможете обучать нейронные сети и работать с deep learning.
Проводите стримы и онлайн-трансляции для всех устройств с любой скоростью интернета.
На серверах с GPU вы легко сможете транскодировать видео в режиме реального времени — преобразовывать файлы из одного формата в другой, адаптировать видеопотоки под разные размеры экранов.
А поддержка NVIDIA NVENC обеспечит разрешение видео в трансляциях до 8192×8192 пикселей.
Создавайте 3D-модели и обрабатывайте фотографии без зависаний.
Используйте преимущества скорости для кодирования, аппаратного ускорения и рендеринга. Накладывайте эффекты или делайте монтаж видео онлайн.
Разворачивайте виртуальные рабочие места с помощью NVIDIA vGPU в облаке для безопасной работы из любой точки мира, где есть интернет.
Серверы с видеокартами ускорят работу привычных программ.
Работайте со сложными задачами инженерии, физики, биологии, математики, космологии гораздо быстрее, применяя подход параллельных вычислений GPU.
Вы можете арендовать серверы с GPU NVIDIA Tesla T4, A100, V100, RTX A2000, RTX A4000 и RTX A5000.
Это значит, что вы сможете запустить свой проект спустя несколько минут после заказа фиксированных конфигураций.
В панели управления или через API.
Мы — российский провайдер IT-инфраструктуры с 6 дата-центрами уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Арендуя сервер, вы выбираете город, в котором он будет находится.
Арендовать готовые конфигурации вы можете посуточно или помесячно. Для кастомных конфигураций минимальный срок аренды — 1 месяц.
Вы можете заказать сервер с новейшими версиями популярных дистрибутивов: Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, OpenSUSE и Oracle Linux), Windows Server и VMware ESXi™, а также шаблоны с предустановленным программным обеспечением Proxmox. Лицензии на ПО нужно заказывать отдельно в панели управления.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Вы можете пополнить баланс в панели управления банковской картой, через ЮMoney, QIWI-кошелек или выставить счет по банковским реквизитам.
Серверы готовых конфигураций готовы к работе спустя 2 минуты после заказа. Произвольные конфигурации — от 1 до 5 дней.
Виртуальные машины с видеокартами NVIDIA Tesla T4 и А100. Они используются как выделенные PCI-устройства внутри виртуальной машины. Это позволяет распоряжаться всеми ресурсами видеокарты.
Конфигурации по вашим требованиям
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Здесь вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽ за 1 ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Тут пока пусто, выберите нужные параметры и нажмите кнопку «Добавить в счет».
Вы платите только за те ресурсы, которые использовали в работе.
Видеокарты работают с TensorFlow, PyTorch, Keras, MXNet, Caffe. И совместимы со всеми типами нейросетей: GAN, CNN, RNN, SSNN и другими.
Если задача потребует больше мощностей, их легко масштабировать в панели управления.
Описание услуги
Оплата и биллинг
Начало работы с сервером готовой конфигурации
Начало работы с сервером произвольной конфигурации
Работа в KVM-консоли
Установка операционной системы
API выделенных серверов
Описание услуги
Конфигурации серверов
Начало работы
Регионы и зоны доступности
Оплата
Cloud Management API
Custom Resources API
Работа с Terraform
Чтобы начать пользоваться выделенными или облачными серверами, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.