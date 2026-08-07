Аренда серверов с GPU

Если вы пользуетесь облачными GPU, то вы сможете легко изменить конфигурацию виртуальной машины за несколько минут. Ищите план действий в документации.

Если вы арендовали физический сервер, то после заказа вы можете изменить произвольную конфигурацию сервера.

Апгрейд фиксированной конфигурации доступен только для физических машин с серверными процессорами. Изменение фиксированной конфигурации пока доступно только в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.

Запросить замену конфигурации можно в нашей панели управления, в карточке сервера.