Аренда серверов с GPU

Проводите стримы и онлайн-трансляции для всех устройств с любой скоростью интернета.

На серверах с GPU вы легко сможете транскодировать видео в режиме реального времени — преобразовывать файлы из одного формата в другой, адаптировать видеопотоки под разные размеры экранов.

А поддержка NVIDIA NVENC обеспечит разрешение видео в трансляциях до 8192×8192 пикселей.