Чистая прибыль Selectel в 2023 году выросла вдвое до 2,8 млрд рублей

27 марта 2024 года, Москва: Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, подводит итоги 2023 года и публикует аудированную финансовую отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.

Ключевые показатели за 2023 год:

Выручка Selectel в 2023 году показала рост на 26% год к году до 10,2 млрд рублей на фоне роста интереса российских компаний к облачной IT-инфраструктуре

Показатель скорректированной EBITDA 1 в 2023 году вырос на 35% до 5,7 млрд рублей, рентабельность по скорр. EBITDA составила 55%

в 2023 году вырос на 35% до 5,7 млрд рублей, рентабельность по скорр. EBITDA составила 55% Чистая прибыль выросла в два раза до 2,8 млрд рублей, рентабельность по чистой прибыли достигла 27%

Генеральный директор Selectel Олег Любимов отметил:



«Selectel по итогам 2023 года показал двузначные темпы роста выручки и вошел в тройку крупнейших российских провайдеров IT-инфраструктуры как услуги (IaaS). При этом мы сохраняем высокий уровень операционной эффективности за счет вертикальной интеграции включая самостоятельную сборку оборудования и развитие собственных программных решений — в 2023 году рентабельность по EBITDA достигла 55%.

Перспективы роста облачного рынка, наша устойчивая прибыльность и низкая долговая нагрузка позволяют Selectel планировать расширение собственной инфраструктуры вместе с дальнейшим развитием портфеля сервисов, что позволит нам увеличить пул клиентов и укрепить свои позиции на рынке».

Ключевые финансовые показатели

Клиенты

Количество клиентов в 2023 году выросло до 24 тысяч с 22,2 тысяч на конец 2022 года2, среди которых как малый и средний бизнес, так и крупные корпорации.

В фокусе остаются задачи по развертыванию частных инсталляций с персональной конфигурацией и настройками безопасности для корпоративных клиентов. Одним из таких проектов в 2023 году стало предоставление частного облака и инфраструктуры удаленных рабочих столов для высокотехнологичного брокера Go Invest. Созданное решение полностью соответствует законодательным требованиям в области персональных данных и ожиданиям клиентов брокера по скорости и надежности работы сервиса.

Заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов Selectel Сергей Пимков подчеркнул:

«Наибольший рост потребления сервисов Selectel в прошлом году показали клиенты из финансового сектора, ритейла и IT. Если в 2022 году основным фактором развития рынка IT-инфраструктуры выступало импортозамещение, то в 2023 году мы наблюдали рост спроса на облачные решения на фоне развития российского бизнеса, совершенствования финансовых, образовательных, развлекательных и других цифровых сервисов. Кроме этого, мы видим устойчивый тренд на дальнейший рост потребностей в продуктах для обеспечения информационной безопасности.

В прошлом году мы продолжили развивать новые продукты, ориентируясь на потребности клиентов. Так, была запущена собственная платформа, на которой технологичные компании могут решать задачи в области машинного обучения. Был создан новый бренд — Vscale, который предлагает базовые инфраструктурные сервисы для небольших проектов по доступным ценам как пример замещения предложения ушедших с рынка зарубежных игроков».

Выручка

Выручка компании по итогам 2023 года составила 10,2 млрд рублей, что на 26% выше, чем в 2022 году.

Структура выручки

Основной вклад в рост выручки внесли флагманские продукты Selectel, на которые приходится около 80% оборота компании:

Выручка направления «Частные облака на базе выделенных серверов» увеличилась на 25% на фоне роста спроса на серверы произвольных конфигураций со стороны крупных клиентов.

Выручка направления «Публичные и частные облака» выросла на 35% преимущественно за счет повышенного спроса на сервисы облачной платформы Selectel.

Ускоренный рост продолжают показывать продукты PaaS (платформа как услуга) — аренда готовых платформенных решений, которые клиенты используют, например, для разработки и тестирования приложений. Так, сервис управления контейнерной инфраструктурой Managed Kubernetes показал рост выручки более чем на 70%, а сервис для быстрого развертывания и администрирования баз данных в облаке DBaaS (Database as a service) — более чем на 50%.

Операционные расходы и EBITDA

Операционные расходы (себестоимость выручки, административные и коммерческие расходы) по итогам 2023 года выросли на 15% до 4,6 млрд рублей ввиду увеличения масштабов бизнеса. Операционные расходы росли более низкими темпами, чем выручка.

В результате показатель скорректированной EBITDA вырос на 35% до 5,7 млрд рублей год к году на фоне операционной эффективности. Рентабельность по скорр. EBITDA улучшилась на 4 п.п. до 55%.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Selectel увеличилась вдвое до 2,8 млрд рублей вслед за ростом выручки и повышением операционной эффективности. Рентабельность по чистой прибыли выросла до 27% против 17% годом ранее.

Инвестиции

Selectel продолжает инвестировать в поддержание высоких темпов роста бизнеса. Капитальные затраты в 2023 году составили 2,5 млрд рублей3, что на 27% ниже значения прошлого периода из-за временных эффектов, и в основном включают:

1,2 млрд рублей в серверное оборудование, что на 40% ниже прошлого периода благодаря экономии от использования запаса оборудования, созданного в 2022 году;

1,1 млрд рублей в развитие инфраструктуры дата-центров в соответствии с графиком строительства и модернизации площадок ЦОД, а также с переходом в 2024 году в активную фазу развития новой площадки дата-центра «Юрловский».

Денежный поток и долговая нагрузка

В 2023 году продолжился рост свободного денежного потока4 ввиду устойчивого превышения операционного денежного потока над капитальными затратами. Скорректированный свободный денежный поток составил 1,3 млрд рублей против 0,1 млрд рублей годом ранее.

Показатель «чистый долг/скорр. EBITDA» снизился до уровня 1,4х на 31 декабря 2023 года по сравнению с 1,6х на конец 2022 года вслед за ростом операционного денежного потока. Полная версия консолидированной финансовой отчетности за 12 месяцев 2023 года, а также презентация по результатам доступна на сайте компании https://selectel.ru/investors/

[1] Скорректированная EBITDA рассчитывается как прибыль за период, скорректированная на сумму расхода по налогу на прибыль, чистых финансовых доходов (расходов), прибылей (убытков) от курсовых разниц, выплат на основе акций, амортизации и пожертвований в благотворительные фонды. Значение за 2022 год пересмотрено в связи с корректировкой на сумму пожертвований в благотворительные фонды для сопоставимости данных.

[2] Ретроспективно обновлена методология расчета количества активных клиентов. По обновленной методологии в расчете не учитываются аккаунты облачного хранилища с потреблением услуг менее 0,5 руб. в месяц.

[3] “Приобретение основных средств” плюс “Приобретение нематериальных активов” консолидированного отчета о движении денежных средств.

[4] “Чистый приток денежных средств по операционной деятельности” минус “Приобретение основных средств” минус “Приобретение нематериальных активов” консолидированного отчета о движении денежных средств