Панель управления

Мониторинг

Monitoring
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Анализ работы сервисов и доступности портов

Помогает проверять доступность, состояние сервисов из разных точек мира. После каждой проверки вы получаете детализированный отчет. Услуга позволяет анализировать работу серверов, доступность портов, состояние баз данных и веб-сервисов из любой точки мира.

Преимущества

Легкое управление

Интуитивно понятный интерфейс для управления сервисом. Возможность визуального представления статистики.

Многообразие проверок

Проверка PING, состояния TCP- и UDP-портов, почтовых сервисов, баз данных и других служб.

Уведомления

Оповещения о результатах проверок по электронной почте, сообщения по протоколу XMPP, личные сообщения в Twitter и SMS.

Цены на ресурсы

Наименование
Цена в месяц
Наименование
Дополнительные метрики (за месяц)
Цена в месяц
RUB 30.00
Наименование
Первые 3 метрики
Цена в месяц
RUB 0.00
Наименование
Уведомление SMS
Цена в месяц
RUB 3.60

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Точки присутствия

Доступные типы проверок

PING — Простейшая проверка доступности с использованием протокола ICMP

HTTP HEAD — Выполняется запрос с помощью метода HEAD, в ответ на который сервером возвращаются заголовки ответа без тела страницы.

HTTP GET — Выполняется запрос с помощью метода GET, что позволяет получить как заголовки, так и код страницы. Возможен поиск подстроки или HTML элемента с помощью выражения XPath в коде страницы.

HTTP digest авторизация — Проверка сервиса GET запросом с использованием Digest аутентификации с заданными именем пользователя и паролем.

HTTP POST — Проверка сервиса POST запросом.

SSH — Подключение к указанному хосту по протоколу SSH.

TCP — Устанавливает соединение с указанным хостом по протоколу TCP. Возможна отправка указанной строки и проверка полученного ответа.

UDP — Устанавливает соединение с указанным хостом по протоколу UDP. Возможна отправка указанной строки и проверка полученного ответа.

Redis — Проверка доступности базы данных Redis.

SMTP — Проверка почтового сервиса по протоколу SMTP. Подключение выполняется либо без авторизации для простой проверки доступности либо с указанными именем пользователя и паролем.

POP3 — Проверка почтового сервиса по протоколу POP3. Подключение выполняется либо без авторизации для простой проверки доступности либо с указанными именем пользователя и паролем.

IMAP — Проверка почтового сервиса по протоколу IMAP. Подключение выполняется либо без авторизации для простой проверки доступности либо с указанными именем пользователя и паролем.

DNS — Проверка существования DNS записей указанного типа.

FTP — Соединение с FTP сервером. Возможна авторизация либо с указанным именем пользователя и паролем, либо с именем пользователя anonymous.

PostgreSQL — Проверка доступности базы данных PostgreSQL.

MySQL — Проверка доступности базы данных MySQL.

SSL — Проверка SSL сертификата для указанного адреса. Возможно задать количество дней до истечения сертификата, за которое необходимо высылать уведомление.

Следить за своими (и клиентскими) сервисами и критическими точками помогает услуга «Мониторинг» — после каждой проверки формируется детализированный отчет о доступности и состоянии сервисов из разных точек мира. Самое главное, что мы получаем — спокойствие. Если возникают срочные задачи по серверам, они решаются качественной техподдержкой. Поэтому мы сами пользуемся и рекомендуем Selectel клиентам: у вас всё будет работать быстро, надежно и всегда.

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