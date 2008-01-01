Преимущества проверки доступности в Selectel
Легкое управление в единой панели
Интуитивно понятный интерфейс для управления сервисом. Возможность визуального представления статистики.
18 видов проверок
Проверка на доступность из разных точек в интернете: PING, состояния TCP- и UDP-портов, почтовых сервисов, баз данных и других служб.
Мультиканальная система оповещения
Результаты проверок отправим по электронной почте, сообщением по протоколу HTTP и SMS.
Цены на ресурсы
Актуализация цен...
Наименование
Цена в месяц
Наименование
Первые 3 проверки
Цена в месяц
Бесплатно
Наименование
Уведомление SMS
Цена в месяц
6,38 ₽
Наименование
Дополнительные проверки доступности
Цена в месяц
52,00 ₽
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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Развернем системы мониторинга и возьмем администрирование на себя
Сделаем все, чтобы ваши сервисы работали исправно: поможем с настройкой, организуем резервное копирование и установим ПО.
Точки присутствия
Доступные типы проверок
PING
Простейшая проверка доступности с использованием протокола ICMP.
HTTP HEAD
Выполняется запрос с помощью метода HEAD, в ответ на который сервером возвращаются заголовки ответа без тела страницы.
HTTP GET
Выполняется запрос с помощью метода GET, что позволяет получить как заголовки, так и код страницы. Возможен поиск подстроки или HTML элемента с помощью выражения XPath в коде страницы.
HTTP Digest
Проверка сервиса GET запросом с использованием Digest аутентификации с заданными именем пользователя и паролем.
HTTP базовая авторизация
Проверка сервиса GET-запросом с использованием базовой аутентификации, требующей отправки имени пользователя и пароля для доступа к ресурсу.
HTTP POST
Проверка сервиса POST запросом.
SSH
Подключение к указанному хосту по протоколу SSH.
TCP
Устанавливает соединение с указанным хостом по протоколу TCP. Возможна отправка указанной строки и проверка полученного ответа.
UDP
Устанавливает соединение с указанным хостом по протоколу UDP. Возможна отправка указанной строки и проверка полученного ответа.
Redis
Проверка доступности базы данных Redis.
SMTP
Проверка почтового сервиса по протоколу SMTP. Подключение выполняется либо без авторизации для простой проверки доступности либо с указанными именем пользователя и паролем.
POP3
Проверка почтового сервиса по протоколу POP3. Подключение выполняется либо без авторизации для простой проверки доступности либо с указанными именем пользователя и паролем.
IMAP
Проверка почтового сервиса по протоколу IMAP. Подключение выполняется либо без авторизации для простой проверки доступности либо с указанными именем пользователя и паролем.
DNS
Проверка существования DNS записей указанного типа.
FTP
Соединение с FTP сервером. Возможна проверка с авторизацией в учетной записи или с анонимным доступом.
PostgreSQL
Проверка доступности базы данных PostgreSQL.
MySQL
Проверка доступности базы данных MySQL.
SSL
Проверка SSL сертификата для указанного адреса. Возможно задать количество дней до истечения сертификата, за которое необходимо высылать уведомление.
Истории успеха
Как обеспечить стабильную работу даже в период пиковых нагрузок
Системы мониторинга позволяют видеть рост запросов со стороны клиентов и предсказывать, когда мощностей станет недостаточно. А с помощью готовых конфигураций всегда можно запустить дополнительные выделенные серверы всего за 20-30 минут.
1 секунда
максимальное время загрузки страниц
1 500 запросов в секунду
средняя нагрузка на сервис
Полезные материалы
Мы собрали все важные документы и статьи в одном месте, чтобы вам было удобно настроить систему проверки доступности сервисов.
Документация
Описание услуги
Общая информация о проверке доступности, ее стоимости и доступных проверках
Как создать проверку
Алгоритм действий в панели управления
Как настроить оповещения
Инструкция и пример скрипта для отправки сообщения в Telegram
Как управлять проверками
Заказать, добавить, отключить или удалить