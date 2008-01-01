Преимущества
Легкое управление
Интуитивно понятный интерфейс для управления сервисом. Возможность визуального представления статистики.
Многообразие проверок
Проверка PING, состояния TCP- и UDP-портов, почтовых сервисов, баз данных и других служб.
Уведомления
Оповещения о результатах проверок по электронной почте, сообщения по протоколу XMPP, личные сообщения в Twitter и SMS.
Цены на ресурсы
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Точки присутствия
Доступные типы проверок
PING — Простейшая проверка доступности с использованием протокола ICMP
HTTP HEAD — Выполняется запрос с помощью метода HEAD, в ответ на который сервером возвращаются заголовки ответа без тела страницы.
HTTP GET — Выполняется запрос с помощью метода GET, что позволяет получить как заголовки, так и код страницы. Возможен поиск подстроки или HTML элемента с помощью выражения XPath в коде страницы.
HTTP digest авторизация — Проверка сервиса GET запросом с использованием Digest аутентификации с заданными именем пользователя и паролем.
HTTP POST — Проверка сервиса POST запросом.
SSH — Подключение к указанному хосту по протоколу SSH.
TCP — Устанавливает соединение с указанным хостом по протоколу TCP. Возможна отправка указанной строки и проверка полученного ответа.
UDP — Устанавливает соединение с указанным хостом по протоколу UDP. Возможна отправка указанной строки и проверка полученного ответа.
Redis — Проверка доступности базы данных Redis.
SMTP — Проверка почтового сервиса по протоколу SMTP. Подключение выполняется либо без авторизации для простой проверки доступности либо с указанными именем пользователя и паролем.
POP3 — Проверка почтового сервиса по протоколу POP3. Подключение выполняется либо без авторизации для простой проверки доступности либо с указанными именем пользователя и паролем.
IMAP — Проверка почтового сервиса по протоколу IMAP. Подключение выполняется либо без авторизации для простой проверки доступности либо с указанными именем пользователя и паролем.
DNS — Проверка существования DNS записей указанного типа.
FTP — Соединение с FTP сервером. Возможна авторизация либо с указанным именем пользователя и паролем, либо с именем пользователя anonymous.
PostgreSQL — Проверка доступности базы данных PostgreSQL.
MySQL — Проверка доступности базы данных MySQL.
SSL — Проверка SSL сертификата для указанного адреса. Возможно задать количество дней до истечения сертификата, за которое необходимо высылать уведомление.
Следить за своими (и клиентскими) сервисами и критическими точками помогает услуга «Мониторинг» — после каждой проверки формируется детализированный отчет о доступности и состоянии сервисов из разных точек мира. Самое главное, что мы получаем — спокойствие. Если возникают срочные задачи по серверам, они решаются качественной техподдержкой. Поэтому мы сами пользуемся и рекомендуем Selectel клиентам: у вас всё будет работать быстро, надежно и всегда.