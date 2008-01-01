Доступные типы проверок

PING — Простейшая проверка доступности с использованием протокола ICMP

HTTP HEAD — Выполняется запрос с помощью метода HEAD, в ответ на который сервером возвращаются заголовки ответа без тела страницы.

HTTP GET — Выполняется запрос с помощью метода GET, что позволяет получить как заголовки, так и код страницы. Возможен поиск подстроки или HTML элемента с помощью выражения XPath в коде страницы.

HTTP digest авторизация — Проверка сервиса GET запросом с использованием Digest аутентификации с заданными именем пользователя и паролем.

HTTP POST — Проверка сервиса POST запросом.

SSH — Подключение к указанному хосту по протоколу SSH.

TCP — Устанавливает соединение с указанным хостом по протоколу TCP. Возможна отправка указанной строки и проверка полученного ответа.

UDP — Устанавливает соединение с указанным хостом по протоколу UDP. Возможна отправка указанной строки и проверка полученного ответа.

Redis — Проверка доступности базы данных Redis.

SMTP — Проверка почтового сервиса по протоколу SMTP. Подключение выполняется либо без авторизации для простой проверки доступности либо с указанными именем пользователя и паролем.

POP3 — Проверка почтового сервиса по протоколу POP3. Подключение выполняется либо без авторизации для простой проверки доступности либо с указанными именем пользователя и паролем.

IMAP — Проверка почтового сервиса по протоколу IMAP. Подключение выполняется либо без авторизации для простой проверки доступности либо с указанными именем пользователя и паролем.

DNS — Проверка существования DNS записей указанного типа.

FTP — Соединение с FTP сервером. Возможна авторизация либо с указанным именем пользователя и паролем, либо с именем пользователя anonymous.

PostgreSQL — Проверка доступности базы данных PostgreSQL.

MySQL — Проверка доступности базы данных MySQL.

SSL — Проверка SSL сертификата для указанного адреса. Возможно задать количество дней до истечения сертификата, за которое необходимо высылать уведомление.