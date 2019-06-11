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DNS-хостинг

DNS Hosting

Настройка DNS и управление доменами

DNS-хостинг — размещение доменов на NS-серверах в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Киеве, Нью-Йорке, Пало-Альто, Лондоне, Амстердаме и Франкфурте.

Регистрация домена — первый шаг к запуску интернет-проекта. Мы поможем вам купить домен по себестоимости. Проверить доменное имя на занятость.

Заказать доменДокументация

Преимущества

Бесплатное размещение

Размещение любого количества доменов на NS-серверах вне зависимости от использования других услуг.

Отказоустойчивость

Технология Anycast резервирует NS-узлы и каналы связи.

Автоматизация

API упрощает добавление, удаление, пометку тэгами доменов и редактирование записей.

Панель управления

Простой интерфейс с возможностью редактировать основные типы DNS-записей.

Порадовало, что у Selectel есть собственный API для всех услуг. И что можно заказать дополнительные услуги из одной панели. Мы арендовали выделенный сервер под staging и используем бесплатный DNS-хостинг тоже с автоматизацией через API Selectel.

Александр Калиновский, Технический директор Bellacall.me

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Для фармацевтического холдинга, который выпускает много лендингов, кроме того, что арендуют выделенный сервер, дополнительно используют услугу «DNS-хостинг». Еще одно удобство — когда у организации выросли объемы, Selectel сразу выделил персонального менеджера, который регулярно поддерживает контакт.

Дмитрий Соболь, Руководитель отдела системного администрирования AGIMA

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