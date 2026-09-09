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Бесплатный DNS-хостинг

Обеспечьте доступность своего сайта или веб-приложения с помощью Selectel. Бесплатно размещайте домены и записи на наших DNS-серверах.
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Зачем нужен DNS

DNS помогает пользователям оказаться на сайте, а компаниям — сделать так, чтобы сайт отображался в поисковых системах.

Например, чтобы оказаться на сайте Selectel, пользователю нужно ввести selectel.ru в адресной строке — это доменное имя сайта. А серверу, чтобы обработать запрос и перевести пользователя на сайт, нужен IP-адрес, который состоит из разных чисел. Именно DNS преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.

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Как поможет DNS-хостинг в Selectel

Бесплатно размещать домены и записи

Чтобы бесплатно хранить домены, начните использовать любой продукт Selectel и пополните баланс перед стартом. Подробнее о хостинге — в нашем блоге.

Радовать клиентов быстрой работой сайта

У нас есть точки присутствия на DNS-серверах в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Киеве, Нью-Йорке, Пало-Альто, Лондоне, Амстердаме и Франкфурте.

Храните бесплатно столько DNS-записей, сколько нужно

Сколько угодно сайтов и записей на DNS-серверах по всему миру. Добавьте свои домены всего за несколько минут.

Как это сделать

Что нужно для DNS-хостинга в Selectel

Проверить домен

Если у вас нет домена, проверьте, свободно ли доменное имя, которое хотите разместить в Selectel. Это можно сделать бесплатно в Whois.

[01]

Зарегистрировать

Регистрация домена — первый шаг к запуску интернет-проекта. Вы можете зарегистрировать доменное имя в Selectel или у другого регистратора.

[02]

Добавить в Selectel

Если домен оформлен не в Selectel, его нужно добавить в панель управления. Подробнее о добавлении и удалении доменов — в нашей документации.

[03]

Уже есть свои домены?

Вы можете легко переехать на наши DNS-серверы — и неважно, сколько у вас доменных записей.

[04]

Перенесите домен в Selectel за 1 рубль

Сохраним срок регистрации без дополнительных доплат. Акция доступна для новых клиентов. Подробные условия читайте по ссылке.

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Постройте свою инфраструктуру в Selectel

Выделенные серверы

Закажите физический сервер готовой или произвольной конфигурации.

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Облачная платформа Selectel

Масштабируйте свои проекты за несколько минут в облаке.

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Бесплатно мигрируем ваши проекты в Selectel

Детально изучим проект и требования, подготовим план миграции и перенесем ваши информационные системы на нашу инфраструктуру

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Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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