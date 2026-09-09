DNS помогает пользователям оказаться на сайте, а компаниям — сделать так, чтобы сайт отображался в поисковых системах.

Например, чтобы оказаться на сайте Selectel, пользователю нужно ввести selectel.ru в адресной строке — это доменное имя сайта. А серверу, чтобы обработать запрос и перевести пользователя на сайт, нужен IP-адрес, который состоит из разных чисел. Именно DNS преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.