Зачем нужен DNS
DNS помогает пользователям оказаться на сайте, а компаниям — сделать так, чтобы сайт отображался в поисковых системах.
Например, чтобы оказаться на сайте Selectel, пользователю нужно ввести selectel.ru в адресной строке — это доменное имя сайта. А серверу, чтобы обработать запрос и перевести пользователя на сайт, нужен IP-адрес, который состоит из разных чисел. Именно DNS преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
Как поможет DNS-хостинг в Selectel
Бесплатно размещать домены и записи
Чтобы бесплатно хранить домены, начните использовать любой продукт Selectel и пополните баланс перед стартом. Подробнее о хостинге — в нашем блоге.
Радовать клиентов быстрой работой сайта
У нас есть точки присутствия на DNS-серверах в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Киеве, Нью-Йорке, Пало-Альто, Лондоне, Амстердаме и Франкфурте.
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Что нужно для DNS-хостинга в Selectel
Проверить домен
Если у вас нет домена, проверьте, свободно ли доменное имя, которое хотите разместить в Selectel. Это можно сделать бесплатно в Whois.
Зарегистрировать
Регистрация домена — первый шаг к запуску интернет-проекта. Вы можете зарегистрировать доменное имя в Selectel или у другого регистратора.
Добавить в Selectel
Если домен оформлен не в Selectel, его нужно добавить в панель управления. Подробнее о добавлении и удалении доменов — в нашей документации.
Уже есть свои домены?
Вы можете легко переехать на наши DNS-серверы — и неважно, сколько у вас доменных записей.
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Постройте свою инфраструктуру в Selectel
Выделенные серверы
Закажите физический сервер готовой или произвольной конфигурации.
Облачная платформа Selectel
Масштабируйте свои проекты за несколько минут в облаке.
Бесплатно мигрируем ваши проекты в Selectel
Детально изучим проект и требования, подготовим план миграции и перенесем ваши информационные системы на нашу инфраструктуру
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FAQ
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