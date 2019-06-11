Порадовало, что у Selectel есть собственный API для всех услуг. И что можно заказать дополнительные услуги из одной панели. Мы арендовали выделенный сервер под staging и используем бесплатный DNS-хостинг тоже с автоматизацией через API Selectel.

Александр Калиновский, Технический директор Bellacall.me