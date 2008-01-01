Сервисы информационной безопасности и защиты данных
Защита от DDoS-атак
Аренда сетевого оборудования
Модуль защиты API
Средства WAF
Готовые решения
Аттестованный сегмент ЦОД
Комплексная защита приложений
Какие задачи мы решаем
Сетевая безопасность информационных систем и организация управления инцидентами.
Защита персональных данных по 152-ФЗ и хранение по 242-ФЗ.
Комплексная защита веб-сервисов, нейтрализация DDoS-атак.
Защита коммерческой тайны компании. Создание собственного защищенного сетевого периметра в дата-центре Selectel.
Создание безопасной инфраструктуры для подключения вашей компании к государственным ИС.
Защита от вирусов-шифровальщиков, майнеров и другого вредоносного ПО.
Преимущества
Соответствие законодательству РФ
- Мы имеем лицензии ФСТЭК и ФСБ для оказания услуг в области защиты информации.
- Размещаем информационные системы персональных данных (ИСПДн) с IV по I (максимальный) уровень защищенности.
Готовая инфраструктура
- Интеграция с облачными решениями.
- Совместимость с другими инфраструктурными услугами Selectel.
Индивидуальный подход
- Мы предлагаем широкую линейку сервисов для защиты информации.
- Проявляя заботу о защите персональных данных ваших клиентов, вы повышаете ценность вашего бизнеса.
Оборудование уже в дата-центре
- Не нужно ждать поставку оборудования, основные средства защиты уже находятся в наших дата-центрах и предоставляются как сервис.
Постройте защищенные информационные системы
Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и проконсультируем по созданию систем защиты информации и выполнению требований законодательства.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.