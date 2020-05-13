Сделаем ваши системы безопаснее
Бесплатно предоставим сервисы для базовой безопасности
Базовый файрвол
- Бесплатный stateless-файрвол.
- Анализирует и фильтрует весь входящий и исходящий IPv4-трафик по добавленным правилам фильтрации.
Базовая защита от DDoS
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует DDoS-атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.
Облачный файрвол
- Бесплатный stateful-файрвол.
- Позволяет настроить сетевую безопасность для приватных подсетей и публичных IP-адресов в облачной платформе Selectel.
Менеджер секретов
- Сервис для хранения секретов, паролей приватных ключей и управления сертификатами Let’s Encrypt® и TLS-сертификатами.
IAM
- Управление доступом к проектам, ресурсам и панели управления Selectel.
- Поддержка SSO для входа в my.selectel.ru так же как в корпоративные системы своей организации.
Группы безопасности
- Объединение серверов в группы сетевой безопасности.
- Настройка правил фильтрации трафика для виртуальных машин на уровне портов, протоколов, IP-адресов и принадлежности трафика определенной группе.
Предоставим инфраструктуру для проектов с повышенными требованиями безопасности и аттестации
Аттестованное облако
- Облако для ГИС до К1 и 1Г, а также для ИСПДн до 1-го уровня защищенности.
- Входит в реестр российского ПО (№ 9884 от 25.03.2021).
- Аттестат на облачную платформу и результаты оценки угроз.
Выделенные серверы в А-ЦОД
- Изолированная инфраструктура Selectel, с выполнением мер защиты для размещения ГИС до К1, ИСПДн до 1-го уровня защищенности, 1Г.
- Инфраструктура на выделенных серверах с прямой коммутацией и индивидуальным межсетевым экраном.
Аттестованное частное облако на базе VMware
- Возможность аттестации частной инсталляции на соответствие требованиям к ИСПДн до 1-го уровня защищенности.
- Изолированная облачная инфраструктура на базе технологий VMware с быстрым запуском.
Аттестованное частное облако на базе Openstack
- Возможность аттестации частной инсталляции.
- Изолированная облачная инфраструктура с применением средств защиты информации и собственных технологий Selectel, входящая в реестр российского ПО (№ 9884 от 25.03.2021).
Аттестация информационных систем
- Предоставим всю необходимую для аттестации инфраструктуру и сервисы защиты информации.
- Поможем пройти аттестацию по требованиям 21 приказа ФСТЭК (152-ФЗ).
Enterprise-grade ЦОД
- ЦОД под ключ, без затрат на строительство и эксплуатацию.
- Серверы, сеть и хранение данных с архитектурой, готовой к проверкам службы безопасности, крупных клиентов и внешних аудиторов.
Обеспечим сетевую безопасность и предоставим услуги защиты сети
Аппаратный межсетевой экран
- Оборудование от Selectel, Fortinet, UserGate.
- Задавайте параметры фильтрации трафика и отслеживайте атаки в режиме реального времени.
Виртуальный межсетевой экран
- Готовый образ виртуального межсетевого экрана UserGate, который разворачивается на облачной инфраструктуре.
- Защищает от вредоносных программ и кибератак, благодаря собственной базе правил сигнатур.
Система обнаружения вторжений (IPS/IDS)
- Выявляйте сетевые атаки, блокируйте брутфорс-атаки, неавторизованные доступы к данным, нарушения политик безопасности и другую аномальную активность.
Защита от DDoS-атак
- Сервисы продвинутой защиты от DDoS-атак на уровнях L3-L4 и L7, фильтруют атаки, ускоряют загрузку сайта для пользователей.
- Управление защитой, пользовательские отчеты, статистика по атакам, оповещения безопасности, помощь от техподдержки в личном кабинете партнера.
Защита веб-приложений (WAF)
- Облачные сервисы защитят от SQL-инъекций, скриптинга XSS и других угроз OWASP Top 10 и OWASP Automated Threats.
Сертифицированный WAF
- Сертифицированный WAF SolidWall (ФСТЭК № 4652).
- Предоставляется в виде лицензии, устанавливается в IaaS Selectel и эксплуатируется клиентом самостоятельно.
Защитим физические и виртуальные серверы
Secret Net
- Средство защиты информации от несанкционированного доступа для Linux и Windows.
- Средство для обеспечения замкнутой программной среды.
Доверенная загрузка сервера
- Серверы с аппаратным средством доверенной загрузки, подходят для создания ГИС К1,К2.
- Обязательно для выполнения требований для использования СКЗИ и Электронной подписи класса КС3.
Резервное копирование на базе Кибер Бэкапа
- Хранение копий дисков, томов, файлов, папок, моментальных снимков ОС.
Анализ уязвимостей
- Регулярное сканирование публичных адресов на наличие известных уязвимостей из постоянно обновляемой базы.
Мультифактор
- Аутентификация пользователей и обеспечение безопасности доступа к информационным ресурсам и сетевой инфраструктуре компании.
Бесплатно предоставим сервисы для базовой безопасности
Базовый файрвол
- Бесплатный stateless-файрвол.
- Анализирует и фильтрует весь входящий и исходящий IPv4-трафик по добавленным правилам фильтрации.
Базовая защита от DDoS
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует DDoS-атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.
Облачный файрвол
- Бесплатный stateful-файрвол.
- Позволяет настроить сетевую безопасность для приватных подсетей и публичных IP-адресов в облачной платформе Selectel.
Менеджер секретов
- Сервис для хранения секретов, паролей приватных ключей и управления сертификатами Let’s Encrypt® и TLS-сертификатами.
IAM
- Управление доступом к проектам, ресурсам и панели управления Selectel.
- Поддержка SSO для входа в my.selectel.ru так же как в корпоративные системы своей организации.
Группы безопасности
- Объединение серверов в группы сетевой безопасности.
- Настройка правил фильтрации трафика для виртуальных машин на уровне портов, протоколов, IP-адресов и принадлежности трафика определенной группе.
Предоставим инфраструктуру для проектов с повышенными требованиями безопасности и аттестации
Аттестованное облако
- Облако для ГИС до К1 и 1Г, а также для ИСПДн до 1-го уровня защищенности.
- Входит в реестр российского ПО (№ 9884 от 25.03.2021).
- Аттестат на облачную платформу и результаты оценки угроз.
Выделенные серверы в А-ЦОД
- Изолированная инфраструктура Selectel, с выполнением мер защиты для размещения ГИС до К1, ИСПДн до 1-го уровня защищенности, 1Г.
- Инфраструктура на выделенных серверах с прямой коммутацией и индивидуальным межсетевым экраном.
Аттестованное частное облако на базе VMware
- Возможность аттестации частной инсталляции на соответствие требованиям к ИСПДн до 1-го уровня защищенности.
- Изолированная облачная инфраструктура на базе технологий VMware с быстрым запуском.
Аттестованное частное облако на базе Openstack
- Возможность аттестации частной инсталляции.
- Изолированная облачная инфраструктура с применением средств защиты информации и собственных технологий Selectel, входящая в реестр российского ПО (№ 9884 от 25.03.2021).
Аттестация информационных систем
- Предоставим всю необходимую для аттестации инфраструктуру и сервисы защиты информации.
- Поможем пройти аттестацию по требованиям 21 приказа ФСТЭК (152-ФЗ).
Enterprise-grade ЦОД
- ЦОД под ключ, без затрат на строительство и эксплуатацию.
- Серверы, сеть и хранение данных с архитектурой, готовой к проверкам службы безопасности, крупных клиентов и внешних аудиторов.
Обеспечим сетевую безопасность и предоставим услуги защиты сети
Аппаратный межсетевой экран
- Оборудование от Selectel, Fortinet, UserGate.
- Задавайте параметры фильтрации трафика и отслеживайте атаки в режиме реального времени.
Виртуальный межсетевой экран
- Готовый образ виртуального межсетевого экрана UserGate, который разворачивается на облачной инфраструктуре.
- Защищает от вредоносных программ и кибератак, благодаря собственной базе правил сигнатур.
Система обнаружения вторжений (IPS/IDS)
- Выявляйте сетевые атаки, блокируйте брутфорс-атаки, неавторизованные доступы к данным, нарушения политик безопасности и другую аномальную активность.
Защита от DDoS-атак
- Сервисы продвинутой защиты от DDoS-атак на уровнях L3-L4 и L7, фильтруют атаки, ускоряют загрузку сайта для пользователей.
- Управление защитой, пользовательские отчеты, статистика по атакам, оповещения безопасности, помощь от техподдержки в личном кабинете партнера.
Защита веб-приложений (WAF)
- Облачные сервисы защитят от SQL-инъекций, скриптинга XSS и других угроз OWASP Top 10 и OWASP Automated Threats.
Сертифицированный WAF
- Сертифицированный WAF SolidWall (ФСТЭК № 4652).
- Предоставляется в виде лицензии, устанавливается в IaaS Selectel и эксплуатируется клиентом самостоятельно.
Защитим физические и виртуальные серверы
Secret Net
- Средство защиты информации от несанкционированного доступа для Linux и Windows.
- Средство для обеспечения замкнутой программной среды.
Доверенная загрузка сервера
- Серверы с аппаратным средством доверенной загрузки, подходят для создания ГИС К1,К2.
- Обязательно для выполнения требований для использования СКЗИ и Электронной подписи класса КС3.
Резервное копирование на базе Кибер Бэкапа
- Хранение копий дисков, томов, файлов, папок, моментальных снимков ОС.
Анализ уязвимостей
- Регулярное сканирование публичных адресов на наличие известных уязвимостей из постоянно обновляемой базы.
Мультифактор
- Аутентификация пользователей и обеспечение безопасности доступа к информационным ресурсам и сетевой инфраструктуре компании.
Получите все сервисы информационной безопасности в одной компании
- Организуйте безопасную среду для своего проекта без дополнительных затрат
Повысьте защищенность своей инфраструктуры и приложений за счет использования бесплатных сервисов безопасности: IAM, облачный и базовый файрвол, группы безопасности, аудит-логи, менеджер секретов, бесплатная базовая защита от DDoS.
- Выполните требования ваших заказчиков, партнеров и законодательства
Поможем подобрать инфраструктуру, которая соответствует российским законам и международным стандартам, позволяет хранить любые персональные данные, коммерческую тайну и информацию государственных систем.
- Упростите подключение к внешним системам для обмена чувствительными данными
Используйте готовую инфраструктуру и сервисы, чтобы аттестовать вашу информационную систему для подключения к СберID, Т‑ID, ЕСИА, службе 112. Проведите аттестацию своей системы и выполните требования регламентов, чтобы подключиться к государственным системам. Например, ЕГИСЗ, ОРД и ЕБС.
- Создайте полностью изолированную инфраструктуру
Вы можете выполнить большинство требований безопасности, используя наши IaaS и PaaS-сервисы. Или получить полностью изолированную инфраструктуру на выделенных серверах в А-ЦОД и самостоятельно контролировать в ней все аспекты безопасности. От физического доступа до гипервизора и приложений.
- Выбирайте сильного партнера по безопасности
Воспользуйтесь услугами администрирования сервисов информационной безопасности, чтобы делегировать управление межсетевыми экранами и другими сервисами сертифицированным инженерам Selectel.
Почему нам можно доверять
Работаем с 2008 года
Помогаем с выбором инфраструктуры, СЗИ и проведением аттестации. Реализовываем сложные проекты, которые на рынке информационной безопасности делают немногие.
Внимательны к безопасности
В нашей зоне ответственности делаем все, чтобы ваши проекты и приложения были защищены — обеспечиваем безопасность на всех уровнях: от дата-центра до процессов.
У нас все по закону
Инфраструктура соответствует требованиям 152-ФЗ (21 приказ ФСТЭК), 149-ФЗ (17 приказ ФСТЭК), ГОСТ 57580.1, а также требованиям международных стандартов (ISO 27001/27017/27018, PCI DSS, AICPA SOC 2®). Ежегодно проходим более 10 аудитов безопасности с привлечением внешних экспертов.
Оборудование и СЗИ уже в ЦОД
Облачные сервисы безопасности позволят за несколько часов повысить защищенность вашей инфраструктуры и снизить риски. Готовность выделенной инфраструктуры — дольше, мы развернем ее в течение 5 дней.
В команде — профессионалы
У каждого члена команды компетенции подтверждены профильными сертификатами. Это позволяет нам иметь лицензии ФСТЭК и ФСБ для оказания услуг в области защиты информации.
Партнеры по оказанию услуг информационной безопасности
Создавайте и развивайте цифровые продукты на базе надежной IT-инфраструктуры
Компании, которые нам доверяют
Истории успеха
Как интегратор ИНКОМА, работающий с Центробанком РФ и Росатомом, выбирал аттестованную инфраструктуру для клиентаЧитать кейс
Рассказываем, как мы за месяц развернули IT-инфраструктуру из 7 серверов произвольной конфигурации, независимое ядро сети, а также ряд подсистем защиты информации в выделенной стойке в аттестованном сегменте.
Чем помог Selectel
Результаты
K2класс защищенности информационной системы
10 выделенных серверовв аттестованной инфраструктуре
Как мы повысили доступность сервиса 2FA-аутентификации МУЛЬТИФАКТОР для 1 000 000 пользователейЧитать кейс
Рассказываем, как компания развернула ИБ-сервисы в облаке Selectel и поддерживает их доступность на уровне 99,99%.
Чем помог Selectel
Результаты
1+ млн.общее количество пользователей
<30 мсвремя ответа сервиса
Как EXBO уменьшила сетевую задержку для 30 000 геймеровЧитать кейс
Рассказываем, как компания EXBO обеспечила комфортный геймплей для пользователей благодаря выделенным серверам Selectel с гибкой конфигурацией и защитой от DDoS-атак.
Чем помог Selectel
Результаты
50 миллисекундмаксимальная сетевая задержка для 80% игроков STALCRAFT
4,5 ТБRAM необходимо в период пиковых нагрузок
Как РЕХАУ снизила стоимость инфраструктуры на 30%Читать кейс
Рассказываем, как компания делегировала администрирование инфраструктуры провайдеру, чтобы сконцентрироваться на задачах бизнеса и сэкономить на инфраструктуре.
Чем помог Selectel
Результаты
70%задач по администрированию инфраструктуры закрывает Selectel
На 30%уменьшилась стоимость инфраструктуры после аудита Selectel
Помогли DocsInBox исключить незапланированные даунтаймы сервисаЧитать кейс
Рассказываем об инфраструктурных решениях, которые позволили обеспечить высокий аптайм сервиса по автоматизации документооборота.
Чем помог Selectel
Результаты
30 минутдлился управляемый даунтайм при масштабном переезде сервисов DocsInBox от зарубежного провайдера
98%составляет аптайм сервиса
Как мы помогли создать геораспределенная платформу для государственного портала Мои ФинансыЧитать кейс
Рассказываем, как портал финансовой грамотности в сжатые сроки обзавелся отказоустойчивой и безопасной IT-инфраструктурой.
Чем помог Selectel
Результаты
1 месяцпотребовался, чтобы протестировать инфраструктуру и сделать ее гибкой и отказоустойчивой
24/7доступность сайта для пользователей
- NDA
Как региональный ЦИТ использует облачные сервисы с высоким SLAЧитать кейс
Центр информационных технологий Вологодской области работает с органами государственной власти, поэтому для него было особенно важно найти провайдера с необходимыми сертификатами безопасности с сервисом из реестра отечественного ПО. Рассказываем, почему он выбрал нас и как использует облачные сервисы с высоким SLA.
Чем помог Selectel
Результаты
1 деньпонадобился Selectel, чтобы предоставить инфраструктуру для теста
24/7осуществляли поддержку по проекту
Кому нужны услуги в сфере информационной безопасности
Средним и крупным компаниям
Всем, кто работает с большими объемами конфиденциальных данных
E-commerce, SaaS, онлайн-сервисам
Риски напрямую влияют на выручку, ведь простой сервиса приводит к потере клиентов
Подпадающим под требования регуляторов
ЦБ РФ, ФСТЭК, ФСБ, Роскомнадзор
Госкорпорациям и банкам
Чаще становятся мишенью для кибератак ради репутационного давления или промышленного шпионажа
Как обеспечить безопасностьПрикладное руководство по информационной безопасности
А-ЦОДПодключение, оплата и базовые настройки
Защита от DDoS-атакОб уровнях защиты и их особенностях
Межсетевые экраныО заказе и работе МЭ Selectel и вендоров
Средства WAFО принципах работы, стоимости и подключении услуги
АдминистрированиеВ чем разница между разными видами администрирования и как упростить себе работу
Облачный файрволО сетевой услуге, которая помогает с фильтрацией нежелательного трафика
ГОСТ VPNОб организации защищенного канала между инфраструктурой Selectel и площадкой клиента.
Про информационную безопасность в Selectel
- Почему Selectel можно доверять оказание услуг по информационной безопасности?
Мы заботимся о безопасности на всех уровнях — от дата-центров до процессов. При этом в зависимости от того, каким продуктом вы пользуетесь, зоны ответственности нас, как провайдера, и вас, как клиента, различаются. Подробнее о том, что мы делаем, чтобы ваши проекты были защищены, а также про принятые Selectel меры безопасности рассказываем на отдельной странице.
Инфраструктура, которую мы предоставляем клиентам, соответствует требованиям 152-ФЗ (21 приказ ФСТЭК), 149-ФЗ (17 приказ ФСТЭК), ГОСТ 57580.1, а также требованиям международных стандартов (ISO 27001/27017/27018, PCI DSS, AICPA SOC 2®). Своим опытом работы в сфере информационной безопасности и бизнес-кейсами делимся в блоге Академии Selectel.
- Нужно ли нам делать что-то дополнительно со своей информационной системой (ИС)?
Да, нужно. Мы предоставляем IT-инфраструктуру и выполняем требования российских и международных стандартов в своей зоне ответственности. Вам необходимо проделать аналогичную работу со своей информационной системой в своей зоне ответственности.
При этом, размещая ИС на нашей инфраструктуре и оценивая эффективность ее защиты, вы можете принимать во внимание наши оценки и модель угроз.
- Можно ли создать гибридную инфраструктуру с разными требованиями безопасности на базе Selectel?
Да, так можно. Системы, для которых необходима аттестация по требованиям российского законодательства, вы можете разместить в Аттестованном сегменте Облачной платформы или в А-ЦОД. На выделенных серверах, в обалке и PaaS — остальную часть инфраструктуры. Создайте тикет в панели управления Selectel, чтобы мы порекомендовали вам подходящую для вашего проекта IT-инфраструктуру.
Про решение задач бизнеса
- Какие средства защиты информации (СЗИ) мне выбрать?
Выбор средств защиты информации зависит от задачи и лежит на клиенте. Вы можете приводить системы в соответствие российскому законодательству и международным стандартам в области защиты информации сами или привлечь для этих целей подрядчика.
Selectel предоставляет набор сервисов безопасности из которых вы можете выбрать необходимые.
- Я хочу перенести свои системы от другого провайдера. Как мне это сделать?
Обратитесь в отдел администрирования — для этого создайте тикет в панели управления Selectel или оставьте заявку. Наши специалисты расскажут, каким будет процесс и сколько будет стоить переезд.
- Я планирую разместить IT-системы своей компании в Selectel. Какие рекомендации по информационной безопасности можете дать?
Мы предоставляем инфраструктуру, которая соответствует российскому законодательству и международным стандартам. Размещая у нас свои информационные системы, вы можете быть уверены, что мы заботимся о безопасности инфраструктуры в нашей зоне ответственности.
Безопасность ваших систем находится в вашей зоне ответственности. О зонах ответственности и о том, как обеспечить безопасность при использовании продуктов Selectel рассказываем в нашем гайде по безопасности.
- Как снизить вероятность инцидентов информационной безопасности? Какие услуги ИБ выбрать?
К инцидентам относятся события, которые могут привести к недопустимым последствиям и нарушить нормальный режим работы организации. Например, шифрование файлов вредоносным ПО, утечка данных, недоступность веб-сервера в результате DDoS или другой кибератаки, эксплуатация уязвимости, хищение носителя с конфиденциальной информацией.
Подробнее о том, как минимизировать риски инцидентов, снизить последствия от них и не допустить повторного возникновения рассказали в блоге Академии Selectel.
- Как выбрать продвинутый Anti-DDoS-сервис?
Продвинутую защиту от DDoS необходимо подбирать в зависимости от уровня сетевого взаимодействия, на который направлены атаки: сетевой и транспортный уровень (L3, L4), уровень приложений (L7).
О том, как выбрать сервис защиты от DDoS, рассказали в инструкции Общая информация в документации.
- Я должен использовать сертифицированный по требованиям ФСТЭК гипервизор для системы виртуализации. Какие сервисы информационной безопасности Selectel я могу использовать?
Вы можете арендовать выделенный сервер и поставить на него сертифицированный по требованиям ФСТЭК гипервизор самостоятельно. Если не знаете как это сделать, наши системные администраторы помогут. Создайте тикет в панели управления Selectel — специалисты свяжутся с вами и помогут со всем разобраться.
- Как организовать защищенный канал из дата-центра до офиса? А если нужно шифрование по ГОСТ?
Организация защищенного канала находится в зоне ответственности клиента. Можно арендовать межсетевой экран и настроить с помощью него VPN или использовать свои программные средства.
Если нужно шифрование по ГОСТ, воспользуйтесь услугой ГОСТ VPN.
- Как организовать защищенный канал до партнера или клиента по ГОСТ?
Чтобы организовать защищенный канал от своей инфраструктуры в Selectel до партнера или клиента по ГОСТ, можно подключить услугу ГОСТ VPN.
У клиента или партнера должна быть развернута своя ViPNet-сеть, так как защищенный канал организуется за счет межсетевого взаимодействия его ViPNet-сети и ViPNet-сети Selectel.
Также со стороны третьего лица (т.е. партнера) потребуется подписать Согласие на установление межсетевого взаимодействия.
Взаимодействие Selectel и третьего лица должно организовываться вами.
Про средства защиты
- В какие продукты и услуги входит бесплатная защита Selectel от DDoS?
Защита от DDoS-атак Selectel работает на уровнях L3-L4 и включена по умолчанию для выделенных серверов и продуктов облачной платформы, а также при размещении оборудования в наших дата-центрах, аренде серверов и межсетевых экранов в А-ЦОД и Аттестованном сегменте Облачной платформы. Вредоносный отфильтрованный DDoS-трафик не учитывается в потреблении и не тарифицируется.
Защита работает в Москве и Санкт-Петербурге.
- Нужно ли защищать серверы? Какие опасности при использовании облачных технологий существуют и как их минимизировать?
О том, как снизить риски для своей облачной инфраструктуры рассказали в руководстве по обеспечению безопасности при использовании продуктов Selectel.
Об основных угрозах для информационной системы на любой инфраструктуре и о том, как средства защиты информации (СЗИ) помогают снизить вероятность нарушения доступности приложения и утечек данных рассказали в блоге Академии Selectel.
- Что такое сертифицированные средства защиты? В каком случае они должны применяться?
Это средства защиты, которые прошли специальные испытания и сертификацию, получили сертификат ФСТЭК или ФСБ.
Когда их обязательно нужно использовать:
1. Ваша система государственная (приказ № 17 ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года)
2. Вам нужно аттестовать собственные информационные системы. Например, когда коммерческие организации подключаются к государственным системам.
Решение о достаточности применяемых СЗИ принимаете вы, как владелец информационной системы или лицензиат ФСТЭК, который проводит аттестацию.
- С какими ОС работает Secret Net?
Secret Net Studio применяется для ОС Windows, Secret Net LSP — для ОС Linux. На странице о защите серверов и ОС рассказали об этом подробнее.
- Как управлять Secret Net, Kaspersky, СДЗ Dallas Lock и ПАК Соболь?
Мы передаем клиентам все лицензии на ПО. Управлять Secret Net можно через локальный центр управления или через ваш сервер безопасности, если добавить туда средство защиты.
Управлять Kaspersky можно централизованно, если добавить его в центр управления, или локально — меняя настройки средства защиты. Для разворачивания Kaspersky Security Center можно использовать одну из предоставляемых лицензий.
После установки СДЗ Dallas Lock или ПАК Соболь мы передаем учетную запись администратора, и вы можете менять настройки самостоятельно.
- Когда в выделенном сервере необходимо применять аппаратный модуль СДЗ Dallas Lock или ПАК Соболь?
Средство доверенной загрузки (СДЗ) Dallas Lock или ПАК Соболь могут применяться для реализации меры УПД.17 Обеспечение доверенной загрузки средств вычислительной техники при выполнении требований 21 Приказа ФСТЭК (152-ФЗ) и 17 Приказа ФСТЭК.
Если в системе обрабатываются персональные данные, то согласно 21 Приказу ФСТЭК, начиная с УЗ-2 (то есть при УЗ-1, УЗ-2), нужно использовать СДЗ. Если у компании государственная информационная система, то СДЗ обязательно использовать, начиная с К2 (К2 и К1).
ПАК Соболь имеет сертификат ФСБ России и применяется для выполнения требований при использовании на выделенном сервере СКЗИ классов КС2 и КС3.
Модули доверенной загрузки прошли тестирование и совместимы с выделенными серверами Selectel. Заказать СД3 Dallas Lock или ПАК Соболь можно в панели управления Selectel.
- Могу ли я использовать программно-аппаратные средства криптографической защиты класса КС3 с облачной платформой Selectel?
Вы можете воспользоваться сервисом Selectel ГОСТ VPN.
Альтернативный вариант 一 поставить свое программно-аппаратное средство криптографической защиты на Colocation, построить связность с виртуальной машиной и PaaS-сервисами облака с помощью глобального роутера.
- Могу ли я использовать программные средства криптографической защиты класса КС3 c облачной платформой Selectel?
В соответствии с требованиями ФСБ обязательно использовать аппаратный модуль доверенной загрузки, сертифицированный ФСБ, а также средства обеспечения замкнутой программной среды.
Чтобы выполнить эти требования, вы можете использовать ПО для шифрования и выделенный сервер Selectel в А-ЦОД с установленным модулем доверенной загрузки и средством, реализующим замкнутую программную среду. Это решение проверено нашими специалистами на совместимость компонентов и готово к использованию.
Оно подойдет для организации защищенного с использованием ГОСТ VPN или ГОСТ TLS класса КС3 соединения с инфраструктурой, размещенной в облачной платформе Selectel.