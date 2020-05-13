Мы заботимся о безопасности на всех уровнях — от дата-центров до процессов. При этом в зависимости от того, каким продуктом вы пользуетесь, зоны ответственности нас, как провайдера, и вас, как клиента, различаются. Подробнее о том, что мы делаем, чтобы ваши проекты были защищены, а также про принятые Selectel меры безопасности рассказываем на отдельной странице.

Инфраструктура, которую мы предоставляем клиентам, соответствует требованиям 152-ФЗ (21 приказ ФСТЭК), 149-ФЗ (17 приказ ФСТЭК), ГОСТ 57580.1, а также требованиям международных стандартов (ISO 27001/27017/27018, PCI DSS, AICPA SOC 2®). Своим опытом работы в сфере информационной безопасности и бизнес-кейсами делимся в блоге Академии Selectel.