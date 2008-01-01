Панель управления

Информационная безопасность

Information Security
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Постройте защищенные информационные системы вместе с Selectel

Комплекс услуг, решений и средств защиты для обеспечения информационной безопасности ваших корпоративных систем, созданных с использованием инфраструктуры Selectel. Наши сервисы помогут вам создать систему защиты информации, выполнить требования бизнеса и законодательства.

Сервисы информационной безопасности и защиты данных

Защита от DDoS-атак

Защита серверов и приложений от DDoS-атак любой мощности.

Аренда сетевого оборудования

Межсетевое экранирование, организация защищенных VPN-соединений от дата-центра до удаленных офисов и мобильных пользователей.

Модуль защиты API

Модуль защиты идентифицирует запросы злоумышленников в режиме реального времени для результативного устранения уязвимостей.

Средства WAF

Средства фильтрации трафика для защиты web-приложений.

Готовые решения

Аттестованный сегмент ЦОД

Физическая безопасность и защита сети в соответствии с 152-ФЗ. Подходит для информационных систем, которые обрабатывают коммерческую тайну, медицинские, биометрические и прочие высоко конфиденциальные данные.

Комплексная защита приложений

Платформа для комплексной защиты интернет-проектов от сетевых атак и уязвимостей.

Какие задачи мы решаем

1

Сетевая безопасность информационных систем и организация управления инцидентами.

2

Защита персональных данных по 152-ФЗ и хранение по 242-ФЗ.

3

Комплексная защита веб-сервисов, нейтрализация DDoS-атак.

4

Защита коммерческой тайны компании. Создание собственного защищенного сетевого периметра в дата-центре Selectel.

5

Создание безопасной инфраструктуры для подключения вашей компании к государственным ИС.

6

Защита от вирусов-шифровальщиков, майнеров и другого вредоносного ПО.

Преимущества

Соответствие законодательству РФ

  • Мы имеем лицензии ФСТЭК и ФСБ для оказания услуг в области защиты информации.
  • Размещаем информационные системы персональных данных (ИСПДн) с IV по I (максимальный) уровень защищенности.

Готовая инфраструктура

  • Интеграция с облачными решениями.
  • Совместимость с другими инфраструктурными услугами Selectel.

Индивидуальный подход

  • Мы предлагаем широкую линейку сервисов для защиты информации.
  • Проявляя заботу о защите персональных данных ваших клиентов, вы повышаете ценность вашего бизнеса.

Оборудование уже в дата-центре

  • Не нужно ждать поставку оборудования, основные средства защиты уже находятся в наших дата-центрах и предоставляются как сервис.

Постройте защищенные информационные системы

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и проконсультируем по созданию систем защиты информации и выполнению требований законодательства.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.