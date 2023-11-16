Managed Kubernetes с GPU

Анализировать большие данные

Пользуйтесь продуктами Selectel, чтобы ускорить процесс обработки и анализа Big Data.

ML-платформа

Подходит для обучения и развертывания ML-моделей. Вы также сможете дополнить инфраструктуру доступными инструментами для ML.

Платформа обработки данных

Используется для хранения и обработки больших данных на базе Apache Hadoop, Spark, Airflow, Superset, Kafka, а также Greenplum и ClickHouse.

Инфраструктура для AI и ML

Инфраструктура для решения AI- и ML-задач в рамках гибридной схемы Site-to-Site c Selectel.