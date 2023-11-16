Managed Kubernetes с GPU

Создавайте кластеры Kubernetes с GPU в облаке Selectel и решайте задачи, связанные с ML и AI.
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  • № 1 в рейтинге провайдеров
  • Tesla A-series
  • RTX A-series
  • 152-ФЗ
  • API
  • Terraform
Kubernetes с GPU
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Какие задачи бизнес может решать с помощью Kubernetes с GPU

Обрабатывать медиаданные

Обработка требуется в задачах классификации изображений, компьютерном зрении и в генеративно-состязательных сетях. Во всех этих случаях Kubernetes с GPU ускорить процесс выполнения задачи.

Ускорять обучение ML- моделей

Если сравнивать время обучения модели на CPU и GPU, то разница будет очевидна. На GPU модель обучается в разы быстрее.

Повышать производительность ML- моделей в продакшене

Если ваш ML-сервис работает с медиаданными или LLM, то с видеокартой скорость обслуживания пользователей будет выше.

№ 1 в рейтинге провайдеров K8s и Kubernetes в облаке с GPU

Наш Managed Kubernetes высоко оценил в своих рейтингах Market.CNews. Детали вы можете изучить в отчетах по рейтингу провайдеров и GPU Cloud 2023.
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Особенности Kubernetes с GPU

Разные модели GPU всегда в наличии

У нас большой запас GPU в наличии: NVIDIA А2, А30, А100, А2000, А5000, Tesla Т4 и GTX 2080. Это значит, что вы сможете быстро арендовать видеокарту под любую задачу.

Возможность гибкой настройки ворк-нод

Managed Kubernetes с GPU поддерживает User Data. Это значит, что вы сможете задать пользовательские параметры для настройки и персонализации кластера. Они передаются как скрипт в формате cloud-config (текстовые файлы с YAML-синтаксисом) или как bash-скрипт.

Нужно что-то большее для работы с ML-задачами? Арендуйте нашу ML-платформу

ML-платформа Selectel работает на базе нашего Managed Kubernetes с GPU. Она разворачивается в панели управления и полностью доступна для дополнительных настроек и модификаций.
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Почему стоит арендовать Managed Kubernetes в Selectel

Даем возможность управлять кластерами удобным способом

Выбирайте тот способ, который подходит вам больше всего: наша удобная панель, API или Terraform.

Строим отказоустойчивые кластеры

Мы размещаем мастер-ноды кластеров в разных сегментах пула. Это позволяет сделать инфраструктуру геораспределенной и отказоустойчивой.

Разработали и развиваем 40+ продуктов

В Selectel можно не только арендовать кластеры Kubernetes, но и хранить образы контейнеров в Container Registry, подключить облачное хранилище, развернуть облачные БД, связать облака и серверы через глобальный роутер и защититься от DDоS-атак.

Гарантируем SLA 99,98%

Несем ответственность по SLA за доступность кластера и бесперебойную работу Control Plane. Это значит, что мы финансово компенсируем простой оборудования.

Соответствуем 152-ФЗ до УЗ-1

Вы можете использовать Kubernetes в проектах, где собираются и обрабатываются персональные данные до первого уровня защищенности, а также на проектах с участием государственных компаний.

Помогаем разграничивать доступы

Вы сможете выделить роли для пользователей и управлять правами на создание и управление кластерами Kubernetes. А также настроить федерации удостоверений.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.