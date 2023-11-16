Managed Kubernetes с GPU

Какие задачи бизнес может решать с помощью Kubernetes с GPU
Обрабатывать медиаданные
Обработка требуется в задачах классификации изображений, компьютерном зрении и в генеративно-состязательных сетях. Во всех этих случаях Kubernetes с GPU ускорить процесс выполнения задачи.
Ускорять обучение ML- моделей
Если сравнивать время обучения модели на CPU и GPU, то разница будет очевидна. На GPU модель обучается в разы быстрее.
Повышать производительность ML- моделей в продакшене
Если ваш ML-сервис работает с медиаданными или LLM, то с видеокартой скорость обслуживания пользователей будет выше.
№ 1 в рейтинге провайдеров K8s и Kubernetes в облаке с GPU
Особенности Kubernetes с GPU
Разные модели GPU всегда в наличии
Возможность гибкой настройки ворк-нод
Нужно что-то большее для работы с ML-задачами? Арендуйте нашу ML-платформу
Почему стоит арендовать Managed Kubernetes в Selectel
Даем возможность управлять кластерами удобным способом
Выбирайте тот способ, который подходит вам больше всего: наша удобная панель, API или Terraform.
Строим отказоустойчивые кластеры
Мы размещаем мастер-ноды кластеров в разных сегментах пула. Это позволяет сделать инфраструктуру геораспределенной и отказоустойчивой.
Разработали и развиваем 40+ продуктов
В Selectel можно не только арендовать кластеры Kubernetes, но и хранить образы контейнеров в Container Registry, подключить облачное хранилище, развернуть облачные БД, связать облака и серверы через глобальный роутер и защититься от DDоS-атак.
Гарантируем SLA 99,98%
Несем ответственность по SLA за доступность кластера и бесперебойную работу Control Plane. Это значит, что мы финансово компенсируем простой оборудования.
Соответствуем 152-ФЗ до УЗ-1
Вы можете использовать Kubernetes в проектах, где собираются и обрабатываются персональные данные до первого уровня защищенности, а также на проектах с участием государственных компаний.
Помогаем разграничивать доступы
Вы сможете выделить роли для пользователей и управлять правами на создание и управление кластерами Kubernetes. А также настроить федерации удостоверений.
Рассчитайте стоимость кластера Kubernetes
Чтобы создать инфраструктуру для деплоя приложений, выберите тип кластера, характеристики групп нод и подключите внешний IP-адрес в случае необходимости.
Мы позаботимся о работе вашего кластера.
Кластер
Группы нод
Конфигурация ноды 1
Персистентный диск
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Подробнее о сервисе
Быстрый старт
Создание кластера
Работа с кластером
Работа с группами нод
Работа с сетью
Как установить Kubeflow
Управление пользователями и ролями
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Истории успеха
Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel
Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.
2 базы данных
Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями
Кластеры Kubernetes
помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий
Как мы помогли организовать бесперебойную работу Учи.ру для 11 млн пользователей
Образовательная платформа хотела обеспечить быстрое масштабирование вычислительных возможностей во время сезонного спроса и обезопасить персональные данные в соответствии с федеральным законом. Именно за этим она и обратилась в Selectel.
1 месяц
потребовался нам для строительства готовой инфраструктуры
152-ФЗ
вся инфраструктура соответствует закону о защите ПД
Решайте сложные задачи с помощью дополнительных услуг и продуктов Selectel
Организовать хранение данных и образов контейнеров
Облачные базы данных
Объектное хранилище
Файловое хранилище
Container Registry
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
Облачные серверы
Глобальный роутер
Direct Connect
Организовать сеть
Глобальный роутер
Балансировщик нагрузки
CDN
Межсетевой экран
Мониторинг
DNS
Защитить от атак данные, сайты и приложения
Анализировать большие данные
ML-платформа
Платформа обработки данных
Инфраструктура для AI и ML
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