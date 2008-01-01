ГОСТ VPN как сервис

Организуем защищенное ГОСТ-шифрованием подключение к информационной инфраструктуре ваших партнеров — банков, больниц, госучреждений, операторов связи. Это позволит надежно защитить передаваемые данные и соответствовать требованиям российского законодательства к безопасности данных. С нас — необходимое оборудование и инженер, который все настроит.
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  • Сертификат ФСБ
  • Сертификат ФСТЭК
ГОСТ VPN
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Кому нужен сервис ГОСТ VPN

Госучреждениям, банкам, страховым компаниям, больницам и операторам связи

Обеспечит максимальную защиту биометрических, медицинских, финансовых и других чувствительных данных, а также поможет выполнить требования законодательства РФ к их безопасности.

Коммерческим компаниям из регулируемых отраслей и разработчикам

Поможет соблюсти повышенные требования заказчиков и партнеров по организации подключения с использованием ГОСТ VPN. Позволит обмениваться с ними информацией в соответствии с требованиями российского законодательства и предоставлять свои услуги.

Как работает услуга ГОСТ VPN в Selectel

ГОСТ VPN

Мы соединяем оборудование ViPNet в дата-центре Selectel с оборудованием ViPNet в инфраструктуре вашего партнера. Так строится защищенное ГОСТ-шифрованием подключение. В качестве шлюза в сеть устанавливается VipNet Coordinator HW, он маршрутизирует и обрабатывает трафик защищенного канала.

В Selectel СКЗИ и ваша инфраструктура объединяются по приватной сети на уровне L3 через глобальный роутер Selectel. Если вам нужно скоммутировать СКЗИ и сервер в Selectel напрямую по L2, вы можете разместить выделенный сервер в аттестованном сегменте ЦОД.

Как распределяется ответственность между клиентом и компанией

На стороне Selectel
  • предоставление аппаратного криптошлюза ViPNet Coordinator HW и его размещение в дата-центре Selectel,
  • организация межсетевого соединения между ViPNet вашего партнера и Selectel,
  • мониторинг,
  • установка обновлений ПО на аппаратном СКЗИ в рамках сервиса,
  • изменение правил по требованию.
На вашей стороне, как заказчика
  • аренда необходимой инфраструктуры в дата-центре Selectel,
  • настройка глобального роутера для инфраструктуры в Selectel,
  • организация взаимодействия между Selectel и вашим партнером,
  • предоставление информации для настройки сетевой связности и правил на ViPNet Coordinator HW,
  • согласие на установление межсетевого взаимодействия, подписанное вашим партнером.
На стороне вашего партнера

Сколько стоит сервис ГОСТ VPN для передачи данных через защищенный по ГОСТ канал от офиса или партнера

Стоимость услуги складывается из ежемесячной аренды криптографического оборудования и его администрирования командой Selectel. В стоимость уже включена настройка до трех взаимодействий между ViPNet-сетями.
ФСБФСТЭК
Сервис на базе ViPNet HW100C(Q)

Пропускная способность

L3 VPN 400 Мбит/с
L2 VPN 400 Мбит/с
МЭ 1400 Мбит/с

от 100 000 ₽/мес.

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ФСБФСТЭК
Сервис на базе ViPNet HW1000

Пропускная способность

L3 VPN 915 Мбит/с
L2 VPN 915 Мбит/с
МЭ 930 Мбит/с

от 135 000 ₽/мес.

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ФСБФСТЭК
Сервис на базе ViPNet HW5000

Пропускная способность

L3 VPN 10000 Мбит/с
L2 VPN 10000 Мбит/с
МЭ 13000 Мбит/с

от 429 000 ₽/мес.

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Все аппаратные СКЗИ, которые мы предоставляем в рамках услуги, сертифицированы ФСБ России (КС3) и ФСТЭК России (межсетевой экран тип А).

Удаленный доступ
Для создания защищенного соединения от рабочего места вашего сотрудника до дата-центра Selectel вы можете использовать сервис нашего партнера, который предоставит вам ViPNet Client. В рамках услуги мы настроим защищенное соединение через ViPNet-сеть партнера.

Как распределяется ответственность при подключении удаленного доступа

На стороне Selectel
  • предоставляем и размещаем в дата-центре аппаратный криптошлюз ViPNet Coordinator HW,
  • организуем межсетевое взаимодействие между ViPNet-сетями нашего партнера и Selectel,
  • организуем обмен межсетевой информацией при подключении ViPNet Client,
  • мониторим работу оборудования,
  • устанавливаем обновления ПО на аппаратном СКЗИ,
  • изменяем правила по вашему требованию.
На вашей стороне, как заказчика
  • арендуете ViPNet Client у нашего партнера,
  • арендуете необходимую инфраструктуру в дата-центре Selectel,
  • настраиваете глобальный роутер для инфраструктуры в Selectel.

Сколько стоит сервис ГОСТ VPN при подключении удаленного доступа

Стоимость услуги складывается из ежемесячной аренды криптографического оборудования и его администрирования командой Selectel. В рамках услуги мы настроим защищенное соединение через ViPNet-сеть партнера.
ФСБФСТЭК
Сервис на базе ViPNet HW100C(Q)

Пропускная способность

L3 VPN 400 Мбит/с
L2 VPN 400 Мбит/с
МЭ 1400 Мбит/с

от 60 000 ₽/мес.

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ФСБФСТЭК
Сервис на базе ViPNet HW1000

Пропускная способность

L3 VPN 915 Мбит/с
L2 VPN 915 Мбит/с
МЭ 930 Мбит/с

от 95 000 ₽/мес.

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ФСБФСТЭК
Сервис на базе ViPNet HW5000

Пропускная способность

L3 VPN 10000 Мбит/с
L2 VPN 10000 Мбит/с
МЭ 13000 Мбит/с

от 389 000 ₽/мес.

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Почему использовать сервис ГОСТ VPN — выгодно и безопасно

Не нужно покупать дорогое оборудование

Вам не придется нанимать специализированных сотрудников — защищенный канал организуется с помощью межсетевого взаимодействия между ViPNet-сетями партнера и Selectel, которое помогут настроить наши инженеры.

Можно подключать разных партнеров

Мы поможем настроить с ними защищенное соединение с помощью услуги ГОСТ VPN Selectel при условии, что у них есть ViPNet-сеть.

Используются СКЗИ КС3

Представленная линейка СКЗИ подойдет для большинства организаций.

Сертифицированные аппаратные СКЗИ и МЭ

У предоставляемого оборудования есть сертификаты ФСБ и ФСТЭК. Оно подойдет, если вам нужно соблюдать повышенные требования безопасности.

Удобно участвовать в тендерах

Вы можете получить услугу ГОСТ VPN в составе одного конкурса вместе с IT-инфраструктурой.

Одна компания — один договор

Вам не нужно заключать отдельный договор с другой компанией. В Selectel 50+ продуктов, которыми вы можете пользоваться в единой панели управления.

Организуем защищенный канал связи между вашей инфраструктурой — из Selectel до офиса и обратно
Предоставим и настроим на своей стороне аппаратные СКЗИ, сертифицированные ФСБ и ФСТЭК России. На вашей площадке также должна быть развернута своя ViPNet-сеть. Если ее нет, нужно будет закупить необходимое ПО и оборудование.

Истории успеха

Как ГОСТ VPN упрощает работу с государственными заказчиками

Компания «Осмокод», разработчик платформы для цифровизации строительства и ЖКХ, подключила ГОСТ VPN для соответствия требованиям госзаказчиков. Сервис упростил интеграцию с ГИС, обеспечил защиту данных и ускорил процесс аттестации. Итог — безопасный доступ, соответствие регламентам и удобство работы с клиентами.

Выделенные серверы А-ЦОД Межсетевые экраны ГОСТ VPN как сервис

152-ФЗ

соответствие требованиям ФСТЭК

Выделенные серверы в А-ЦОД

полный контроль над безопасностью

Как интегратору СКУД подключить своих клиентов к РС Единой биометрической системы

Компании нужно было выполнить требования Правительства Москвы по биометрическому контролю доступа на строительные объекты. Для этого они подключили защищенный канал связи Selectel, соответствующий требованиям ФСБ. Решение позволило не отвлекать администраторов на работу с российскими СКЗИ и сосредоточиться на настройке СКУД и серверов для застройщиков.

ГОСТ VPN как сервис Выделенные серверы

Подключение за 2 недели

вместо нескольких месяцев

Надежность без переплаты

поддержка, администрирование и ЗИП включены в сервис

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Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, зададим вопросы про проект, сориентируем по срокам и стоимости.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru