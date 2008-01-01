ГОСТ VPN как сервис

Мы соединяем оборудование ViPNet в дата-центре Selectel с оборудованием ViPNet в инфраструктуре вашего партнера. Так строится защищенное ГОСТ-шифрованием подключение. В качестве шлюза в сеть устанавливается VipNet Coordinator HW, он маршрутизирует и обрабатывает трафик защищенного канала.

В Selectel СКЗИ и ваша инфраструктура объединяются по приватной сети на уровне L3 через глобальный роутер Selectel. Если вам нужно скоммутировать СКЗИ и сервер в Selectel напрямую по L2, вы можете разместить выделенный сервер в аттестованном сегменте ЦОД.