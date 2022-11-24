ГОСТ VPN как сервис

Создайте удаленный доступ к вашей инфраструктуре в Selectel, используя алгоритмы шифрования ГОСТ. Наш сервис поможет организовать безопасное соединение между защищенной сетью Selectel и вашей сетью. Это позволит соответствовать требованиям российского законодательства.
  • Сертификат ФСБ
  • Сертификат ФСТЭК
  • От 30 000 ₽/мес.

Какие задачи сервис поможет решить

Выполнит требования законодательства РФ

Он идеально подойдет государственным органам, банкам, страховым компаниям, больницам, операторам связи.

Обеспечит безопасное соединение облачной и локальной инфраструктуры

Защита каналов связи организована в соответствии с требованиями ФСБ России и ФСТЭК России.

Разграничит доступ к ресурсам

Благодаря управлению потоками данных, вы можете своим сотрудникам ограничивать или, наоборот, расширять политики доступа к разным площадкам. Например, сделать так, чтобы только сотрудники бухгалтерии могли пользоваться корпоративной информационной системой, размещаемой в Selectel.

Как распределяется ответственность между клиентом и компанией

На стороне Selectel
  • Предоставление аппаратного криптошлюза ViPNet Coordinator HW (в дата-центре Selectel)
  • Организация межсетевого соединения между ViPNet клиента и Selectel
  • Создание условий размещения в дата-центрах Selectel
  • Мониторинг
  • Установка обновлений
  • Изменений правил по требованию
На стороне клиента
  • Оборудование и организация ViPNet на своей стороне (в офисе)
  • Передача межсетевого мастер-ключа и межсетевой информации
  • Импорт межсетевой информации, полученной от Selectel
  • Настройка глобального роутера для инфраструктуры в Selectel
  • Предоставление информации для настройки сетевой связности и правил на ViPNet Coordinator HW

Сколько стоит аренда ГОСТ VPN

Стоимость услуги складывается из аренды выделенного криптографического оборудования и работ наших администраторов по организации ГОСТ VPN.
ФСБФСТЭК
ViPNet HW100C

Пропускная способность

L3 VPN 175 Мбит/с
L2 VPN 175 Мбит/с
МЭ 930 Мбит/с

15 000 ₽/мес.

ФСБФСТЭК
ViPNet HW1000

Пропускная способность

L3 VPN 915 Мбит/с
L2 VPN 915 Мбит/с
МЭ 930 Мбит/с

30 000 ₽/мес.

ФСБФСТЭК
ViPNet HW2000

Пропускная способность

L3 VPN 6600 Мбит/с
L2 VPN 6000 Мбит/с
МЭ 9200 Мбит/с

86 000 ₽/мес.

Организация ГОСТ VPN — от 15 000 ₽/мес.
Цена зависит от модели криптографического оборудования и суммируется со стоимостью его ежемесячной аренды. Например, работы по настройке и поддержке ViPNet HW100C будут стоить 15 000 ₽/мес., остальные — дороже.

Почему использовать сервис ГОСТ VPN — выгодно и безопасно

Не нужно покупать дорогое оборудование

Вы его просто арендуете от 15 000 ₽/мес. на срок, который вам необходим.

Используем КС3

Они нейтрализуют атаки на аппаратные компоненты СКЗИ, на информацию с аутентификацией и паролями к оборудованию.

Аппаратные СКЗИ и МЭ

У предоставляемого оборудования есть сертификаты ФСБ и ФСТЭК типа А. Оно подойдет, если вам нужно соблюдать повышенные требования безопасности.

Удобно участвовать в тендерах

Вы можете получить услугу ГОСТ-VPN в составе одного конкурса вместе с IT-инфраструктурой.

Одна компания — один договор

Вам не нужно заключать отдельный договор с другой компанией. В Selectel 40+ сервисов, которыми вы можете пользоваться в единой панели управления.

Хотите подключить ГОСТ VPN?

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, зададим вопросы про проект, сориентируем по срокам и стоимости.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.