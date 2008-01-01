ГОСТ VPN как сервис

Кому нужен сервис ГОСТ VPN
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Как работает услуга ГОСТ VPN в Selectel
Мы соединяем оборудование ViPNet в дата-центре Selectel с оборудованием ViPNet в инфраструктуре вашего партнера. Так строится защищенное ГОСТ-шифрованием подключение. В качестве шлюза в сеть устанавливается VipNet Coordinator HW, он маршрутизирует и обрабатывает трафик защищенного канала.
В Selectel СКЗИ и ваша инфраструктура объединяются по приватной сети на уровне L3 через глобальный роутер Selectel. Если вам нужно скоммутировать СКЗИ и сервер в Selectel напрямую по L2, вы можете разместить выделенный сервер в аттестованном сегменте ЦОД.
Как распределяется ответственность между клиентом и компанией
- предоставление аппаратного криптошлюза ViPNet Coordinator HW и его размещение в дата-центре Selectel,
- организация межсетевого соединения между ViPNet вашего партнера и Selectel,
- мониторинг,
- установка обновлений ПО на аппаратном СКЗИ в рамках сервиса,
- изменение правил по требованию.
- аренда необходимой инфраструктуры в дата-центре Selectel,
- настройка глобального роутера для инфраструктуры в Selectel,
- организация взаимодействия между Selectel и вашим партнером,
- предоставление информации для настройки сетевой связности и правил на ViPNet Coordinator HW,
- согласие на установление межсетевого взаимодействия, подписанное вашим партнером.
- оборудование и организация ViPNet на своей стороне,
- передача межсетевого мастер-ключа и межсетевой информации,
- импорт межсетевой информации, полученной от Selectel.
Сколько стоит сервис ГОСТ VPN для передачи данных через защищенный по ГОСТ канал от офиса или партнера
Пропускная способность
от 100 000 ₽/мес.
Пропускная способность
от 135 000 ₽/мес.
Пропускная способность
от 429 000 ₽/мес.
Все аппаратные СКЗИ, которые мы предоставляем в рамках услуги, сертифицированы ФСБ России (КС3) и ФСТЭК России (межсетевой экран тип А).
Как распределяется ответственность при подключении удаленного доступа
- предоставляем и размещаем в дата-центре аппаратный криптошлюз ViPNet Coordinator HW,
- организуем межсетевое взаимодействие между ViPNet-сетями нашего партнера и Selectel,
- организуем обмен межсетевой информацией при подключении ViPNet Client,
- мониторим работу оборудования,
- устанавливаем обновления ПО на аппаратном СКЗИ,
- изменяем правила по вашему требованию.
- арендуете ViPNet Client у нашего партнера,
- арендуете необходимую инфраструктуру в дата-центре Selectel,
- настраиваете глобальный роутер для инфраструктуры в Selectel.
Сколько стоит сервис ГОСТ VPN при подключении удаленного доступа
Пропускная способность
от 60 000 ₽/мес.
Пропускная способность
от 95 000 ₽/мес.
Пропускная способность
от 389 000 ₽/мес.
Почему использовать сервис ГОСТ VPN — выгодно и безопасно
Не нужно покупать дорогое оборудование
Вам не придется нанимать специализированных сотрудников — защищенный канал организуется с помощью межсетевого взаимодействия между ViPNet-сетями партнера и Selectel, которое помогут настроить наши инженеры.
Можно подключать разных партнеров
Мы поможем настроить с ними защищенное соединение с помощью услуги ГОСТ VPN Selectel при условии, что у них есть ViPNet-сеть.
Используются СКЗИ КС3
Представленная линейка СКЗИ подойдет для большинства организаций.
Сертифицированные аппаратные СКЗИ и МЭ
У предоставляемого оборудования есть сертификаты ФСБ и ФСТЭК. Оно подойдет, если вам нужно соблюдать повышенные требования безопасности.
Удобно участвовать в тендерах
Вы можете получить услугу ГОСТ VPN в составе одного конкурса вместе с IT-инфраструктурой.
Одна компания — один договор
Вам не нужно заключать отдельный договор с другой компанией. В Selectel 50+ продуктов, которыми вы можете пользоваться в единой панели управления.
Истории успеха
Как ГОСТ VPN упрощает работу с государственными заказчиками
Компания «Осмокод», разработчик платформы для цифровизации строительства и ЖКХ, подключила ГОСТ VPN для соответствия требованиям госзаказчиков. Сервис упростил интеграцию с ГИС, обеспечил защиту данных и ускорил процесс аттестации. Итог — безопасный доступ, соответствие регламентам и удобство работы с клиентами.
152-ФЗ
соответствие требованиям ФСТЭК
Выделенные серверы в А-ЦОД
полный контроль над безопасностью
Как интегратору СКУД подключить своих клиентов к РС Единой биометрической системы
Компании нужно было выполнить требования Правительства Москвы по биометрическому контролю доступа на строительные объекты. Для этого они подключили защищенный канал связи Selectel, соответствующий требованиям ФСБ. Решение позволило не отвлекать администраторов на работу с российскими СКЗИ и сосредоточиться на настройке СКУД и серверов для застройщиков.
Подключение за 2 недели
вместо нескольких месяцев
Надежность без переплаты
поддержка, администрирование и ЗИП включены в сервис
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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru
FAQ
Кому нужен сервис ГОСТ VPN на базе ViPNet?
Использование VPN с алгоритмом шифрования по ГОСТ требуется для защиты каналов связи ГИС и ИСПДн, если требуется применение сертифицированных средств защиты и актуальны угрозы нарушения конфиденциальности данных.
Что нужно сделать, чтобы организовать подключение к партнеру, используя сервис ГОСТ VPN Selectel?
У партнера должна быть развернута своя ViPNet-сеть, так как защищенный канал организован за счет межсетевого взаимодействия его ViPNet-сети и ViPNet-сети Selectel.
Каким образом происходит взаимодействие между Selectel и вашим партнером?
На старте мы организовываем установочную встречу всех участников процесса — вас, вашего партнера и специалиста Selectel. На встрече обсуждаем этапы подключения ГОСТ VPN и планируемые сроки реализации.
Также мы просим партнера подписать Согласие на установление межсетевого взаимодействия.
Далее, в процессе подключения ГОСТ VPN, вы организуете всю коммуникацию между вашим партнером и Selectel самостоятельно.
Можно ли подключить к ViPNet ГОСТ VPN ноутбук администратора, используя ViPNet Client, если у меня/моего партнера нет своей ViPNet-сети?
Да, для этого оставьте заявку на подключение услуги ГОСТ VPN в самом низу этой страницы. В рамках услуги необходимо заказать ViPNet Client у нашего партнера, и сервис ГОСТ VPN у Selectel. Ваши администраторы смогут подключаться с использованием ГОСТ-шифрования к инфраструктуре Selectel.
С какими услугами Selectel можно использовать ViPNet ГОСТ VPN?
Вы можете организовать связность с любым продуктом, который поддерживает подключение к глобальному роутеру. Настройка связности и маршрутизация — на вашей стороне. По умолчанию мы подключаем шлюзовый координатор к коммутатору локальной сети в выбранный вами VLAN. О том, что такое глобальный роутер и как с его помощью настроить связность с другими продуктами, мы написали в документации.
Можно ли подключить ViPNet ГОСТ VPN напрямую к серверу?
Да, прямое подключение возможно при размещении в аттестованном сегменте ЦОД (А-ЦОД). В этом случае шлюзовый координатор на стороне Selectel подключается в выбранный порт межсетевого экрана, который вы арендовали. Настройка связности и маршрутизация — на вашей стороне.
Что входит в администрирование ViPNet ГОСТ VPN силами Selectel?
- Мониторинг работоспособности шлюзового координатора на площадке Selectel.
- Ремонт и замена шлюзового координатора на площадке Selectel в случае выхода его из строя.
- Установка обновлений ПО сети ViPNet Selectel.
- Изменение настроек шлюзового координатора на площадке Selectel по запросу.
Если у моего партнера не ViPNet, а «Континент», «С-Терра» или другое решение?
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