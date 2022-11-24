ГОСТ VPN как сервис

Какие задачи сервис поможет решить
Выполнит требования законодательства РФ
Обеспечит безопасное соединение облачной и локальной инфраструктуры
Разграничит доступ к ресурсам
Как распределяется ответственность между клиентом и компанией
- Предоставление аппаратного криптошлюза ViPNet Coordinator HW (в дата-центре Selectel)
- Организация межсетевого соединения между ViPNet клиента и Selectel
- Создание условий размещения в дата-центрах Selectel
- Мониторинг
- Установка обновлений
- Изменений правил по требованию
- Оборудование и организация ViPNet на своей стороне (в офисе)
- Передача межсетевого мастер-ключа и межсетевой информации
- Импорт межсетевой информации, полученной от Selectel
- Настройка глобального роутера для инфраструктуры в Selectel
- Предоставление информации для настройки сетевой связности и правил на ViPNet Coordinator HW
Сколько стоит аренда ГОСТ VPN
Пропускная способность
Пропускная способность
Пропускная способность
Почему использовать сервис ГОСТ VPN — выгодно и безопасно
Не нужно покупать дорогое оборудование
Вы его просто арендуете от 15 000 ₽/мес. на срок, который вам необходим.
Используем КС3
Они нейтрализуют атаки на аппаратные компоненты СКЗИ, на информацию с аутентификацией и паролями к оборудованию.
Аппаратные СКЗИ и МЭ
У предоставляемого оборудования есть сертификаты ФСБ и ФСТЭК типа А. Оно подойдет, если вам нужно соблюдать повышенные требования безопасности.
Удобно участвовать в тендерах
Вы можете получить услугу ГОСТ-VPN в составе одного конкурса вместе с IT-инфраструктурой.
Одна компания — один договор
Вам не нужно заключать отдельный договор с другой компанией. В Selectel 40+ сервисов, которыми вы можете пользоваться в единой панели управления.
Хотите подключить ГОСТ VPN?
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, зададим вопросы про проект, сориентируем по срокам и стоимости.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.