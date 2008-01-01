Зарегистрируйте домен в зонах .RU и .РФ за 120 рублей

Проверьте, доступно ли доменное имя и оформите его в несколько кликов.

Вы можете перенести в Selectel свой домен. Как это сделать?

Регистрация доменов
О продуктеFAQДокументацияС этим заказывают

Оформите доменное имя по предсказуемой цене

Показываем итоговую стоимость регистрации и продления без скрытых условий и навязанных услуг.
.RU
Регистрация 120 ₽/год
Продление 450 ₽/год
Оформить
.РФ
Регистрация 120 ₽/год
Продление 450 ₽/год
Оформить
Перенесите домен в Selectel за 1 рубль
Сохраним срок регистрации без дополнительных доплат. Акция доступна для новых клиентов. Подробные условия читайте по ссылке.

Почему выбирают Selectel

Надежный аккредитованный регистратор

Регистратор Selectel аккредитован Координационным центром доменов .RU/.РФ.

SSL-сертификат и DNS-хостинг — бесплатно

Поможем выпустить SSL от Let’s Encrypt®, который будет обновляться автоматически. А также предоставим DNS-хостинг от Selectel. Все это — бесплатно.

Бесплатная техподдержка 24/7

Берем тикеты в работу в течение 15 минут. Не используем чат-боты, а отвечаем сами — даже по выходным и в праздники. При этом техподдержка в Selectel полностью бесплатна.

Безопасность на всех уровнях

Деятельность Selectel подтверждена лицензиями ФСТЭК и ФСБ, а сертификат PCI DSS позволяет хранить данные платежных карт в наших дата-центрах. Подробнее рассказали об этом на странице о безопасности.

50+ продуктов для масштабирования

В Selectel 50+ продуктов для сервисов любого масштаба. Например, сервис CDN для быстрой доставки статического контента. Или защита от DDoS-атак на уровнях L3, L4 и L7.

Удобное управление в единой панели

Все продукты и сервисы Selectel доступны из панели управления. В ней можно отслеживать дедлайны по продлению доменов, подключать дополнительные услуги и управлять всей IT-инфраструктурой — даже не переключая вкладку в браузере. Подробнее о возможностях панели рассказали в документации.

Как перенести домен в Selectel

Перейдите от любого другого регистратора всего за несколько шагов. Это быстро и бесплатно.
1

Получите AuthInfo-код у текущего регистратора

Это секретный код, который необходим для переноса. Он действует 20 дней с момента создания.

2

Подтвердите перенос

Введите полученный AuthInfo-код и имя вашего домена в панели управления, оформите перенос.

3

Перенесем домен в течение 5 дней

Уведомим, когда все будет готово. А сайт продолжит работу без перебоев даже во время переноса.

Арендуйте хостинг для вашего сайта

Подберите подходящий хостинг, например, на Linux, для работы с Wordpress, Joomla или 1С-Битрикс, FTP-сервер. Запустите в течение 2 минут и платите только за используемые ресурсы.

Арендовать

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.