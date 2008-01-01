Почему выбирают Selectel
Как перенести домен в Selectel
Получите AuthInfo-код у текущего регистратора
Это секретный код, который необходим для переноса. Он действует 20 дней с момента создания.
Подтвердите перенос
Введите полученный AuthInfo-код и имя вашего домена в панели управления, оформите перенос.
Перенесем домен в течение 5 дней
Уведомим, когда все будет готово. А сайт продолжит работу без перебоев даже во время переноса.
Арендуйте хостинг для вашего сайта
Подберите подходящий хостинг, например, на Linux, для работы с Wordpress, Joomla или 1С-Битрикс, FTP-сервер. Запустите в течение 2 минут и платите только за используемые ресурсы.
Что такое домен?
Домен, или доменное имя — это уникальный адрес вашего сайта в интернете. Его вводят пользователи в адресной строке браузера, чтобы попасть на ваш ресурс. Например: selectel.ru или адрес.рф.
Уникальный домен позволяет:
- легче находить ваш сайт в интернете;
- повысить узнаваемость бренда;
- закрепить за владельцем эксклюзивное право на использование доменного имени.
Что такое доменная зона?
Доменная зона — это часть доменного имени, которая идёт после точки. Например, в selectel.ru доменной зоной является .ru, а в адрес.рф — .рф.
Доменные зоны позволяют упорядочить огромное количество интернет-адресов, распределяя их по логическим группам:
- национальным — RU, РФ, BY, TR;
- географическим — MOSCOW, ASIA, CITY;
- международным — COM, INFO, ORG;
- тематическим — ART, PHOTO, SCHOOL.
Как выбрать доменную зону?
В Selectel доступны доменные зоны:
- .ru — национальный домен, который ассоциируется с российским сегментом интернета. Домены в этой зоне часто лучше ранжируются в поисковых системах, особенно для российской аудитории;
- .рф — создана для доменных имен, которые пишутся на русском языке — это упрощает запоминание и ввод для пользователей. Также в зоне .рф больше свободных коротких имен, что полезно для брендов.
На какой срок можно купить домен для сайта?
Домены в зонах RU и РФ регистрируются на год. Для всех зарегистрированных доменов включено автопродление — чтобы домен оставался вашим, достаточно иметь сумму для продления на балансе.
Подробное описание продукта можно прочитать в инструкции Общая информация о продукте Домены.
Сколько времени занимает регистрация домена?
Регистрация домена происходит сразу после оплаты.
После этого можно размещать свой сайт на виртуальном хостинге и использовать DNS-хостинг Selectel. Подробнее о начале работы с DNS-хостингом в инструкции DNS-хостинг: быстрый старт в документации.
Теперь у меня есть домен. Как можно попасть на мой сайт?
Для работы сайта только домена недостаточно — вам также понадобится сервер, на котором размещены файлы сайта, базы данных и другие ресурсы. Чтобы разместить свой сайт на сервере, можно арендовать виртуальный хостинг.
Сайт будет доступен в интернете, когда вы подключите бесплатный DNS-хостинг Selectel, и обновятся все DNS-серверы. Обычно для обновления требуется 3-4 часа, иногда — до 72 часов. Подробнее о начале работы с DNS-хостингом в инструкции DNS-хостинг: быстрый старт в документации.
У меня уже есть сайт. Как привязать домен к сайту?
После регистрации домена его нужно связать с сервером, на котором размещён сайт. Для этого можно использовать DNS-хостинг Selectel — он указывает, куда направлять запросы к домену. Чтобы сайт заработал, нужно дождаться, когда обновятся все DNS-серверы. Обычно это занимает 3-4 часа, иногда — до 72 часов.
Подробнее о работе с DNS-хостингом Selectel в инструкции DNS-хостинг: быстрый старт в документации.
Можно ли у вас выпустить SSL-сертификат для моего сайта?
Да, вы можете выпустить SSL-сертификат, чтобы сайт был доступен по HTTPS. Сертификат будет автоматически обновляться. Подробнее об этом в инструкции Сертификаты Let’s Encrypt® в документации.
Как я могу связаться с владельцем домена?
Связаться с владельцем домена вы можете через форму обратной связи на сайте selectel.ru.
Решайте сложные задачи с помощью продуктов Selectel
Развернуть полнофункциональный веб-сайт
Виртуальный хостинг
- Позволяет разместить ваш сайт, интернет-магазин или другой ресурс в интернете.
- Оплачивается только за то время, когда вы его использовали.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Почтовый сервис
- Позволяет отправлять транзакционные письма из инфраструктуры Selectel.
- Отправка — через SMTP, статистика доставки — через API.
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
