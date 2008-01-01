Сетевые диски для выделенных серверов

Блочное сетевое хранилище с тройной репликацией — масштабируемая альтернатива локальному диску. Зарегистрируйтесь в панели управления, чтобы создать и протестировать диски бесплатно.
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  • Бесплатный тест
  • Тройная репликация
  • Блочное хранение
  • HDD и SSD NVMe
  • Pay-as-you-go
  • Техподдержка 24/7
О продуктеДокументацияFAQ

Задачи, для которых подходят сетевые диски

Увеличивать емкость без замены или добавления локальных дисков

Сетевые диски подходят для оперативного наращивания дискового пространства под новый проект. Вы сможете анализировать большие массивы данных и не перегружать основные вычислительные мощности.

Хранить и обрабатывать большие объемы данных

С сетевыми дисками нет ограничений в объеме, в отличие от локальных. Так, например, в обучении ML-моделей на сетевые диски можно сохранять все датасеты и версии модели, чтобы воспроизводить результаты.

Использовать в качестве Persistent Volume для Kubernetes

Сетевые диски в качестве Persistent Volume обеспечат быстрое масштабирование и надежность хранения данных в кластерах Kubernetes за счет тройной репликации.

Использовать как хранилища данных в средах виртуализации

Сетевые диски позволяют виртуализированным средам на выделенных серверах эффективно хранить образы VM, балансировать нагрузку и обеспечивать отказоустойчивость.

Создавать горячие бэкапы для быстрого восстановления

Данные копируются без прерывания работы сервера и сохраняются на диске, разгружая локальные ресурсы. Хранятся бэкапы удаленно, а сервер подключается к ним напрямую через сеть. Благодаря этому можно минимизировать время восстановления данных из копии.

Запускать тестовые среды и временные проекты

В любой момент можно создать сетевой диск и отказаться от него. Никакого простаивающего оборудования: ресурсы выделяются по факту использования, а не резервируются на постоянной основе.
Протестировать диски

Преимущества сетевых дисков для выделенных серверов Selectel

Быстрое масштабирование с шагом 1 ГБ

Можно увеличивать объем уже созданных дисков и создавать новые в любой момент. Без простоя и без замены локальных накопителей.

Тройная репликация данных

Данные автоматически сохраняются в трех копиях, что помогает добиться высокой отказоустойчивости.

Гибкое использование

Создавать и удалять диски можно в любое время за пару кликов. К одному выделенному серверу можно подключить несколько сетевых дисков.

Независимость хранения от вычислений

Можно отключить сервер, но при этом сохранить данные на сетевом диске. Например, на время переноса между системами.

Managed-решение

Места всегда хватит — мы регулярно мониторим и растим кластер. Вам не надо самостоятельно разворачивать и администрировать свой кластер или другое решение.

Управление через единую панель

Создавайте, подключайте и удаляйте диски за несколько кликов в привычном интерфейсе.

Выберите сетевые диски под свою задачу

Базовый HDD
Подходит для хранения больших объемов данных, которые не нужно часто читать или перезаписывать.

Характеристики

Количество операций на чтение/запись 320/120 IOPS
Пропускная способность 100 МБ/с
Объем от 100 ГБ до 2 ТБ

Бесплатно до 3 штук

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Быстрый SSD
Подходит для операций, которые требуют высокой скорости чтения и записи.

Характеристики

Количество операций на чтение/запись 25000/15000 IOPS
Пропускная способность 500 МБ/с
Объем от 100 ГБ до 1 ТБ

Бесплатно до 3 штук

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Как протестировать сетевые диски для выделенных серверов

1. Получите доступ к закрытой бете

Зарегистрируйтесь в панели управления и отправьте заявку, ответив на 4 коротких вопроса о своих требованиях и ожиданиях от тестирования.

2. Закажите сервер с подключением к SAN-сети или сделайте апгрейд существующего

Готовую конфигурацию можно найти по тегу «Можно подключить сетевые диски». Это уже собранные серверы с сетевой картой в пуле МСК-1.

Если собираете сервер произвольной конфигурации, добавьте в заказ сетевую карту «2 × 10 GE + подключение к SAN сети Сетевых дисков 10 Гбит/с».

А если хотите подключить сетевые диски к уже арендованному серверу произвольной конфигурации в пуле МСК-1 — закажите его апгрейд, добавив дополнительную сетевую карту «2 × 10 GE + подключение к SAN сети Сетевых дисков 10 Гбит/с».

3. Создайте сетевой диск и подключите его

Создайте SAN-сеть, соедините сетевой диск с сервером⁠ и выполните подключение диска в ОС сервера. Каждый шаг мы подробно описали в документации.

Готовые конфигурации выделенных серверов

Арендуйте физический сервер с подключением к SAN-сети, чтобы протестировать сетевые диски. В зависимости от выбранной ОС, он будет готов к работе через 2–15 минут после заказа.
CL34-NVMe-SAN
Процессор Intel Core i5-14500, 2,6 ГГц, 14 ядер
Память 64 ГБ DDR5 non-ECC
Диск 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2

13 000 ₽/мес.

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EL50-SSD-SAN
Процессор Intel Xeon E-2456, 3,3 ГГц, 6 ядер
Память 32 ГБ DDR5 ECC
Диск 2 × 960 ГБ SSD SATA

21 000 ₽/мес.

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EL51-NVMe-SAN
Процессор Intel Xeon E-2488, 3,2 ГГц, 8 ядер
Память 64 ГБ DDR5 ECC
Диск 2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2

26 000 ₽/мес.

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Входит в стоимость

Входит в стоимость

  • Безлимитный интернет-трафик на скорости 1 Гбит/с
  • Приватная сеть — до 10 Гбит/с
  • Публичный IPv4-адрес
  • KVM-консоль
  • Защита от DDoS-атак
  • Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
  • SLA — до 100%
  • Техподдержка 24/7
  • Замена комплектующих за 3 часа
Не подходит готовая конфигурация? Соберите свою!

Выберите нужное количество ресурсов и добавьте в конфигураторе дополнительную сетевую карту «2 × 10 GE + подключение к SAN сети Сетевых дисков 10 Гбит/с». Мы соберем сервер в пуле МСК-1 под ваш запрос в течение 1–5 дней после заказа, после чего можно будет подключить сетевые диски.

Также вы можете заказать апгрейд для своего сервера произвольной конфигурации в пуле МСК-1 через панель управления Selectel. Наши инженеры добавят сетевую карту и у вас появится возможность подключать сетевые диски к серверу.

Почему стоит арендовать серверы в Selectel

Безопасность на всех уровнях

Дата-центры Selectel уровня Tier III. У нас есть лицензии ФСТЭК и ФСБ. Соответствуем 152-ФЗ, ГОСТ Р 57580, получили сертификаты ISO, PCI DSS.

Бесплатный безлимитный интернет 1 Гбит/с

Вы можете расширить полосу до 400 Гбит/с, если заказываете сервер произвольной конфигурации.

Бесплатная техподдержка 24/7

Средняя скорость ответа наших специалистов — менее 15 минут. 85% тикетов решаем в день обращения.

Сервер под любую задачу

У нас есть серверы для хостинга сайтов или приложений, серверы с GPU для задач, связанных с ML и AI, серверы для 1С и т. д. Если вы не найдете подходящей готовой конфигурации — можно собрать свою.

Легкое масштабирование

Вы можете быстро арендовать дополнительные серверы при необходимости. В наличии более 100 конфигураций серверов с запуском от 2 минут. Произвольные конфигурации собираем до 5 рабочих дней.

Много совместимых продуктов — от облака до ML-платформы

В Selectel 50+ продуктов, большую часть из них можно использовать совместно с выделенными серверами. Вам не придется искать другого провайдера для решения специфических задач.

Зарегистрируйтесь в панели управления и протестируйте сетевые диски

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

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