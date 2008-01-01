Сетевые диски для выделенных серверов

Не подходит готовая конфигурация? Соберите свою!

Выберите нужное количество ресурсов и добавьте в конфигураторе дополнительную сетевую карту «2 × 10 GE + подключение к SAN сети Сетевых дисков 10 Гбит/с». Мы соберем сервер в пуле МСК-1 под ваш запрос в течение 1–5 дней после заказа, после чего можно будет подключить сетевые диски.

Также вы можете заказать апгрейд для своего сервера произвольной конфигурации в пуле МСК-1 через панель управления Selectel. Наши инженеры добавят сетевую карту и у вас появится возможность подключать сетевые диски к серверу.