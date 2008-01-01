Задачи, для которых подходят сетевые диски
Увеличивать емкость без замены или добавления локальных дисков
Хранить и обрабатывать большие объемы данных
Использовать в качестве Persistent Volume для Kubernetes
Использовать как хранилища данных в средах виртуализации
Создавать горячие бэкапы для быстрого восстановления
Запускать тестовые среды и временные проекты
Преимущества сетевых дисков для выделенных серверов Selectel
Быстрое масштабирование с шагом 1 ГБ
Можно увеличивать объем уже созданных дисков и создавать новые в любой момент. Без простоя и без замены локальных накопителей.
Тройная репликация данных
Данные автоматически сохраняются в трех копиях, что помогает добиться высокой отказоустойчивости.
Гибкое использование
Создавать и удалять диски можно в любое время за пару кликов. К одному выделенному серверу можно подключить несколько сетевых дисков.
Независимость хранения от вычислений
Можно отключить сервер, но при этом сохранить данные на сетевом диске. Например, на время переноса между системами.
Managed-решение
Места всегда хватит — мы регулярно мониторим и растим кластер. Вам не надо самостоятельно разворачивать и администрировать свой кластер или другое решение.
Управление через единую панель
Создавайте, подключайте и удаляйте диски за несколько кликов в привычном интерфейсе.
Выберите сетевые диски под свою задачу
Характеристики
Бесплатно до 3 штук
Характеристики
Бесплатно до 3 штук
Как протестировать сетевые диски для выделенных серверов
1. Получите доступ к закрытой бете
2. Закажите сервер с подключением к SAN-сети или сделайте апгрейд существующего
Если собираете сервер произвольной конфигурации, добавьте в заказ сетевую карту «2 × 10 GE + подключение к SAN сети Сетевых дисков 10 Гбит/с».
А если хотите подключить сетевые диски к уже арендованному серверу произвольной конфигурации в пуле МСК-1 — закажите его апгрейд, добавив дополнительную сетевую карту «2 × 10 GE + подключение к SAN сети Сетевых дисков 10 Гбит/с».
3. Создайте сетевой диск и подключите его
Готовые конфигурации выделенных серверов
13 000 ₽/мес.
21 000 ₽/мес.
26 000 ₽/мес.
Входит в стоимость
Входит в стоимость
- Безлимитный интернет-трафик на скорости 1 Гбит/с
- Приватная сеть — до 10 Гбит/с
- Публичный IPv4-адрес
- KVM-консоль
- Защита от DDoS-атак
- Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
- SLA — до 100%
- Техподдержка 24/7
- Замена комплектующих за 3 часа
Выберите нужное количество ресурсов и добавьте в конфигураторе дополнительную сетевую карту «2 × 10 GE + подключение к SAN сети Сетевых дисков 10 Гбит/с». Мы соберем сервер в пуле МСК-1 под ваш запрос в течение 1–5 дней после заказа, после чего можно будет подключить сетевые диски.
Также вы можете заказать апгрейд для своего сервера произвольной конфигурации в пуле МСК-1 через панель управления Selectel. Наши инженеры добавят сетевую карту и у вас появится возможность подключать сетевые диски к серверу.
Почему стоит арендовать серверы в Selectel
Безопасность на всех уровнях
Дата-центры Selectel уровня Tier III. У нас есть лицензии ФСТЭК и ФСБ. Соответствуем 152-ФЗ, ГОСТ Р 57580, получили сертификаты ISO, PCI DSS.
Бесплатный безлимитный интернет 1 Гбит/с
Вы можете расширить полосу до 400 Гбит/с, если заказываете сервер произвольной конфигурации.
Бесплатная техподдержка 24/7
Средняя скорость ответа наших специалистов — менее 15 минут. 85% тикетов решаем в день обращения.
Сервер под любую задачу
У нас есть серверы для хостинга сайтов или приложений, серверы с GPU для задач, связанных с ML и AI, серверы для 1С и т. д. Если вы не найдете подходящей готовой конфигурации — можно собрать свою.
Легкое масштабирование
Вы можете быстро арендовать дополнительные серверы при необходимости. В наличии более 100 конфигураций серверов с запуском от 2 минут. Произвольные конфигурации собираем до 5 рабочих дней.
Много совместимых продуктов — от облака до ML-платформы
В Selectel 50+ продуктов, большую часть из них можно использовать совместно с выделенными серверами. Вам не придется искать другого провайдера для решения специфических задач.
Зарегистрируйтесь в панели управления и протестируйте сетевые диски
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.
Общая информация
Как создать
Как подключить
Как отключить
Как удалить
Что такое сетевые диски?
Сетевые диски — это масштабируемые внешние сетевые блочные хранилища данных с тройной репликацией. Они позволяют хранить большие объемы данных отдельно от самого сервера. При этом сервер может использовать эти данные, как если бы они находились на его собственных дисках.
Это удобно, потому что увеличивается объем доступного хранилища, а сами данные остаются сохранными даже при сбоях на сервере.
К каким серверам можно подключить сетевые диски?
Сетевые диски можно подключить только к серверам в том же пуле и с сетевой картой к SAN-сети. Готовые конфигурации отмечены тегом «Можно подключить сетевые диски».
У серверов произвольной конфигурации должна быть дополнительная сетевая карта «2 × 10 GE + подключение к SAN-сети Сетевых дисков 10 Гбит/с». Ее можно добавить при заказе или сделать апгрейд уже арендованного сервера.
Какие типы сетевых дисков доступны?
Базовый HDD. 320/120 IOPS, 100 МБ/с. Минимальный объем — 100 ГБ, максимальный — 2 ТБ.
Быстрый SSD. 25000/15000 IOPS, 500 МБ/с. Минимальный объем — 100 ГБ, максимальный — 1 ТБ.
В каких пулах доступны сетевые диски?
На этапе бета-запуска сетевые диски доступны только в пуле МСК-1.
Если вас интересует подключение в другом регионе и пуле — оставьте заявку через тикет-систему или напишите нам.
Какой протокол подключения используется?
Протокол iSCSI (Internet Small Computer System Interface). Технология позволяет организовывать сеть хранения данных, подключать к серверам или рабочим станциям диски и иные устройства хранения (например, ленточные устройства), чтобы использовать их так, будто они подключены непосредственно к этим компьютерам.
Можно ли подключить сетевые диски для выделенных серверов к виртуальной машине в облаке?
Нет. Сетевые диски облака и выделенных серверов — это разные кластеры. Сетевые диски выделенных серверов подключаются только к выделенным серверам, облачной платформы — к виртуальным машинам.