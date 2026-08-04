Контакты
Собрали контакты, адреса на карте и ссылки на соцсети — все, чтобы легко связаться с нами.
По телефону
По почте
Отдел продаж
Для инвесторов
Жалобы
Техподдержка
По вопросам этики и коррупции
По остальным вопросам
Соцсети
Как до нас добраться
Паспорт — с собой
Посещение офиса возможно только при предварительной договорённости. Не забудьте взять с собой паспорт, его нужно будет предъявить на охране, чтобы получить специальный пропуск.
Про парковку
Если вы планируете приехать на автомобиле, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее, чтобы мы оформили пропуск на парковку.
Selectel всегда на связи
Подпишитесь на рассылки Selectel, нам есть о чем рассказать: постоянно запускаем новые продукты, проводим мероприятия, узнаем новое о технологиях.