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Контакты

Собрали контакты, адреса на карте и ссылки на соцсети — все, чтобы легко связаться с нами.

По телефону

8 800 555-06-75

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По почте

Соцсети

Как до нас добраться

Паспорт — с собой

Посещение офиса возможно только при предварительной договорённости. Не забудьте взять с собой паспорт, его нужно будет предъявить на охране, чтобы получить специальный пропуск.

Про парковку

Если вы планируете приехать на автомобиле, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее, чтобы мы оформили пропуск на парковку.

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Новости Selectel

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