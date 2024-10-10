Selectel укрепляет линейку инфраструктурных продуктов новым решением

10 октября 2024 года, Москва: Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, объявила о вводе в эксплуатацию нового инфраструктурного решения на базе собственной серверной платформы. Планируется, что новый продукт будет использоваться в дата-центрах провайдера для сдачи клиентам в аренду. Кроме того, заказчики смогут использовать решение on-premise (на собственной площадке) по модели аренды, что может быть актуально для компаний Enterprise-сегмента с особыми требованиями к контуру размещения IT-инфраструктуры.

Серверная платформа от Selectel состоит из материнской платы собственной разработки и корпуса с двумя блоками питания. Платформа отвечает за совместимость и связь других комплектующих сервера — процессора, оперативной памяти, жестких дисков, видеокарт. Компания также планирует представить рынку собственную разработку сложного низкоуровневого программного обеспечения — BIOS, позволяющего управлять настройками всех комплектующих сервера при загрузке, а также расширить функциональность платформы в процессе эксплуатации.

Новая серверная платформа будет выпускаться на мощностях контрактного производства, что позволит снизить объем капитальных вложений. Остальные комплектующие будут как и раньше устанавливаться в сервер на стороне Selectel на собственных линиях сборки. Selectel продолжит использовать серверы на базе материнских плат от других производителей наряду с собственным решением.

У Selectel вертикально интегрированная модель бизнеса: компания самостоятельно проектирует и строит дата-центры, разрабатывает продукты без использования проприетарного ПО, сама дорабатывает их и осуществляет техническую поддержку. Использование собственной серверной платформы учитывает текущую экспертизу Selectel.

«Мы всегда собирали серверы из отдельных компонентов, что помогало сокращать расходы и снижать зависимость от отдельных поставщиков. Сейчас мы осваиваем ещё одно направление в рамках вертикальной интеграции и предложим нашим клиентам новое решение на базе собственной серверной платформы. Наши клиенты получат новый продукт, отвечающий всем потребностям бизнеса, что позволит обеспечить наивысшую совместимость с другими продуктами Selectel, на базе которых компании строят свою IT-инфраструктуру. — прокомментировал Сергей Пимков, заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов Selectel. — Запущенное нами решение учитывает многолетний опыт и экспертизу Selectel на рынках ЦОД и облачной инфраструктуры. Мы знаем, какие задачи стоят перед бизнесом, на чем фокусируется, с какими проблемами он сталкивается — и закладываем это в свои решения. При этом серверная платформа может быть органично дополнена собственной операционной системой Selectel, которую мы планируем запустить в коммерческую эксплуатацию до конца года».

Серверная операционная система Selectel

Ранее, в 2024 году, компания объявила о разработке собственного серверного программного обеспечения, что позволит усилить вертикальную интеграцию, повысить эффективность бизнеса и предлагать больше услуг для клиентов. Операционная система может быть развернута как на новых серверах, так и на уже использующихся клиентом. ОС от Selectel разрабатывается с учетом особенностей новой серверной платформы, вместе они будут представлять из себя единый, глубоко интегрированный и протестированный программно-аппаратный комплекс.

Кроме того, ОС может быть установлена на серверы пользователя, расположенные вне контура Selectel. Это станет важным продуктовым решением для клиентов, которые по ряду причин не рассматривают для себя модель аутсорсинга IT-инфраструктуры. Selectel будет предоставлять таким компаниям бесперебойную техническую поддержку, что критично для клиентов, не обладающих большим штатом IT-специалистов. В настоящий момент операционная система проходит бета-тестирование, Selectel планирует провести ее коммерческий запуск до конца 2024 года.