Как работает приватный DNS
Вы создаете приватную DNS-зону и подключаете сеть к DNS-резолверу. В каждой подсети автоматически появляются два служебных DNS-порта, их IP нужно прописать на серверах. Сети получают доступ к записям приватных зон в рамках проекта, но доменное взаимодействие между сетями работает только при объединении на уровне L3 (например, через глобальный роутер).
Зачем нужен приватный DNS
Полная изоляция и защита инфраструктуры
Гибкость в работе с инфраструктурой
Гибридная катастрофоустойчивая сетевая схема
Прозрачная и удобная адресация сервисов
Преимущества приватного DNS в Selectel
Любые FQDN доменные имена
Без подтверждения владения и без ограничений на зону
Отказоустойчивость и скорость отклика 1 мс
Два DNS-сервера на сеть. Тайм-аут — 5 мс. Выдерживает до 5000+ запросов в секунду
Гранулярные роли и аудит-логи
Точные права доступа для пользователей и команд. История всех действий хранится 90 дней
Автоматическое добавление A-записей
ВМ получают DNS-запись на основе имени
Единая точка разрешения имен
Для облачных, выделенных серверов и Managed Kubernetes без зависимости от DHCP-сервиса
Управление через API, Terraform
DNS становится частью CI/CD и IaC. Зонами и записями можно управлять программно
Управляйте DNS-именами устройств в приватных сетях
Сколько стоит приватный DNS
Подключение сети к DNS-резолверу
- Два изолированных DNS-резолвера для каждой сети
- Опция High Availability включена по умолчанию
Создание и хранение приватных зон и записей
- Добавление сети в DNS-зону (для автоматической регистрации ВМ)
Как подключить приватный DNS
Создайте DNS-зоны и записи
Вы можете бесплатно создать доменные зоны и DNS-записи заранее. Доступные лимиты: до 100 зон на проект, до 1000 записей на регион, до 100 IP в одной записи.
Подключите сеть к DNS-резолверу
В сети разворачиваются DNS-серверы, в подсетях появляются DNS-порты, и становится доступен резолв доменных имен.Подключить
Привяжите сеть к DNS-зоне
После подключения включается автоматическое создание DNS-записей для новых виртуальных машин — имя берется из имени VM с проверкой FQDN.
Укажите оба IP DNS-серверов в настройках
В подсети или на уровне виртуальных машин нужно прописать оба IP DNS-серверов. Это обязательное условие для отказоустойчивости и соблюдения SLA.
Подключите приватный DNS-резолвер
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel