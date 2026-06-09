Метрики Selectel

Контролируйте стабильность использования ресурсов инфраструктуры
Автоматический сбор метрик
Начинается сразу после создания ресурса
Пошаговая документация
Как настроить агенты и получать метрики в Prometheus , VMAgent , Telegraf и визуализировать их на дашборде Grafana
Отказоустойчивость и репликация данных
API, обработка и хранение метрик в каждом пуле представлено в виде независимого инстанса
Понятный язык запросов
Совместим с PromQL из Prometheus
Справляется с высокими нагрузками
Выдерживает обработку сотен тысяч метрик с десятков тысяч объектов
Managed-решение
Поддерживаем работоспособность сервиса и гарантируем доступность с SLA 99,98%
Преимущества сервиса метрик Selectel
Единое окно мониторинга всей инфраструктуры
Выгружайте метрики в свою систему мониторинга с помощью Prometheus-совместимого API, Grafana Alloy, Telegraf, Prometheus, VMAgent.
Оптимизация затрат на инфраструктуру
Метрики позволяют оценивать утилизацию ресурсов, выявлять узкие места в работе приложений и инфраструктуры, а также отличать разовые аномалии от системной деградации.
Непрерывность работы бизнеса
Отслеживайте нагрузку и состояние облачных и выделенных серверов в реальном времени и выявляйте проблемы до того, как они повлияют на бизнес.
Как работает сервис метрик
Сервис автоматически собирает метрики о состоянии ваших ресурсов — от утилизации CPU и памяти до дисковых операций и сетевого трафика. Помогает быстро выявлять аномалии, снижать время обнаружения инцидентов и поддерживать стабильную работу систем любого масштаба.