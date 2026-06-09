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Метрики Selectel

Отслеживайте состояние IT-инфраструктуры и изменения производительности. Оптимизируйте потребление ресурсов, поддерживайте стабильную работу приложений и будьте в курсе работоспособности системы.

Grafana AlloyTelegrafVMAgentPrometheus
Протестировать бесплатно

Контролируйте стабильность использования ресурсов инфраструктуры

Автоматический сбор метрик

Начинается сразу после создания ресурса

Пошаговая документация

Как настроить агенты и получать метрики в  Prometheus , VMAgent , Telegraf и визуализировать их на дашборде Grafana

Отказоустойчивость и репликация данных

API, обработка и хранение метрик в каждом пуле представлено в виде независимого инстанса

Понятный язык запросов

Совместим с PromQL из Prometheus

Справляется с высокими нагрузками

Выдерживает обработку сотен тысяч метрик с десятков тысяч объектов

Managed-решение

Поддерживаем работоспособность сервиса и гарантируем доступность с SLA 99,98%

Преимущества сервиса метрик Selectel

Единое окно мониторинга всей инфраструктуры

Выгружайте метрики в свою систему мониторинга с помощью Prometheus-совместимого API, Grafana Alloy, Telegraf, Prometheus, VMAgent.

Оптимизация затрат на инфраструктуру

Метрики позволяют оценивать утилизацию ресурсов, выявлять узкие места в работе приложений и инфраструктуры, а также отличать разовые аномалии от системной деградации.

Непрерывность работы бизнеса

Отслеживайте нагрузку и состояние облачных и выделенных серверов в реальном времени и выявляйте проблемы до того, как они повлияют на бизнес.

Как работает сервис метрик

fmc-scheme

Сервис автоматически собирает метрики о состоянии ваших ресурсов — от утилизации CPU и памяти до дисковых операций и сетевого трафика. Помогает быстро выявлять аномалии, снижать время обнаружения инцидентов и поддерживать стабильную работу систем любого масштаба.

Сервис Метрик — часть observability-платформы Selectel

Логи

Собирайте, хранение и анализируйте логи ваших приложений и продуктов Selectel.

Бесплатно

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Метрики

Контролируйте стабильность и прозрачность использования ресурсов IT-инфраструктуры.

Бесплатно

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Проверка доступности

Анализируйте доступность портов, состояние баз данных и веб-сервисов из разных точек мира.

От 48,0 ₽/мес.

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%

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