Аттестованная облачная инфраструктура

152-ФЗ

Подходит для размещения ИСПДН до 1-го уровня защищенности (УЗ-1) включительно в соответствии с Постановлением Правительства № 1119 и приказом ФСТЭК России № 21. Если вы участвуете в госзакупках, то наши серверы подойдут для таких проектов.

17 Приказ ФСТЭК

Подходит для размещения ГИС до первого класса (К1) защищенности включительно в соответствии с приказом ФСТЭК России № 17.

PCI DSS

Для размещения и создания собственных сред для данных платежных карт, в которых будут происходить процессы хранения, передачи или обработки данных владельцев платежных карт. Гарантирует защиту данных платежных карт и действий при транзакциях.

РД Автоматизированные системы

Подходит для размещения автоматизированных систем (АС) в защищенном исполнении до класса 1Г.

Сертификаты ISO

Доказывают, что наша система управления безопасностью соответствует международным стандартам.

AICPA SOC 2®

Дает независимую оценку контрольных процедур, внедренных у поставщика услуг, по обеспечению безопасности, доступности, целостности, конфиденциальности и приватности систем и обрабатываемых данных. Использование отчета AICPA SOC 2® позволяет клиентам упростить и ускорить процесс оценки поставщика IT-инфраструктуры.

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