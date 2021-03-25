Аттестованная облачная инфраструктура

Облако для ГИС до К1 и 1Г, а также для информационных систем персональных данных до 1-го уровня защищенности. Размещайте чувствительные данные на защищенной облачной инфраструктуре Selectel, чтобы соответствовать российскому законодательству и международным стандартам.
Подключить
  • Для банков, клиник, страховых и госучреждений
  • Готовность сервера меньше минуты
  • Реестр российского ПО
  • 17 и 21 приказы ФСТЭК
  • PCI DSS
  • ISO 27001, 27017, 27018
  • Аттестат ФСТЭК
О продуктеЦеныДокументация

Кому подходит аттестованная облачная инфраструктура

Медицинским, финансовым, страховым компаниям

Обеспечит максимальную защиту биометрических, медицинских и финансовых данных.

Государственным учреждениям

Поможет выполнить требования 17 приказа ФСТЭК до 1-го класса защищенности информационных систем и провести их аттестацию.

B2G- и коммерческим компаниям

Поможет соблюсти повышенные к изоляции корпоративные требования, а также аттестовать систему, чтобы подключиться к государственным информационным системам (СМЭВ, ЕГИСЗ, ЕСИА и другим ГИС) и участвовать в госпроектах.

Разработчикам ГИС

Поможет обеспечить уровень защищенности информации, необходимый для работы с ГИС и аттестовать свою систему при необходимости.

Чему наши облачные серверы соответствуют

152-ФЗ

Подходит для размещения ИСПДН до 1-го уровня защищенности (УЗ-1) включительно в соответствии с Постановлением Правительства № 1119 и приказом ФСТЭК России № 21. Если вы участвуете в госзакупках, то наши серверы подойдут для таких проектов.

17 Приказ ФСТЭК

Подходит для размещения ГИС до первого класса (К1) защищенности включительно в соответствии с приказом ФСТЭК России № 17.

Аттестат на облачную инфраструктуру

PCI DSS

Для размещения и создания собственных сред для данных платежных карт, в которых будут происходить процессы хранения, передачи или обработки данных владельцев платежных карт. Гарантирует защиту данных платежных карт и действий при транзакциях.

РД Автоматизированные системы

Подходит для размещения автоматизированных систем (АС) в защищенном исполнении до класса 1Г.

Сертификаты ISO

Доказывают, что наша система управления безопасностью соответствует международным стандартам.

AICPA SOC 2®

Дает независимую оценку контрольных процедур, внедренных у поставщика услуг, по обеспечению безопасности, доступности, целостности, конфиденциальности и приватности систем и обрабатываемых данных. Использование отчета AICPA SOC 2® позволяет клиентам упростить и ускорить процесс оценки поставщика IT-инфраструктуры.

Все сертификаты и аттестаты

Почему стоит арендовать аттестованное облако в Selectel

Вы сможете быстро запускать свои проекты

Меньше минуты необходимо на создание облачного сервера. Если нужно масштабировать ресурсы, это можно сделать в панели управления в несколько кликов.

В реестре российского ПО

Облачная инфраструктура Selectel входит в реестр российского ПО (№ 9884 от 25.03.2021). Это значит, что если ваша организация участвует в госзакупках или хранит персональные данные, наши облачные серверы вам подойдут.

Обработка ПД до 1-го уровня защищенности и создание ГИС до К1

Использование аттестованной инфраструктуры — обязательное требование 17 приказа ФСТЭК. Предоставляем аттестат соответствия и выписку из модели угроз на нашу зону ответственности для ускорения аттестации инфраструктуры клиента.

Есть возможность построить гибридную инфраструктуру

Вы можете c помощью глобального роутера связать аттестованное облако с другими нашими продуктами: выделенными серверами, облачными базами данных, Managed Kubernetes и не только. В нашем продуктовом портфеле 40+ сервисов

Можно настраивать систему управления доступами и пользователями

Эта система управления помогает соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации. Она разграничивает доступ к ресурсам и данным, а также определяет роли пользователей. Например, вы можете открыть доступ к информации только для бухгалтерии и финансовому департаменту, чтобы остальные сотрудники были не в курсе.

Наличие дополнительных сертифицированных СЗИ, если нужна аттестация системы

Предоставим средства защиты информации и сервисы информационной безопасности по модели pay-as-you-go для реализации технических мер по защите персональных данных, относящихся к вашей информационной системе.

Зоны ответственности между клиентами и нами — прозрачны и понятны

На нас — безопасность до уровня виртуализации. Вы будете отвечать за безопасность операционных систем, сетей, данных и приложений.
— провайдер,  — клиент
Данные
Приложение
Сетевая безопасность
Связующее ПО
Операционная система
Платформа виртуализации
Сетевая инфраструктура
Аппаратная платформа
Физическая безопасность

Аттестованное облако

Выделенные серверы в аттестованном сегменте ЦОД

Поможем с администрированием вашей аттестованной инфраструктуры

Наши администраторы улучшат уровень безопасности ваших информационных систем без найма экспертов в вашу команду.
Узнать подробности

Как начать работу с аттестованным облаком

Подберите нужную конфигурацию сервера

Сделать это можно в нашем калькуляторе. Если вам нужна помощь с выбором — обратитесь за консультацией в чат или напишите на почту sales@selectel.ru.

Зарегистрируйтесь в панели управления

Пополните баланс, выберите конфигурацию облачного сервера и город его размещения. Дальше — разверните проект на этом сервере.

Подпишите поручение на обработку ПНд

Направьте нам тикет. Мы подготовим поручение и отправим вам на подпись: в бумажном виде или через ЭДО. Используйте информацию из поручения при регистрации в реестре операторов персональных данных на сайте Роскомнадзора.

Компании, которые нам доверяют

Более 24 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Истории успеха

Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel

Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.

Облачные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes
Читать кейс

2 базы данных

Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями

Кластеры Kubernetes

помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий

Как Гардиум сократил расходы на инфраструктуру в 3 раза

Кейс о том, как компания отказалась от распределения инфраструктуры между разными провайдерами и перенесла все ресурсы в Selectel. Совмещение возможностей выделенных серверов и облачной платформы позволило команде ощутимо оптимизировать затраты.

Облачные серверы Выделенные серверы
Читать кейс

На 350 часов

уменьшился цикл разработки благодаря отсутствию даунтаймов

В 3 раза

сократилась стоимость владения инфраструктурой

Разместите свои системы и проекты в защищенной инфраструктуре

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

Электронная почта
Пароль
Повторите пароль

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.