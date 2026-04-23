Чтобы организовать сетевую связность, создайте глобальный роутер в нашей панели управления. Он свяжет подключенные к нему подсети и будет маршрутизировать трафик. Глобальный роутер распределен по сети физических роутеров, каждый физический роутер зарезервирован. В каждой зоне доступности пара физических роутеров.

Как только роутер будет создан, следующий шаг — создать сети и подсети до каждого продукта, который вы хотите подключить.

Особенность приватной сети в том, что все клиенты изолированы друг от друга. Сетевые нарушения у одного никак не повлияют на доступность сервисов другого.