Панель управления

Локальная сеть

Local Network
Объединяйте физические и виртуальные серверы

Услуга объединяет физические или виртуальные серверы и другие сетевые устройства в одну или несколько частных защищенных сетей. «Локальная сеть» — способ быстро и просто создавать комплексные инфраструктуры уровня дата-центров.

Частные сети

Изолируйте критически важные серверы в рамках частного VLAN — данные защищены, а коммуникации серверов не проходят через публичную сеть.

Технические детали

Техническое оснащение от лидеров рынка

Оборудование от мировых лидеров — Juniper Networks и Brocade.

Современное сетевое оборудование

Современные высокопроизводительные коммутаторы с 1/10/40 GE-портами. Использование MC-LAG на подключениях локальной сети уменьшает время простоя. Подключение к локальной сети с помощью оптических портов 10GBase вместо медных уменьшает задержку между серверами в 50–70 раз.

Высокая пропускная способность

Пропускная способность локальной сети в каждом дата-центре: 2,8 Тбит/с. Пропускная способность локальной сети между дата-центрами: 160 Гбит/с (возможно быстрое расширение в два раза).

Надежный обмен данными между серверами

Выделенный резервированный канал между Санкт-Петербургом и Москвой. Мы используем разные волоконно-оптические кабели, чтобы зарезервировать трассу «Санкт-Петербург — Москва». Резервирование локальной сети «Санкт-Петербург — Москва» реализовано с помощью Multihoming VPLS.

FAQ

Какие сервисы Selectel можно объединить в «Локальную сеть»?

Можно ли объединить в «Локальную сеть» оборудование из разных дата-центров?

С какой скоростью передаются данные внутри приватной локальной сети?

Могу ли я при использовании «Локальной сети» включить один и тот же сервер в несколько VLAN?