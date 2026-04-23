Глобальный роутер

Свяжите вашу физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть внутри одного дата-центра или между несколькими. Управляйте связностью централизованно через глобальный резервированный роутер.
Создать роутер
  • Приватная сеть
  • Для серверов и файрволов
  • СПб, Москва, Новосибирск
  • Панель управления
Глобальный роутер Selectel
О продуктеДокументацияFAQ
Приватная сеть для любых объемов данных
Услуга бесплатна с неограниченным трафиком внутри одного региона и при использовании полосы до 1 Гбит/с между регионами. Если вам нужен более широкий канал связи, можем предложить индивидуальные условия.
Узнать больше

Схема работы глобального роутера

Схема работы глобального роутера Selectel

Чтобы организовать сетевую связность, создайте глобальный роутер в нашей панели управления. Он свяжет подключенные к нему подсети и будет маршрутизировать трафик. Глобальный роутер распределен по сети физических роутеров, каждый физический роутер зарезервирован. В каждой зоне доступности пара физических роутеров.

Как только роутер будет создан, следующий шаг — создать сети и подсети до каждого продукта, который вы хотите подключить.

Особенность приватной сети в том, что все клиенты изолированы друг от друга. Сетевые нарушения у одного никак не повлияют на доступность сервисов другого.

Объединяйте инфраструктуру внутри региона и за его пределами в единую сеть

Глобальный роутер позволяет связать ваши выделенные и облачные серверы, базы данных и ноды Managed Kubernetes в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске, а также объединить инфраструктуру этих регионов в одну изолированную приватную сеть.

Смотреть все регионы

Задачи, с которыми наш сетевой сервис поможет справиться

Масштабировать ресурсы под пиковые нагрузки

Расширяйтесь в облако, когда ресурсов выделенных серверов будет не хватать — глобальный роутер свяжет две части инфраструктуры. Как только потребность в облачных ресурсах отпадет, от них можно будет легко отказаться.

Оптимизировать инфраструктуру

Разместите высокопроизводительные базы данных на выделенных серверах, а приложение — на виртуалках. Глобальный роутер свяжет БД и приложение.

Повысить отказоустойчивость

Разверните вашу инфраструктуру в разных регионах РФ и свяжите ее в одну изолированную приватную сеть.

Связать с межсетевыми экранами

Соединяйте межсетевой экран с любым продуктом Selectel через глобальный роутер и фильтруйте трафик по установленным заранее правилам.

Связать VLAN

Создавайте изолированные соединения для разных отделов — организуйте связность выделенных серверов из разных подсетей (VLAN).

Продукты, которые можно связать приватной сетью

Выделенные серверы

Арендованные физические серверы с готовностью от 2 минут.

Облачные серверы

Виртуальные машины любой мощности за минуту.

Кластеры Kubernetes

Полностью готовый к работе кластер Kubernetes для управления контейнерами.

Облачные базы данных

Готовые к работе управляемые базы данных PostgreSQL, MySQL, Kafka, Redis и TimescaleDB.

Файловое хранилище

Отказоустойчивая масштабируемая файловая система.

Облако на базе VMware

Сервисы с оплатой по потреблению на базе технологий VMware.

Межсетевые экраны

Арендованные программно-аппаратные комплексы с развернутым на них ПО, который фильтрует трафик по установленным заранее правилам.

Технические особенности

Высокая скорость передачи данных

Пропускная способность канала между регионами — бесплатно до 1 Гбит/с. За дополнительную плату мы можем увеличить ее до 10 Гбит/с. Внутри одного региона пропускная способность не ограничена. Гарантируем минимальные сетевые задержки.

Зарезервированный канал между ДЦ

Мы используем волоконно-оптические кабели, чтобы зарезервировать трассу «Санкт-Петербург — Москва». Резервирование локальной сети «Санкт-Петербург — Москва» реализовано с помощью Multihoming VPLS.

Зарезервированный роутер

Глобальный роутер распределен по сети физических роутеров, каждый из которых зарезервирован.

Подключить и настроить — в несколько кликов

Создайте роутер

Он свяжет 2 и более сетей до разных частей вашей инфраструктуры.

Создайте сети и подсети

Создайте сети до каждого пула облака и физической инфраструктуры, которые хотите связать.

Настройте связность

Для облака — добавьте порты из сети глобального роутера на серверы или создайте в ней кластеры Kubernetes/базы данных. Для выделенных серверов — настройте локальные порты для Windows или Linux.

Пропишите статические маршруты

Направьте трафик в подсеть назначения и настройте связность с инфраструктурой вне сети глобального роутера.

Откройте карту сети

Посмотрите визуальное отображение карты вашей сети глобального роутера.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.