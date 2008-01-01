Изолируйте критически важные серверы в рамках частного VLAN — данные защищены, а коммуникации серверов не проходят через публичную сеть.
Изолируйте критически важные серверы в рамках частного VLAN — данные защищены, а коммуникации серверов не проходят через публичную сеть.
Оборудование от мировых лидеров — Juniper Networks и Brocade.
Современные высокопроизводительные коммутаторы с 1/10/40 GE-портами. Использование MC-LAG на подключениях локальной сети уменьшает время простоя. Подключение к локальной сети с помощью оптических портов 10GBase вместо медных уменьшает задержку между серверами в 50–70 раз.
Пропускная способность локальной сети в каждом дата-центре: 2,8 Тбит/с. Пропускная способность локальной сети между дата-центрами: 160 Гбит/с (возможно быстрое расширение в два раза).
Выделенный резервированный канал между Санкт-Петербургом и Москвой. Мы используем разные волоконно-оптические кабели, чтобы зарезервировать трассу «Санкт-Петербург — Москва». Резервирование локальной сети «Санкт-Петербург — Москва» реализовано с помощью Multihoming VPLS.