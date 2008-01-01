Конечно да, для этого воспользуйтесь дополнительными услугами «Локальная сеть между локациями» и «Локальная сеть между регионами».

Можно ли объединить в «Локальную сеть» оборудование из разных дата-центров?

Внутри локальной сети скорость и трафик не ограничены. Подключение выделенных серверов и размещаемого оборудования возможно через 1 Гб и 10 Гб порты, опционально подключение MC-LAG.

Могу ли я при использовании «Локальной сети» включить один и тот же сервер в несколько VLAN?