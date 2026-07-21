При обработке любых персональных данных необходимо проводить оценку эффективности принимаемых мер по защите ПДн (пункт 4 часть 2 статья 19 152-ФЗ). При этом процесс такой оценки может быть разным. В зависимости от выбора формы оценки эффективности, после ее проведения компания получает аттестат или акт оценки эффективности.

Необходимость аттестации часто зависит от обрабатываемых данных и отрасли, в которой работает компания. Аттестацию проводит лицензиат ФСТЭК — она накладывает дополнительные ограничения на работу с информационной системой.

Правильный выбор формы оценки эффективности поможет реализовать необходимые меры по защите ПДн и сократить затраты на соответствие 152-ФЗ: часто аттестация выходит дороже.