В зависимости от требований безопасности к вашей информационной системе, подберем подходящую IT-инфраструктуру: выделенные серверы в аттестованном сегменте ЦОД или облако на базе VMware, соответствующее требованиям 152-ФЗ.
Дата-центры, в которых размещается IT-инфраструктура, находятся на территории России. Это обязательное условие выполнения требований локализации персональных данных.
Для предоставляемой инфраструктуры, находящейся в зоне ответственности Selectel, проведена оценка эффективности применяемых мер обеспечения безопасности персональных данных в соответствии с 152-ФЗ.