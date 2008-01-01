Панель управления

Соответствие 152-ФЗ

PDPS
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Создание системы защиты персональных данных (СЗПДн)

Надежная защита персональных данных формирует доверие между компанией и аудиторией. Выбирая продукт или решение, потенциальные клиенты предпочтут компанию, которая гарантирует сохранность личной информации, чем ту, которая этого не делает.

Риски связаны не только с оттоком потенциальных клиентов. Нарушение законодательства в отношении персональных данных может привести к серьезным штрафам и даже блокировкам ресурсов.

Чтобы этого не произошло, и вы смогли создать информационные системы, соответствующие 152-ФЗ, Selectel возьмет часть работы с персональными данными на себя.

Мы предоставим защищенную по требованиям 152-ФЗ инфраструктуру, приведем ваши информационные системы в соответствие с законом «О персональных данных», реализуем комплекс организационно-правовых и технических работ, а также организуем постоянное администрирование созданной системы.

Работайте с персональными данными по правилам

Обеспечьте безопасность персональных данных своих клиентов, размещая их на защищенной инфраструктуре Selectel. Требования распространяются на деятельность операторов ПДн, процессы получения и передачи персональных данных, а также на информационные системы, в которых эти данные обрабатываются. Ответственность за компоненты будет распределена между клиентом и провайдером.
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Для информационных систем

на инфраструктуре Selectel

Медицина

Финансы

Маркетинговые системы, CRM

Ритейл

Логистика

Госсектор

Этапы построения системы защиты персональных данных

для каждой информационной системы (ИС)

1. Разместить информационные системы в Selectel

2. Провести аудит информационной системы персональных данных

3. Выполнить проектирование системы защиты персональных данных

4. Получить необходимые средства защиты или сервисы информационной безопасности

5. Провести оценку эффективности принимаемых мер обеспечения безопасности персональных данных

6. Провести аттестацию информационной системы на соответствие требованиям законодательства (если она требуется)

Преимущества разработки системы защиты персональных данных в Selectel

Лицензии ФСТЭК и ФСБ

Мы имеем необходимые лицензии для проектирования системы защиты персональных данных и оказания услуг по защите информации, в том числе с использованием средств криптографической защиты информации.

Надежные партнеры Selectel

Система защиты создается с использованием средств от мировых лидеров и ведущих российских производителей. Для проведения аттестации мы привлекаем лицензиатов ФСТЭК. Они подтверждают достаточность применяемых мер по защите персональных данных.

Инфраструктура, о которой знаем все

Ваши информационные системы расположены на инфраструктуре Selectel. Никто не знает ее лучше нас, а это значит, что мы можем подобрать решение по защите информации с учетом совместимости средств защиты, используя сервисы по защите от несанкционированного доступа.

Квалификация специалистов

Наши сотрудники более 10 лет создают системы защиты персональных данных, выполняя требования закона, помогают операторам персональных данных пройти внешние аудиты и проверку Роскомнадзора, а также реализовывают системы сетевой безопасности и защиты серверной инфраструктуры.

Рассчитать стоимость создания системы защиты информации и выполнения требований 152-ФЗ

Перечень выполняемых работ
Ответственность
Стоимость
Длительность
Перечень выполняемых работ
Предоставление IT-инфраструктуры
Ответственность
Selectel
Стоимость
от 2 000 ₽/месяц
Длительность
Мгновенно
Перечень выполняемых работ
Аудит ИСПДн
Ответственность
Заказчик
Стоимость
Длительность
Перечень выполняемых работ
Проектирование СЗПДн
Ответственность
Заказчик
Стоимость
Длительность
Перечень выполняемых работ
Необходимые средства защиты или сервисы информационной безопасности
Ответственность
Selectel
Стоимость
от 3 000 ₽/месяц
Длительность
7-14 дней
Перечень выполняемых работ
Оценка эффективности
Ответственность
Заказчик
Стоимость
Длительность

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

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Вместе с услугой заказывают

WAF

Защитите веб-приложения от атак и снизьте риски, связанные с уязвимостями сервисов.

Миграция в облако

Перенесем ваши сервисы на облачную инфраструктуру Selectel и партнеров.

Защита от DDoS-атак

Снизьте риск недоступности информационных систем и сайта.

Остались вопросы по защите ИСПДн?

Оставьте заявку, специалисты по защите персональных данных свяжутся в течение рабочего дня. Они проконсультируют и подберут решение.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.