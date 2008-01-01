Надежная защита персональных данных формирует доверие между компанией и аудиторией. Выбирая продукт или решение, потенциальные клиенты предпочтут компанию, которая гарантирует сохранность личной информации, чем ту, которая этого не делает.

Риски связаны не только с оттоком потенциальных клиентов. Нарушение законодательства в отношении персональных данных может привести к серьезным штрафам и даже блокировкам ресурсов.

Чтобы этого не произошло, и вы смогли создать информационные системы, соответствующие 152-ФЗ, Selectel возьмет часть работы с персональными данными на себя.

Мы предоставим защищенную по требованиям 152-ФЗ инфраструктуру, приведем ваши информационные системы в соответствие с законом «О персональных данных», реализуем комплекс организационно-правовых и технических работ, а также организуем постоянное администрирование созданной системы.