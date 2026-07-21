В России действует 152-ФЗ «О персональных данных». Он защищает граждан от незаконного сбора, обработки и передачи их личной информации в чужие руки. Персональными данными (ПДн) считаются любые сведения о физических лицах, по которым можно установить личность человека — например, имя и фамилия, данные паспорта с фотографией и даже номер телефона.
Что важно знать про 152-ФЗ
Что это за закон
Кого касается 152-ФЗ
Зачем соблюдать закон
Как соответствовать 152-ФЗ
Какая ответственность за нарушения 152-ФЗ
Позаботьтесь о защите персональных данных
Как выбрать IT-инфраструктуру для 152-ФЗ
Понять, нужна ли аттестация систем
При обработке любых персональных данных необходимо проводить оценку эффективности принимаемых мер по защите ПДн (пункт 4 часть 2 статья 19 152-ФЗ). При этом процесс такой оценки может быть разным. В зависимости от выбора формы оценки эффективности, после ее проведения компания получает аттестат или акт оценки эффективности.
Необходимость аттестации часто зависит от обрабатываемых данных и отрасли, в которой работает компания. Аттестацию проводит лицензиат ФСТЭК — она накладывает дополнительные ограничения на работу с информационной системой.
Правильный выбор формы оценки эффективности поможет реализовать необходимые меры по защите ПДн и сократить затраты на соответствие 152-ФЗ: часто аттестация выходит дороже.
Нужна государственным и муниципальным системам. Коммерческим компаниям аттестация может потребоваться в случае подключения к некоторым государственным системам или для выполнения требований договора. Например, это касается медицинских организаций, B2G-сервисов, финансовых и страховых компаний.
Акт оценки эффективности
Требуется от всех операторов персональных данных в соответствии с п. 4 части 2 статьи 19 152-ФЗ. Это менее формальная процедура, для которой не требуется обязательное применение сертифицированных средств защиты. Компании проводят такую оценку самостоятельно или с привлечением подрядчика, имеющего лицензию ФСТЭК.'
Определить уровень защищенности данных
1. Какие персональные данные обрабатываются в вашей системе?
2. Чьи данные обрабатываются?
Выбрать инфраструктуру
Подберите инфраструктуру в зависимости от того, какой уровень защищенности данных нужен и необходима ли аттестация системы.
Для коммерческих проектов
Облачные серверы Selectel
- УЗ: 1, 2, 3, 4
- Акт оценки эффективности
Облако на базе VMware
- УЗ: 1, 2, 3, 4
- Акт оценки эффективности
Выделенные серверы Selectel
- УЗ: 1, 2, 3, 4
- Акт оценки эффективности
Облачное объектное хранилище с поддержкой S3 API
- УЗ: 1, 2, 3, 4
- Акт оценки эффективности
Managed Kubernetes
- УЗ: 1, 2, 3, 4
- Акт оценки эффективности
Облачные базы данных
- УЗ: 1, 2, 3, 4
- Акт оценки эффективности
Для IT-инфраструктуры enterprise-уровня и государственных информационных систем
Выполнить остальные требования 152-ФЗ
Соответствие 152-ФЗ и защита персональных данных не ограничиваются правильным выбором инфраструктуры и техническими мерами. Закон требует собирать данные и работать с ними по определенным правилам, а также готовить подтверждающие документы. Один из таких — поручение на обработку персональных данных. Его нужно подписать, чтобы выполнить требования п. 3 ст. 6 152-ФЗ.
Для заключения поручения на обработку персональных данных создайте тикет.
Мы подготовим поручение и отправим вам на подпись: в бумажном виде или через электронный документооборот.
Почему Selectel
Соответствие 152-ФЗ в выделенных серверах и облаке
Вам не нужно платить за соответствие 152-ФЗ отдельно, если используете выделенные серверы готовой или произвольной конфигурации, облачную платформу Selectel или облако на базе VMware. Вы оплачиваете только инфраструктуру — она помогает соблюдать требования закона и дает все преимущества выбранного вами решения.
Соблюдение закона с одним провайдером
Если компания растет, может повыситься уровень защищенности ПДн. В этом случае некоторым компаниям требуется аттестация их систем. У нас можно провести аттестацию ИСПДн и получить инфраструктуру, которая будет соответствовать 1 , то есть максимальному уровню защищенности ПДн.
Услуги по безопасности и 152-ФЗ
Чтобы полностью выполнить требования для своей системы, вы можете использовать дополнительные сервисы Selectel по защите информации. Поможем подобрать решение из наших сервисов информационной безопасности.
У нас есть решения для разных систем
Selectel имеет необходимые лицензии ФСТЭК и ФСБ для оказания услуг по защите персональных данных. С нами сотрудничают компании, у которых разные требования к защищенности персональных данных: от интернет-магазинов до государственных информационных систем.
Совместная ответственность за соответствие 152-ФЗ
Полезные материалы
Облачные серверы
Выделенные серверы
S3
Managed Kubernetes
Поможем соответствовать требованиям российского законодательства
Мы понимаем, как сложно разобраться во всех тонкостях соответствия 152-ФЗ, и готовы помочь. Если у вас остались вопросы по выбору инфраструктуры для 152-ФЗ, оставьте заявку — мы свяжемся в течение рабочего дня.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru