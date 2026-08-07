1 000 000 на миграцию
Перенесите ваши проекты в Selectel — сами или с помощью наших инженеров
Грант на тест облака
Получите до 30 000 бонусов на тестирование облачных сервисов в течение месяца
Серверы с GPU для LLM
Облачные серверы для инференса и файн-тюнинга с H200, H100, RTX PRO 6000 и другими GPU
Преимущества аренды облачных серверов в Selectel
Экономическая эффективность
Платите только за использованные ресурсы. Снижайте расходы до 75% благодаря прерываемым виртуальным машинам и функции «Заморозка».
Высокая производительность
Выделенные ядра и сетевые диски с производительностью до 75 000 IOPS без привязки к размеру диска гарантируют стабильную работу без Steal Time. А размещение ресурсов на одной NUMA-ноде сократит задержки при работе с памятью на 20–50%.
Отказоустойчивость
Серверы размещены в 3 регионах, 6 зонах доступности и 17 пулах в дата-центрах Selectel уровня Tier III — это гарантирует устойчивость к сбоям. А для геораспределенности из коробки закажите серверы в ru-6a, ru-6b, ru-6c — они уже связаны единой быстрой сетью.
Мгновенное масштабирование
Масштабируйте ресурсы в пару кликов: добавляйте ВМ при росте нагрузки и оптимизируйте затраты, когда она падает.
Безопасность данных
Храните и обрабатывайте данные в соответствии со 152-ФЗ и другими российскими и международными стандартами.
Библиотека готовых образов
Установите готовые образы с операционными системами и приложениями. Или загрузите собственные в удобных форматах.
Можно изолировать хост, пул или его сегмент
Арендуйте приватные решения на базе публичного облака, управляйте доступами и полностью контролируйте сервисы в любой момент времени.
Вся инфраструктура — у одного провайдера
У Selectel больше 50 продуктов. Развернуть кластеры Managed Kubernetes, подключить S3 и CDN, — это и не только можно сделать в Selectel.
Создайте облачный сервер за пару минут
Решайте задачи любой сложности в облаке
Запустить масштабируемую системуРазверните сложные проекты с высокой нагрузкой и увеличивайте ресурсы по мере роста количества пользователей.
Создать среду разработки и тестированияРазворачивайте окружения для тестов, пилотных проектов и MVP. Облачные серверы подходят для нагрузочного тестирования, CI/CD и проверки новых версий ПО. Используйте платформу логов для дебага и поддержки сложных систем.
Разместить внутренние сервисыРазвертывайте корпоративные системы документооборота, ERP, CRM и внутренние порталы с полным соответствием требованиям безопасности.
Организовать резервное копированиеПодключите резервное копирование в облаке и настраивайте бэкапы дисков по расписанию. Дальше сервис сделает все за вас. Тройная репликация и хранение на изолированной инфраструктуре защитят критичные данные от атак шифровальщиков.
Построить гибридную инфраструктуруОбъедините облачные серверы с выделенными, обособленным сегментом публичного облака или собственной инфраструктурой on-premise. Разместите стабильную нагрузку на «железе», остальное — в облаке. Свяжите все через Direct Connect и глобальный роутер.
Конфигурации облачных серверов
Все серверы работают на базе современных процессоров Intel и AMD и оснащены производительной оперативной памятью. Почасовая оплата, поддержка прерываемых ВМ и функция «Заморозка» помогут снизить затраты до 75%.
Standard Line
Для сред разработки и продакшен-нагрузок, размещения сайтов, приложений, веб-сервисов и корпоративных систем.
От 948,50₽/мес.
HighFreq Line
Для баз данных, 1С, Битрикс24 и других требовательных ко времени отклика систем.
Intel® Xeon® Gold 6354 и AMD EPYC™ 9474F с частотой до 3,6 ГГц
От 1 809,79₽/мес.
GPU Line
Для обучения ML-моделей, инференса LLM, аналитики, а также 3D-моделирования и рендеринга.
NVIDIA® Tesla® T4, A100, A2, A30, A2000, A5000, GTX 1080, RTX™ 2080 Ti, 4090, A6000 Ada, H100, H200, L4 и RTX 6000 Pro
От 21 999,36₽/мес.
10G Net
Для быстрой передачи больших объемов данных: репликации баз данных, миграции систем, обработки Big Data и работы с распределенными кластерами.
От 32 885,06₽/мес.
Dedicated
Для ПО с привязкой к физическому оборудованию, задач с требованиями к изоляции вычислительной нагрузки и высоконагруженных систем.
От 30 521,22₽/мес.
Произвольные
Соберите конфигурацию виртуальной машины, подходящую под ваши задачи: до 232 vCPU, до 900 Гб RAM и локальным диском до 2 ТБ.
Экономьте с Shared Line
Локальные и сетевые диски
Сетевые диски обеспечивают стабильную работу вне зависимости от объема. А тройная репликация и встроенный сервис резервного копирования помогают защитить данные от потерь.
Локальные
Диски с задержкой до 1 мс, которые подключаются напрямую к серверу.
Для задач, чувствительных к показателям скорости чтения и записи. Например, для работы баз данных.
11,18₽/мес.
Сетевые HDD
HDD-диски на базе SATA-дисков enterprise-класса.
Для хранения больших объемов данных, которые не нужно часто читать или перезаписывать.
7,28₽/мес.
Сетевые SSD
Диски с производительностью до 75 000 IOPS без привязки к размеру диска и низкой задержкой до 2 мс.
Для систем с интенсивной нагрузкой и критичными данными.
От 8,99₽/мес.
Как устроена сеть в облаке
Вы можете настроить приватную или публичную сеть под свои задачи — с выходом в интернет или без. Подробнее о сетях Selectel читайте на странице «Сети».
3 ТБ
трафика в месяц включены бесплатно
10 Гбит/с
пропускная способность для линейки 10G Net
3 Гбит/с
пропускная способность канала
Защита L3/L4
включена в стоимость
Как устроена сеть за пределами облака
Вы можете соединить облачные серверы с другими частями инфраструктуры — внутри Selectel или за ее пределами.
Глобальный роутер Selectel
Соединит облачные и выделенные серверы Selectel между разными пулами внутри региона или между регионами.
Подробнее о продукте
Direct Connect
Соединит облако Selectel c локальной инфраструктурой — в офисе или вашем ЦОДе.
Подробнее о продукте
Бесплатный переезд в Selectel
Управляйте облачными серверами так, как удобно
- В панелиСоздавайте SSH-ключи, меняйте конфигурацию серверов, управляйте их питанием, следите за нагрузкой и не только.
- Через APIАвтоматизируйте все действия с облачными серверами, доступные в панели управления.
- Через TerraformРазверните облачную инфраструктуру и управляйте ей с помощью утилиты от HashiCorp.
Истории успеха
Как RobotMIA удалось запустить более 400 голосовых роботов в облакеЧитать кейс
В компании хотели создать комфортные условия для пользователей при общении с голосовыми роботами, а также научить тех предоставлять максимально релевантные ответы. Все это удалось благодаря размещению сервисов на инфраструктуре Selectel.
Чем помог Selectel
Результаты
1–2 секундысреднее время ответа голосового робота
4региона ЦОД поддерживают инфраструктуру клиента
Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке SelectelЧитать кейс
Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.
Чем помог Selectel
Результаты
2 базы данныхRedis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями
Кластеры Kubernetesпомогли обучить уникальную рекомендательную систему событий
Как Гардиум сократил расходы на инфраструктуру в 3 разаЧитать кейс
Кейс о том, как компания отказалась от распределения инфраструктуры между разными провайдерами и перенесла все ресурсы в Selectel. Совмещение возможностей выделенных серверов и облачной платформы позволило команде ощутимо оптимизировать затраты.
Чем помог Selectel
Результаты
На 350 часовуменьшился цикл разработки благодаря отсутствию даунтаймов
В 3 разасократилась стоимость владения инфраструктурой
Как сервис Yclients снизил время обработки запросов за счет IT-инфраструктурыЧитать кейс
В компании хотели в сжатые реорганизовать IT-инфраструктуру с увеличением присутствия на российском рынке и нарастить вычислительные мощности. Мы помогли создать отказоустойчивую инфраструктуру, распределенную между облаком и выделенными серверами, в нескольких дата-центрах Selectel, и провели миграцию в течение одного месяца.
Чем помог Selectel
Результаты
В 10 разуменьшилось время обработки сложных запросов в дневное время
На 95%сократили время обработки запросов пользователей
Как организовать хранение кадровых документов 1,5 млн пользователейЧитать кейс
HRlink развернули сервис на облачных серверах с возможностью гибкого масштабирования, разделили PostgreSQL на шарды и перенесли редкочитаемые файлы в холодное S3-хранилище. Это позволило стабильно обслуживать 1,5 млн пользователей и сократить время подписания документов.
Чем помог Selectel
Результаты
>230 ТБданных хранится в объектном хранилище
<6секунд занимает подписание документа
Как масштабировать банковский сервис в облакеЧитать кейс
Компании требовалось быстро масштабировать инфраструктуру и обеспечить высокую доступность сервисов при росте бизнеса. Для этого компания построила гибридную инфраструктуру на базе облачных и выделенных серверов Selectel, объединив их в единую сеть и настроив резервирование критичных систем.
Чем помог Selectel
Результаты
99,9%уровень доступности сервисов
PCI DSSсоответствие инфраструктуры требованиям по обработке данных
Как консолидировать IT-инфраструктуру и повысить отказоустойчивость SaaSЧитать кейс
YouGile было необходимо масштабировать высоконагруженный сервис без потери доступности, поэтому его перенесли в Managed Kubernetes. Кластеры, разнесенные по трем пулам, помогли обеспечить отказоустойчивость на уровне 99,9% и автоматизировать управление инфраструктурой.
Чем помог Selectel
Результаты
7 000 RPSсервис обрабатывает в пиковые нагрузки
>100 ТБпользовательских данных
Соответствуем 152-ФЗ до УЗ-1
Это значит, что вы можете хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности включительно: ФИО, паспортные данные, телефоны, email, адреса доставки и не только. Если вы участвуете в госзакупках, то наши серверы подойдут для таких проектов.Создать сервер
Соблюдаем российские и международные стандарты
PCI DSS и ГОСТ Р 57580
Инфраструктура соответствует требованиям Центрального банка России. На облачных серверах можно обрабатывать данные платежных карт и транзакции.
Приказы ФСТЭК № 17 и № 21
В аттестованных зонах доступности gis-1 (Москва) и gis-2 (Санкт-Петербург) можно разместить:
- государственные информационные системы (ГИС) до первого класса защищенности (К1);
- информационные системы персональных данных (ИСПДн) до первого уровня защищенности (УЗ-1) включительно;
- автоматизированные системы (АС) в защищенном исполнении класса 1Г.
ISO
У облачных серверов несколько сертификатов ISO:
- ISO/IEC 27001. Соответствие гарантирует, что мы эффективно управляем безопасностью информации.
- SO/IEC 27017. Этот стандарт расширяет предыдущий и регулирует оказание облачных услуг.
- ISO/IEC 27018. Позволяет обрабатывать персональные данные в облаке.
Помогаем разграничивать доступы к ресурсам и данным с помощью IAM-системы
С помощью IAM можно выделить роли для разных пользователей, а также настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. Это поможет предотвратить утечку конфиденциальных данных и соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации.
Облачные серверы на базе дата-центров уровня Tier III
Группа дата-центров на Цветочной
ул. Цветочная, д. 19
2 564 м²площадь серверных
1 196стоек
50+продуктов
Группа дата-центров в Дубровке
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
2 439 м²площадь серверных
996стоек
50+продуктов
Группа дата-центров на Берзарина
ул. Берзарина, д. 36 стр. 3
2 777 м²площадь серверных
1 420стоек
50+продуктов
Дата-центр на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 69
>350камер видеонаблюдения
4/3Nсхема резервирования
50+продуктов
Партнерский дата-центр на Светлой
д. п. Кудряшовский, ул. Светлая, д. 21
7 кВтмощность на стойку
10+продуктов
2Nрезервирование
Для соблюдения повышенных требований безопасности — частное облако
Облачные серверыВсе об управлении, запуске и удалении серверов
Создание сервераПодробнее о том, как создать облачный сервер
Конфигурации облачных серверовКакие фиксированные и гибкие конфигурации бывают
Регионы и пулыРегионы, в которых можно арендовать облачные мощности, и отличия между ними
Облачные серверы 152-ФЗИнформация о соответствии инфраструктуры Selectel закону о защите персональных данных
Работа с TerraformКак развернуть облачную инфраструктуру и управлять ей с помощью утилиты Terraform
Сетевые дискиВсе об особенностях и типах сетевых дисков, которые вы можете использовать в Selectel
Локальные дискиИнформация о возможностях локальных дисков в Selectel
Управление пользователями и ролямиКак добавить пользователя, задать или изменить его роль, удалить пользователя
Облачный файрволО сетевой услуге, которая помогает с фильтрацией нежелательного трафика
Домены и хостингО регистрации и переносе доменов в Selectel.
PCI DSSПозволяет хранить данные платежных карт
Акт оценки эффективностиПодтверждает, что облако соответствует 152-ФЗ
ISO 27001Демонстрирует, что наша система управления безопасностью соответствует международным стандартам
Результаты пентеста (pentest)Подтверждают, что сервисы Selectel защищены от критичных уязвимостей
Сертификат AICPA SOC 2®Подтверждает, что сервисы соответствуют стандарту SSAE 18 согласно отчету независимых экспертов SOC 2® (Service Organization Control)
Объединяйте облако и другие продукты Selectel для решения разных задач
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Автоматизировать работу сервисов
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Развернуть проект с особенными требованиями
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Место для сервера
- Выделяется в надежном дата-центре уровня Tier III.
- В стоимость включен безлимитный интернет-трафик 100 Мбит/с или 1 Гбит/с до 30 ТБ.
Изолированная зона для серверов
- Позволяет разместить оборудование в обособленном пространстве с видеонаблюдением и сигнализацией.
Организовать работу команды
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Автоматизировать работу сервисов
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Развернуть проект с особенными требованиями
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Место для сервера
- Выделяется в надежном дата-центре уровня Tier III.
- В стоимость включен безлимитный интернет-трафик 100 Мбит/с или 1 Гбит/с до 30 ТБ.
Изолированная зона для серверов
- Позволяет разместить оборудование в обособленном пространстве с видеонаблюдением и сигнализацией.
Организовать работу команды
Про конфигурации, ОС и сети
- Я не знаю, какая конфигурация облачного сервера (cloud server) подойдет для моего бизнеса. Что делать?
Свяжитесь с нашей технической поддержкой. Отправьте письмо на почту support@selectel.ru, позвоните по телефону 8 (800) 555-06-75 или создайте тикет. С вами оперативно свяжутся специалисты.
- Можно ли изменить конфигурацию облачного сервера и арендовать дополнительные облачные мощности?
Да, изменить конфигурацию облачного сервера можно в любой момент, это займет 2–3 минуты. Подробнее в инструкции Изменить конфигурацию облачного сервера в документации.
- Я хочу сам создать гибкую конфигурацию облачного сервера для разработки, но не могу выбрать нужное количество ресурсов. Что делать?
Если у вас не получается создать облачный сервер с нужной конфигурацией, вам поможет наша техническая поддержка. Создайте тикет, отправьте письмо на почту support@selectel.ru или позвоните по телефону 8 (800) 555-06-75.
Заказать произвольные конфигурации можно, если выполняются стандартные требования по соотношению ресурсов — соотношение количества ядер к памяти не ниже 1:2, например, 10 ядер и 20 ГБ оперативной памяти.
- Какие операционные системы доступны и могу ли я загрузить свою?
Вы можете выбрать образы с готовым рабочим окружением и настроенными параметрами ОС:
- Ubuntu;
- Debian;
- Windows;
- Fedora CoreOS;
- CentOS;
- SelectOS;
- Astra Linux;
- Alma Linux;
- Rocky Linux;
- Fedora;
- Oracle.
Если ни один из образов не подходит, можно загрузить собственный в панели управления Selectel. В том числе лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера. Подробнее в инструкции Загрузить и создать образ в документации.
- Какая максимальная пропускная способность сети в облаке?
Приватные сети: для всех пулов, кроме ru-1, исходящая пропускная способность канала — от 3 Гбит/с. По запросу мы можем ее увеличить до 10 Гбит/с. Для ru-1 пропускная способность — от 1 Гбит/с.
Интернет-трафик: для всех пулов, кроме ru-1, исходящая пропускная способность канала — от 3 Гбит/с. По запросу мы можем ее увеличить.
Для пула ru-1 полоса по умолчанию — 1Гбит/с.
Про оплату
- Как рассчитывается стоимость аренды облачной инфраструктуры?
Цена складывается из стоимости ресурсов, которые потребляет облачный сервер. На конечную стоимость влияет количество ядер, размер памяти и локального диска сервера, подключенные GPU и дополнительные диски. Рассчитать цену вам поможет калькулятор.
- Списываются ли деньги за выключенные облачные серверы?
Если облачный сервер выключен или приостановлен, продолжают оплачиваться все ресурсы облачной платформы: vCPU, RAM, локальные и сетевые диски, GPU, публичные IP-адреса и публичные подсети.
Если сервер заморожен, не тарифицируются vCPU, RAM и GPU, при этом все остальные ресурсы оплачиваются. Подробнее читайте в инструкции Модель оплаты и цены облачного сервера в документации.
- Как оплатить услуги аренды сервера в облаке?
Арендовать сервер в облаке можно за несколько кликов в панели управления Selectel. Чтобы арендовать облачный сервер, нужно предварительно пополнить баланс облачной платформы. Подробнее в инструкции Пополнить баланс в документации.
Вы платите только за потребленные ресурсы. Каждый час со счета списывается почасовая оплата. Подробнее о биллинге облачных серверов читайте в инструкции Модель оплаты и цены облачного сервера в документации.
- Суммируются ли скидки на облачные серверы?
Скидки на облачные серверы Selectel не суммируются.
ри этом вы можете воспользоваться несколькими специальными предложениями для разных продуктов и услуг. Например, сэкономить при аренде прерываемых облачных серверов и получить два месяца бесплатного администрирования сервисов при переносе проектов в Selectel.
- Можно ли бесплатно протестировать облачный сервер (виртуальную машину)?
У нас нет бесплатного тестирования, но чтобы оценить работу сервера, вам достаточно пополнить баланс хотя бы на минимальную сумму — 100 рублей.
Вы можете без больших затрат проверить ваши гипотезы и выбрать нужную производительность: например, оценить, подходит ли вам сервер с 2 vCPU и 4 ГБ RAM или вам нужно больше ресурсов.
Про переезд в Selectel
- Как перенести данные с облачных серверов других провайдеров к российскому провайдеру Selectel?
- Вариант 1. Создайте резервную копию всего сервера или его диска, загрузите файл копии в облако Selectel как образ и создайте сервер из него.
- Вариант 2. Создайте сервер с публичным адресом в облаке Selectel и перенесите данные по сети.
Если возникнут сложности, вам поможет наша команда по переносу проектов в Selectel.
Про надежность и безопасность
- Какой уровень SLA гарантирует Selectel?
Целевая надежность для облачных серверов Selectel составляет 99,98%. Если серверы будут недоступны, мы компенсируем 0,5% стоимости услуги за каждые 30 минут простоя. Все эти показатели регламентированы в юридическом документе «Условия использования отдельных сервисов».
- Можно ли передать облачный сервер на управление другому аккаунту?
Такой возможности нет. Но вы можете перенести проект или диск облачного сервера для управления с другого аккаунта.
Чтобы перенести проект, создайте тикет. Подробнее о том, как перенести диск облачного сервера, читайте в инструкции Перенести диск облачного сервера в документации.
- Как обеспечивается целостность и безопасность данных?
Для сетевых дисков мы обеспечиваем тройную репликацию, а для локальных — создаем RAID-массивы. Для дополнительной защиты рекомендуем настроить резервное копирование.
Кроме того, мы разрабатываем и поддерживаем облако в соответствии со строгими требованиями 152-ФЗ и стандартом PCI DSS. Данные хранятся в дата-центре уровня Tier III. Вы сможете соблюдать требования законодательства России, а ваша личная информация или информация ваших клиентов будет под надежной защитой.
- Есть ли в вашем облаке IAM-система?
Да, в Selectel есть IAM-система. С ее помощью можно разграничить доступ к ресурсам и данным для разных ролей, а также настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. Это помогает соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации.
Подробнее о создании проекта, как добавить к нему пользователя с доступом и настроить внешнюю панель для разграничения проектов, читайте в разделе Пользователи и роли (IAM) в документации.
- Фиксируются ли действия с облачными серверами в аудит-логах?
Да, сервис аудит-логи автоматически записывает все операции с облачными ресурсами создание, изменение конфигурации, управление доступом, работу с дисками и другие действия. События хранятся 90 дней и доступны в панели управления.
Аудит-логи помогают расследовать инциденты безопасности, проходить аудиты и соблюдать требования 152-ФЗ, PCI DSS и ГОСТ 57580. Вы можете выгружать данные через API в форматах CSV и JSON для анализа в SIEM-системах.
Подробнее о сервисе читайте на странице.
Про аттестованное облако
- В чем разница между обычным публичным облаком и публичным аттестованным облаком?
Для публичного облака оформлен акт оценки эффективности ИСПДн до первого уровня защищенности информации (УЗ-1) включительно.
Вместе с публичным облаком можно использовать PaaS-сервисы.
Аттестованное облако прошло аттестацию ФСТЭК. Оно может работать:
- с государственными информационными системами до класса 1 (К1) включительно;
- ИСПДн до первого уровня защищенности (УЗ-1) включительно;
- автоматизированными системами в защищенном исполнении класса 1Г.
Меры по защите информации в зоне ответственности Selectel выполнены с использованием сертифицированных средств защиты информации.
Вместе с аттестованным облаком можно использовать наши сертифицированные средства защиты по подписке. Подробнее об аттестованном облаке читайте в инструкции Общая информация об аттестованном облаке в документации.
Подробнее про распределение ответственности за выполнение мер защиты информации можно ознакомится на странице Безопасность.
- Можно ли у вас подключить сертифицированные средства защиты для ресурсов в аттестованном облаке?
Мы готовы предоставить дополнительные сертифицированные средства защиты по подписке.
- Можно ли подключить к аттестованной зоне доступности S3?
В пуле gis-1 работает S3, которое соответствует тем же уровням и нормативным требованиям, что и сама зона. S3 недоступно из внешних сетей и для других зон и пулов, кроме gis-1.
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