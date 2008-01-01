Облачные серверы

Фиксированные конфигурации
Еще больше фиксированных конфигураций доступно в панели
Гибкие конфигурации
Создайте собственный облачный сервер
Кому необходимо
Бизнесу
Перевод данных в облако приведет к оптимизации расходов, обеспечит прозрачность бизнес-процессов, сократит время выхода продукта на рынок.
IT-командам
Быстрое тестирование продуктов, мгновенное масштабирование и командная работа благодаря изолированным проектам.
Разработчикам
Удобное управление с помощью API, легкая настройка и широкие возможности для тестирования и выпуска новых продуктов.
Не знаете, как перевезти свои сервисы в Selectel?
Сетевые масштабируемые диски
Базовые
Для хранения больших объемов данных, которые не нужно часто читать или перезаписывать.
Характеристики
|Тип
|SATA enterprise-класса
|Пропускная способность
|100 МиБ/сек.
|Чтение
|320 IOPS
|Запись
|120 IOPS
1ГБ × 7.45 ₽/месяц
Универсальные
Для размещения системных дисков виртуальных машин.
Характеристики
|Тип
|SSD
|Пропускная способность
|150 МиБ/сек.
|Чтение
|640 IOPS
|Запись
|320 IOPS
1ГБ × 29.79 ₽/месяц
Быстрые
Для рабочих нагрузок, требующих повышенной производительности ввода/вывода операций.
Характеристики
|Тип
|SSD NVME
|Пропускная способность
|500 МиБ/сек.
|Чтение
|12800 IOPS
|Запись
|6400 IOPS
1ГБ × 44.68 ₽/месяц
Сеть
3 ТБ трафика бесплатно
Пропускная способность канала — 1 Гбит/c
Публичные и приватные подсети разных размеров
Плавающие IP-адреса
Регионы и зоны доступности
Облако Selectel соответствует 152-ФЗ
Дополнительные возможности
Управление с помощью API
Управляйте проектами, ресурсами и объектами с помощью API OpenStack. Взаимодействие с API осуществляется с помощью стандартных HTTP-запросов.
Изолированные регионы
Выбирайте удобно расположенные регионы в Москве, Санкт-Петербурге или Новосибирске для минимизации задержек сети и стройте отказоустойчивую инфраструктуру.
Библиотека готовых образов
Выбирайте готовые образы Ubuntu, CentOS, Debian, Windows Server и другие; загружайте собственные образы в разных форматах
VNC-консоль
Оперативный доступ к серверу через удобную VNC-консоль в панели.
User Data
Добавляйте пользовательские скрипты для облегчения настройки облачных серверов с помощью cloud-init.
Мгновенные снапшоты
Делайте мгновенные снапшоты дисков виртуальных машин.