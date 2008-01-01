Панель управления

Облачные серверы

Cloud Servers
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Облачная инфраструктура для ваших проектов

Используйте масштабируемые облачные серверы Selectel для обработки и хранения данных. Оплата только за реальное потребление (pay-as-you-go).

Фиксированные конфигурации

Подобраны по оптимальному соотношению ядер процессора, памяти и дисков. Можно использовать большее количество ресурсов, чем в гибких конфигурациях.
Standard Line
Цена, ₽

Сбалансированные конфигурации, подходящие для любых задач.

vCPU 1
RAM 1 ГБ
SSD 8 ГБ
RUB 0.00 / час
Создать
vCPU 4
RAM 16 ГБ
SSD 128 ГБ
RUB 0.00 / час
Создать
vCPU 8
RAM 32 ГБ
SSD 384 ГБ
RUB 0.00 / час
Создать
vCPU 24
RAM 96 ГБ
SSD 1000 ГБ
RUB 0.00 / час
Создать

Еще больше фиксированных конфигураций доступно в панели

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Гибкие конфигурации

Обеспечивают создание инфраструктуры любой сложности. Создайте индивидуальную конфигурацию — в процессе использования вы всегда можете изменить ее.

Создайте собственный облачный сервер

vCPU
12345678
4 шт
RAM
116324864
16 ГБ
SSD
1256512
50 ГБ
Итого: RUB 0.00

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Подробнее про доступные конфигурации облачных серверов

Кому необходимо

Бизнесу

Перевод данных в облако приведет к оптимизации расходов, обеспечит прозрачность бизнес-процессов, сократит время выхода продукта на рынок.

IT-командам

Быстрое тестирование продуктов, мгновенное масштабирование и командная работа благодаря изолированным проектам.

Разработчикам

Удобное управление с помощью API, легкая настройка и широкие возможности для тестирования и выпуска новых продуктов.

Не знаете, как перевезти свои сервисы в Selectel?

Мы поможем — оценим проект, сформируем требования и осуществим перенос. До конца года сделаем это бесплатно.
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Сетевые масштабируемые диски

Сетевые диски — масштабируемые блочные устройства, которые можно легко переносить между серверами в облаке. Трехкратная репликация обеспечивает высокую сохранность данных.

Базовые

Для хранения больших объемов данных, которые не нужно часто читать или перезаписывать.

Характеристики

Тип SATA enterprise-класса
Пропускная способность 100 МиБ/сек.
Чтение 320 IOPS
Запись 120 IOPS

1ГБ × 7.45 ₽/месяц

Универсальные

Для размещения системных дисков виртуальных машин.

Характеристики

Тип SSD
Пропускная способность 150 МиБ/сек.
Чтение 640 IOPS
Запись 320 IOPS

1ГБ × 29.79 ₽/месяц

Быстрые

Для рабочих нагрузок, требующих повышенной производительности ввода/вывода операций.

Характеристики

Тип SSD NVME
Пропускная способность 500 МиБ/сек.
Чтение 12800 IOPS
Запись 6400 IOPS

1ГБ × 44.68 ₽/месяц

Рассчитайте стоимость

Сеть

Построение сетевой конфигурации по вашим требованиям: добавление подсети, настройка маршрутизации, создание сетевых шлюзов и другие возможности.

3 ТБ трафика бесплатно

Пропускная способность канала — 1 Гбит/c

Публичные и приватные подсети разных размеров

Плавающие IP-адреса

Регионы и зоны доступности

Регионы и зоны доступности Selectel

Облако Selectel соответствует 152-ФЗ

Российское законодательство требует, чтобы компании собирали, хранили и обрабатывали персональные данные в соответствии с 152-ФЗ. Размещая свои проекты в Selectel, вы сможете соблюдать часть требований закона, которые касаются IT-инфраструктуры и физической безопасности данных.
Подробнее про 152-ФЗ

Дополнительные возможности

Управление с помощью API

Управляйте проектами, ресурсами и объектами с помощью API OpenStack. Взаимодействие с API осуществляется с помощью стандартных HTTP-запросов.

Изолированные регионы

Выбирайте удобно расположенные регионы в Москве, Санкт-Петербурге или Новосибирске для минимизации задержек сети и стройте отказоустойчивую инфраструктуру.

Библиотека готовых образов

Выбирайте готовые образы Ubuntu, CentOS, Debian, Windows Server и другие; загружайте собственные образы в разных форматах

VNC-консоль

Оперативный доступ к серверу через удобную VNC-консоль в панели.

User Data

Добавляйте пользовательские скрипты для облегчения настройки облачных серверов с помощью cloud-init.

Мгновенные снапшоты

Делайте мгновенные снапшоты дисков виртуальных машин.

Готовы начать использовать?

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Обратите внимание

Выделенный сервер

Арендуйте физический сервер готовой или произвольной конфигурации с подключением к локальной сети и интернету.

Гибридная инфраструктура

Объединяйте выделенные серверы и виртуальные машины в единую инфраструктуру.

Защита от DDoS-атак

Обезопасьте свои ресурсы от атак злоумышленников любой мощности.

Резервное копирование

Защитите данные своих информационных систем и минимизируйте риски программных сбоев.