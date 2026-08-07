Облачные серверы

Если у вас не получается создать облачный сервер с нужной конфигурацией, вам поможет наша техническая поддержка. Создайте тикет, отправьте письмо на почту support@selectel.ru или позвоните по телефону 8 (800) 555-06-75.

Заказать произвольные конфигурации можно, если выполняются стандартные требования по соотношению ресурсов — соотношение количества ядер к памяти не ниже 1:2, например, 10 ядер и 20 ГБ оперативной памяти.