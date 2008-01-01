Облачные серверы

Базовые

Для хранения больших объемов данных, которые не нужно часто читать или перезаписывать.

Характеристики

Тип SATA enterprise-класса Пропускная способность 100 МиБ/сек. Чтение 320 IOPS Запись 120 IOPS

1ГБ × 7.45 ₽/месяц