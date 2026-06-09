Сервер для n8n

n8n — это инструмент для автоматизации процессов между разными сервисами. В нем собирают сценарии (workflow) из блоков: триггер запускает процесс, а дальше узлы выполняют действия — например, получают данные, обрабатывают их и отправляют в другие системы. Платформа поддерживает интеграции с множеством сервисов и API. Ее часто используют для автоматизации задач, обработки данных и построения внутренних рабочих процессов.