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Сервер для n8n

Арендуйте выделенный сервер для n8n и получите полный контроль над автоматизацией: стабильную производительность под высокие нагрузки, безопасное хранение данных внутри России и гибкость для любых рабочих процессов.

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Почему выбирают выделенный сервер для n8n

Контролируемые и предсказуемые расходы

В SaaS-сценариях расходы на интеграции, API-вызовы и LLM произвольно растут, когда нагрузка увеличивается. С выделенным сервером у вас фиксированная плата за инфраструктуру и понятный предел ресурсов (CPU / RAM / диски).

Изоляция проектов

Выделенный сервер дает полностью изолированное окружение для воркфлоу и клиентских проектов. Без конкуренции за ресурсы и влияния соседних нагрузок. Становится проще обеспечивать SLA, настраивать бэкапы и поддерживать инфраструктуру.

Реализуемы гибридные кейсы с локальной LLM

Если воркфлоу требуют локального LLM-инференса, выделенный сервер позволяет объединить всё в одном контуре: GPU — под модель, CPU — под n8n. Это снижает задержки, сохраняет данные внутри инфраструктуры и помогает контролировать затраты без зависимости от SaaS-LLM.

Безопасный хостинг n8n в рф

Некоторые данные нельзя размещать в иностранных облаках из-за ограничений регуляторов и невозможности контроля логов, бэкапов и доступов. Разворачивая n8n на сервере в России, компания получает полностью локальную инфраструктуру — данные остаются внутри страны.

Как развернуть сервер для n8n в России с помощью Terraform

Подробная инструкция развертывания инфраструктуры на выделенном сервере
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Примеры бизнес-задач с хостингом n8n на выделенном сервере

  • Мультиагентные ИИ-системы
    n8n позволяет создавать мультиагентные решения разной архитектуры с долгосрочной памятью. Применение n8n позволяет задействовать модели от разных вендоров и приватные инсталляции в одной мультиагентной системе. Выделенный сервер обеспечивает ресурсы для работы нескольких AI-агентов, хранение их памяти и безопасную интеграцию с внутренними системами.
  • Автоматизация продаж и маркетинга
    n8n позволяет создавать приватные no-code решения по автоматизации продаж и маркетинга: триггерные рассылки, квалификация лидов, управление сделками. Выделенный сервер нужен для безопасного хранения персональных данных и полного контроля над процессом, а также для стабильной работы AI и интеграции с корпоративными системами.
  • Автоматизация внутренних процессов
    n8n ускоряет рутинные операции — например, обработку запросов на доступ, создание или обновление учетных записей, работу с тикетами и другими задачами через API корпоративных систем. Это снижает простой и экономит сотни человеко-часов в месяц. Локальный сервер обеспечивает защиту критичных данных учетных записей, безопасную интеграцию в закрытой сети и минимизацию рисков утечек.

Стоимость n8n хостинга на выделенном сервере

До 100 исполняемых процессов в час
Процессор4–6 ядер
Память8–16 ГБ

(Конфигурация S)

От 10 200

₽/мес.
До 1 000 исполняемых процессов в час
Процессор8–16 ядер
Память16–64 ГБ

(Конфигурация M)

От 12 400

₽/мес.
До 10 000 исполняемых процессов в час
Процессор20–36 ядер
Память64–256 ГБ

(Конфигурация L)

От 20 700

₽/мес.
От 10 000 исполняемых процессов в час
Процессор48–224 ядер
Память384–2048 ГБ

(Конфигурация XL)

От 52 900

₽/мес.

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FAQ

  • Что такое n8n?
  • Когда выбирать выделенный сервер для n8n?
  • Как работает n8n?
  • Как установить n8n на север?
  • Есть ли минимальные требования к железу сервера для n8n?
  • Можно ли масштабировать n8n, если нагрузка растет?
  • Безопасно ли использовать n8n на своем сервере для конфиденциальных данных?

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