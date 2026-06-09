Почему выбирают выделенный сервер для n8n
Контролируемые и предсказуемые расходы
В SaaS-сценариях расходы на интеграции, API-вызовы и LLM произвольно растут, когда нагрузка увеличивается. С выделенным сервером у вас фиксированная плата за инфраструктуру и понятный предел ресурсов (CPU / RAM / диски).
Изоляция проектов
Выделенный сервер дает полностью изолированное окружение для воркфлоу и клиентских проектов. Без конкуренции за ресурсы и влияния соседних нагрузок. Становится проще обеспечивать SLA, настраивать бэкапы и поддерживать инфраструктуру.
Реализуемы гибридные кейсы с локальной LLM
Если воркфлоу требуют локального LLM-инференса, выделенный сервер позволяет объединить всё в одном контуре: GPU — под модель, CPU — под n8n. Это снижает задержки, сохраняет данные внутри инфраструктуры и помогает контролировать затраты без зависимости от SaaS-LLM.
Безопасный хостинг n8n в рф
Некоторые данные нельзя размещать в иностранных облаках из-за ограничений регуляторов и невозможности контроля логов, бэкапов и доступов. Разворачивая n8n на сервере в России, компания получает полностью локальную инфраструктуру — данные остаются внутри страны.
Как развернуть сервер для n8n в России с помощью Terraform
Примеры бизнес-задач с хостингом n8n на выделенном сервере
Мультиагентные ИИ-системыn8n позволяет создавать мультиагентные решения разной архитектуры с долгосрочной памятью. Применение n8n позволяет задействовать модели от разных вендоров и приватные инсталляции в одной мультиагентной системе. Выделенный сервер обеспечивает ресурсы для работы нескольких AI-агентов, хранение их памяти и безопасную интеграцию с внутренними системами.
Автоматизация продаж и маркетингаn8n позволяет создавать приватные no-code решения по автоматизации продаж и маркетинга: триггерные рассылки, квалификация лидов, управление сделками. Выделенный сервер нужен для безопасного хранения персональных данных и полного контроля над процессом, а также для стабильной работы AI и интеграции с корпоративными системами.
Автоматизация внутренних процессовn8n ускоряет рутинные операции — например, обработку запросов на доступ, создание или обновление учетных записей, работу с тикетами и другими задачами через API корпоративных систем. Это снижает простой и экономит сотни человеко-часов в месяц. Локальный сервер обеспечивает защиту критичных данных учетных записей, безопасную интеграцию в закрытой сети и минимизацию рисков утечек.
Стоимость n8n хостинга на выделенном сервере
До 100 исполняемых процессов в час
|Процессор
|4–6 ядер
|Память
|8–16 ГБ
(Конфигурация S)
До 1 000 исполняемых процессов в час
|Процессор
|8–16 ядер
|Память
|16–64 ГБ
(Конфигурация M)
До 10 000 исполняемых процессов в час
|Процессор
|20–36 ядер
|Память
|64–256 ГБ
(Конфигурация L)
От 10 000 исполняемых процессов в час
|Процессор
|48–224 ядер
|Память
|384–2048 ГБ
(Конфигурация XL)
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FAQ
- Что такое n8n?
- Когда выбирать выделенный сервер для n8n?
- Как работает n8n?
- Как установить n8n на север?
- Есть ли минимальные требования к железу сервера для n8n?
- Можно ли масштабировать n8n, если нагрузка растет?
- Безопасно ли использовать n8n на своем сервере для конфиденциальных данных?